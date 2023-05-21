Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
2:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолБюк Стипе
29' Желтая карточкаМальдонадо Дениль
1:1
52' ГолТрауко Мигель
89' Желтая карточкаЖудсон
90' Желтая карточкаБисон Таннер
2:1
90' ПенальтиВела Карлос
90'+9
Ход матча
3'
1:0
52'
1:1
67'
89'
90'
90'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
18
Дуэньяс
Эрик
22
Опоку
Квадво
19
Богуш
Матеуш
26
Tonhao
14
Юилл
Джексон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Буанга ДенисНападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
-
-
27 Nathan Ordaz
-
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
24 Daniel Munie
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
История личных встреч
Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
35
21
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|10 (1)
|0.83
|Вела Карлос
|4 (3)
|0.33
|Опоку Квадво
|2
|0.17
|Бюк Стипе
|2
|0.17
|Тильман Тимоти
|2
|0.17
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.08
|Холлингсхед Райан
|1
|0.08
|Богуш Матеуш
|1 (1)
|0.08
|Сифуэнтес Хосе
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|0.62
|Эбобисс Жереми
|5 (1)
|0.38
|Акапо Карлос
|1
|0.08
|Трауко Мигель
|1
|0.08
|Юилл Джексон
|1
|0.08
|Ousseni Bouda
|1
|0.08
|Монтейру Жамиру
|0
|0
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Марье Поль
|0
|0
|Кауэлл Кейд
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Мальдонадо Дениль
|3
|0
|Мурильо Хесус
|3
|0
|Санчес Илье
|2
|0
|Акоста Келлин
|2
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Тильман Тимоти
|2
|0
|Паласиос Диего
|2
|0
|Буанга Денис
|1
|0
|Паленсия Серги
|1
|0
|Богуш Матеуш
|1
|0
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0
|Дуэньяс Эрик
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монтейру Жамиру
|2
|1
|Tonhao
|3
|0
|Жудсон
|3
|0
|Менса Джонатан
|2
|0
|Груэсо Карлос
|2
|0
|Эспиноса Кристиан
|2
|0
|Юилл Джексон
|2
|0
|Марье Поль
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Кауэлл Кейд
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Ousseni Bouda
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
7
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
7
10
Лос-Анджелес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
8
17
Голы по времени матча
Забито
15
7
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
4
27%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
4
27%
2
29%
76-90
Пропущено
5
15
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
1
20%
7
47%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
13%
3
30%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
23
17
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
5
22%
4
24%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
5
22%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
10
18
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
5
28%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
3
30%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Фресно - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1
Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Алахуэленсе 1:2 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Алахуэленсе - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Сан-Диего Лойал 3:1 Торонто - Лос-Анджелес 1:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Фресно - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:1
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
6 раз 46%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
24
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
112
75
58
57
112
111
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|8 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|8
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 5
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|6
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|6