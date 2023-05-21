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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 8.
Сирианска Эскильстуна
1:1
Конец матча
Эстерсунд
0'
1:0
21' Гол
Карлссон Аджей Симон
1:1
30' Гол
Chovanie Amatkarijo
45' Желтая карточка
Адольфссон Маттис
55' Желтая карточка
Штольт Малкольм
57' Желтая карточка
Robin Sundgren
90'+6
1
Волтерс
Ник
25
Адольфссон
Маттис
21
Сульич
Али
3
Фрайерс
Зеки
2
Robin
Sundgren
22
Theodor
Hansemon
16
Ishak
Shamoun
17
Anton
Ekeroth
7
Мааруф
Самир
9
Карлссон
Аджей
Симон
23
Armin
Culum
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
27
Ziad
Ghanoum
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
16
Спорронг
Альбин
8
Брэндон
Эрик
15
Jakob
Johnsson
11
Мусолитин
Николай
26
Chovanie
Amatkarijo
17
Штольт
Малкольм
Сирианска Эскильстуна
3-4-3
Эстерсунд
4-2-3-1

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Эстерсунд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:2
С
4:1
А
1:2
А
0:1
А
3:0
А
1:3

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leo Lif 2 0.25
Карлссон Аджей Симон 1 0.13
Armin Culum 1 0.13
Модиг Йеспер 1 0.13
Якубу Алию 1 0.13
Паломино Марсело 1 (1) 0.13
Сульич Али 0 0
Мааруф Самир 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chovanie Amatkarijo 4 0.5
Карлссон Грач Себастьян 3 0.38
Miroslav Mazur 1 0.13
Штольт Малкольм 1 0.13
Брэндон Эрик 0 0
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 4 0
Мааруф Самир 2 0
Robin Sundgren 2 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Сульич Али 1 0
Худу Абдул Халик 1 0
Паломино Марсело 1 0
Митку Маттиас 1 0
Anton Ekeroth 1 0
Ishak Shamoun 1 0
Leo Lif 1 0
Oskar Lindberg 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейлид Сесар 3 0
Штольт Малкольм 3 0
Mansour Sinyan 1 1
Кроон Симон 2 0
Miroslav Mazur 2 0
Раск Теодор 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Calvin Kabuye 2 0
Кейта Али II 1 0
Мусолитин Николай 1 0
Аджумани Янник 1 0

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Эстерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
1
Сирианска Эскильстуна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эстерсунд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

4
5
Сирианска Эскильстуна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Эстерсунд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

6
6

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
27%
1
17%
1-15
1
9%
3
50%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Пропущено

14
9
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
4
29%
1
11%
1-15
2
14%
4
44%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
1
7%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 3:4 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0
Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Нака Илирия 0:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Троллхаттен - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ариана - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Мотала 3:0
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1
Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Эстерсунд - Хальмстад 0:0

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
Эстерсунд

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Сирианска Эскильстуна
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
1
4
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 8 5 1 2 19 - 11 16
2.
ГАИС
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Утсиктенс
 0:0 8 4 3 1 13 - 7 15
4.
Вестерос
 7 4 2 1 10 - 3 14
5.
Ландскруна
 8 4 1 3 9 - 10 13
6.
Эстерсунд
 8 3 4 1 11 - 7 13
7.
Йёнчёпинг
 8 3 4 1 15 - 13 13
8.
Гефле
 8 3 2 3 9 - 9 11
9.
Браге
 8 3 2 3 8 - 10 11
10.
Сундсвалль
 8 3 1 4 12 - 16 10
11.
Треллеборг
 8 3 0 5 12 - 15 9
12.
Эребру
 8 2 3 3 7 - 9 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 3 3 8 - 13 9
14.
Эргрюте
 7 0 5 2 7 - 10 5
15.
Хельсинборг
 0:0 8 1 2 5 4 - 8 5
16.
Сковде АИК
 8 0 2 6 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
ГАИС
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Утсиктенс
 0:0 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Браге
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Гефле
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Йёнчёпинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Эстер
 4 2 0 2 9 - 5 6
8.
Треллеборг
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Вестерос
 3 1 2 0 3 - 0 5
10.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Эребру
 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Хельсинборг
 0:0 4 1 1 2 2 - 3 4
14.
Сундсвалль
 5 1 1 3 7 - 11 4
15.
Эргрюте
 3 0 3 0 6 - 6 3
16.
Сковде АИК
 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 4 3 1 0 10 - 6 10
2.
Вестерос
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Эстерсунд
 5 2 2 1 5 - 2 8
4.
ГАИС
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Сундсвалль
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Утсиктенс
 0:0 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Гефле
 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Эребру
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Браге
 4 1 1 2 3 - 7 4
11.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
12.
Треллеборг
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эргрюте
 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Ландскруна
 3 0 1 2 0 - 4 1
15.
Хельсинборг
 0:0 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Сковде АИК
 4 0 0 4 2 - 9 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 6
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 6
ГАИС Линдберг Юлиус 5 (1)
Треллеборг Filip Bohman 5
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Фрайди Ричард 1 3
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Эстер Вестермарк Йеспер 4
Эстер Хедлунд Себастьян 4
Утсиктенс Albin Skoglund 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Адольфссон Маттис получил желтую карточку от судьи
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