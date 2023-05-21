Тур: 34. Стадион: Турбийон.
0'
6' Желтая карточкаАменда Орель
26' Желтая карточкаЛаванши Нума
0:1
27' ПенальтиНсаме Жан-Пьер
38' Желтая карточкаБенито Лорис
0:2
51' ГолНсаме Жан-Пьер
75' Желтая карточкаАраз Муса
Ход матча
6'
26'
27'
0:1
38'
51'
0:2
75'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
19
Лаванши
Нума
17
Фортюн
Яссин
22
Поа
Денис
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
33
Буа
Кевин
27
Lewin
Blum
23
Бенито
Лорис
32
Ридер
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фортюн ЯссинПолузащитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
17 Рюэгг КевинЗащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Сьон
Янг Бойз
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
78.6%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
92.9%
5 побед 13 ничьих 0 побед
51 матч
11.8%
88.2%
0 побед 6 ничьих 45 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 17 ничьих 23 победы
Второй тайм
27.5%
72.5%
0 побед 14 ничьих 33 победы
65 матчей
15.4%
15.4%
69.2%
10 побед 10 ничьих 45 побед
Первый тайм
21.5%
43.1%
35.4%
14 побед 28 ничьих 23 победы
Второй тайм
7.7%
41.5%
50.8%
5 побед 27 ничьих 33 победы
История матчей
Голы
Всего голов
35
33
Голов в среднем за матч
1.17
0.94
Среднее время на гол
77
95
Всего голов
84
45
Голов в среднем за матч
2.4
1.5
Среднее время на гол
37
60
Всего голов
119
78
Голов в среднем за матч
1.83
1.2
Тотал матчей
2.5
60
Больше 92%
Меньше 8%
5
47
Больше 72%
Меньше 28%
18
40
Больше 62%
Меньше 38%
25
25
Больше 38%
Меньше 62%
40
14
Больше 22%
Меньше 78%
51
6
Больше 9%
Меньше 91%
59
4
Больше 6%
Меньше 94%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
64
Среднее время на гол
49
75
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сио Жованни
|8
|0.24
|Балотелли Марио
|6 (3)
|0.18
|Стожилкович Филип
|5
|0.15
|Итаитинга
|4
|0.12
|Сиприен Вилан
|3
|0.09
|Араз Муса
|2
|0.06
|Поа Денис
|1
|0.03
|Буа Кевин
|1
|0.03
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.03
|Дзуффи Лука
|1
|0.03
|Кавар Димитри
|1
|0.03
|Шуареф Ильяс
|1
|0.03
|Фортюн Яссин
|1
|0.03
|Шмид Йоэль
|1
|0.03
|Nathanael Saintini
|1
|0.03
|Лаванши Нума
|0
|0
|Япикино Деннис
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Kevin Halabaku
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|20 (2)
|0.59
|Иттен Седрик
|19 (5)
|0.56
|Фасснахт Кристиан
|8
|0.24
|Ридер Фабиан
|7 (1)
|0.21
|Элиа Мешак
|7
|0.21
|Имери Кастриот
|4
|0.12
|Канга Вилфрид
|3
|0.09
|Лаупер Сандро
|2
|0.06
|Зесигер Седрик
|2
|0.06
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|Угриниц Филип
|1
|0.03
|Монтейро Джоэл
|1
|0.03
|Lewin Blum
|1
|0.03
|Нгамалё Николя
|1
|0.03
|Сьерро Венсан
|1
|0.03
|Бенито Лорис
|0
|0
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|9
|1
|Лаванши Нума
|10
|0
|Балотелли Марио
|9
|0
|Сиприен Вилан
|6
|1
|Араз Муса
|7
|0
|Сио Жованни
|5
|1
|Кавар Димитри
|5
|1
|Гргич Анто
|6
|0
|Поа Денис
|5
|0
|Циглер Рето
|4
|0
|Карлен Гаэтан
|4
|0
|Буа Кевин
|4
|0
|Шмид Йоэль
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Gora Diouf
|2
|1
|Шуареф Ильяс
|3
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Abdel Zagre
|1
|1
|Итаитинга
|2
|0
|David Bettoni
|0
|1
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Япикино Деннис
|1
|0
|Мубандже Жак-Франсуа
|1
|0
|Фортюн Яссин
|1
|0
|Kevin Halabaku
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|9
|1
|Ридер Фабиан
|9
|0
|Ниассе Шейх
|7
|0
|Lewin Blum
|7
|0
|Гарсия Улиссес
|4
|1
|Иттен Седрик
|3
|1
|Лустенбергер Фабиан
|4
|0
|Фасснахт Кристиан
|4
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|0
|Элиа Мешак
|2
|1
|Угриниц Филип
|2
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Аменда Орель
|2
|0
|Бенито Лорис
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Лаупер Сандро
|1
|0
|Масейрас Кентен
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Miguel Chaiwa
|1
|0
Результаты матчей
Сьон
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Янг Бойз
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
18% (3)
76% (13)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
11
9
Сьон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
17
0
Волевые поражения
21
51
Сьон
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
Янг Бойз
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
42% (14)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
21% (7)
55% (18)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
18
4
Волевые поражения
32
60
Голы по времени матча
Забито
15
27
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
1
7%
4
15%
1-15
3
20%
4
15%
16-30
5
33%
2
7%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
3
20%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
34
16
18 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
4
12%
1
6%
1-15
5
15%
3
19%
16-30
9
26%
3
19%
31-45
8
24%
1
6%
46-60
4
12%
5
31%
61-75
4
12%
3
19%
76-90
Забито
22
51
7 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 14
22 Не забивали 16
1
5%
8
16%
1-15
3
14%
8
16%
16-30
3
14%
9
18%
31-45
6
27%
5
10%
46-60
3
14%
9
18%
61-75
6
27%
12
24%
76-90
Пропущено
34
11
17 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 9
7
21%
1
9%
1-15
5
15%
1
9%
16-30
5
15%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
8
24%
1
9%
61-75
9
26%
2
18%
76-90
Забито
37
78
16 В 1-м тайме 35
21 Во 2-м тайме 43
11 Забивали первыми 22
12 Не забивали 3
2
5%
12
15%
1-15
6
16%
12
15%
16-30
8
22%
11
14%
31-45
7
19%
10
13%
46-60
5
14%
13
17%
61-75
9
24%
20
26%
76-90
Пропущено
68
27
35 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 15
20 Пропускали первыми 8
29 Не пропускали 20
11
16%
2
7%
1-15
10
15%
4
15%
16-30
14
21%
6
22%
31-45
8
12%
4
15%
46-60
12
18%
6
22%
61-75
13
19%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Серветт - Сьон 5:0 Сьон - Винтертур 0:1 Цюрих - Сьон 2:2 Сьон - Базель 1:2
Лугано - Сьон 2:0 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - Цюрих 1:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1
Янг Бойз - Серветт 6:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Базель - Янг Бойз 2:4 Серветт - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2
Результаты матчей
Сьон
Янг Бойз
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
3:0
4 раза 24%
5:1
3 раза 18%
4:0
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
5
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
3:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
5:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 36%
2
10 раз 30%
1
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
5
4 раза 12%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сьон
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
610
134
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
133
89
79
413
313
116
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
303
1419
2013
429
1419
132
825
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|34
|20
|11
|3
|80 - 27
|71
|2.
|34
|13
|15
|6
|49 - 43
|54
|3.
|33
|13
|11
|9
|53 - 44
|50
|4.
|34
|12
|11
|11
|52 - 50
|47
|5.
|33
|12
|7
|14
|52 - 57
|43
|6.
|33
|10
|12
|11
|44 - 45
|42
|7.
|34
|10
|11
|13
|60 - 50
|41
|8.
|33
|8
|14
|11
|35 - 51
|38
|9.
|34
|8
|8
|18
|31 - 62
|32
|10.
|0:2
|34
|7
|10
|17
|40 - 67
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|17
|13
|4
|0
|52 - 10
|43
|2.
|17
|8
|8
|1
|28 - 13
|32
|3.
|17
|8
|5
|4
|30 - 21
|29
|4.
|17
|9
|2
|6
|33 - 27
|29
|5.
|17
|7
|6
|4
|33 - 21
|27
|6.
|17
|5
|7
|5
|26 - 23
|22
|7.
|16
|5
|7
|4
|23 - 19
|22
|8.
|16
|4
|8
|4
|19 - 22
|20
|9.
|17
|5
|4
|8
|15 - 30
|19
|10.
|0:2
|17
|2
|4
|11
|16 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|17
|7
|7
|3
|28 - 17
|28
|2.
|17
|7
|4
|6
|26 - 27
|25
|3.
|17
|5
|7
|5
|21 - 30
|22
|4.
|16
|5
|6
|5
|23 - 23
|21
|5.
|0:2
|17
|5
|6
|6
|24 - 32
|21
|6.
|17
|5
|5
|7
|21 - 26
|20
|7.
|17
|4
|6
|7
|16 - 29
|18
|8.
|17
|3
|5
|9
|27 - 29
|14
|9.
|16
|3
|5
|8
|19 - 30
|14
|10.
|17
|3
|4
|10
|16 - 32
|13
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|20 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Лугано
|Целар Жан
|15 (3)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|11 (7)
|Люцерн
|Майер Макс
|11 (5)
|Люцерн
|Белоко Стефан
|13
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 11
|Люцерн
|Симани Денис
|2 8
|Базель
|Бургер Ваутер
|2 8