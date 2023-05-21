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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Остин
0:0
Перерыв
Торонто
0'
28' Желтая карточка
Даниэль Перейра
35' Желтая карточка
Сервания Брандон
37' Желтая карточка
Финлей Итан

Ход матча

28'
Даниэль Перейра
 
35'
 
Сервания Брандон
37'
Финлей Итан
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Торонто
3.65
3.75
5.40
Все Коэффициенты
1
Стувер
Брэд
8
Ринг
Александр
15
Вяйсянен
Лео
24
Лима
Ник
17
Галлахер
Джон
6
Даниэль
Перейра
22
Sofiane
Djeffal
18
Касканте
Хулио
13
Финлей
Итан
11
Редес
Родни
37
Урути
Максимилиано
1
Джонсон
Шон
19
Kobe
Franklin
22
Ларьи
Ричи
6
Aime
Mabika
28
Петретта
Рауль
23
Сервания
Брандон
2
Хеджес
Мэтт
14
Кэй
Марк-Энтони
10
Бернардески
Федерико
9
Сапонг
Чарльз
81
Themi
Antonoglou
Остин
3-4-3
Торонто
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Джон 4 0.31
Дриусси Себастьян 2 0.15
Гэвин Вулфф 1 0.08
Финлей Итан 1 0.08
Ригони Эмилиано 1 0.08
Брюин Уилл 1 0.08
Урути Максимилиано 1 0.08
Зардес Гьяси 1 0.08
Даниэль Перейра 0 0
Фагундес Диего 0 0
Лундквист Адам 0 0
Вяйсянен Лео 0 0
Редес Родни 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 3 (1) 0.21
Ларьи Ричи 2 0.14
Кэй Марк-Энтони 2 0.14
Осорио Джонатан 1 0.07
Брэдли Майкл 1 0.07
Сервания Брандон 1 0.07
Инсинье Лоренцо 1 0.07
Сапонг Чарльз 1 0.07
Deandre Kerr 1 0.07
Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 4 0
Вяйсянен Лео 3 0
Редес Родни 1 1
Ринг Александр 2 0
Лима Ник 2 0
Брюин Уилл 1 0
Фагундес Диего 1 0
Урути Максимилиано 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Лундквист Адам 1 0
Jhojan Valencia 1 0
Гэвин Вулфф 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Хеджес Мэтт 3 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 1
Брэдли Майкл 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Петретта Рауль 1 0
Kobe Franklin 1 0
Alonso Coello Camarero 1 0

Результаты матчей

Остин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Торонто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
6
Остин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Торонто
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

6
8
Остин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Торонто
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

11
14

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
4
57%
2
22%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

11
7
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
4
36%
3
43%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
3
25%
3
21%
76-90

Пропущено

18
16
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
5
28%
4
25%
61-75
6
33%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Остин - Виолет 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Виолет - Остин 3:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Остин - Интер Майами 2:2 Остин - Сакраменто Репаблик 1:1 Остин - Луисвилл Сити 4:1 Остин - Эль Пасо 5:0 Цинциннати - Остин 3:2
Торонто
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0
Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Торонто - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0

Результаты матчей

Остин
Торонто

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Остин
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
5
5
7
1.5
5
8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 13 7 2 4 20 - 11 23
2.
Лос-Анджелес
 11 6 4 1 21 - 9 22
3.
Даллас
 0:0 13 6 4 3 15 - 12 22
4.
Сент-Луис Сити
 11 6 1 4 22 - 13 19
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 12 5 3 4 16 - 16 18
6.
Портленд Тимберс
 13 4 4 5 18 - 19 16
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 12 4 3 5 10 - 10 15
8.
Миннесота Юнайтед
 12 4 3 5 11 - 14 15
9.
Ванкувер Уайткэпс
 12 3 5 4 16 - 14 14
10.
Остин
 0:0 13 3 5 5 12 - 18 14
11.
Реал Солт-Лейк
 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Колорадо Рэпидс
 13 2 6 5 10 - 18 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 13 2 4 7 9 - 17 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:3 13 2 3 8 10 - 23 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 13 9 3 1 21 - 14 30
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:3 13 7 3 3 19 - 14 24
3.
Нэшвилл
 1:1 14 6 5 3 18 - 9 23
4.
Атланта Юнайтед
 1:1 14 6 4 4 26 - 22 22
5.
Филадельфия Юнион
 3:0 13 6 3 4 20 - 14 21
6.
Орландо Сити
 2:1 13 5 4 4 15 - 16 19
7.
Ди Си Юнайтед
 3:0 14 5 4 5 19 - 16 19
8.
Шарлотт
 1:1 14 5 4 5 19 - 24 19
9.
Коламбус Кру
 2:3 13 5 3 5 25 - 17 18
10.
Нью-Йорк Сити
 13 4 4 5 15 - 16 16
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 14 3 7 4 10 - 12 16
12.
Интер Майами
 1:2 13 5 0 8 14 - 16 15
13.
Клёб де Фут Монреаль
 1:2 13 5 0 8 12 - 22 15
14.
Чикаго Файр
 1:1 13 3 6 4 16 - 19 15
15.
Торонто
 0:0 14 2 8 4 13 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Даллас
 0:0 7 4 2 1 10 - 6 14
3.
Лос-Анджелес
 5 4 1 0 13 - 4 13
4.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 4 1 1 7 - 1 13
5.
Сиэтл Саундерс
 7 4 1 2 12 - 4 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 6 3 2 1 11 - 5 11
7.
Портленд Тимберс
 6 3 2 1 11 - 6 11
8.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
9.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:3 6 2 1 3 9 - 10 7
11.
Остин
 0:0 7 1 4 2 6 - 7 7
12.
Миннесота Юнайтед
 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 5 0 3 2 3 - 5 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 1:1 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 1:1 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:3 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Коламбус Кру
 2:3 7 4 2 1 18 - 6 14
6.
Филадельфия Юнион
 3:0 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
8.
Клёб де Фут Монреаль
 1:2 5 4 0 1 9 - 3 12
9.
Интер Майами
 1:2 7 4 0 3 11 - 8 12
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 7 3 3 1 7 - 5 12
11.
Шарлотт
 1:1 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Чикаго Файр
 1:1 8 2 6 0 11 - 9 12
13.
Ди Си Юнайтед
 3:0 7 3 2 2 12 - 8 11
14.
Торонто
 0:0 7 2 4 1 8 - 7 10
15.
Орландо Сити
 2:1 7 2 2 3 6 - 8 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Сиэтл Саундерс
 6 3 1 2 8 - 7 10
3.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
4.
Миннесота Юнайтед
 7 3 0 4 7 - 10 9
5.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Даллас
 0:0 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Остин
 0:0 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 8 1 3 4 5 - 10 6
9.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Реал Солт-Лейк
 5 1 1 3 3 - 9 4
11.
Ванкувер Уайткэпс
 6 0 3 3 5 - 9 3
12.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 0 2 4 3 - 9 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 0 2 4 6 - 13 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:3 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 2:1 6 3 2 1 9 - 8 11
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:3 7 3 1 3 7 - 11 10
3.
Ди Си Юнайтед
 3:0 7 2 2 3 7 - 8 8
4.
Филадельфия Юнион
 3:0 6 2 1 3 7 - 9 7
5.
Шарлотт
 1:1 6 2 1 3 9 - 13 7
6.
Цинциннати
 3:2 5 1 3 1 6 - 9 6
7.
Нэшвилл
 1:1 6 1 3 2 5 - 5 6
8.
Атланта Юнайтед
 1:1 7 1 3 3 10 - 15 6
9.
Коламбус Кру
 2:3 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 7 0 4 3 3 - 7 4
11.
Торонто
 0:0 7 0 4 3 5 - 10 4
12.
Чикаго Файр
 1:1 5 1 0 4 5 - 10 3
13.
Интер Майами
 1:2 6 1 0 5 3 - 8 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 1:2 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Даллас Феррейра Хесус 8
Нэшвилл Мукхтар Хани 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Луис Сити Паркер Тим 6
Шарлотт Джонс Деррик 6
Нью-Йорк Ред Буллз Кассерес Кристиан 6
Портленд Тимберс Макгро Зак 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Финлей Итан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Сервания Брандон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Даниэль Перейра получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Торонто
3.65
3.75
5.40
Все Коэффициенты
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Остин
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