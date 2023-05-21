Тур: 7.
0:0
Второй тайм: 68'
0'
15' Желтая карточкаВейга Рафаэль
21' Желтая карточкаAngelo Borges
33' Желтая карточкаМайке Роша
Ход матча
15'
21'
33'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Жуан
Пауло
28
Joaquim
24
Мессиас
44
Lucas
Pires
19
Дуглас
XV
30
Lucas
Braga
12
Майке
Роша
7
Дуду
X
10
Рони
III
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
- Защитник
-
28 JoaquimЗащитник
-
24 МессиасЗащитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
- Полузащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
-
5 АлисонЗащитник
- Защитник
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
13 Joao Lucas2
-
Главный тренер: Odair Hellmann
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Бруно ТабатаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Наварро РафаНападающий
-
19 Лопес БреноНападающий
- Нападающий
-
34 Kaiky Naves
-
-
27 Richard Rios
-
9 Endrick
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Сантос
Палмейрас Сан-Паулу
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
35 матчей
28.6%
20%
51.4%
10 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
22.9%
37.1%
40%
8 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.4%
40%
28.6%
11 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.24
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
1.61
0.93
Среднее время на гол
55
96
Всего голов
50
29
Голов в среднем за матч
1.43
0.83
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
Среднее время на гол
63
108
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|2
|0.29
|Deivid de Souza
|2
|0.29
|Angelo Borges
|2
|0.29
|Marcos Leonardo
|1 (1)
|0.14
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.14
|Лима Лукас III
|0
|0
|Сотельдо Йеферсон
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|0.57
|Гимарайнс Артур
|3
|0.43
|Endrick
|2
|0.29
|Дуду X
|1
|0.14
|Майке Роша
|1
|0.14
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.14
|Наварро Рафа
|1
|0.14
|Луан Гарсия IV
|1
|0.14
|Мурило Серкейра
|1
|0.14
|Гомес Густаво
|0
|0
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Менино Габриэль
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас XV
|3
|0
|Rodrigo Fernandez2
|3
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|1
|Лима Лукас III
|2
|0
|Сантос Натан
|2
|0
|Габриэль Эдуардо
|0
|1
|Deivid de Souza
|1
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|1
|0
|Lucas Braga
|1
|0
|Luan Dias
|1
|0
|Angelo Borges
|1
|0
|Gabriel Inocencio
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|3
|1
|Майке Роша
|3
|0
|Рафаэл Жозе
|3
|0
|Пикерес Хоакин
|3
|0
|Гомес Густаво
|2
|0
|Вейга Рафаэль
|2
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Endrick
|1
|0
|Менино Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Сантос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
2
Сантос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
10
Сантос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
1
12
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
16
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
2
25%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
1
13%
5
31%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1
Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1 Сантос - Игуату 3:0 Итуано - Сантос 3:0 Сантос - Коринтианс 2:2 Сейландия - Сантос 0:1 Сантос - Португеза 4:0 Санту-Андре - Сантос 1:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Сан-Бенту 1:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5
Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бернарду 1:0 Гуарани Кампинас - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ферровиарио 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Результаты матчей
Сантос
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сантос
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
31
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
51
24
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|2.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|3.
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|8.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|11 - 11
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|12.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|13.
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|17.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|19.
|7
|1
|1
|5
|7 - 18
|4
|20.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|14.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|15.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|19.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|4 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|3
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3