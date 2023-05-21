Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
1:0
Второй тайм: 46'
Ход матча
3'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.75 Обе забьют – да
-
18
Дуэньяс
Эрик
22
Опоку
Квадво
19
Богуш
Матеуш
26
Tonhao
14
Юилл
Джексон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Опоку КвадвоНападающий
-
19 Богуш МатеушНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Буанга ДенисНападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
-
-
27 Nathan Ordaz
-
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
24 Daniel Munie
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
История личных встреч
Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
35
21
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|10 (1)
|0.83
|Вела Карлос
|3 (2)
|0.25
|Опоку Квадво
|2
|0.17
|Бюк Стипе
|2
|0.17
|Тильман Тимоти
|2
|0.17
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.08
|Холлингсхед Райан
|1
|0.08
|Богуш Матеуш
|1 (1)
|0.08
|Сифуэнтес Хосе
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|0.62
|Эбобисс Жереми
|5 (1)
|0.38
|Акапо Карлос
|1
|0.08
|Юилл Джексон
|1
|0.08
|Ousseni Bouda
|1
|0.08
|Монтейру Жамиру
|0
|0
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Марье Поль
|0
|0
|Кауэлл Кейд
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Мальдонадо Дениль
|3
|0
|Мурильо Хесус
|3
|0
|Санчес Илье
|2
|0
|Акоста Келлин
|2
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Тильман Тимоти
|2
|0
|Паласиос Диего
|2
|0
|Буанга Денис
|1
|0
|Паленсия Серги
|1
|0
|Богуш Матеуш
|1
|0
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0
|Дуэньяс Эрик
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монтейру Жамиру
|2
|1
|Tonhao
|3
|0
|Менса Джонатан
|2
|0
|Груэсо Карлос
|2
|0
|Эспиноса Кристиан
|2
|0
|Юилл Джексон
|2
|0
|Жудсон
|2
|0
|Марье Поль
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Кауэлл Кейд
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Ousseni Bouda
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
6
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
7
10
Лос-Анджелес
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (3)
75% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
8
16
Голы по времени матча
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
23%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
3
23%
2
33%
76-90
Пропущено
4
13
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
1
25%
6
46%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
13%
3
30%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
21
16
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
4
19%
4
25%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
4
19%
3
19%
61-75
4
19%
5
31%
76-90
Пропущено
9
16
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
5
31%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
3
33%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Фресно - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1
Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Алахуэленсе 1:2 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Алахуэленсе - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Сан-Диего Лойал 3:1 Торонто - Лос-Анджелес 1:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Фресно - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
5 раз 42%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
32
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
65
57
56
111
110
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|7
|4
|1
|22 - 9
|25
|2.
|0:1
|14
|7
|2
|5
|20 - 12
|23
|3.
|12
|7
|1
|4
|26 - 13
|22
|4.
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|5.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|6.
|1:0
|13
|4
|5
|4
|17 - 14
|17
|7.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|8.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|9.
|13
|4
|4
|5
|13 - 18
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|11 - 11
|15
|11.
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|12.
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|13.
|14
|2
|4
|8
|9 - 21
|10
|14.
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|0:1
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|7 - 1
|13
|6.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|7.
|6
|4
|0
|2
|16 - 5
|12
|8.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|3.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|4.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|1:0
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|13.
|0:1
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|14.
|7
|0
|2
|5
|1 - 13
|2
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|8 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|6
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|6
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Кассерес Кристиан
|6