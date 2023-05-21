Тур: 8.
0:0
Первый тайм: 6'
0'
21
Сульич
Али
23
Armin
Culum
27
Ziad
Ghanoum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Armin CulumНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Якубу АлиюНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ziad GhanoumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Anton Berg
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Эстерсунд
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leo Lif
|2
|0.29
|Armin Culum
|1
|0.14
|Модиг Йеспер
|1
|0.14
|Якубу Алию
|1
|0.14
|Паломино Марсело
|1 (1)
|0.14
|Карлссон Аджей Симон
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chovanie Amatkarijo
|3
|0.43
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0.43
|Miroslav Mazur
|1
|0.14
|Штольт Малкольм
|1
|0.14
|Брэндон Эрик
|0
|0
|Аджумани Янник
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|3
|0
|Мааруф Самир
|2
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Сульич Али
|1
|0
|Худу Абдул Халик
|1
|0
|Паломино Марсело
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Anton Ekeroth
|1
|0
|Robin Sundgren
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
|Leo Lif
|1
|0
|Oskar Lindberg
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейлид Сесар
|3
|0
|Mansour Sinyan
|1
|1
|Кроон Симон
|2
|0
|Miroslav Mazur
|2
|0
|Раск Теодор
|2
|0
|Штольт Малкольм
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Calvin Kabuye
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Мусолитин Николай
|1
|0
|Аджумани Янник
|1
|0
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эстерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Сирианска Эскильстуна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эстерсунд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
4
5
Сирианска Эскильстуна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Эстерсунд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
5
5
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
27%
1
17%
1-15
1
9%
3
50%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
50%
3
38%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
4
31%
1
13%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 3:4 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0
Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Нака Илирия 0:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Троллхаттен - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ариана - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Мотала 3:0
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1
Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Эстерсунд - Хальмстад 0:0
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
Эстерсунд
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Сирианска Эскильстуна
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
34
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|19 - 11
|16
|2.
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|6.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|7.
|8
|3
|4
|1
|15 - 13
|13
|8.
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|11.
|8
|3
|0
|5
|12 - 15
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|13.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 12
|9
|14.
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|15.
|7
|1
|1
|5
|4 - 8
|4
|16.
|8
|0
|2
|6
|8 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|10.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|16.
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|9 - 8
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|6
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|6
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|Треллеборг
|Filip Bohman
|5
|ГАИС
|Фрайди Ричард
|1 3
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|4
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|4