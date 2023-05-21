Тур: 30. Стадион: Люнгбю. Главный судья: Sandi Putros
0'
17' Красная карточкаФиннбогасон Альфред
0:1
19' ПенальтиМадс Фрокьяер-Йенсен
0:2
37' ГолYankubah Minteh
45' Желтая карточкаJakob Martinsen
0:3
53' ГолТверсков Йеппе
0:4
84' ГолCharly Horneman
Ход матча
19'
37'
0:2
45'
53'
0:3
84'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 7
-
3 Угловые 3
-
4 Офсайды 6
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
134 Количество передач 262
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
10
Чорлу
Резан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Бизоза ПарфеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Tobias Storm
-
32 Johan Meyer
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
40 Max Ejdum
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Люнгбю
Оденсе
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед
25 матчей
16%
20%
64%
4 победы 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
20%
24%
56%
5 побед 6 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.27
0.86
Среднее время на гол
70
105
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
2.43
2
Среднее время на гол
37
45
Всего голов
48
34
Голов в среднем за матч
1.92
1.36
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
46
66
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магнуссон Сайвар-Атли
|6
|0.2
|Гюткьяер Фредерик
|4
|0.13
|Йоргенсен Каспер
|4
|0.13
|Финнбогасон Альфред
|3
|0.1
|Mathias Kristensen2
|2 (2)
|0.07
|Чорлу Резан
|2
|0.07
|Нильсен Эмиль
|2
|0.07
|Финнссон Кольбейн
|1
|0.03
|Ромер Марсель
|1
|0.03
|Кнудсен Петур
|1
|0.03
|Риис Кристиан
|1
|0.03
|Чуквуани Точи
|1
|0.03
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Теллуфсен Расмус
|0
|0
|Коструп Магнус
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Lucas Boel Hey
|0
|0
|Sanders Ngabo
|0
|0
|William Kumado
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|8 (2)
|0.27
|Сабби Эммануэль
|6
|0.2
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|6 (2)
|0.2
|Yankubah Minteh
|4
|0.13
|Жебали Иссам
|4 (1)
|0.13
|Скюття Наатан
|2
|0.07
|Тонгья Франко
|2
|0.07
|Тверсков Йеппе
|2
|0.07
|Манне Аласана
|1
|0.03
|Charly Horneman
|1
|0.03
|Bjoern Paulsen
|1
|0.03
|Мустафич Ален
|1
|0.03
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0.03
|Гигович Армин
|1
|0.03
|Эстрём Робин
|1
|0.03
|Свеннсен Сандер
|0
|0
|Шельвик Йорген
|0
|0
|Муколли Агон
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромер Марсель
|7
|0
|Чуквуани Точи
|6
|0
|Винтер Каспер
|6
|0
|Бьеллан Андреас
|5
|0
|Гюткьяер Фредерик
|5
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|5
|0
|Вестергорд Магнус
|4
|0
|Mathias Kristensen2
|4
|0
|Lucas Boel Hey
|4
|0
|Грегор Паскаль
|3
|0
|Чорлу Резан
|3
|0
|Финнбогасон Альфред
|1
|1
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|Летсерт Тимо
|2
|0
|Нильсен Эмиль
|2
|0
|Коструп Магнус
|2
|0
|Финнссон Кольбейн
|1
|0
|Кнудсен Петур
|1
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
|Mads Kikkenborg
|1
|0
|Gustav Mortensen
|1
|0
|Freyr Alexandersson
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aske Adelgaard
|3
|2
|Тверсков Йеппе
|6
|0
|Yankubah Minteh
|6
|0
|Хансен Мартин
|5
|0
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Bjoern Paulsen
|4
|0
|Гигович Армин
|2
|1
|Манне Аласана
|3
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3
|0
|Тонгья Франко
|3
|0
|Jakob Martinsen
|3
|0
|Кадри Башким
|2
|0
|Сабби Эммануэль
|2
|0
|Микельсон Николас
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Gustav Grubbe
|2
|0
|Жебали Иссам
|1
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Оденсе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
9
9
Люнгбю
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Оденсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
14
Волевые поражения
11
16
Люнгбю
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Оденсе
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
18
18
Волевые поражения
20
25
Голы по времени матча
Забито
14
19
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
3
21%
4
21%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
3
21%
6
32%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
2
14%
2
11%
76-90
Пропущено
21
27
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
7
33%
2
7%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
2
10%
6
22%
31-45
6
29%
6
22%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
3
14%
5
19%
76-90
Забито
14
20
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 16
1
7%
3
15%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
14%
7
35%
31-45
3
21%
3
15%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
5
36%
4
20%
76-90
Пропущено
23
21
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
9%
4
19%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
5
22%
5
24%
61-75
6
26%
6
29%
76-90
Забито
28
39
12 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 15
12 Не забивали 6
4
14%
7
18%
1-15
3
11%
3
8%
16-30
5
18%
13
33%
31-45
4
14%
6
15%
46-60
5
18%
4
10%
61-75
7
25%
6
15%
76-90
Пропущено
44
48
19 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 22
9
20%
6
13%
1-15
6
14%
4
8%
16-30
4
9%
8
17%
31-45
9
20%
9
19%
46-60
7
16%
10
21%
61-75
9
20%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2
Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2 Люнгбю - Оденсе 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2
Оденсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2
Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2 Накхонпатхом - Оденсе 1:5 Сабах - Оденсе 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нествед - Оденсе 0:1 Люнгбю - Оденсе 1:2
Результаты матчей
Люнгбю
Оденсе
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 40%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
7 раз 24%
1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
2
10 раз 34%
1
10 раз 34%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
132
410
510
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
104
411
86
213
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
236
821
1316
326
326
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|16
|4
|9
|54 - 30
|52
|2.
|29
|14
|9
|6
|46 - 29
|51
|3.
|29
|14
|7
|8
|42 - 32
|49
|4.
|29
|13
|8
|8
|33 - 23
|47
|5.
|29
|10
|10
|9
|37 - 40
|40
|6.
|29
|11
|6
|12
|39 - 47
|39
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|30
|12
|11
|7
|48 - 34
|47
|2.
|3:0
|30
|11
|10
|9
|42 - 48
|43
|3.
|30
|10
|7
|13
|40 - 46
|37
|4.
|30
|7
|6
|17
|32 - 56
|27
|5.
|0:2
|30
|6
|9
|15
|33 - 42
|27
|6.
|0:3
|30
|5
|9
|16
|28 - 47
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|29 - 15
|32
|2.
|14
|9
|2
|3
|26 - 11
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|20 - 15
|26
|4.
|15
|6
|6
|3
|20 - 13
|24
|5.
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
|6.
|15
|6
|3
|6
|22 - 28
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|3
|6
|22 - 23
|21
|2.
|3:0
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|3.
|2:0
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|4.
|15
|5
|4
|6
|21 - 28
|19
|5.
|0:3
|15
|3
|6
|6
|14 - 24
|15
|6.
|0:2
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|13 - 10
|23
|2.
|15
|7
|2
|6
|28 - 19
|23
|3.
|15
|7
|2
|6
|22 - 17
|23
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|15
|4
|7
|4
|17 - 14
|19
|6.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|7
|7
|1
|31 - 15
|28
|2.
|3:0
|15
|6
|5
|4
|23 - 26
|23
|3.
|15
|4
|4
|7
|18 - 23
|16
|4.
|0:2
|15
|3
|4
|8
|19 - 24
|13
|5.
|0:3
|15
|2
|3
|10
|14 - 23
|9
|6.
|15
|2
|2
|11
|11 - 28
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|15 (4)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|14 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|11 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|11 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|10 (4)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 9
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Копенгаген
|Харальдссон Хакон-Арнар
|8
|Брондбю
|Васс Даниэль
|1 6
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6