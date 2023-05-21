Тур: 1. Стадион: Тойота.
1:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаГаспер Чейз
1:0
53' ГолОбриан Ядер
1:1
85' ГолThor Ulfarsson
90' Желтая карточкаЭскобар Франко
90'+5
Ход матча
25'
53'
1:0
74'
74'
85'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Твумаси
Эма
20
Alan
Velasco
12
Кларк
Стив
31
Micael
30
Гаспер
Чейз
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Alan VelascoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
32 Nolan Norris
-
-
24 Amet Korca
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 MicaelЗащитник
-
30 Гаспер ЧейзЗащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Алию ИбрахимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
История личных встреч
Даллас
Хьюстон Динамо
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
33.3%
17 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
43 матча
41.9%
34.9%
23.2%
18 побед 15 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.2%
37.2%
25.6%
16 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
39.5%
30.2%
30.3%
17 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
33
Голов в среднем за матч
1.95
1.5
Среднее время на гол
46
60
Всего голов
37
22
Голов в среднем за матч
1.68
1.05
Среднее время на гол
53
85
Всего голов
78
55
Голов в среднем за матч
1.81
1.28
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
18
Больше 42%
Меньше 58%
25
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
Среднее время на гол
49
70
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|8
|0.62
|Alan Velasco
|2
|0.15
|Ибеага Себастьен
|1
|0.08
|Обриан Ядер
|1
|0.08
|Берджесс Нкоси
|1
|0.08
|Факундо Киньон
|1
|0.08
|Мартинес Хосе VI
|1
|0.08
|Bernard Kamungo
|1
|0.08
|Tsiki Ntsabeleng
|0
|0
|Geovane
|0
|0
|Арриола Пол
|0
|0
|Ллетгет Себастьян
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Хименес Хесус
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|5 (4)
|0.42
|Эррера Эктор
|2
|0.17
|Стирс Дэниэл
|1
|0.08
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.08
|Шмитт Тейт
|1
|0.08
|Thor Ulfarsson
|1
|0.08
|Бэрд Кори
|0
|0
|Ivan Franco
|0
|0
|Дорси Гриффин
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Помикал Пакстон
|4
|0
|Обриан Ядер
|4
|0
|Серрильо Эдвин
|4
|0
|Alan Velasco
|3
|0
|Берджесс Нкоси
|3
|0
|Твумаси Эма
|1
|1
|Geovane
|2
|0
|Фарфан Марко
|2
|0
|Феррейра Хесус
|2
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|2
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Факундо Киньон
|1
|0
|Арриола Пол
|1
|0
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|Мартинес Хосе VI
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|2
|2
|Эскобар Франко
|4
|0
|Artur Moraes III
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Карраскилья Адальберто
|2
|0
|Luis Caicedo III
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Micael
|1
|0
|Ivan Franco
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Nelson Quinones
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Хьюстон Динамо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
4
Даллас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
4
7
Даллас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Хьюстон Динамо
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
6
11
Голы по времени матча
Забито
11
4
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
4
57%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
17
11
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
3
27%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
3
18%
5
45%
61-75
4
24%
2
18%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
17%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
3
25%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0
Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Интер Майами - Даллас 0:1 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Хаммарбю - Даллас 0:1 Даллас - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мальмё - Даллас 0:0 Барселона Гуаякиль - Даллас 1:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0
Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - КФ Монреаль 2:2 Пумас-УНАМ - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Америка Мехико 1:6 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2
Результаты матчей
Даллас
Хьюстон Динамо
Точный счет
2:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Даллас
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
43
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
84
49
210
112
111
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|7
|4
|1
|22 - 9
|25
|2.
|0:1
|14
|7
|2
|5
|20 - 12
|23
|3.
|12
|7
|1
|4
|26 - 13
|22
|4.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|5.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|6.
|1:0
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|7.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|8.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|9.
|13
|4
|4
|5
|13 - 18
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|11 - 11
|15
|11.
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|12.
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|13.
|14
|2
|4
|8
|9 - 21
|10
|14.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|0:1
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|7 - 1
|13
|6.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|7.
|6
|4
|0
|2
|16 - 5
|12
|8.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|3.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|4.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|1:0
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|13.
|0:1
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|14.
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|8 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|6
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|6
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Кассерес Кристиан
|6