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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
3:3
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
3' Желтая карточка
Federico Navarro
26' Вторая желтая карточка
Federico Navarro
0:1
29' Гол
Гутман Эндрю
41' Желтая карточка
Ибарра Франко
1:1
42' Гол в свои ворота
Пурата Хуан Хосе
45' Желтая карточка
Герберс Фабиан
2:1
49' Гол
Хайле-Селассие Марен
2:2
55' Гол
Якумакис Георгиос
58' Желтая карточка
Гутьеррес Брайан
2:3
65' Гол
Якумакис Георгиос
69' Желтая карточка
Араужо Луис
71' Вторая желтая карточка
Араужо Луис
87' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль
3:3
89' Гол
Куциас Георгиос
90' Желтая карточка
Диоп Клемент
90'+7
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
22
Пинеда
Маурисио
5
Кцихос
Рафаэль
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
21
Герберс
Фабиан
7
Хайле-Селассие
Марен
10
Шакири
Джердан
17
Гутьеррес
Брайан
11
Пржибылко
Каспер
31
Вестберг
Квентин
2
Эрнандес
Рональд
22
Пурата
Хуан
Хосе
4
Абрам
Луис
15
Гутман
Эндрю
20
Россетто
Матеус
14
Ибарра
Франко
10
Араужо
Луис
23
Альмада
Тьяго
18
Этьенн
Дерик
19
Берри
Мигель
Чикаго Файр
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Чикаго Файр
Атланта Юнайтед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

М
2:1
М
0:0
М
4:1
М
3:0
М
3:1
М
2:0
М
5:1
М
2:0
М
2:1
ОК
0:1
М
1:2
М
2:0
М
4:0

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.17
0.71

Среднее время на гол

41
126

Всего голов

17
3

Голов в среднем за матч

2.43
0.5

Среднее время на гол

37
180

Всего голов

30
8

Голов в среднем за матч

2.31
0.62

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

39
146

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 4 0.31
Пржибылко Каспер 3 0.23
Хайле-Селассие Марен 2 0.15
Мюллер Крис 2 0.15
Кцихос Рафаэль 2 (1) 0.15
Герберс Фабиан 1 0.08
Теран Карлос 1 0.08
Куциас Георгиос 1 0.08
Суке Арно 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0
Шакири Джердан 0 0
Наварро Мигель 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 8 0.57
Альмада Тьяго 6 (1) 0.43
Уили Калеб 3 0.21
Араужо Луис 3 0.21
Гутман Эндрю 2 0.14
Леннон Брукс 1 0.07
Россетто Матеус 1 0.07
Пурата Хуан Хосе 1 0.07
Вольф Тайлер 1 0.07
Чол Мачоп 1 0.07
Этьенн Дерик 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 5 1
Хименес Гастон 5 0
Теран Карлос 4 0
Наварро Мигель 3 0
Пинеда Маурисио 3 0
Камара Кей 1 1
Federico Navarro 1 1
Кцихос Рафаэль 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Куциас Георгиос 2 0
Гутьеррес Брайан 2 0
Jonathan Dean 2 0
Пржибылко Каспер 1 0
Jairo Torres 1 0
Мюллер Крис 1 0
Daniel Aceves 1 0
Kendall Burks 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 5 1
Араужо Луис 2 1
Якумакис Георгиос 3 0
Леннон Брукс 3 0
Пурата Хуан Хосе 3 0
Альмада Тьяго 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Гутман Эндрю 0 1
Этьенн Дерик 1 0
Россетто Матеус 1 0
Диоп Клемент 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Сейдич Амар 1 0
Берри Мигель 1 0
Вольф Тайлер 1 0
Чол Мачоп 1 0
Уили Калеб 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Атланта Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

8
10
Чикаго Файр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Атланта Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

3
14
Чикаго Файр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Атланта Юнайтед
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

11
24

Голы по времени матча

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
5
45%
2
15%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Пропущено

13
16
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
3
23%
5
31%
46-60
3
23%
4
25%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
2
33%
2
13%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
50%
7
47%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
3
38%
76-90

Забито

17
28
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 0
0
0%
5
18%
1-15
4
24%
3
11%
16-30
6
35%
3
11%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
1
6%
5
18%
61-75
4
24%
9
32%
76-90

Пропущено

22
24
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
9%
2
8%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
18%
2
8%
31-45
3
14%
8
33%
46-60
5
23%
4
17%
61-75
7
32%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Чикаго Файр - Чикаго Хаус 3:0 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Инди Илевен 3:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Чикаго Файр - Нью Мексико 3:3 Чикаго Файр - Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0:0 Чикаго Файр - Сакраменто Репаблик 4:0 Канкун ФК - Чикаго Файр 0:5
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1
Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Чикаго Файр
Атланта Юнайтед

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
4
3
2
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
4
1
4
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
5
8
1.5
7
7
3
10
2.5
4
10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 12 7 4 1 22 - 9 25
2.
Сиэтл Саундерс
 0:1 14 7 2 5 20 - 12 23
3.
Сент-Луис Сити
 12 7 1 4 26 - 13 22
4.
Даллас
 13 6 4 3 16 - 13 22
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 13 5 3 5 16 - 17 18
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 13 4 5 4 17 - 14 17
7.
Портленд Тимберс
 0:0 14 4 5 5 18 - 19 17
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 13 4 4 5 11 - 14 16
9.
Остин
 13 4 4 5 13 - 18 16
10.
Хьюстон Динамо
 12 4 3 5 11 - 11 15
11.
Реал Солт-Лейк
 13 4 3 6 13 - 22 15
12.
Колорадо Рэпидс
 14 2 6 6 12 - 21 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 14 2 4 8 9 - 21 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 13 2 3 8 10 - 23 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 13 9 3 1 21 - 14 30
2.
Нэшвилл
 14 7 4 3 19 - 9 25
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 13 7 3 3 19 - 14 24
4.
Атланта Юнайтед
 14 6 4 4 28 - 24 22
5.
Филадельфия Юнион
 13 6 3 4 20 - 14 21
6.
Орландо Сити
 13 5 4 4 16 - 16 19
7.
Ди Си Юнайтед
 14 5 4 5 19 - 16 19
8.
Коламбус Кру
 13 5 3 5 25 - 17 18
9.
Шарлотт
 14 5 3 6 19 - 25 18
10.
Нью-Йорк Сити
 13 4 4 5 15 - 16 16
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 14 3 7 4 10 - 12 16
12.
Интер Майами
 13 5 0 8 14 - 17 15
13.
Клёб де Фут Монреаль
 13 5 0 8 12 - 22 15
14.
Чикаго Файр
 13 3 6 4 18 - 21 15
15.
Торонто
 14 2 7 5 13 - 18 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 6 5 1 0 14 - 4 16
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
5.
Хьюстон Динамо
 6 4 1 1 7 - 1 13
6.
Сиэтл Саундерс
 0:1 7 4 1 2 12 - 4 13
7.
Сент-Луис Сити
 6 4 0 2 16 - 5 12
8.
Портленд Тимберс
 0:0 7 3 3 1 11 - 6 12
9.
Остин
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Миннесота Юнайтед
 0:0 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 6 0 3 3 5 - 8 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
6.
Филадельфия Юнион
 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
8.
Клёб де Фут Монреаль
 5 4 0 1 9 - 3 12
9.
Интер Майами
 7 4 0 3 11 - 9 12
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
11.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
12.
Ди Си Юнайтед
 7 3 2 2 12 - 8 11
13.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
14.
Торонто
 7 2 4 1 8 - 7 10
15.
Орландо Сити
 7 2 2 3 6 - 8 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Сиэтл Саундерс
 0:1 7 3 1 3 8 - 8 10
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 8 3 1 4 7 - 10 10
4.
Лос-Анджелес
 1:0 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Даллас
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Реал Солт-Лейк
 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Остин
 6 2 1 3 6 - 11 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 0:0 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 6 0 3 3 5 - 9 3
12.
Хьюстон Динамо
 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 7 0 2 5 6 - 14 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 3 1 3 7 - 11 10
3.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
4.
Ди Си Юнайтед
 7 2 2 3 7 - 8 8
5.
Филадельфия Юнион
 6 2 1 3 7 - 9 7
6.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
7.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
8.
Атланта Юнайтед
 7 1 3 3 12 - 17 6
9.
Коламбус Кру
 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 0 4 3 3 - 7 4
11.
Чикаго Файр
 5 1 0 4 5 - 10 3
12.
Интер Майами
 6 1 0 5 3 - 8 3
13.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 8 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Весь список

Топ нарушителей
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Сент-Луис Сити Паркер Тим 6
Шарлотт Джонс Деррик 6
Нью-Йорк Ред Буллз Кассерес Кристиан 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Герберс Фабиан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Пурата Хуан Хосе уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      41'
      Франко Ибарра получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Гутман Эндрю бьет в цель!
    • 26'
      Федерико Наварро получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      25'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      3'
      Федерико Наварро получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Чикаго Файр 3:3 Атланта Юнайтед онлайн

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