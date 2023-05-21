  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
0:1
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
63' Желтая карточка
Макгро Зак
67' Желтая карточка
Браво Клаудио
82' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
84' Желтая карточка
Жупарич Дарио
0:1
90' Гол
Хлонгвейн Бонгокуле
90' Желтая карточка
Хлонгвейн Бонгокуле
90'+6
31
Ивачич
Альяз
29
Juan
Mosquera
13
Жупарич
Дарио
18
Макгро
Зак
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
30
Santiago
Moreno
20
Феррейра
Эвандер
27
Асприлья
Дайрон
7
Боли
Франк
97
Сент-Клэр
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
4
Miguel
Tapias
92
Лоуренс
Кемар
31
Дотсон
Хассани
20
Трапп
Уилл
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
7
Фрагапане
Франко
8
Росалес
Джозеф
9
Амарилья
Луис
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Миннесота Юнайтед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

М
1:0
М
4:4
М
3:1
М
2:1
М
0:1
М
1:3
М
0:0
ОК
2:1
М
1:0
М
3:2
М
3:2
М
3:2
М
5:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.86
1.67

Среднее время на гол

48
54

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

2.5
1.14

Среднее время на гол

36
78

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

2.15
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

41
65

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 4 (1) 0.29
Juan Mosquera 2 0.14
Асприлья Дайрон 2 0.14
Боли Франк 2 0.14
Чара Йимми 1 0.07
Паредес Кристиан 1 0.07
Браво Клаудио III 1 0.07
Nathan Fogaca 1 0.07
Жупарич Дарио 1 0.07
Незгода Ярослав 1 0.07
Макгро Зак 1 0.07
Tega Ikoba 1 0.07
Santiago Moreno 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Уильямсон Эрик 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 4 0.31
Mender Garcia 2 0.15
Амарилья Луис 2 (2) 0.15
Ариага Кервин 1 0.08
Боксолл Михаэл 1 0.08
Miguel Tapias 1 0.08
Чжон Сан Бин 1 0.08
Валентин Зарек 0 0
Лод Робин 0 0
Фрагапане Франко 0 0
Дотсон Хассани 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгро Зак 7 0
Жупарич Дарио 5 0
Браво Клаудио III 4 0
Чара Диего 2 0
Мабьяла Ларрис 2 0
Боли Франк 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Santiago Moreno 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Juan Mosquera 1 0
Феррейра Эвандер 1 0
Бонилья Пабло 1 0
David Ayala 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариага Кервин 4 0
Боксолл Михаэл 3 0
Трапп Уилл 3 0
Miguel Tapias 3 0
Фрагапане Франко 2 0
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0
Чжон Сан Бин 2 0
Амарилья Луис 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Zaydan Bello 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
3
Портленд Тимберс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

3
3
Портленд Тимберс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

6
6

Голы по времени матча

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
3
38%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Забито

7
4
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
2
15%
2
50%
76-90

Забито

19
12
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
3
16%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
2
11%
4
33%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
7
37%
3
25%
76-90

Пропущено

19
14
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
5
26%
4
29%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
4
21%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2
Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2
Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Детройт Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Миннесота Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
4
1.5
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
3
5
9
1.5
2
11
2
12
2.5
1
13
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
2.
Сиэтл Саундерс
 14 7 2 5 20 - 13 23
3.
Сент-Луис Сити
 12 7 1 4 26 - 13 22
4.
Даллас
 13 6 4 3 16 - 13 22
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 13 5 3 5 17 - 18 18
6.
Миннесота Юнайтед
 13 5 3 5 12 - 14 18
7.
Ванкувер Уайткэпс
 13 4 5 4 18 - 14 17
8.
Остин
 13 4 4 5 13 - 18 16
9.
Портленд Тимберс
 14 4 4 6 18 - 20 16
10.
Хьюстон Динамо
 12 4 3 5 11 - 11 15
11.
Реал Солт-Лейк
 13 4 3 6 13 - 22 15
12.
Колорадо Рэпидс
 14 2 6 6 12 - 21 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 14 2 4 8 9 - 21 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 13 2 3 8 10 - 23 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 13 9 3 1 21 - 14 30
2.
Нэшвилл
 14 7 4 3 19 - 9 25
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 13 7 3 3 19 - 14 24
4.
Атланта Юнайтед
 14 6 4 4 28 - 24 22
5.
Филадельфия Юнион
 13 6 3 4 20 - 14 21
6.
Орландо Сити
 13 5 4 4 16 - 16 19
7.
Ди Си Юнайтед
 14 5 4 5 19 - 16 19
8.
Коламбус Кру
 13 5 3 5 25 - 17 18
9.
Шарлотт
 14 5 3 6 19 - 25 18
10.
Нью-Йорк Сити
 13 4 4 5 15 - 16 16
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 14 3 7 4 10 - 12 16
12.
Интер Майами
 13 5 0 8 14 - 17 15
13.
Клёб де Фут Монреаль
 13 5 0 8 12 - 22 15
14.
Чикаго Файр
 13 3 6 4 18 - 21 15
15.
Торонто
 14 2 7 5 13 - 18 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Ванкувер Уайткэпс
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
5.
Хьюстон Динамо
 6 4 1 1 7 - 1 13
6.
Сиэтл Саундерс
 7 4 1 2 12 - 4 13
7.
Сент-Луис Сити
 6 4 0 2 16 - 5 12
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Миннесота Юнайтед
 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 6 0 3 3 5 - 8 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
6.
Филадельфия Юнион
 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
8.
Клёб де Фут Монреаль
 5 4 0 1 9 - 3 12
9.
Интер Майами
 7 4 0 3 11 - 9 12
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
11.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
12.
Ди Си Юнайтед
 7 3 2 2 12 - 8 11
13.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
14.
Торонто
 7 2 4 1 8 - 7 10
15.
Орландо Сити
 7 2 2 3 6 - 8 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Даллас
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Реал Солт-Лейк
 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Остин
 6 2 1 3 6 - 11 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 6 0 3 3 5 - 9 3
12.
Хьюстон Динамо
 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 3 1 3 7 - 11 10
3.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
4.
Ди Си Юнайтед
 7 2 2 3 7 - 8 8
5.
Филадельфия Юнион
 6 2 1 3 7 - 9 7
6.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
7.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
8.
Атланта Юнайтед
 7 1 3 3 12 - 17 6
9.
Коламбус Кру
 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 0 4 3 3 - 7 4
11.
Чикаго Файр
 5 1 0 4 5 - 10 3
12.
Интер Майами
 6 1 0 5 3 - 8 3
13.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 8 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Весь список

Топ нарушителей
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Сент-Луис Сити Паркер Тим 6
Шарлотт Джонс Деррик 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Портленд Тимберс 0:1 Миннесота Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     