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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
2:1
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
3' Гол
Бюк Стипе
29' Желтая карточка
Мальдонадо Дениль
1:1
52' Гол
Трауко Мигель
89' Желтая карточка
Жудсон
90' Желтая карточка
Бисон Таннер
2:1
90' Пенальти
Вела Карлос
90'+9
77
Маккарти
Джон
24
Холлингсхед
Райан
30
Паленсия
Серги
2
Мальдонадо
Дениль
12
Паласиос
Диего
18
Дуэньяс
Эрик
6
Санчес
Илье
22
Опоку
Квадво
20
Сифуэнтес
Хосе
7
Бюк
Стипе
19
Богуш
Матеуш
1
Марцинковски
Джеймс
3
Марье
Поль
4
Менса
Джонатан
26
Tonhao
21
Трауко
Мигель
14
Юилл
Джексон
7
Груэсо
Карлос
35
Монтейру
Жамиру
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
28
Киканович
Бенджамин
Лос-Анджелес
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3

История личных встреч

Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

М
2:1
М
2:1
М
3:2
М
3:1
М
2:0
М
2:1
М
3:2
М
1:2
М
5:1
М
4:0
ОК
3:1
М
0:5
М
2:0
М
3:4

Голы

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 10 (1) 0.83
Вела Карлос 4 (3) 0.33
Опоку Квадво 2 0.17
Бюк Стипе 2 0.17
Тильман Тимоти 2 0.17
Кьеллини Джорджо 1 0.08
Холлингсхед Райан 1 0.08
Богуш Матеуш 1 (1) 0.08
Сифуэнтес Хосе 0 0
Санчес Илье 0 0
Паленсия Серги 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 8 (3) 0.62
Эбобисс Жереми 5 (1) 0.38
Акапо Карлос 1 0.08
Трауко Мигель 1 0.08
Юилл Джексон 1 0.08
Ousseni Bouda 1 0.08
Монтейру Жамиру 0 0
Груэсо Карлос 0 0
Марье Поль 0 0
Кауэлл Кейд 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холлингсхед Райан 3 0
Мальдонадо Дениль 3 0
Мурильо Хесус 3 0
Санчес Илье 2 0
Акоста Келлин 2 0
Лонг Аарон 2 0
Тильман Тимоти 2 0
Паласиос Диего 2 0
Буанга Денис 1 0
Паленсия Серги 1 0
Богуш Матеуш 1 0
Сифуэнтес Хосе 1 0
Дуэньяс Эрик 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монтейру Жамиру 2 1
Tonhao 3 0
Жудсон 3 0
Менса Джонатан 2 0
Груэсо Карлос 2 0
Эспиноса Кристиан 2 0
Юилл Джексон 2 0
Марье Поль 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Трауко Мигель 1 0
Акапо Карлос 1 0
Кауэлл Кейд 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Бисон Таннер 1 0
Ousseni Bouda 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
7
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

7
10
Лос-Анджелес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

8
17

Голы по времени матча

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
4
27%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
4
27%
2
29%
76-90

Пропущено

5
15
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
1
20%
7
47%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
13%
3
30%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

23
17
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
5
22%
4
24%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
5
22%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
5
28%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
3
30%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Фресно - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1
Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Алахуэленсе 1:2 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Алахуэленсе - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Сан-Диего Лойал 3:1 Торонто - Лос-Анджелес 1:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Фресно - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:1
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
6 раз 46%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
4
2
3
3
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
1
6
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
2
7
5
1.5
5
8
5
7
2.5
1
12
1
11
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
2.
Сиэтл Саундерс
 14 7 2 5 20 - 13 23
3.
Сент-Луис Сити
 12 7 1 4 26 - 13 22
4.
Даллас
 13 6 4 3 16 - 13 22
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 13 5 3 5 17 - 18 18
6.
Миннесота Юнайтед
 13 5 3 5 12 - 14 18
7.
Ванкувер Уайткэпс
 13 4 5 4 18 - 14 17
8.
Остин
 13 4 4 5 13 - 18 16
9.
Портленд Тимберс
 14 4 4 6 18 - 20 16
10.
Хьюстон Динамо
 12 4 3 5 11 - 11 15
11.
Реал Солт-Лейк
 13 4 3 6 13 - 22 15
12.
Колорадо Рэпидс
 14 2 6 6 12 - 21 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 14 2 4 8 9 - 21 10
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 13 2 3 8 10 - 23 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 13 9 3 1 21 - 14 30
2.
Нэшвилл
 14 7 4 3 19 - 9 25
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 13 7 3 3 19 - 14 24
4.
Атланта Юнайтед
 14 6 4 4 28 - 24 22
5.
Филадельфия Юнион
 13 6 3 4 20 - 14 21
6.
Орландо Сити
 13 5 4 4 16 - 16 19
7.
Ди Си Юнайтед
 14 5 4 5 19 - 16 19
8.
Коламбус Кру
 13 5 3 5 25 - 17 18
9.
Шарлотт
 14 5 3 6 19 - 25 18
10.
Нью-Йорк Сити
 13 4 4 5 15 - 16 16
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 14 3 7 4 10 - 12 16
12.
Интер Майами
 13 5 0 8 14 - 17 15
13.
Клёб де Фут Монреаль
 13 5 0 8 12 - 22 15
14.
Чикаго Файр
 13 3 6 4 18 - 21 15
15.
Торонто
 14 2 7 5 13 - 18 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Ванкувер Уайткэпс
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
5.
Хьюстон Динамо
 6 4 1 1 7 - 1 13
6.
Сиэтл Саундерс
 7 4 1 2 12 - 4 13
7.
Сент-Луис Сити
 6 4 0 2 16 - 5 12
8.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
9.
Остин
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 2 1 3 9 - 10 7
12.
Миннесота Юнайтед
 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Колорадо Рэпидс
 6 0 3 3 5 - 8 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 8 5 2 1 13 - 4 17
3.
Атланта Юнайтед
 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
Коламбус Кру
 7 4 2 1 18 - 6 14
6.
Филадельфия Юнион
 7 4 2 1 13 - 5 14
7.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
8.
Клёб де Фут Монреаль
 5 4 0 1 9 - 3 12
9.
Интер Майами
 7 4 0 3 11 - 9 12
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
11.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
12.
Ди Си Юнайтед
 7 3 2 2 12 - 8 11
13.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
14.
Торонто
 7 2 4 1 8 - 7 10
15.
Орландо Сити
 7 2 2 3 6 - 8 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 8 4 0 4 8 - 10 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Колорадо Рэпидс
 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Даллас
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Реал Солт-Лейк
 6 2 1 3 6 - 11 7
8.
Остин
 6 2 1 3 6 - 11 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Ванкувер Уайткэпс
 6 0 3 3 5 - 9 3
12.
Хьюстон Динамо
 6 0 2 4 4 - 10 2
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 0 2 5 7 - 15 2
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 0 2 5 1 - 13 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 3 1 3 7 - 11 10
3.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
4.
Ди Си Юнайтед
 7 2 2 3 7 - 8 8
5.
Филадельфия Юнион
 6 2 1 3 7 - 9 7
6.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
7.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
8.
Атланта Юнайтед
 7 1 3 3 12 - 17 6
9.
Коламбус Кру
 6 1 1 4 7 - 11 4
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 0 4 3 3 - 7 4
11.
Чикаго Файр
 5 1 0 4 5 - 10 3
12.
Интер Майами
 6 1 0 5 3 - 8 3
13.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
14.
Клёб де Фут Монреаль
 8 1 0 7 3 - 19 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 8 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 8
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Весь список

Топ нарушителей
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 5
Сент-Луис Сити Паркер Тим 6
Шарлотт Джонс Деррик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      29'
      Мальдонадо Дениль получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Хосе Сифуэнтес сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Stipe Biuk бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн

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