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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Даллас
0:0
Перерыв
Хьюстон Динамо
0'
25' Желтая карточка
Гаспер Чейз

Ход матча

25'
 
Гаспер Чейз
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Хьюстон Динамо
2.40
3.59
4.70
Все Коэффициенты
1
Маурер
Джимми
22
Твумаси
Эма
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
4
Фарфан
Марко
19
Помикал
Пакстон
5
Факундо
Киньон
8
Обриан
Ядер
16
Tsiki
Ntsabeleng
20
Alan
Velasco
10
Феррейра
Хесус
12
Кларк
Стив
2
Эскобар
Франко
4
Бартлоу
Итан
31
Micael
30
Гаспер
Чейз
16
Эррера
Эктор
6
Artur
Moraes
III
20
Карраскилья
Адальберто
8
Басси
Амине
9
Carlos
Ferreira
III
18
Алию
Ибрахим
Даллас
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-3-3

История личных встреч

Даллас
Хьюстон Динамо

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
33.3%
17 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

43 матча

41.9%
34.9%
23.2%
18 побед 15 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.2%
37.2%
25.6%
16 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

39.5%
30.2%
30.3%
17 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

ТМК
2:0
М
2:2
М
2:1
М
3:2
М
2:2
М
1:1
М
3:0
М
2:0
М
2:1
М
0:0
М
5:1
М
2:1
М
4:2
М
1:1
М
1:1
М
3:3
М
1:1
М
0:0
М
1:3
ОК
0:1
М
1:1
М
5:0
М
4:1
М
2:0
М
1:4
ОК
2:3
М
1:4
ОК
3:0
М
3:2
М
1:2
ТМС
1:0
М
0:1
М
2:2
М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
1:3
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
3:3
М
4:1
М
1:0

Голы

Всего голов

41
33

Голов в среднем за матч

1.95
1.5

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

37
22

Голов в среднем за матч

1.68
1.05

Среднее время на гол

53
85

Всего голов

78
55

Голов в среднем за матч

1.81
1.28

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
18
Больше 42%
Меньше 58%
25
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
4
Больше 9%
Меньше 91%
39

Среднее время на гол

49
70

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 8 0.62
Alan Velasco 2 0.15
Ибеага Себастьен 1 0.08
Берджесс Нкоси 1 0.08
Факундо Киньон 1 0.08
Мартинес Хосе VI 1 0.08
Bernard Kamungo 1 0.08
Tsiki Ntsabeleng 0 0
Geovane 0 0
Арриола Пол 0 0
Ллетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Обриан Ядер 0 0
Фарфан Марко 0 0
Хименес Хесус 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 5 (4) 0.42
Эррера Эктор 2 0.17
Стирс Дэниэл 1 0.08
Карраскилья Адальберто 1 0.08
Шмитт Тейт 1 0.08
Бэрд Кори 0 0
Ivan Franco 0 0
Дорси Гриффин 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Помикал Пакстон 4 0
Обриан Ядер 4 0
Серрильо Эдвин 4 0
Alan Velasco 3 0
Берджесс Нкоси 3 0
Твумаси Эма 1 1
Geovane 2 0
Фарфан Марко 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Tsiki Ntsabeleng 2 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Факундо Киньон 1 0
Арриола Пол 1 0
Ибеага Себастьен 1 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Пас Мартен 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 2 2
Эскобар Франко 3 0
Artur Moraes III 3 0
Басси Амине 1 1
Карраскилья Адальберто 2 0
Luis Caicedo III 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Кларк Стив 1 0
Micael 1 0
Ivan Franco 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Nelson Quinones 1 0

Результаты матчей

Даллас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Хьюстон Динамо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
3
Даллас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

4
7
Даллас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Хьюстон Динамо
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

5
10

Голы по времени матча

Забито

10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
67%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
4
57%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
3
30%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
3
19%
5
50%
61-75
4
25%
1
10%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
18%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
2
18%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0
Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Интер Майами - Даллас 0:1 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Хаммарбю - Даллас 0:1 Даллас - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мальмё - Даллас 0:0 Барселона Гуаякиль - Даллас 1:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0
Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - КФ Монреаль 2:2 Пумас-УНАМ - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Америка Мехико 1:6 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2

Результаты матчей

Даллас
Хьюстон Динамо

Точный счет

2:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Даллас
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
4
4
8
1.5
2
9
1
11
2.5
1
10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 13 7 2 4 20 - 11 23
2.
Лос-Анджелес
 11 6 4 1 21 - 9 22
3.
Даллас
 0:0 13 6 4 3 15 - 12 22
4.
Сент-Луис Сити
 11 6 1 4 22 - 13 19
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 12 5 3 4 16 - 16 18
6.
Портленд Тимберс
 13 4 4 5 18 - 19 16
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 12 4 3 5 10 - 10 15
8.
Миннесота Юнайтед
 12 4 3 5 11 - 14 15
9.
Ванкувер Уайткэпс
 12 3 5 4 16 - 14 14
10.
Остин
 0:0 13 3 5 5 12 - 18 14
11.
Реал Солт-Лейк
 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Колорадо Рэпидс
 13 2 6 5 10 - 18 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 13 2 4 7 9 - 17 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:3 13 2 3 8 10 - 23 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 13 9 3 1 21 - 14 30
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:3 13 7 3 3 19 - 14 24
3.
Нэшвилл
 1:1 14 6 5 3 18 - 9 23
4.
Атланта Юнайтед
 1:1 14 6 4 4 26 - 22 22
5.
Филадельфия Юнион
 3:0 13 6 3 4 20 - 14 21
6.
Орландо Сити
 2:1 13 5 4 4 15 - 16 19
7.
Ди Си Юнайтед
 3:0 14 5 4 5 19 - 16 19
8.
Шарлотт
 1:1 14 5 4 5 19 - 24 19
9.
Коламбус Кру
 2:3 13 5 3 5 25 - 17 18
10.
Нью-Йорк Сити
 13 4 4 5 15 - 16 16
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 14 3 7 4 10 - 12 16
12.
Интер Майами
 1:2 13 5 0 8 14 - 16 15
13.
Клёб де Фут Монреаль
 1:2 13 5 0 8 12 - 22 15
14.
Чикаго Файр
 1:1 13 3 6 4 16 - 19 15
15.
Торонто
 0:0 14 2 8 4 13 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Даллас
 0:0 7 4 2 1 10 - 6 14
3.
Лос-Анджелес
 5 4 1 0 13 - 4 13
4.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 4 1 1 7 - 1 13
5.
Сиэтл Саундерс
 7 4 1 2 12 - 4 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 6 3 2 1 11 - 5 11
7.
Портленд Тимберс
 6 3 2 1 11 - 6 11
8.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
9.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:3 6 2 1 3 9 - 10 7
11.
Остин
 0:0 7 1 4 2 6 - 7 7
12.
Миннесота Юнайтед
 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 5 0 3 2 3 - 5 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 1:1 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 1:1 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:3 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Коламбус Кру
 2:3 7 4 2 1 18 - 6 14
6.
Филадельфия Юнион
 3:0 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
8.
Клёб де Фут Монреаль
 1:2 5 4 0 1 9 - 3 12
9.
Интер Майами
 1:2 7 4 0 3 11 - 8 12
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 7 3 3 1 7 - 5 12
11.
Шарлотт
 1:1 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Чикаго Файр
 1:1 8 2 6 0 11 - 9 12
13.
Ди Си Юнайтед
 3:0 7 3 2 2 12 - 8 11
14.
Торонто
 0:0 7 2 4 1 8 - 7 10
15.
Орландо Сити
 2:1 7 2 2 3 6 - 8 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Сиэтл Саундерс
 6 3 1 2 8 - 7 10
3.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
4.
Миннесота Юнайтед
 7 3 0 4 7 - 10 9
5.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Даллас
 0:0 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Остин
 0:0 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 8 1 3 4 5 - 10 6
9.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Реал Солт-Лейк
 5 1 1 3 3 - 9 4
11.
Ванкувер Уайткэпс
 6 0 3 3 5 - 9 3
12.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 0 2 4 3 - 9 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 0 2 4 6 - 13 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:3 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 2:1 6 3 2 1 9 - 8 11
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:3 7 3 1 3 7 - 11 10
3.
Ди Си Юнайтед
 3:0 7 2 2 3 7 - 8 8
4.
Филадельфия Юнион
 3:0 6 2 1 3 7 - 9 7
5.
Шарлотт
 1:1 6 2 1 3 9 - 13 7
6.
Цинциннати
 3:2 5 1 3 1 6 - 9 6
7.
Нэшвилл
 1:1 6 1 3 2 5 - 5 6
8.
Атланта Юнайтед
 1:1 7 1 3 3 10 - 15 6
9.
Коламбус Кру
 2:3 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 7 0 4 3 3 - 7 4
11.
Торонто
 0:0 7 0 4 3 5 - 10 4
12.
Чикаго Файр
 1:1 5 1 0 4 5 - 10 3
13.
Интер Майами
 1:2 6 1 0 5 3 - 8 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 1:2 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Даллас Феррейра Хесус 8
Нэшвилл Мукхтар Хани 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Луис Сити Паркер Тим 6
Шарлотт Джонс Деррик 6
Нью-Йорк Ред Буллз Кассерес Кристиан 6
Портленд Тимберс Макгро Зак 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    25'
    Гаспер Чейз получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Хьюстон Динамо
2.40
3.59
4.70
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