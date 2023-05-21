Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
2:3
Конец матча
0'
0:1
12' ГолРуис Пабло
0:2
21' ГолМусовски Дэниел
28' Желтая карточкаАкоста Бриан
32' Желтая карточкаОвьедо Брайан
1:2
33' ГолУилсон Дэнни
35' Желтая карточкаМусовски Дэниел
1:3
44' ГолКрейлах Дамир
45' Желтая карточкаНиколсон Сэм
58' Желтая карточкаДэвис Боде
63' Желтая карточкаОхеда Брайан
73' Желтая карточкаРуис Пабло
2:3
74' ГолАбубакар Лалас
77' Желтая карточкаКабрал Кевин
90'+6
Ход матча
12'
0:1
21'
0:2
28'
32'
33'
1:2
35'
44'
1:3
45'
58'
63'
73'
74'
2:3
77'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Ронен
Коннор
28
Николсон
Сэм
21
Акоста
Бриан
91
Кабрал
Кевин
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
20
Холт
Эрик
14
Рубин
Рубио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Кабрал КевинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
19 Дэвис БодеЗащитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Emeka Eneli
-
23 Ilijah Paul
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед
28 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Второй тайм
10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 22 победы
42 матча
21.4%
26.2%
52.4%
9 побед 11 ничьих 22 победы
Первый тайм
26.2%
31%
42.8%
11 побед 13 ничьих 18 побед
Второй тайм
23.8%
23.8%
52.4%
10 побед 10 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.2
0.77
Среднее время на гол
75
116
Всего голов
44
27
Голов в среднем за матч
2
1.35
Среднее время на гол
45
66
Всего голов
68
44
Голов в среднем за матч
1.62
1.05
Тотал матчей
2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 76%
Меньше 24%
10
20
Больше 48%
Меньше 52%
22
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
Среднее время на гол
55
85
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|2
|0.14
|Абубакар Лалас
|2
|0.14
|Кабрал Кевин
|2
|0.14
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.07
|Рубио Диего
|1
|0.07
|Уилсон Дэнни
|1
|0.07
|Льюис Джонатан
|1
|0.07
|Бассетт Коул
|1
|0.07
|Max Alves
|1
|0.07
|Николсон Сэм
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|3
|0.23
|Крейлах Дамир
|2
|0.15
|Руис Пабло
|2
|0.15
|Глэд Джастин
|2
|0.15
|Carlos Gomez
|1
|0.08
|Мусовски Дэниел
|1
|0.08
|Джулио Андерсон
|1
|0.08
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.08
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Рубин Рубио
|0
|0
|Чанг Майкель
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николсон Сэм
|5
|0
|Акоста Бриан
|5
|0
|Кабрал Кевин
|5
|0
|Абубакар Лалас
|4
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|4
|0
|Уилсон Дэнни
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Барриос Майкл
|2
|0
|Гальван Бриан
|0
|1
|Рубио Диего
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|4
|1
|Глэд Джастин
|4
|0
|Охеда Брайан
|4
|0
|Emeka Eneli
|4
|0
|Овьедо Брайан
|3
|0
|Крейлах Дамир
|2
|0
|Вера Брайан
|2
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Рубин Рубио
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Дэвис Боде
|1
|0
|Jasper Loeffelsend
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Реал Солт-Лейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
1
Колорадо Рэпидс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Реал Солт-Лейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
7
6
Колорадо Рэпидс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Реал Солт-Лейк
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
10
7
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
3
60%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
6
46%
2
18%
76-90
Забито
10
10
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
2
20%
4
40%
61-75
4
40%
1
10%
76-90
Пропущено
18
20
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
6%
4
20%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
4
20%
31-45
4
22%
4
20%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
7
39%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3
Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Северный Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Майами - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Zacatecas Mineros - Колорадо Рэпидс 3:5 Селая - Колорадо Рэпидс 0:3
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0
Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Лас-Вегас Лайтс - Реал Солт-Лейк 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Эль Пасо - Реал Солт-Лейк 0:5 Сакраменто Репаблик - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
23
26
14
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
57
211
39
112
210
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|7
|4
|1
|22 - 9
|25
|2.
|0:1
|14
|7
|2
|5
|20 - 12
|23
|3.
|12
|7
|1
|4
|26 - 13
|22
|4.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|5.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|6.
|1:0
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|7.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|8.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|9.
|13
|4
|4
|5
|13 - 18
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|11 - 11
|15
|11.
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|12.
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|13.
|14
|2
|4
|8
|9 - 21
|10
|14.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|0:1
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|7 - 1
|13
|6.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|7.
|6
|4
|0
|2
|16 - 5
|12
|8.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|3.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|4.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|1:0
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|13.
|0:1
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|14.
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|8 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|6
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|6
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Кассерес Кристиан
|6