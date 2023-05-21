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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
1:1
Перерыв
Атланта Юнайтед
0'
3' Желтая карточка
Federico Navarro
25' Вторая желтая карточка
Federico Navarro
0:1
28' Гол
Гутман Эндрю
40' Желтая карточка
Ибарра Франко
1:1
43' Гол в свои ворота
Пурата Хуан Хосе
45' Желтая карточка
Герберс Фабиан

Ход матча

3'
Federico Navarro
 
25'
Federico Navarro
 
28'
0:1
Гутман Эндрю
40'
 
Ибарра Франко
43'
Пурата Хуан Хосе
1:1
45'
Герберс Фабиан
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чикаго Файр
Ничья
Атланта Юнайтед
9.70
5.40
3.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
22
Пинеда
Маурисио
5
Кцихос
Рафаэль
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
21
Герберс
Фабиан
7
Хайле-Селассие
Марен
10
Шакири
Джердан
17
Гутьеррес
Брайан
11
Пржибылко
Каспер
31
Вестберг
Квентин
2
Эрнандес
Рональд
22
Пурата
Хуан
Хосе
4
Абрам
Луис
15
Гутман
Эндрю
20
Россетто
Матеус
14
Ибарра
Франко
10
Араужо
Луис
23
Альмада
Тьяго
18
Этьенн
Дерик
19
Берри
Мигель
Чикаго Файр
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Чикаго Файр
Атланта Юнайтед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

М
2:1
М
0:0
М
4:1
М
3:0
М
3:1
М
2:0
М
5:1
М
2:0
М
2:1
ОК
0:1
М
1:2
М
2:0
М
4:0

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.17
0.71

Среднее время на гол

41
126

Всего голов

17
3

Голов в среднем за матч

2.43
0.5

Среднее время на гол

37
180

Всего голов

30
8

Голов в среднем за матч

2.31
0.62

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

39
146

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 4 0.31
Пржибылко Каспер 3 0.23
Мюллер Крис 2 0.15
Кцихос Рафаэль 2 (1) 0.15
Шакири Джердан 1 0.08
Герберс Фабиан 1 0.08
Хайле-Селассие Марен 1 0.08
Теран Карлос 1 0.08
Суке Арно 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0
Наварро Мигель 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмада Тьяго 6 (1) 0.43
Якумакис Георгиос 6 0.43
Уили Калеб 3 0.21
Араужо Луис 3 0.21
Гутман Эндрю 2 0.14
Леннон Брукс 1 0.07
Россетто Матеус 1 0.07
Пурата Хуан Хосе 1 0.07
Вольф Тайлер 1 0.07
Чол Мачоп 1 0.07
Этьенн Дерик 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 4 1
Хименес Гастон 5 0
Теран Карлос 4 0
Наварро Мигель 3 0
Пинеда Маурисио 3 0
Камара Кей 1 1
Federico Navarro 1 1
Омсберг Уайетт 2 0
Куциас Георгиос 2 0
Jonathan Dean 2 0
Пржибылко Каспер 1 0
Кцихос Рафаэль 1 0
Jairo Torres 1 0
Мюллер Крис 1 0
Гутьеррес Брайан 1 0
Daniel Aceves 1 0
Kendall Burks 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 5 1
Якумакис Георгиос 3 0
Леннон Брукс 3 0
Пурата Хуан Хосе 3 0
Альмада Тьяго 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Гутман Эндрю 0 1
Этьенн Дерик 1 0
Россетто Матеус 1 0
Араужо Луис 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Сейдич Амар 1 0
Берри Мигель 1 0
Вольф Тайлер 1 0
Чол Мачоп 1 0
Уили Калеб 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Атланта Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
6
Чикаго Файр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Атланта Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

3
14
Чикаго Файр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Атланта Юнайтед
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

9
20

Голы по времени матча

Забито

9
9
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
3
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
5
56%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

9
14
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
2
22%
4
29%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
3
33%
3
21%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
2
33%
2
13%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
50%
7
47%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
3
38%
76-90

Забито

15
24
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
0
0%
5
21%
1-15
4
27%
2
8%
16-30
6
40%
2
8%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
3
20%
9
38%
76-90

Пропущено

18
22
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
11%
2
9%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
17%
2
9%
31-45
2
11%
7
32%
46-60
4
22%
4
18%
61-75
7
39%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Чикаго Файр - Чикаго Хаус 3:0 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Инди Илевен 3:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Чикаго Файр - Нью Мексико 3:3 Чикаго Файр - Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0:0 Чикаго Файр - Сакраменто Репаблик 4:0 Канкун ФК - Чикаго Файр 0:5
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1
Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Чикаго Файр
Атланта Юнайтед

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
4
8
1.5
6
7
2
10
2.5
3
10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 13 7 2 4 20 - 11 23
2.
Лос-Анджелес
 11 6 4 1 21 - 9 22
3.
Даллас
 0:0 13 6 4 3 15 - 12 22
4.
Сент-Луис Сити
 11 6 1 4 22 - 13 19
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 12 5 3 4 16 - 16 18
6.
Портленд Тимберс
 13 4 4 5 18 - 19 16
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 12 4 3 5 10 - 10 15
8.
Миннесота Юнайтед
 12 4 3 5 11 - 14 15
9.
Ванкувер Уайткэпс
 12 3 5 4 16 - 14 14
10.
Остин
 0:0 13 3 5 5 12 - 18 14
11.
Реал Солт-Лейк
 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Колорадо Рэпидс
 13 2 6 5 10 - 18 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 13 2 4 7 9 - 17 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:3 13 2 3 8 10 - 23 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 13 9 3 1 21 - 14 30
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:3 13 7 3 3 19 - 14 24
3.
Нэшвилл
 1:1 14 6 5 3 18 - 9 23
4.
Атланта Юнайтед
 1:1 14 6 4 4 26 - 22 22
5.
Филадельфия Юнион
 3:0 13 6 3 4 20 - 14 21
6.
Орландо Сити
 2:1 13 5 4 4 15 - 16 19
7.
Ди Си Юнайтед
 3:0 14 5 4 5 19 - 16 19
8.
Шарлотт
 1:1 14 5 4 5 19 - 24 19
9.
Коламбус Кру
 2:3 13 5 3 5 25 - 17 18
10.
Нью-Йорк Сити
 13 4 4 5 15 - 16 16
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 14 3 7 4 10 - 12 16
12.
Интер Майами
 1:2 13 5 0 8 14 - 16 15
13.
Клёб де Фут Монреаль
 1:2 13 5 0 8 12 - 22 15
14.
Чикаго Файр
 1:1 13 3 6 4 16 - 19 15
15.
Торонто
 0:0 14 2 8 4 13 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Даллас
 0:0 7 4 2 1 10 - 6 14
3.
Лос-Анджелес
 5 4 1 0 13 - 4 13
4.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 4 1 1 7 - 1 13
5.
Сиэтл Саундерс
 7 4 1 2 12 - 4 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 6 3 2 1 11 - 5 11
7.
Портленд Тимберс
 6 3 2 1 11 - 6 11
8.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
9.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:3 6 2 1 3 9 - 10 7
11.
Остин
 0:0 7 1 4 2 6 - 7 7
12.
Миннесота Юнайтед
 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 5 0 3 2 3 - 5 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:2 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 1:1 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 1:1 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:3 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Коламбус Кру
 2:3 7 4 2 1 18 - 6 14
6.
Филадельфия Юнион
 3:0 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
8.
Клёб де Фут Монреаль
 1:2 5 4 0 1 9 - 3 12
9.
Интер Майами
 1:2 7 4 0 3 11 - 8 12
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 7 3 3 1 7 - 5 12
11.
Шарлотт
 1:1 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Чикаго Файр
 1:1 8 2 6 0 11 - 9 12
13.
Ди Си Юнайтед
 3:0 7 3 2 2 12 - 8 11
14.
Торонто
 0:0 7 2 4 1 8 - 7 10
15.
Орландо Сити
 2:1 7 2 2 3 6 - 8 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Сиэтл Саундерс
 6 3 1 2 8 - 7 10
3.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
4.
Миннесота Юнайтед
 7 3 0 4 7 - 10 9
5.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Даллас
 0:0 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Остин
 0:0 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 8 1 3 4 5 - 10 6
9.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Реал Солт-Лейк
 5 1 1 3 3 - 9 4
11.
Ванкувер Уайткэпс
 6 0 3 3 5 - 9 3
12.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 0 2 4 3 - 9 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 0 2 4 6 - 13 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:3 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 2:1 6 3 2 1 9 - 8 11
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:3 7 3 1 3 7 - 11 10
3.
Ди Си Юнайтед
 3:0 7 2 2 3 7 - 8 8
4.
Филадельфия Юнион
 3:0 6 2 1 3 7 - 9 7
5.
Шарлотт
 1:1 6 2 1 3 9 - 13 7
6.
Цинциннати
 3:2 5 1 3 1 6 - 9 6
7.
Нэшвилл
 1:1 6 1 3 2 5 - 5 6
8.
Атланта Юнайтед
 1:1 7 1 3 3 10 - 15 6
9.
Коламбус Кру
 2:3 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 7 0 4 3 3 - 7 4
11.
Торонто
 0:0 7 0 4 3 5 - 10 4
12.
Чикаго Файр
 1:1 5 1 0 4 5 - 10 3
13.
Интер Майами
 1:2 6 1 0 5 3 - 8 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 1:2 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Даллас Феррейра Хесус 8
Нэшвилл Мукхтар Хани 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Луис Сити Паркер Тим 6
Шарлотт Джонс Деррик 6
Нью-Йорк Ред Буллз Кассерес Кристиан 6
Портленд Тимберс Макгро Зак 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    47'
    Герберс Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Пурата Хуан Хосе уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    40'
    Франко Ибарра получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Гутман Эндрю бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Федерико Наварро получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    3'
    Федерико Наварро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Чикаго Файр
Ничья
Атланта Юнайтед
9.70
5.40
3.00
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