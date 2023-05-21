  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 4'
Урал
0'
Прогнозы 141
Крылья Советов 46.1% (65)
X 38.3% (54)
Урал 15.6% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Урал
2.20
3.90
4.32
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ломаев
Иван
23
Бейл
Гленн
24
Евгеньев
Роман
4
Солдатенков
Александр
5
Горшков
Юрий
28
Гарре
Бенжамин
8
Витюгов
Максим
6
Бабкин
Сергей
11
Ежов
Роман
7
Цыпченко
Дмитрий
9
Писарский
Владимир
1
Помазун
Илья
22
Бевеев
Мингиян
46
Мамин
Артём
2
Бегич
Сильвие
15
Кулаков
Денис
6
Сиссе
Ибраима
19
Мишкич
Даниэль
10
Бикфалви
Эрик
7
Юшин
Александр
5
Егорычев
Андрей
79
Каштанов
Алексей
Крылья Советов
4-4-2
Урал
4-2-3-1

История личных встреч

Крылья Советов
Урал

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

19 матчей

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

10.5%
57.9%
31.6%
2 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ТМК
1:1
ТМК
0:1
ТМК
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1.11
1.6

Среднее время на гол

81
56

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.1
1.22

Среднее время на гол

81
73

Всего голов

21
27

Голов в среднем за матч

1.11
1.42

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

81
63

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 5 0.19
Ежов Роман 3 0.11
Пиняев Сергей 3 0.11
Костанца Фернандо 3 0.11
Шитов Владислав 2 0.07
Цыпченко Дмитрий 2 0.07
Коваленко Александр 1 0.04
Евгеньев Роман 1 0.04
Бейл Гленн 1 (1) 0.04
Якуба Денис 1 0.04
Рахманович Амер 1 0.04
Гапонов Илья 1 0.04
Гарре Бенжамин 1 0.04
Бабкин Сергей 1 0.04
Чиркович Александар 1 0.04
Горшков Юрий 0 0
Хубулов Владимир 0 0
Соколов Артём 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 5 (2) 0.19
Бикфалви Эрик 4 0.15
Влут Рай 4 (2) 0.15
Ранджелович Лазар 3 0.11
Газинский Юрий 3 0.11
Юшин Александр 3 0.11
Мишкич Даниэль 2 0.07
Филипенко Егор 1 0.04
Иллой-Айет Эммерсон 1 0.04
Егорычев Андрей 1 0.04
Быковский Илья 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0
Бегич Сильвие 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 5 2
Солдатенков Александр 6 0
Рахманович Амер 4 0
Ежов Роман 4 0
Писарский Владимир 2 1
Евгеньев Роман 3 0
Глушенков Максим 3 0
Ломаев Иван 3 0
Витюгов Максим 3 0
Коваленко Александр 2 0
Зотов Георгий 2 0
Цыпченко Дмитрий 2 0
Зуев Александр 1 0
Рассказов Николай 1 0
Гапонов Илья 1 0
Барач Матео 1 0
Горшков Юрий 1 0
Костанца Фернандо 1 0
Гарре Бенжамин 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Чиркович Александар 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бевеев Мингиян 7 1
Мишкич Даниэль 8 0
Егорычев Андрей 5 1
Гогличидзе Лео 4 1
Каштанов Алексей 4 0
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Сунгатулин Фаниль 2 1
Кулаков Денис 3 0
Помазун Илья 3 0
Ранджелович Лазар 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Бикфалви Эрик 2 0
Филипенко Егор 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Юшин Александр 2 0
Мамин Артём 2 0
Иллой-Айет Эммерсон 2 0
Железнов Юрий 2 0
Газинский Юрий 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Влут Рай 1 0
Бегич Сильвие 1 0
Татаринов Евгений 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Урал
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

6
6
Крылья Советов
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Урал
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
18

Волевые поражения

12
12
Крылья Советов
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
56% (15)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Урал
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

22
21

Волевые поражения

18
18

Голы по времени матча

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
6
46%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

17
19
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
6%
2
11%
1-15
5
29%
29%
2
11%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
4
24%
3
16%
46-60
4
24%
4
21%
61-75
1
6%
5
26%
76-90

Забито

18
16
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
11%
1
6%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
28%
1
6%
46-60
4
22%
6
38%
61-75
2
11%
6
38%
76-90

Пропущено

25
23
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
4
16%
1
4%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
5
20%
2
9%
31-45
1
4%
6
26%
46-60
6
24%
2
9%
61-75
6
24%
8
35%
76-90

Забито

28
29
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 9
9 Не забивали 10
4
14%
2
7%
1-15
4
14%
3
10%
16-30
4
14%
5
17%
31-45
5
18%
1
3%
46-60
7
25%
12
41%
61-75
4
14%
6
21%
76-90

Пропущено

42
42
20 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 22
5
12%
3
7%
1-15
8
19%
6
14%
16-30
7
17%
5
12%
31-45
5
12%
9
21%
46-60
10
24%
6
14%
61-75
7
17%
13
31%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1
Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2
Урал
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2
Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1

Результаты матчей

Крылья Советов
Урал

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
9 раз 33%
2
6 раз 22%
4
1 раз 4%
0
10 раз 37%
2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
4
2
11
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
7
6
5
9
1.5
4
9
1
13
2.5
1
12
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
17
10
7
20
1.5
10
17
1
26
2.5
1
26
1
26
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 28 20 6 2 72 - 19 66
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 27 16 6 5 51 - 24 54
3.
Ростов
 Заявка 27 14 8 5 44 - 35 50
4.
Спартак Москва
 Заявка 27 14 8 5 58 - 36 50
5.
Ахмат
 Заявка 28 15 4 9 47 - 34 49
6.
Динамо Москва
 Заявка 28 13 6 9 47 - 38 45
7.
Краснодар
 Заявка 27 12 7 8 57 - 44 43
8.
Оренбург
 Заявка 28 12 4 12 52 - 54 40
9.
Локомотив Москва
 Заявка 28 11 6 11 47 - 43 39
10.
Сочи
 Заявка 27 11 4 12 36 - 48 37
11.
Урал
 0:0 Заявка 28 8 7 13 29 - 42 31
12.
Факел
 Заявка 28 5 12 11 34 - 46 27
13.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 28 6 9 13 27 - 43 27
14.
Пари НН
 Заявка 27 6 5 16 27 - 50 23
15.
Химки
 Заявка 28 4 6 18 25 - 62 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 28 3 4 21 20 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Оренбург
 Заявка 14 9 3 2 34 - 19 30
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
5.
Сочи
 Заявка 14 8 3 3 25 - 17 27
6.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
7.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 16 26
8.
Краснодар
 Заявка 13 7 3 3 26 - 18 24
9.
Ахмат
 Заявка 14 7 2 5 19 - 15 23
10.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
11.
Факел
 Заявка 14 3 8 3 20 - 21 17
12.
Урал
 0:0 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Химки
 Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
14.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 14 2 7 5 10 - 17 13
15.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 16 - 28 12
16.
Торпедо Москва
 Заявка 14 2 1 11 8 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 8 5 1 25 - 8 29
2.
Ахмат
 Заявка 14 8 2 4 28 - 19 26
3.
Ростов
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 3 5 20 - 21 21
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
9.
Урал
 0:0 Заявка 14 3 6 5 13 - 19 15
10.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
11.
Пари НН
 Заявка 14 3 2 9 11 - 22 11
12.
Оренбург
 Заявка 14 3 1 10 18 - 35 10
13.
Факел
 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 Заявка 13 3 1 9 11 - 31 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 14 1 2 11 12 - 40 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 18 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 1 9
Ахмат Швец Антон 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Никаких моментов в матче пока нет. Перешли в наступление впервые в матче сейчас игроки "Урала", но подача Юшина в сторону Каштанова оставляла желать лучшего. Мяч в перчатках вратаря хозяев оказался. 
  • 4'
    Проигрывают "Крылья Советов" "Факелу" со спасительной 12-й строчки всего на 1 балл, а потому сложно переоценивать важность победы для команды Осинькина в этом противостоянии. Впрочем, важно добиться успеха и коллективу Ганчаренко, который также пока не обеспечил себе прописку в РПЛ.
  • 3'
    Начинает самарская команда с контроля мяча в центре поля. Пытается в прессинг удариться сразу же коллектив "шмелей", но пока отобрать мяч у мотивированного соперника не удается. 
  • 2'
    Футболисты "Крыльев Советов" вышли сегодня на газон в синих цветах, а игроки "Урала" предстали на поле в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Самаре, на "Солидарность Арене"! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров);
    Ассистент: Максим Ковалёв (Реутов);
    Ассистент: Арам Петросян (Бронницы);
    Резервный: Артур Фёдоров (Петрозаводск).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 28-го тура РПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «Крыльев Советов» и «Урала». Встреча состоится в Самаре, на стадионе «Солидарность Арена».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 29.6% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 29.6% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Где смотреть матч Крылья Советов 0:0 Урал онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 Урал

Исход игры
Крылья Советов
45.8% (65)
Ничья
38.7% (55)
Урал
15.5% (22)
Тотал 2.5
Больше
44.17% (53)
Меньше
55.83% (67)
Обе команды забьют
Да
79.17% (95)
Нет
20.83% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.6% (42)
2:1 Крылья Советов
25.4% (36)
1:0 Крылья Советов
12.7% (18)
1:2 Урал
7% (10)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:0 Крылья Советов
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Крылья Советов
Урал
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 