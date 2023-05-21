Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Emiliano Martinez создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

48' Команда Митьюлланд имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Андерсен Лукас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Бакиз Юнес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

45' Гартенманн Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Митьюлланд

43' Андерсен Лукас из команды Ольборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

43' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

42' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Мантл Нико взял и забрал мяч на выходе

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Йоргенсен Каспер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' Emiliano Martinez успешно блокирует удар.

38' Альманн Якоб совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Феррейра Педру наказан за толчок Арал Симсир

38' Удар от ворот произведет Митьюлланд

37' Бакиз Юнес не смог попасть в створ ударом издали

36' Удар от ворот произведет Ольборг

35' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Митьюлланд

28' Хёйхольт Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Андерсен Лукас из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

27' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Далсгор Хенрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

25' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Митьюлланд

22' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Андерсен Лукас из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Митьюлланд , будет отменен из-за фола.

20' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

19' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Ольборг

16' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Крамер Ларс II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Митьюлланд

14' Феррейра Педру из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Андерсен Лукас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Ольборг

7' Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Бакиз Юнес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

6' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Команда Митьюлланд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О Л - Исаксен Густав первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

5' Гигович Армин из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Исаксен Густав бьет со штрафного в створ, но Нико Мантль держит все под контролем

1' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Митьюлланд начинает с центра поля

1' Судья начинает матч