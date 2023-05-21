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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен Главный судья: Бурхардт Йорген
Ольборг
0:2
Второй тайм: 90'
Митьюлланд
0'
0:1
5' Гол
Исаксен Густав
19' Undefined phrase: football_event_
Исаксен Густав
26' Желтая карточка
Далсгор Хенрик
38' Желтая карточка
Альманн Якоб
39' Желтая карточка
Йоргенсен Каспер
45' Желтая карточка
Бакиз Юнес
0:2
50' Гол
Паулиньо VI
87' Undefined phrase: football_event_
Тюкосен Мадс

Ход матча

5'
0:1
Исаксен Густав
19'
 
Исаксен Густав
26'
 
Далсгор Хенрик
38'
Альманн Якоб
 
39'
Йоргенсен Каспер
 
45'
Бакиз Юнес
 
50'
0:2
Паулиньо VI
(Исаксен Густав)
57'
Anosike Ementa
Феррейра Педру
 
66'
 
Чилуфя Эдвард
Брумадо Жуниор
66'
 
Шарлес
Симсир Араль
70'
Гранли Даниэль
Крамер Ларс
 
80'
Андреасен Лука
Хелениус Никлас
 
80'
Oliver Ross
Фоссум Ивер
 
80'
Людевиг Килиан
Альманн Якоб
 
83'
 
Тюкосен Мадс
Исаксен Густав
87'
 
Тюкосен Мадс

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 256 Количество передач 155
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Митьюлланд
41.00
3.50
2.51
Все Коэффициенты
40
Мантл
Нико
20
Йоргенсен
Каспер
4
Крамер
Ларс
II
26
Теландер
Расмус
3
Альманн
Якоб
6
Феррейра
Педру
14
Хёйхольт
Мальте
8
Фоссум
Ивер
23
Бакиз
Юнес
17
Хелениус
Никлас
10
Андерсен
Лукас
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
4
Гартенманн
Стефан
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
37
Гигович
Армин
58
Симсир
Араль
11
Исаксен
Густав
74
Брумадо
Жуниор
Ольборг
4-3-3
Митьюлланд
4-3-1-2

История личных встреч

Ольборг
Митьюлланд

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
52.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед

33 матча

12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 29 побед

Первый тайм

21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 26 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 20 побед

54 матча

29.6%
16.7%
53.7%
16 побед 9 ничьих 29 побед

Первый тайм

22.2%
29.6%
48.2%
12 побед 16 ничьих 26 побед

Второй тайм

25.9%
37%
37.1%
14 побед 20 ничьих 20 побед

История матчей

СД
1:1
СД
0:0
СД
0:2
ТМК
2:1
СД
1:2
СД
2:0
СД
0:2
К
3:1
СД
0:1
СД
0:2
ТМК
3:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
0:2
ТМС
0:3
ТМК
0:3
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:1
СД
2:1
СД
3:0
СД
3:3
СД
0:1
СД
4:1
ТМК
1:0
К
2:3
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
2:0
СД
2:3
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:3
СД
1:3
СД
3:0
С
1:2
СЛ
1:3
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:2
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.07
1.04

Среднее время на гол

84
86

Всего голов

43
39

Голов в среднем за матч

1.72
1.34

Среднее время на гол

52
66

Всего голов

74
65

Голов в среднем за матч

1.37
1.2

Тотал матчей

2.5
51
Больше 94%
Меньше 6%
3
42
Больше 78%
Меньше 22%
12
26
Больше 48%
Меньше 52%
28
12
Больше 22%
Меньше 78%
42
7
Больше 13%
Меньше 87%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

65
74

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 8 (1) 0.27
Бакиз Юнес 6 0.2
Фоссум Ивер 3 0.1
Гранли Даниэль 2 0.07
Феррейра Педру 2 0.07
Рамкильде Марко 2 0.07
Андреасен Лука 1 0.03
Андерсен Лукас 1 0.03
Крамер Ларс II 1 0.03
Oliver Ross 1 0.03
Куск Каспер 1 0.03
Педерсен Йеппе 1 0.03
Поульсен Андреас 1 0.03
Росс Матиас 1 0.03
Хагельскьер Андерс 1 0.03
Паллесен Кристоффер 0 0
Альманн Якоб 0 0
Теландер Расмус 0 0
Макарич Милан 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исаксен Густав 15 0.5
Дрейер Андерс 8 (1) 0.27
Феррейра Эвандер 4 (3) 0.13
Олссон Кристоффер 3 0.1
Систо Пионе 3 0.1
Гартенманн Стефан 3 0.1
Каба Сори 2 0.07
Симсир Араль 1 0.03
Далсгор Хенрик 1 0.03
Жуниньо 1 0.03
Дюр Николас 1 0.03
Паулиньо VI 1 0.03
Чилуфя Эдвард 1 0.03
Ашур Имам 1 0.03
Фредерик Хейсельберг 1 0.03
Святченко Эрик 0 0
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 8 0
Феррейра Педру 6 0
Альманн Якоб 5 0
Крамер Ларс II 5 0
Бакиз Юнес 4 0
Теландер Расмус 3 0
Йоргенсен Каспер 3 0
Anosike Ementa 3 0
Андерсен Лукас 2 0
Поульсен Андреас 2 0
Людевиг Килиан 2 0
Росс Матиас 2 0
Хёйхольт Мальте 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Фоссум Ивер 1 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Андреасен Лука 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 6 0
Тюкосен Мадс 6 0
Далсгор Хенрик 4 1
Олссон Кристоффер 4 0
Феррейра Эвандер 4 0
Жуниньо 2 1
Брумадо Жуниор 2 1
Гартенманн Стефан 3 0
Каба Сори 3 0
Исаксен Густав 3 0
Паулиньо VI 3 0
Лоссль Йонас 2 0
Андерссон Йоэль 2 0
Шарлес 2 0
Фредерик Хейсельберг 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Дрейер Андерс 1 0
Дюр Николас 1 0
Гигович Армин 1 0
Серенсен Оливер 1 0
Бак Виктор 1 0
Сельмани Астрит 1 0

Результаты матчей

Ольборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Митьюлланд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

7
12
Ольборг
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Митьюлланд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

19
13

Волевые поражения

12
13
Ольборг
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Митьюлланд
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

20
16

Волевые поражения

19
25

Голы по времени матча

Забито

14
28
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
4
29%
9
32%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
1
7%
3
11%
31-45
3
21%
3
11%
46-60
3
21%
7
25%
61-75
3
21%
3
11%
76-90

Пропущено

16
16
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
6%
3
19%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
5
31%
1
6%
61-75
3
19%
4
25%
76-90

Забито

20
16
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
5%
2
13%
1-15
2
10%
4
25%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
6
30%
2
13%
76-90

Пропущено

23
20
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
5
25%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
4
17%
5
25%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
6
26%
4
20%
76-90

Забито

34
44
13 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
5
15%
11
25%
1-15
2
6%
7
16%
16-30
6
18%
5
11%
31-45
5
15%
7
16%
46-60
7
21%
9
20%
61-75
9
26%
5
11%
76-90

Пропущено

39
36
14 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 21
5
13%
3
8%
1-15
2
5%
6
17%
16-30
7
18%
9
25%
31-45
7
18%
7
19%
46-60
9
23%
3
8%
61-75
9
23%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ольборг - Копенгаген 0:1 Оденсе - Ольборг 1:1 Ольборг - Хорсенс 4:0 Ольборг - Силькеборг 4:1
Ольборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Ольборг - Оденсе 2:3 Виборг - Ольборг 1:0 Хорсенс - Ольборг 0:4 Ольборг - Раннерс 0:1 Оденсе - Ольборг 2:1 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Ольборг - Виборг 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Ольборг - Орхус 0:1 Ольборг - Венсюссель 2:2 Согндаль - Ольборг 3:5 Ольборг - Сириус 1:2
Митьюлланд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2
Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Виборг - Митьюлланд 3:1

Результаты матчей

Ольборг
Митьюлланд

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
4
2 раза 7%
1
11 раз 38%
0
6 раз 21%
3
6 раз 21%
2
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ольборг
Митьюлланд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
4
3
11
1.5
4
11
1
13
2.5
2
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
2
5
10
1.5
8
6
1
14
2.5
6
8
1
14
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
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Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 29 16 4 9 54 - 30 52
2.
Нордшелланн
 29 14 9 6 46 - 29 51
3.
Виборг
 29 14 7 8 42 - 32 49
4.
Орхус
 29 13 8 8 33 - 23 47
5.
Раннерс
 29 10 10 9 37 - 40 40
6.
Брондбю
 29 11 6 12 39 - 47 39

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2:0 30 12 11 7 48 - 34 47
2.
Оденсе
 3:0 30 11 10 9 42 - 48 43
3.
Силькеборг
 30 10 7 13 40 - 46 37
4.
Хорсенс
 30 7 6 17 32 - 56 27
5.
Ольборг
 0:2 30 6 9 15 33 - 42 27
6.
Люнгбю
 0:3 30 5 9 16 28 - 47 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 14 10 2 2 29 - 15 32
2.
Копенгаген
 14 9 2 3 26 - 11 29
3.
Виборг
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Орхус
 15 6 6 3 20 - 13 24
5.
Раннерс
 15 6 3 6 15 - 19 21
6.
Брондбю
 15 6 3 6 22 - 28 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 15 6 3 6 22 - 23 21
2.
Оденсе
 3:0 15 5 5 5 19 - 22 20
3.
Митьюлланд
 2:0 15 5 4 6 17 - 19 19
4.
Хорсенс
 15 5 4 6 21 - 28 19
5.
Люнгбю
 0:3 15 3 6 6 14 - 24 15
6.
Ольборг
 0:2 15 3 5 7 14 - 18 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орхус
 14 7 2 5 13 - 10 23
2.
Копенгаген
 15 7 2 6 28 - 19 23
3.
Виборг
 15 7 2 6 22 - 17 23
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Нордшелланн
 15 4 7 4 17 - 14 19
6.
Брондбю
 14 5 3 6 17 - 19 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 2:0 15 7 7 1 31 - 15 28
2.
Оденсе
 3:0 15 6 5 4 23 - 26 23
3.
Силькеборг
 15 4 4 7 18 - 23 16
4.
Ольборг
 0:2 15 3 4 8 19 - 24 13
5.
Люнгбю
 0:3 15 2 3 10 14 - 23 9
6.
Хорсенс
 15 2 2 11 11 - 28 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 15 (4)
Орхус Мортенсен Патрик 14 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 11 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Ольборг Соуза Аллан II 8
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 8
Брондбю Васс Даниэль 1 6
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Весь список
  • 89'
    Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 89'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 88'
    После проверки VAR рефери поменял решение - Ольборг не будет бить пенальти!
  • 88'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    87'
    ПЕНАЛЬТИ! - Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд нарушает правила.
  • 87'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 87'
    Emiliano Martinez из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 87'
    Теландер Расмус из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Ольборг
    Ничья
    Митьюлланд
    41.00
    3.50
    2.51
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    Где смотреть матч Ольборг 0:2 Митьюлланд онлайн

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