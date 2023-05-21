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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Остин
1:0
Конец матча
Торонто
0'
28' Желтая карточка
Даниэль Перейра
35' Желтая карточка
Сервания Брандон
37' Желтая карточка
Финлей Итан
54' Желтая карточка
Kobe Franklin
71' Желтая карточка
Кэй Марк-Энтони
75' Желтая карточка
Ринг Александр
79' Желтая карточка
Sofiane Djeffal
1:0
90' Гол
Зардес Гьяси
90'+5
1
Стувер
Брэд
15
Вяйсянен
Лео
18
Касканте
Хулио
8
Ринг
Александр
24
Лима
Ник
22
Sofiane
Djeffal
6
Даниэль
Перейра
17
Галлахер
Джон
13
Финлей
Итан
37
Урути
Максимилиано
11
Редес
Родни
1
Джонсон
Шон
6
Aime
Mabika
2
Хеджес
Мэтт
28
Петретта
Рауль
19
Kobe
Franklin
23
Сервания
Брандон
14
Кэй
Марк-Энтони
81
Themi
Antonoglou
22
Ларьи
Ричи
9
Сапонг
Чарльз
10
Бернардески
Федерико
Остин
3-4-3
Торонто
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Джон 4 0.31
Дриусси Себастьян 2 0.15
Зардес Гьяси 2 0.15
Гэвин Вулфф 1 0.08
Финлей Итан 1 0.08
Ригони Эмилиано 1 0.08
Брюин Уилл 1 0.08
Урути Максимилиано 1 0.08
Даниэль Перейра 0 0
Фагундес Диего 0 0
Лундквист Адам 0 0
Вяйсянен Лео 0 0
Редес Родни 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 3 (1) 0.21
Ларьи Ричи 2 0.14
Кэй Марк-Энтони 2 0.14
Осорио Джонатан 1 0.07
Брэдли Майкл 1 0.07
Сервания Брандон 1 0.07
Инсинье Лоренцо 1 0.07
Сапонг Чарльз 1 0.07
Deandre Kerr 1 0.07
Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 4 0
Ринг Александр 3 0
Вяйсянен Лео 3 0
Редес Родни 1 1
Лима Ник 2 0
Брюин Уилл 1 0
Фагундес Диего 1 0
Финлей Итан 1 0
Урути Максимилиано 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Лундквист Адам 1 0
Jhojan Valencia 1 0
Гэвин Вулфф 1 0
Sofiane Djeffal 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Хеджес Мэтт 3 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 1
Кэй Марк-Энтони 2 0
Kobe Franklin 2 0
Брэдли Майкл 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Петретта Рауль 1 0
Сервания Брандон 1 0
Alonso Coello Camarero 1 0

Результаты матчей

Остин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Торонто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
6
Остин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Торонто
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

6
8
Остин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Торонто
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

11
14

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
4
57%
3
30%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

11
7
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
4
36%
3
43%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
2
15%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Пропущено

18
17
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
5
28%
4
24%
61-75
6
33%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Остин - Виолет 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Виолет - Остин 3:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Остин - Интер Майами 2:2 Остин - Сакраменто Репаблик 1:1 Остин - Луисвилл Сити 4:1 Остин - Эль Пасо 5:0 Цинциннати - Остин 3:2
Торонто
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0
Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Торонто - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0

Результаты матчей

Остин
Торонто

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Остин
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
4
3
3
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
6
5
8
1.5
5
9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 12 7 4 1 22 - 9 25
2.
Сиэтл Саундерс
 0:1 14 7 2 5 20 - 12 23
3.
Сент-Луис Сити
 12 7 1 4 26 - 13 22
4.
Даллас
 13 6 4 3 16 - 13 22
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 13 5 3 5 16 - 17 18
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 13 4 5 4 17 - 14 17
7.
Портленд Тимберс
 0:0 14 4 5 5 18 - 19 17
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 13 4 4 5 11 - 14 16
9.
Остин
 13 4 4 5 13 - 18 16
10.
Хьюстон Динамо
 12 4 3 5 11 - 11 15
11.
Реал Солт-Лейк
 13 4 3 6 13 - 22 15
12.
Колорадо Рэпидс
 14 2 6 6 12 - 21 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 14 2 4 8 9 - 21 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 13 2 3 8 10 - 23 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 13 9 3 1 21 - 14 30
2.
Нэшвилл
 14 7 4 3 19 - 9 25
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 13 7 3 3 19 - 14 24
4.
Атланта Юнайтед
 14 6 4 4 28 - 24 22
5.
Филадельфия Юнион
 13 6 3 4 20 - 14 21
6.
Орландо Сити
 13 5 4 4 16 - 16 19
7.
Ди Си Юнайтед
 14 5 4 5 19 - 16 19
8.
Коламбус Кру
 13 5 3 5 25 - 17 18
9.
Шарлотт
 14 5 3 6 19 - 25 18
10.
Нью-Йорк Сити
 13 4 4 5 15 - 16 16
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 14 3 7 4 10 - 12 16
12.
Интер Майами
 13 5 0 8 14 - 17 15
13.
Клёб де Фут Монреаль
 13 5 0 8 12 - 22 15
14.
Чикаго Файр
 13 3 6 4 18 - 21 15
15.
Торонто
 14 2 7 5 13 - 18 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 6 5 1 0 14 - 4 16
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
5.
Хьюстон Динамо
 6 4 1 1 7 - 1 13
6.
Сиэтл Саундерс
 0:1 7 4 1 2 12 - 4 13
7.
Сент-Луис Сити
 6 4 0 2 16 - 5 12
8.
Портленд Тимберс
 0:0 7 3 3 1 11 - 6 12
9.
Остин
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Миннесота Юнайтед
 0:0 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 6 0 3 3 5 - 8 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
6.
Филадельфия Юнион
 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
8.
Клёб де Фут Монреаль
 5 4 0 1 9 - 3 12
9.
Интер Майами
 7 4 0 3 11 - 9 12
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
11.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
12.
Ди Си Юнайтед
 7 3 2 2 12 - 8 11
13.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
14.
Торонто
 7 2 4 1 8 - 7 10
15.
Орландо Сити
 7 2 2 3 6 - 8 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Сиэтл Саундерс
 0:1 7 3 1 3 8 - 8 10
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 8 3 1 4 7 - 10 10
4.
Лос-Анджелес
 1:0 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Даллас
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Реал Солт-Лейк
 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Остин
 6 2 1 3 6 - 11 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 0:0 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 6 0 3 3 5 - 9 3
12.
Хьюстон Динамо
 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 7 0 2 5 6 - 14 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 3 1 3 7 - 11 10
3.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
4.
Ди Си Юнайтед
 7 2 2 3 7 - 8 8
5.
Филадельфия Юнион
 6 2 1 3 7 - 9 7
6.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
7.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
8.
Атланта Юнайтед
 7 1 3 3 12 - 17 6
9.
Коламбус Кру
 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 0 4 3 3 - 7 4
11.
Чикаго Файр
 5 1 0 4 5 - 10 3
12.
Интер Майами
 6 1 0 5 3 - 8 3
13.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 8 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Весь список

Топ нарушителей
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Сент-Луис Сити Паркер Тим 6
Шарлотт Джонс Деррик 6
Нью-Йорк Ред Буллз Кассерес Кристиан 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Желтая карточка
      37'
      Финлей Итан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      35'
      Сервания Брандон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Даниэль Перейра получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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