Тур: 28. Стадион: Солидарность Арена.
Позже
История личных встреч
Крылья Советов
Урал
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
19 матчей
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
10.5%
57.9%
31.6%
2 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1.11
1.6
Среднее время на гол
81
56
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.1
1.22
Среднее время на гол
81
73
Всего голов
21
27
Голов в среднем за матч
1.11
1.42
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
81
63
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|5
|0.19
|Ежов Роман
|3
|0.11
|Пиняев Сергей
|3
|0.11
|Костанца Фернандо
|3
|0.11
|Шитов Владислав
|2
|0.07
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0.07
|Коваленко Александр
|1
|0.04
|Евгеньев Роман
|1
|0.04
|Бейл Гленн
|1 (1)
|0.04
|Якуба Денис
|1
|0.04
|Рахманович Амер
|1
|0.04
|Гапонов Илья
|1
|0.04
|Гарре Бенжамин
|1
|0.04
|Бабкин Сергей
|1
|0.04
|Чиркович Александар
|1
|0.04
|Горшков Юрий
|0
|0
|Хубулов Владимир
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|5 (2)
|0.19
|Бикфалви Эрик
|4
|0.15
|Влут Рай
|4 (2)
|0.15
|Ранджелович Лазар
|3
|0.11
|Газинский Юрий
|3
|0.11
|Юшин Александр
|3
|0.11
|Мишкич Даниэль
|2
|0.07
|Филипенко Егор
|1
|0.04
|Иллой-Айет Эммерсон
|1
|0.04
|Егорычев Андрей
|1
|0.04
|Быковский Илья
|1
|0.04
|Кулаков Денис
|0
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|Бевеев Мингиян
|0
|0
|Бегич Сильвие
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейл Гленн
|5
|2
|Солдатенков Александр
|6
|0
|Рахманович Амер
|4
|0
|Ежов Роман
|4
|0
|Писарский Владимир
|2
|1
|Евгеньев Роман
|3
|0
|Глушенков Максим
|3
|0
|Ломаев Иван
|3
|0
|Витюгов Максим
|3
|0
|Коваленко Александр
|2
|0
|Зотов Георгий
|2
|0
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0
|Зуев Александр
|1
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Костанца Фернандо
|1
|0
|Гарре Бенжамин
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Бабкин Сергей
|1
|0
|Чиркович Александар
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бевеев Мингиян
|7
|1
|Мишкич Даниэль
|8
|0
|Егорычев Андрей
|5
|1
|Гогличидзе Лео
|4
|1
|Каштанов Алексей
|4
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|4
|0
|Сунгатулин Фаниль
|2
|1
|Кулаков Денис
|3
|0
|Помазун Илья
|3
|0
|Ранджелович Лазар
|3
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|3
|0
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|Филипенко Егор
|2
|0
|Сиссе Ибраима
|2
|0
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Юшин Александр
|2
|0
|Мамин Артём
|2
|0
|Иллой-Айет Эммерсон
|2
|0
|Железнов Юрий
|2
|0
|Газинский Юрий
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Влут Рай
|1
|0
|Бегич Сильвие
|1
|0
|Татаринов Евгений
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Урал
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
6
6
Крылья Советов
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Урал
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
21
18
Волевые поражения
12
12
Крылья Советов
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
56% (15)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Урал
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
22
21
Волевые поражения
18
18
Голы по времени матча
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
6
46%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
17
19
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
6%
2
11%
1-15
5
29%
29%
2
11%
16-30
2
12%
3
16%
31-45
4
24%
3
16%
46-60
4
24%
4
21%
61-75
1
6%
5
26%
76-90
Забито
18
16
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
11%
1
6%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
28%
1
6%
46-60
4
22%
6
38%
61-75
2
11%
6
38%
76-90
Пропущено
25
23
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
4
16%
1
4%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
5
20%
2
9%
31-45
1
4%
6
26%
46-60
6
24%
2
9%
61-75
6
24%
8
35%
76-90
Забито
28
29
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 9
9 Не забивали 10
4
14%
2
7%
1-15
4
14%
3
10%
16-30
4
14%
5
17%
31-45
5
18%
1
3%
46-60
7
25%
12
41%
61-75
4
14%
6
21%
76-90
Пропущено
42
42
20 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 22
5
12%
3
7%
1-15
8
19%
6
14%
16-30
7
17%
5
12%
31-45
5
12%
9
21%
46-60
10
24%
6
14%
61-75
7
17%
13
31%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1
Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2
Урал
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Краснодар - Урал 2:1 Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2
Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1
Результаты матчей
Крылья Советов
Урал
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
9 раз 33%
2
6 раз 22%
4
1 раз 4%
0
10 раз 37%
2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
104
211
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
76
59
49
113
112
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
1710
720
1017
126
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|70 - 17
|65
|2.
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|51 - 24
|54
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|44 - 35
|50
|4.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|58 - 36
|50
|5.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|44 - 34
|46
|6.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|57 - 44
|43
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|44 - 38
|42
|8.
|Заявка
|27
|12
|3
|12
|50 - 52
|39
|9.
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|36 - 48
|37
|10.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|46 - 43
|36
|11.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|29 - 42
|30
|12.
|Заявка
|27
|5
|12
|10
|34 - 45
|27
|13.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 43
|26
|14.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 50
|23
|15.
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|25 - 59
|18
|16.
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|20 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 16
|26
|8.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|20 - 21
|17
|11.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|26 - 22
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 17
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 22
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 35
|10
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 31
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|18 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|1 9
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
Прогнозы на матч Крылья Советов - Урал
Исход игры
Крылья Советов
56.6% (30)
Ничья
35.8% (19)
Урал
7.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
48% (24)
Меньше
52% (26)
Обе команды забьют
Да
76% (38)
Нет
24% (12)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
32.1% (17)
1:1 Ничья
26.4% (14)
1:0 Крылья Советов
17% (9)
1:2 Урал
7.5% (4)
2:2 Ничья
5.7% (3)
2:0 Крылья Советов
3.8% (2)
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