Тур: 1. Стадион: Q2 Stadium.
0'
28' Желтая карточкаДаниэль Перейра
35' Желтая карточкаСервания Брандон
37' Желтая карточкаФинлей Итан
54' Желтая карточкаKobe Franklin
71' Желтая карточкаКэй Марк-Энтони
75' Желтая карточкаРинг Александр
79' Желтая карточкаSofiane Djeffal
1:0
90' ГолЗардес Гьяси
90'+5
Ход матча
28'
35'
37'
54'
71'
75'
79'
90'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
15
Вяйсянен
Лео
24
Лима
Ник
13
Финлей
Итан
11
Редес
Родни
22
Ларьи
Ричи
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лима НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанНападающий
- Нападающий
-
11 Редес РодниНападающий
- Запасные игроки
-
20 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Брюин УиллНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ларьи РичиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
-
65 Antony Curic
-
-
-
83 Hugo Mbongue
-
72 Jordan Faria
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Джон
|4
|0.31
|Дриусси Себастьян
|2
|0.15
|Зардес Гьяси
|2
|0.15
|Гэвин Вулфф
|1
|0.08
|Финлей Итан
|1
|0.08
|Ригони Эмилиано
|1
|0.08
|Брюин Уилл
|1
|0.08
|Урути Максимилиано
|1
|0.08
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Фагундес Диего
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Редес Родни
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|3 (1)
|0.21
|Ларьи Ричи
|2
|0.14
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.14
|Осорио Джонатан
|1
|0.07
|Брэдли Майкл
|1
|0.07
|Сервания Брандон
|1
|0.07
|Инсинье Лоренцо
|1
|0.07
|Сапонг Чарльз
|1
|0.07
|Deandre Kerr
|1
|0.07
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|4
|0
|Ринг Александр
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Редес Родни
|1
|1
|Лима Ник
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Финлей Итан
|1
|0
|Урути Максимилиано
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Jhojan Valencia
|1
|0
|Гэвин Вулфф
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|1
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0
|Kobe Franklin
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Петретта Рауль
|1
|0
|Сервания Брандон
|1
|0
|Alonso Coello Camarero
|1
|0
Результаты матчей
Остин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Торонто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
6
Остин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Торонто
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
6
8
Остин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Торонто
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
11
14
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
4
57%
3
30%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
11
7
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
4
36%
3
43%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
2
15%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
31%
3
21%
76-90
Пропущено
18
17
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
5
28%
4
24%
61-75
6
33%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Остин - Виолет 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Виолет - Остин 3:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Остин - Интер Майами 2:2 Остин - Сакраменто Репаблик 1:1 Остин - Луисвилл Сити 4:1 Остин - Эль Пасо 5:0 Цинциннати - Остин 3:2
Торонто
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0
Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Торонто - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0
Результаты матчей
Остин
Торонто
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Остин
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
34
33
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
86
58
59
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|7
|4
|1
|22 - 9
|25
|2.
|0:1
|14
|7
|2
|5
|20 - 12
|23
|3.
|12
|7
|1
|4
|26 - 13
|22
|4.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|5.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|6.
|1:0
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|7.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|8.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|9.
|13
|4
|4
|5
|13 - 18
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|11 - 11
|15
|11.
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|12.
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|13.
|14
|2
|4
|8
|9 - 21
|10
|14.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|0:1
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|7 - 1
|13
|6.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|7.
|6
|4
|0
|2
|16 - 5
|12
|8.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|3.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|4.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|1:0
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|13.
|0:1
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|14.
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|8 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|6
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|6
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Кассерес Кристиан
|6