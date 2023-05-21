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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 7.
Сантос
0:0
Второй тайм: 68'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
15' Желтая карточка
Вейга Рафаэль
21' Желтая карточка
Angelo Borges
33' Желтая карточка
Майке Роша
34
Жуан
Пауло
12
Gabriel
Inocencio
28
Joaquim
24
Мессиас
44
Lucas
Pires
14
Rodrigo
Fernandez2
19
Дуглас
XV
11
Angelo
Borges
23
Лима
Лукас
III
30
Lucas
Braga
36
Deivid
de
Souza
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
13
Луан
Гарсия
IV
15
Гомес
Густаво
22
Пикерес
Хоакин
8
Рафаэл
Жозе
25
Менино
Габриэль
14
Гимарайнс
Артур
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
10
Рони
III
Сантос
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Сантос
Палмейрас Сан-Паулу

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

35 матчей

28.6%
20%
51.4%
10 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

22.9%
37.1%
40%
8 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.4%
40%
28.6%
11 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

ПА
3:1
СA
1:0
СA
0:1
ПА
1:0
СA
0:2
СA
3:2
ПА
3:2
КЛ
1:0
СA
2:2
СA
2:1
ПА
0:0
СA
2:0
СA
4:0
ПА
0:0
СA
3:2
СA
1:1
П
1:2
П
0:1
П
2:1
СA
0:1
СA
1:0
ПА
1:2
СA
1:0
СA
1:1
К
3:0
ПА
2:2
К
1:1
ПА
0:0
К
2:1
К
1:0
СA
2:1
СA
1:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
2:1

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.24
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

1.61
0.93

Среднее время на гол

55
96

Всего голов

50
29

Голов в среднем за матч

1.43
0.83

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32

Среднее время на гол

63
108

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 2 0.29
Deivid de Souza 2 0.29
Angelo Borges 2 0.29
Marcos Leonardo 1 (1) 0.14
Габриэль Эдуардо 1 0.14
Лима Лукас III 0 0
Сотельдо Йеферсон 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 4 (1) 0.57
Гимарайнс Артур 3 0.43
Endrick 2 0.29
Дуду X 1 0.14
Майке Роша 1 0.14
Лопес Хосе Мануэль 1 0.14
Наварро Рафа 1 0.14
Луан Гарсия IV 1 0.14
Мурило Серкейра 1 0.14
Гомес Густаво 0 0
Пикерес Хоакин 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Менино Габриэль 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас XV 3 0
Rodrigo Fernandez2 3 0
Сотельдо Йеферсон 1 1
Лима Лукас III 2 0
Сантос Натан 2 0
Габриэль Эдуардо 0 1
Deivid de Souza 1 0
Guilherme de Aguiar Camacho 1 0
Lucas Braga 1 0
Luan Dias 1 0
Angelo Borges 1 0
Gabriel Inocencio 1 0
Odair Hellmann 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 3 1
Майке Роша 3 0
Рафаэл Жозе 3 0
Пикерес Хоакин 3 0
Гомес Густаво 2 0
Вейга Рафаэль 2 0
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Жонатан Луис 1 0
Наварро Рафа 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Endrick 1 0
Менино Габриэль 1 0

Результаты матчей

Сантос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
2
Сантос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
10
Сантос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

1
12

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
16
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
2
25%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
1
13%
5
31%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1
Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1 Сантос - Игуату 3:0 Итуано - Сантос 3:0 Сантос - Коринтианс 2:2 Сейландия - Сантос 0:1 Сантос - Португеза 4:0 Санту-Андре - Сантос 1:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Сан-Бенту 1:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5
Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бернарду 1:0 Гуарани Кампинас - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ферровиарио 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2

Результаты матчей

Сантос
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сантос
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
3
1
2
1
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
1
2
4
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 6 0 1 14 - 6 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Флуминенсе
 7 4 1 2 12 - 6 13
4.
Атлетико Минейро
 7 4 1 2 11 - 6 13
5.
Крузейро
 6 4 0 2 11 - 5 12
6.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 0 3 10 - 9 12
7.
Сан-Паулу
 7 3 3 1 12 - 6 12
8.
Сантос
 0:0 7 3 2 2 8 - 5 11
9.
Форталеза Сеара
 7 2 4 1 10 - 6 10
10.
Ред Булл Брагантино
 7 2 4 1 11 - 11 10
11.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 9 9
12.
Гремио
 6 2 2 2 7 - 9 8
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 1 3 4 - 8 7
14.
Байя
 7 2 1 4 9 - 12 7
15.
Гойяс
 7 2 1 4 6 - 13 7
16.
Васко да Гама
 7 1 3 3 8 - 11 6
17.
Коринтианс
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Куяба
 6 1 1 4 5 - 12 4
19.
Америка Минейро
 7 1 1 5 7 - 18 4
20.
Коритиба Парана
 7 0 2 5 6 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Сан-Паулу
 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 7 - 3 9
5.
Сантос
 0:0 4 2 2 0 6 - 2 8
6.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
7.
Ред Булл Брагантино
 4 2 1 1 6 - 6 7
8.
Фламенго
 3 2 0 1 7 - 3 6
9.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
10.
Крузейро
 3 2 0 1 3 - 3 6
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
12.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
13.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Гремио
 3 1 2 0 4 - 3 5
15.
Коринтианс
 3 1 2 0 4 - 3 5
16.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Америка Минейро
 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Коритиба Парана
 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
20.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 4 2 1 1 6 - 3 7
2.
Крузейро
 3 2 0 1 8 - 2 6
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Флуминенсе
 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 3 1 2 0 7 - 2 5
6.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
7.
Васко да Гама
 4 1 2 1 6 - 7 5
8.
Сантос
 0:0 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Куяба
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
Гремио
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Гойяс
 4 0 1 3 1 - 6 1
19.
Коринтианс
 3 0 0 3 2 - 8 0
20.
Коритиба Парана
 3 0 0 3 3 - 9 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Гремио Каннеманн Вальтер 5
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Крузейро Маркес Лукас 1 3
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
5.50
5.60
2.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Сантос
Палмейрас Сан-Паулу
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