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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Люнгбю
0:4
Второй тайм: 87'
Оденсе
0'
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17' Красная карточка
Финнбогасон Альфред
0:1
19' Пенальти
Мадс Фрокьяер-Йенсен
0:2
37' Гол
Yankubah Minteh
45' Желтая карточка
Jakob Martinsen
0:3
53' Гол
Тверсков Йеппе
0:4
84' Гол
Charly Horneman

Ход матча

2'
 
Tobias Slotsager
2'
 
Tobias Slotsager
17'
Финнбогасон Альфред
 
19'
0:1
Мадс Фрокьяер-Йенсен
37'
0:2
Yankubah Minteh
(Манне Аласана)
45'
 
Jakob Martinsen
46'
Винтер Каспер
Чорлу Резан
 
53'
0:3
Тверсков Йеппе
(Шельвик Йорген)
60'
Кнудсен Петур
Ромер Марсель
 
61'
Хамалайнен Брайан
Бьеллан Андреас
 
70'
 
Markus Gustav Jensen
Jakob Martinsen
70'
 
Тонгья Франко
Мадс Фрокьяер-Йенсен
71'
 
Gustav Grubbe
Микельсон Николас
71'
Бизоза Парфе
Чуквуани Точи
 
71'
 
Max Ejdum
Манне Аласана
81'
Tobias Storm
William Kumado
 
81'
 
Charly Horneman
Сабби Эммануэль
84'
0:4
Charly Horneman
(Тверсков Йеппе)

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 3
  • 4 Офсайды 6
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 134 Количество передач 262
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Оденсе
83.00
4.10
3.60
Все Коэффициенты
16
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
29
Lucas
Boel
Hey
7
William
Kumado
10
Чорлу
Резан
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
26
Гюткьяер
Фредерик
18
Финнбогасон
Альфред
1
Хансен
Мартин
2
Микельсон
Николас
28
Tobias
Slotsager
16
Шельвик
Йорген
23
Aske
Adelgaard
6
Тверсков
Йеппе
5
Манне
Аласана
30
Yankubah
Minteh
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
8
Jakob
Martinsen
11
Сабби
Эммануэль
Люнгбю
3-5-2
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Люнгбю
Оденсе

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед

25 матчей

16%
20%
64%
4 победы 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
24%
56%
5 побед 6 ничьих 14 побед

История матчей

СД
2:2
ТМК
1:2
СД
3:1
СД
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
0:1
СД
0:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:3
СД
4:1
СД
3:0
СД
2:2
СД
3:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
2:2
СД
4:0
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.27
0.86

Среднее время на гол

70
105

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

2.43
2

Среднее время на гол

37
45

Всего голов

48
34

Голов в среднем за матч

1.92
1.36

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

46
66

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магнуссон Сайвар-Атли 6 0.2
Гюткьяер Фредерик 4 0.13
Йоргенсен Каспер 4 0.13
Финнбогасон Альфред 3 0.1
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.07
Чорлу Резан 2 0.07
Нильсен Эмиль 2 0.07
Финнссон Кольбейн 1 0.03
Ромер Марсель 1 0.03
Кнудсен Петур 1 0.03
Риис Кристиан 1 0.03
Чуквуани Точи 1 0.03
Хамалайнен Брайан 0 0
Теллуфсен Расмус 0 0
Коструп Магнус 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Lucas Boel Hey 0 0
Sanders Ngabo 0 0
William Kumado 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 8 (2) 0.27
Сабби Эммануэль 6 0.2
Мадс Фрокьяер-Йенсен 6 (2) 0.2
Yankubah Minteh 4 0.13
Жебали Иссам 4 (1) 0.13
Скюття Наатан 2 0.07
Тонгья Франко 2 0.07
Тверсков Йеппе 2 0.07
Манне Аласана 1 0.03
Charly Horneman 1 0.03
Bjoern Paulsen 1 0.03
Мустафич Ален 1 0.03
Трандарсон Арон-Элис 1 0.03
Гигович Армин 1 0.03
Эстрём Робин 1 0.03
Свеннсен Сандер 0 0
Шельвик Йорген 0 0
Муколли Агон 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромер Марсель 7 0
Чуквуани Точи 6 0
Винтер Каспер 6 0
Бьеллан Андреас 5 0
Гюткьяер Фредерик 5 0
Магнуссон Сайвар-Атли 5 0
Вестергорд Магнус 4 0
Mathias Kristensen2 4 0
Lucas Boel Hey 4 0
Грегор Паскаль 3 0
Чорлу Резан 3 0
Финнбогасон Альфред 1 1
Хамалайнен Брайан 2 0
Летсерт Тимо 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Коструп Магнус 2 0
Финнссон Кольбейн 1 0
Кнудсен Петур 1 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Mads Kikkenborg 1 0
Gustav Mortensen 1 0
Freyr Alexandersson 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aske Adelgaard 3 2
Тверсков Йеппе 6 0
Yankubah Minteh 6 0
Хансен Мартин 5 0
Mihajlo Ivancevic 3 1
Bjoern Paulsen 4 0
Гигович Армин 2 1
Манне Аласана 3 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Тонгья Франко 3 0
Jakob Martinsen 3 0
Кадри Башким 2 0
Сабби Эммануэль 2 0
Микельсон Николас 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Gustav Grubbe 2 0
Жебали Иссам 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Фенгер Макс 1 0
Charly Horneman 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Оденсе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

9
9
Люнгбю
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Оденсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
14

Волевые поражения

11
16
Люнгбю
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Оденсе
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

18
18

Волевые поражения

20
25

Голы по времени матча

Забито

14
19
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
3
21%
4
21%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
3
21%
6
32%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
2
14%
2
11%
76-90

Пропущено

21
27
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
7
33%
2
7%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
2
10%
6
22%
31-45
6
29%
6
22%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
3
14%
5
19%
76-90

Забито

14
20
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 16
1
7%
3
15%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
14%
7
35%
31-45
3
21%
3
15%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
5
36%
4
20%
76-90

Пропущено

23
21
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
9%
4
19%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
5
22%
5
24%
61-75
6
26%
6
29%
76-90

Забито

28
39
12 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 15
12 Не забивали 6
4
14%
7
18%
1-15
3
11%
3
8%
16-30
5
18%
13
33%
31-45
4
14%
6
15%
46-60
5
18%
4
10%
61-75
7
25%
6
15%
76-90

Пропущено

44
48
19 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 22
9
20%
6
13%
1-15
6
14%
4
8%
16-30
4
9%
8
17%
31-45
9
20%
9
19%
46-60
7
16%
10
21%
61-75
9
20%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2
Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2 Люнгбю - Оденсе 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2
Оденсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2
Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2 Накхонпатхом - Оденсе 1:5 Сабах - Оденсе 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нествед - Оденсе 0:1 Люнгбю - Оденсе 1:2

Результаты матчей

Люнгбю
Оденсе

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 40%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
7 раз 24%
1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
2
10 раз 34%
1
10 раз 34%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
2
4
10
1.5
5
10
1
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
10
4
4
11
1.5
8
6
2
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
23
6
8
21
1.5
13
16
3
26
2.5
3
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 29 16 4 9 54 - 30 52
2.
Нордшелланн
 29 14 9 6 46 - 29 51
3.
Виборг
 29 14 7 8 42 - 32 49
4.
Орхус
 29 13 8 8 33 - 23 47
5.
Раннерс
 29 10 10 9 37 - 40 40
6.
Брондбю
 29 11 6 12 39 - 47 39

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2:0 30 12 11 7 48 - 34 47
2.
Оденсе
 3:0 30 11 10 9 42 - 48 43
3.
Силькеборг
 30 10 7 13 40 - 46 37
4.
Хорсенс
 30 7 6 17 32 - 56 27
5.
Ольборг
 0:2 30 6 9 15 33 - 42 27
6.
Люнгбю
 0:3 30 5 9 16 28 - 47 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 14 10 2 2 29 - 15 32
2.
Копенгаген
 14 9 2 3 26 - 11 29
3.
Виборг
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Орхус
 15 6 6 3 20 - 13 24
5.
Раннерс
 15 6 3 6 15 - 19 21
6.
Брондбю
 15 6 3 6 22 - 28 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 15 6 3 6 22 - 23 21
2.
Оденсе
 3:0 15 5 5 5 19 - 22 20
3.
Митьюлланд
 2:0 15 5 4 6 17 - 19 19
4.
Хорсенс
 15 5 4 6 21 - 28 19
5.
Люнгбю
 0:3 15 3 6 6 14 - 24 15
6.
Ольборг
 0:2 15 3 5 7 14 - 18 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орхус
 14 7 2 5 13 - 10 23
2.
Копенгаген
 15 7 2 6 28 - 19 23
3.
Виборг
 15 7 2 6 22 - 17 23
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Нордшелланн
 15 4 7 4 17 - 14 19
6.
Брондбю
 14 5 3 6 17 - 19 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2:0 15 7 7 1 31 - 15 28
2.
Оденсе
 3:0 15 6 5 4 23 - 26 23
3.
Силькеборг
 15 4 4 7 18 - 23 16
4.
Ольборг
 0:2 15 3 4 8 19 - 24 13
5.
Люнгбю
 0:3 15 2 3 10 14 - 23 9
6.
Хорсенс
 15 2 2 11 11 - 28 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 15 (4)
Орхус Мортенсен Патрик 14 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 11 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Ольборг Соуза Аллан II 8
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 8
Брондбю Васс Даниэль 1 6
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 88'
    Тонгья Франко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 87'
    Оденсе пытается что-то создать.
  • 86'
    Оденсе контролирует мяч.
  • Офсайд
    86'
    Гюткьяер Фредерик из команды Люнгбю в офсайде
  • 85'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Оденсе будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    85'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 85'
    Контроль мяча: Люнгбю: 31%, Оденсе: 69%.
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    Люнгбю
    Ничья
    Оденсе
    83.00
    4.10
    3.60
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    Где смотреть матч Люнгбю 0:4 Оденсе онлайн

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