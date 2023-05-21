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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Сьон
0:2
Второй тайм: 79'
Янг Бойз
0'
6' Желтая карточка
Аменда Орель
26' Желтая карточка
Лаванши Нума
0:1
27' Пенальти
Нсаме Жан-Пьер
38' Желтая карточка
Бенито Лорис
0:2
51' Гол
Нсаме Жан-Пьер
75' Желтая карточка
Араз Муса

Ход матча

6'
 
Аменда Орель
26'
Лаванши Нума
 
27'
0:1
Нсаме Жан-Пьер
38'
 
Бенито Лорис
51'
0:2
Нсаме Жан-Пьер
(Бенито Лорис)
58'
Kevin Halabaku
Фортюн Яссин
 
60'
 
Гарсия Улиссес
Бенито Лорис
60'
 
Али Мохамед
Аменда Орель
75'
Араз Муса
 
76'
 
Рюэгг Кевин
Lewin Blum
76'
 
Элиа Мешак
Нсаме Жан-Пьер
78'
Япикино Деннис
Араз Муса
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Янг Бойз
97.00
5.09
1.61
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Alexandros
Safarikas
19
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
3
Циглер
Рето
8
Бальтазар
17
Фортюн
Яссин
22
Поа
Денис
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
33
Буа
Кевин
9
Шуареф
Ильяс
33
Marvin
Keller
27
Lewin
Blum
4
Аменда
Орель
5
Зесигер
Седрик
23
Бенито
Лорис
30
Лаупер
Сандро
7
Угриниц
Филип
29
Имери
Кастриот
32
Ридер
Фабиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
77
Монтейро
Джоэл
Сьон
4-5-1
Янг Бойз
4-1-2-1-2

История личных встреч

Сьон
Янг Бойз

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
78.6%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
92.9%
5 побед 13 ничьих 0 побед

51 матч

11.8%
88.2%
0 побед 6 ничьих 45 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 17 ничьих 23 победы

Второй тайм

27.5%
72.5%
0 побед 14 ничьих 33 победы

65 матчей

15.4%
15.4%
69.2%
10 побед 10 ничьих 45 побед

Первый тайм

21.5%
43.1%
35.4%
14 побед 28 ничьих 23 победы

Второй тайм

7.7%
41.5%
50.8%
5 побед 27 ничьих 33 победы

История матчей

С
4:0
С
1:1
С
0:3
С
1:2
С
3:1
ТМК
6:0
С
4:3
С
1:0
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
0:0
К
3:1
С
0:1
С
1:0
С
3:4
С
3:2
С
0:4
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
1:0
С
5:1
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
4:3
С
0:0
С
2:1
С
3:2
С
1:1
С
1:3
С
6:2
С
3:2
С
2:1
С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
2:2
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
3:1
С
1:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
1:0
С
3:1
С
3:1
К
2:3
С
2:1
С
2:3
С
5:0
С
2:1
С
1:2
С
3:1
С
1:0

Голы

Всего голов

35
33

Голов в среднем за матч

1.17
0.94

Среднее время на гол

77
95

Всего голов

84
45

Голов в среднем за матч

2.4
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

119
78

Голов в среднем за матч

1.83
1.2

Тотал матчей

2.5
60
Больше 92%
Меньше 8%
5
47
Больше 72%
Меньше 28%
18
40
Больше 62%
Меньше 38%
25
25
Больше 38%
Меньше 62%
40
14
Больше 22%
Меньше 78%
51
6
Больше 9%
Меньше 91%
59
4
Больше 6%
Меньше 94%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
64

Среднее время на гол

49
75

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сио Жованни 8 0.24
Балотелли Марио 6 (3) 0.18
Стожилкович Филип 5 0.15
Итаитинга 4 0.12
Сиприен Вилан 3 0.09
Араз Муса 2 0.06
Поа Денис 1 0.03
Буа Кевин 1 0.03
Гргич Анто 1 (1) 0.03
Дзуффи Лука 1 0.03
Кавар Димитри 1 0.03
Шуареф Ильяс 1 0.03
Фортюн Яссин 1 0.03
Шмид Йоэль 1 0.03
Nathanael Saintini 1 0.03
Лаванши Нума 0 0
Япикино Деннис 0 0
Бальтазар 0 0
Kevin Halabaku 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 20 (2) 0.59
Иттен Седрик 19 (5) 0.56
Фасснахт Кристиан 8 0.24
Ридер Фабиан 7 (1) 0.21
Элиа Мешак 7 0.21
Имери Кастриот 4 0.12
Канга Вилфрид 3 0.09
Лаупер Сандро 2 0.06
Зесигер Седрик 2 0.06
Гарсия Улиссес 1 0.03
Угриниц Филип 1 0.03
Монтейро Джоэл 1 0.03
Lewin Blum 1 0.03
Нгамалё Николя 1 0.03
Сьерро Венсан 1 0.03
Бенито Лорис 0 0
Ррудхани Донат 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Ниассе Шейх 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 9 1
Лаванши Нума 10 0
Балотелли Марио 9 0
Сиприен Вилан 6 1
Араз Муса 7 0
Сио Жованни 5 1
Кавар Димитри 5 1
Гргич Анто 6 0
Поа Денис 5 0
Циглер Рето 4 0
Карлен Гаэтан 4 0
Буа Кевин 4 0
Шмид Йоэль 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Gora Diouf 2 1
Шуареф Ильяс 3 0
Стожилкович Филип 3 0
Abdel Zagre 1 1
Итаитинга 2 0
David Bettoni 0 1
Дзуффи Лука 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Япикино Деннис 1 0
Мубандже Жак-Франсуа 1 0
Фортюн Яссин 1 0
Kevin Halabaku 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 9 1
Ридер Фабиан 9 0
Ниассе Шейх 7 0
Lewin Blum 7 0
Гарсия Улиссес 4 1
Иттен Седрик 3 1
Лустенбергер Фабиан 4 0
Фасснахт Кристиан 4 0
Нсаме Жан-Пьер 4 0
Элиа Мешак 2 1
Угриниц Филип 2 0
Али Мохамед 2 0
Аменда Орель 2 0
Бенито Лорис 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Лаупер Сандро 1 0
Масейрас Кентен 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Miguel Chaiwa 1 0

Результаты матчей

Сьон
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Янг Бойз
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
18% (3)
76% (13)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

11
9
Сьон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

17
0

Волевые поражения

21
51
Сьон
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
Янг Бойз
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
42% (14)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
21% (7)
55% (18)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

18
4

Волевые поражения

32
60

Голы по времени матча

Забито

15
27
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
1
7%
4
15%
1-15
3
20%
4
15%
16-30
5
33%
2
7%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
3
20%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

34
16
18 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
4
12%
1
6%
1-15
5
15%
3
19%
16-30
9
26%
3
19%
31-45
8
24%
1
6%
46-60
4
12%
5
31%
61-75
4
12%
3
19%
76-90

Забито

22
51
7 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 14
22 Не забивали 16
1
5%
8
16%
1-15
3
14%
8
16%
16-30
3
14%
9
18%
31-45
6
27%
5
10%
46-60
3
14%
9
18%
61-75
6
27%
12
24%
76-90

Пропущено

34
11
17 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 9
7
21%
1
9%
1-15
5
15%
1
9%
16-30
5
15%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
8
24%
1
9%
61-75
9
26%
2
18%
76-90

Забито

37
78
16 В 1-м тайме 35
21 Во 2-м тайме 43
11 Забивали первыми 22
12 Не забивали 3
2
5%
12
15%
1-15
6
16%
12
15%
16-30
8
22%
11
14%
31-45
7
19%
10
13%
46-60
5
14%
13
17%
61-75
9
24%
20
26%
76-90

Пропущено

68
27
35 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 15
20 Пропускали первыми 8
29 Не пропускали 20
11
16%
2
7%
1-15
10
15%
4
15%
16-30
14
21%
6
22%
31-45
8
12%
4
15%
46-60
12
18%
6
22%
61-75
13
19%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Серветт - Сьон 5:0 Сьон - Винтертур 0:1 Цюрих - Сьон 2:2 Сьон - Базель 1:2
Лугано - Сьон 2:0 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - Цюрих 1:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1
Янг Бойз - Серветт 6:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Базель - Янг Бойз 2:4 Серветт - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2

Результаты матчей

Сьон
Янг Бойз

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
3:0
4 раза 24%
5:1
3 раза 18%
4:0
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
5
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
3:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
5:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 36%
2
10 раз 30%
1
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
5
4 раза 12%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сьон
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
6
10
1.5
13
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
13
3
8
9
1.5
7
9
4
13
2.5
3
13
1
16
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
30
3
14
19
1.5
20
13
4
29
2.5
14
19
1
32
3.5
8
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 2:0 34 20 11 3 80 - 27 71
2.
Серветт
 34 13 15 6 49 - 43 54
3.
Лугано
 33 13 11 9 53 - 44 50
4.
Люцерн
 34 12 11 11 52 - 50 47
5.
Грасcхоппер
 33 12 7 14 52 - 57 43
6.
Базель
 33 10 12 11 44 - 45 42
7.
Санкт-Галлен
 34 10 11 13 60 - 50 41
8.
Цюрих
 33 8 14 11 35 - 51 38
9.
Винтертур
 34 8 8 18 31 - 62 32
10.
Сьон
 0:2 34 7 10 17 40 - 67 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 2:0 17 13 4 0 52 - 10 43
2.
Серветт
 17 8 8 1 28 - 13 32
3.
Лугано
 17 8 5 4 30 - 21 29
4.
Грасcхоппер
 17 9 2 6 33 - 27 29
5.
Санкт-Галлен
 17 7 6 4 33 - 21 27
6.
Люцерн
 17 5 7 5 26 - 23 22
7.
Базель
 16 5 7 4 23 - 19 22
8.
Цюрих
 16 4 8 4 19 - 22 20
9.
Винтертур
 17 5 4 8 15 - 30 19
10.
Сьон
 0:2 17 2 4 11 16 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 2:0 17 7 7 3 28 - 17 28
2.
Люцерн
 17 7 4 6 26 - 27 25
3.
Серветт
 17 5 7 5 21 - 30 22
4.
Лугано
 16 5 6 5 23 - 23 21
5.
Сьон
 0:2 17 5 6 6 24 - 32 21
6.
Базель
 17 5 5 7 21 - 26 20
7.
Цюрих
 17 4 6 7 16 - 29 18
8.
Санкт-Галлен
 17 3 5 9 27 - 29 14
9.
Грасcхоппер
 16 3 5 8 19 - 30 14
10.
Винтертур
 17 3 4 10 16 - 32 13
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  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 20 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 11 (7)
Люцерн Майер Макс 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 13
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 11
Люцерн Симани Денис 2 8
Базель Бургер Ваутер 2 8
Весь список
  • 51'
    Бенито Лорис сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Сьон
    Ничья
    Янг Бойз
    97.00
    5.09
    1.61
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сьон 0:2 Янг Бойз онлайн

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