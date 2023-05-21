Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

51' Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

50' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Хорошую попытку сделал Yankubah Minteh . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Jakob Breum пробует нанести удар издали, но Мэдс Киккенборг держит все под контролем

47' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Jakob Breum получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Матч возобновится спорным мячом

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Удар от ворот произведет Люнгбю

42' Сабби Эммануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Yankubah Minteh создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

40' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Оденсе

39' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

37' Г О О О О Л - Yankubah Minteh забивает с левой ноги!

36' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

35' Мадс Фрокьяер-Йенсен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Aske Adelgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Гюткьяер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Люнгбю

34' Оооо... вот это был удар! Сабби Эммануэль должен был забить с этой позиции.

34' Сабби Эммануэль нанес удар головой, но Мэдс Киккенборг спокойно отбил мяч.

33' Aske Adelgaard из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Оденсе

28' Чорлу Резан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Удар от ворот произведет Люнгбю

24' Чорлу Резан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

21' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Г О О О О О Л - Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Мэдс Киккенборг прыгнул не в ту сторону.

14' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Lucas Hey выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Люнгбю

11' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

11' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Чорлу Резан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Удар от ворот произведет Люнгбю

7' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

5' НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Tobias Slotsager из команды Оденсе

5' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

5' После проверки VAR рефери поменял решение - Люнгбю не будет бить пенальти!

4' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

1' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Оденсе начинает с центра поля