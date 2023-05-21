Первый тайм

5' Никаких моментов в матче пока нет. Перешли в наступление впервые в матче сейчас игроки "Урала", но подача Юшина в сторону Каштанова оставляла желать лучшего. Мяч в перчатках вратаря хозяев оказался.

4' Проигрывают "Крылья Советов" "Факелу" со спасительной 12-й строчки всего на 1 балл, а потому сложно переоценивать важность победы для команды Осинькина в этом противостоянии. Впрочем, важно добиться успеха и коллективу Ганчаренко, который также пока не обеспечил себе прописку в РПЛ.

3' Начинает самарская команда с контроля мяча в центре поля. Пытается в прессинг удариться сразу же коллектив "шмелей", но пока отобрать мяч у мотивированного соперника не удается.

2' Футболисты "Крыльев Советов" вышли сегодня на газон в синих цветах, а игроки "Урала" предстали на поле в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.