Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
1:1
Перерыв
0'
3' Желтая карточкаFederico Navarro
25' Вторая желтая карточкаFederico Navarro
0:1
28' ГолГутман Эндрю
40' Желтая карточкаИбарра Франко
1:1
43' Гол в свои воротаПурата Хуан Хосе
45' Желтая карточкаГерберс Фабиан
Ход матча
25'
28'
0:1
40'
43'
1:1
45'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Брэди
Крис
15
Гутман
Эндрю
10
Араужо
Луис
18
Этьенн
Дерик
19
Берри
Мигель
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Jairo TorresПолузащитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Klopas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
-
19 Берри МигельНападающий
- Запасные игроки
-
25 Диоп КлементВратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Чол МачопНападающий
- Нападающий
-
28 Вольф ТайлерНападающий
-
24 Noah Cobb
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
История личных встреч
Чикаго Файр
Атланта Юнайтед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.17
0.71
Среднее время на гол
41
126
Всего голов
17
3
Голов в среднем за матч
2.43
0.5
Среднее время на гол
37
180
Всего голов
30
8
Голов в среднем за матч
2.31
0.62
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
39
146
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|4
|0.31
|Пржибылко Каспер
|3
|0.23
|Мюллер Крис
|2
|0.15
|Кцихос Рафаэль
|2 (1)
|0.15
|Шакири Джердан
|1
|0.08
|Герберс Фабиан
|1
|0.08
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.08
|Теран Карлос
|1
|0.08
|Суке Арно
|0
|0
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмада Тьяго
|6 (1)
|0.43
|Якумакис Георгиос
|6
|0.43
|Уили Калеб
|3
|0.21
|Араужо Луис
|3
|0.21
|Гутман Эндрю
|2
|0.14
|Леннон Брукс
|1
|0.07
|Россетто Матеус
|1
|0.07
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.07
|Вольф Тайлер
|1
|0.07
|Чол Мачоп
|1
|0.07
|Этьенн Дерик
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|4
|1
|Хименес Гастон
|5
|0
|Теран Карлос
|4
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Пинеда Маурисио
|3
|0
|Камара Кей
|1
|1
|Federico Navarro
|1
|1
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Куциас Георгиос
|2
|0
|Jonathan Dean
|2
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Кцихос Рафаэль
|1
|0
|Jairo Torres
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Гутьеррес Брайан
|1
|0
|Daniel Aceves
|1
|0
|Kendall Burks
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|5
|1
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Леннон Брукс
|3
|0
|Пурата Хуан Хосе
|3
|0
|Альмада Тьяго
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Гутман Эндрю
|0
|1
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Вольф Тайлер
|1
|0
|Чол Мачоп
|1
|0
|Уили Калеб
|1
|0
Результаты матчей
Чикаго Файр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Атланта Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
6
Чикаго Файр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Атланта Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
3
14
Чикаго Файр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Атланта Юнайтед
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
9
20
Голы по времени матча
Забито
9
9
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
3
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
5
56%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
9
14
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
2
22%
4
29%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
3
33%
3
21%
76-90
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
2
33%
2
13%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
50%
7
47%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
3
38%
76-90
Забито
15
24
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
0
0%
5
21%
1-15
4
27%
2
8%
16-30
6
40%
2
8%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
3
20%
9
38%
76-90
Пропущено
18
22
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
11%
2
9%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
17%
2
9%
31-45
2
11%
7
32%
46-60
4
22%
4
18%
61-75
7
39%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Чикаго Файр - Чикаго Хаус 3:0 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Инди Илевен 3:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Чикаго Файр - Нью Мексико 3:3 Чикаго Файр - Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0:0 Чикаго Файр - Сакраменто Репаблик 4:0 Канкун ФК - Чикаго Файр 0:5
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1
Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1
Результаты матчей
Чикаго Файр
Атланта Юнайтед
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Чикаго Файр
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
43
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
48
67
210
310
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|2
|4
|20 - 11
|23
|2.
|11
|6
|4
|1
|21 - 9
|22
|3.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|22
|4.
|11
|6
|1
|4
|22 - 13
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|16 - 16
|18
|6.
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|7.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|10 - 10
|15
|8.
|12
|4
|3
|5
|11 - 14
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|16 - 14
|14
|10.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|12 - 18
|14
|11.
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|12.
|13
|2
|6
|5
|10 - 18
|12
|13.
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|14.
|0:3
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|13
|9
|3
|1
|21 - 14
|30
|2.
|0:3
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|3.
|1:1
|14
|6
|5
|3
|18 - 9
|23
|4.
|1:1
|14
|6
|4
|4
|26 - 22
|22
|5.
|3:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 14
|21
|6.
|2:1
|13
|5
|4
|4
|15 - 16
|19
|7.
|3:0
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|8.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|19 - 24
|19
|9.
|2:3
|13
|5
|3
|5
|25 - 17
|18
|10.
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|11.
|2:1
|14
|3
|7
|4
|10 - 12
|16
|12.
|1:2
|13
|5
|0
|8
|14 - 16
|15
|13.
|1:2
|13
|5
|0
|8
|12 - 22
|15
|14.
|1:1
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|15.
|0:0
|14
|2
|8
|4
|13 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|4.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 1
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|8.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|10.
|0:3
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|11.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|8
|8
|0
|0
|15 - 5
|24
|2.
|1:1
|8
|5
|2
|1
|13 - 4
|17
|3.
|1:1
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|4.
|0:3
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|5.
|2:3
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|6.
|3:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|7.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|8.
|1:2
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|9.
|1:2
|7
|4
|0
|3
|11 - 8
|12
|10.
|2:1
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|11.
|1:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|1:1
|8
|2
|6
|0
|11 - 9
|12
|13.
|3:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|14.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|15.
|2:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|4.
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|8.
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|11.
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|12.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|13.
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|14.
|0:3
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|2.
|0:3
|7
|3
|1
|3
|7 - 11
|10
|3.
|3:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|4.
|3:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|5.
|1:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|6.
|3:2
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|7.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|8.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|9.
|2:3
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|10.
|2:1
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|11.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|12.
|1:1
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|13.
|1:2
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|14.
|1:2
|8
|1
|0
|7
|3 - 19
|3
|15.
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Даллас
|Феррейра Хесус
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|7 (5)
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|6
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|6
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Кассерес Кристиан
|6
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 4