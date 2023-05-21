Тур: 30. Стадион: Aalborg Portland Park. Главный судья: Крог Мортен Главный судья: Бурхардт Йорген
0:2
Второй тайм: 90'
0'
0:1
5' ГолИсаксен Густав
19' Undefined phrase: football_event_Исаксен Густав
26' Желтая карточкаДалсгор Хенрик
38' Желтая карточкаАльманн Якоб
39' Желтая карточкаЙоргенсен Каспер
45' Желтая карточкаБакиз Юнес
0:2
50' ГолПаулиньо VI
87' Undefined phrase: football_event_Тюкосен Мадс
Ход матча
5'
0:1
19'
26'
38'
39'
45'
50'
0:2
66'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
256 Количество передач 155
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
40
Мантл
Нико
23
Бакиз
Юнес
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
58
Симсир
Араль
- Основной состав
-
40 Мантл НикоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бакиз ЮнесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
22 Theo Sander
-
-
-
38 Oliver Ross
-
-
Главный тренер: Oscar Hiljemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ольборг
Митьюлланд
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
52.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед
33 матча
12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 29 побед
Первый тайм
21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 26 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 20 побед
54 матча
29.6%
16.7%
53.7%
16 побед 9 ничьих 29 побед
Первый тайм
22.2%
29.6%
48.2%
12 побед 16 ничьих 26 побед
Второй тайм
25.9%
37%
37.1%
14 побед 20 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.07
1.04
Среднее время на гол
84
86
Всего голов
43
39
Голов в среднем за матч
1.72
1.34
Среднее время на гол
52
66
Всего голов
74
65
Голов в среднем за матч
1.37
1.2
Тотал матчей
2.5
51
Больше 94%
Меньше 6%
3
42
Больше 78%
Меньше 22%
12
26
Больше 48%
Меньше 52%
28
12
Больше 22%
Меньше 78%
42
7
Больше 13%
Меньше 87%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
Среднее время на гол
65
74
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|8 (1)
|0.27
|Бакиз Юнес
|6
|0.2
|Фоссум Ивер
|3
|0.1
|Гранли Даниэль
|2
|0.07
|Феррейра Педру
|2
|0.07
|Рамкильде Марко
|2
|0.07
|Андреасен Лука
|1
|0.03
|Андерсен Лукас
|1
|0.03
|Крамер Ларс II
|1
|0.03
|Oliver Ross
|1
|0.03
|Куск Каспер
|1
|0.03
|Педерсен Йеппе
|1
|0.03
|Поульсен Андреас
|1
|0.03
|Росс Матиас
|1
|0.03
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.03
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|Альманн Якоб
|0
|0
|Теландер Расмус
|0
|0
|Макарич Милан
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исаксен Густав
|15
|0.5
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.27
|Феррейра Эвандер
|4 (3)
|0.13
|Олссон Кристоффер
|3
|0.1
|Систо Пионе
|3
|0.1
|Гартенманн Стефан
|3
|0.1
|Каба Сори
|2
|0.07
|Симсир Араль
|1
|0.03
|Далсгор Хенрик
|1
|0.03
|Жуниньо
|1
|0.03
|Дюр Николас
|1
|0.03
|Паулиньо VI
|1
|0.03
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.03
|Ашур Имам
|1
|0.03
|Фредерик Хейсельберг
|1
|0.03
|Святченко Эрик
|0
|0
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|8
|0
|Феррейра Педру
|6
|0
|Альманн Якоб
|5
|0
|Крамер Ларс II
|5
|0
|Бакиз Юнес
|4
|0
|Теландер Расмус
|3
|0
|Йоргенсен Каспер
|3
|0
|Anosike Ementa
|3
|0
|Андерсен Лукас
|2
|0
|Поульсен Андреас
|2
|0
|Людевиг Килиан
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Хёйхольт Мальте
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Фоссум Ивер
|1
|0
|Гранли Даниэль
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Посавец Йосип
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Святченко Эрик
|6
|0
|Тюкосен Мадс
|6
|0
|Далсгор Хенрик
|4
|1
|Олссон Кристоффер
|4
|0
|Феррейра Эвандер
|4
|0
|Жуниньо
|2
|1
|Брумадо Жуниор
|2
|1
|Гартенманн Стефан
|3
|0
|Каба Сори
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Паулиньо VI
|3
|0
|Лоссль Йонас
|2
|0
|Андерссон Йоэль
|2
|0
|Шарлес
|2
|0
|Фредерик Хейсельберг
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Дрейер Андерс
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Серенсен Оливер
|1
|0
|Бак Виктор
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
Результаты матчей
Ольборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Митьюлланд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
7
12
Ольборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Митьюлланд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
19
13
Волевые поражения
12
13
Ольборг
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Митьюлланд
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
20
16
Волевые поражения
19
25
Голы по времени матча
Забито
14
28
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
4
29%
9
32%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
1
7%
3
11%
31-45
3
21%
3
11%
46-60
3
21%
7
25%
61-75
3
21%
3
11%
76-90
Пропущено
16
16
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
6%
3
19%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
5
31%
1
6%
61-75
3
19%
4
25%
76-90
Забито
20
16
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
5%
2
13%
1-15
2
10%
4
25%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
6
30%
2
13%
76-90
Пропущено
23
20
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
5
25%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
4
17%
5
25%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
6
26%
4
20%
76-90
Забито
34
44
13 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
5
15%
11
25%
1-15
2
6%
7
16%
16-30
6
18%
5
11%
31-45
5
15%
7
16%
46-60
7
21%
9
20%
61-75
9
26%
5
11%
76-90
Пропущено
39
36
14 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 21
5
13%
3
8%
1-15
2
5%
6
17%
16-30
7
18%
9
25%
31-45
7
18%
7
19%
46-60
9
23%
3
8%
61-75
9
23%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ольборг - Копенгаген 0:1 Оденсе - Ольборг 1:1 Ольборг - Хорсенс 4:0 Ольборг - Силькеборг 4:1
Ольборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Ольборг - Оденсе 2:3 Виборг - Ольборг 1:0 Хорсенс - Ольборг 0:4 Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2
Митьюлланд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2
Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Виборг - Митьюлланд 3:1
Результаты матчей
Ольборг
Митьюлланд
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
4
2 раза 7%
1
11 раз 38%
0
6 раз 21%
3
6 раз 21%
2
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ольборг
Митьюлланд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
114
311
411
113
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
122
510
86
114
68
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
236
821
1217
227
821
227
227
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|16
|4
|9
|54 - 30
|52
|2.
|29
|14
|9
|6
|46 - 29
|51
|3.
|29
|14
|7
|8
|42 - 32
|49
|4.
|29
|13
|8
|8
|33 - 23
|47
|5.
|29
|10
|10
|9
|37 - 40
|40
|6.
|29
|11
|6
|12
|39 - 47
|39
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|30
|12
|11
|7
|48 - 34
|47
|2.
|3:0
|30
|11
|10
|9
|42 - 48
|43
|3.
|30
|10
|7
|13
|40 - 46
|37
|4.
|30
|7
|6
|17
|32 - 56
|27
|5.
|0:2
|30
|6
|9
|15
|33 - 42
|27
|6.
|0:3
|30
|5
|9
|16
|28 - 47
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|29 - 15
|32
|2.
|14
|9
|2
|3
|26 - 11
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|20 - 15
|26
|4.
|15
|6
|6
|3
|20 - 13
|24
|5.
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
|6.
|15
|6
|3
|6
|22 - 28
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|3
|6
|22 - 23
|21
|2.
|3:0
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|3.
|2:0
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|4.
|15
|5
|4
|6
|21 - 28
|19
|5.
|0:3
|15
|3
|6
|6
|14 - 24
|15
|6.
|0:2
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|13 - 10
|23
|2.
|15
|7
|2
|6
|28 - 19
|23
|3.
|15
|7
|2
|6
|22 - 17
|23
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|15
|4
|7
|4
|17 - 14
|19
|6.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|7
|7
|1
|31 - 15
|28
|2.
|3:0
|15
|6
|5
|4
|23 - 26
|23
|3.
|15
|4
|4
|7
|18 - 23
|16
|4.
|0:2
|15
|3
|4
|8
|19 - 24
|13
|5.
|0:3
|15
|2
|3
|10
|14 - 23
|9
|6.
|15
|2
|2
|11
|11 - 28
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|15 (4)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|14 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|11 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|11 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|10 (4)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 9
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Копенгаген
|Харальдссон Хакон-Арнар
|8
|Брондбю
|Васс Даниэль
|1 6
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6