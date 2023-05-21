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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 7000
Сьон
0:2
Конец матча
Янг Бойз
0'
6' Желтая карточка
Аменда Орель
26' Желтая карточка
Лаванши Нума
0:1
27' Пенальти
Нсаме Жан-Пьер
38' Желтая карточка
Бенито Лорис
0:2
50' Гол
Нсаме Жан-Пьер
73' Желтая карточка
Араз Муса
84' Желтая карточка
Ридер Фабиан
90'+6

Ход матча

6'
 
Аменда Орель
26'
Лаванши Нума
 
27'
0:1
Нсаме Жан-Пьер
38'
 
Бенито Лорис
50'
0:2
Нсаме Жан-Пьер
(Бенито Лорис)
58'
Kevin Halabaku
Фортюн Яссин
 
60'
 
Гарсия Улиссес
Бенито Лорис
60'
 
Али Мохамед
Аменда Орель
73'
 
Рюэгг Кевин
Lewin Blum
73'
 
Элиа Мешак
Нсаме Жан-Пьер
73'
Араз Муса
 
75'
Япикино Деннис
Араз Муса
 
80'
 
Ррудхани Донат
Имери Кастриот
84'
 
Ридер Фабиан
89'
Gilles Richard
Шмид Йоэль
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Alexandros
Safarikas
19
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
3
Циглер
Рето
8
Бальтазар
17
Фортюн
Яссин
22
Поа
Денис
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
33
Буа
Кевин
9
Шуареф
Ильяс
33
Marvin
Keller
27
Lewin
Blum
4
Аменда
Орель
5
Зесигер
Седрик
23
Бенито
Лорис
30
Лаупер
Сандро
7
Угриниц
Филип
29
Имери
Кастриот
32
Ридер
Фабиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
77
Монтейро
Джоэл
Сьон
4-5-1
Янг Бойз
4-1-2-1-2

История личных встреч

Сьон
Янг Бойз

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
78.6%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
92.9%
5 побед 13 ничьих 0 побед

51 матч

11.8%
88.2%
0 побед 6 ничьих 45 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 17 ничьих 23 победы

Второй тайм

27.5%
72.5%
0 побед 14 ничьих 33 победы

65 матчей

15.4%
15.4%
69.2%
10 побед 10 ничьих 45 побед

Первый тайм

21.5%
43.1%
35.4%
14 побед 28 ничьих 23 победы

Второй тайм

7.7%
41.5%
50.8%
5 побед 27 ничьих 33 победы

История матчей

С
4:0
С
1:1
С
0:3
С
1:2
С
3:1
ТМК
6:0
С
4:3
С
1:0
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
0:0
К
3:1
С
0:1
С
1:0
С
3:4
С
3:2
С
0:4
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
1:0
С
5:1
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
4:3
С
0:0
С
2:1
С
3:2
С
1:1
С
1:3
С
6:2
С
3:2
С
2:1
С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
2:2
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
3:1
С
1:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
1:0
С
3:1
С
3:1
К
2:3
С
2:1
С
2:3
С
5:0
С
2:1
С
1:2
С
3:1
С
1:0

Голы

Всего голов

35
33

Голов в среднем за матч

1.17
0.94

Среднее время на гол

77
95

Всего голов

84
45

Голов в среднем за матч

2.4
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

119
78

Голов в среднем за матч

1.83
1.2

Тотал матчей

2.5
60
Больше 92%
Меньше 8%
5
47
Больше 72%
Меньше 28%
18
40
Больше 62%
Меньше 38%
25
25
Больше 38%
Меньше 62%
40
14
Больше 22%
Меньше 78%
51
6
Больше 9%
Меньше 91%
59
4
Больше 6%
Меньше 94%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
64

Среднее время на гол

49
75

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сио Жованни 8 0.24
Балотелли Марио 6 (3) 0.18
Стожилкович Филип 5 0.15
Итаитинга 4 0.12
Сиприен Вилан 3 0.09
Араз Муса 2 0.06
Поа Денис 1 0.03
Буа Кевин 1 0.03
Гргич Анто 1 (1) 0.03
Дзуффи Лука 1 0.03
Кавар Димитри 1 0.03
Шуареф Ильяс 1 0.03
Фортюн Яссин 1 0.03
Шмид Йоэль 1 0.03
Nathanael Saintini 1 0.03
Лаванши Нума 0 0
Япикино Деннис 0 0
Бальтазар 0 0
Kevin Halabaku 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 20 (2) 0.59
Иттен Седрик 19 (5) 0.56
Фасснахт Кристиан 8 0.24
Ридер Фабиан 7 (1) 0.21
Элиа Мешак 7 0.21
Имери Кастриот 4 0.12
Канга Вилфрид 3 0.09
Лаупер Сандро 2 0.06
Зесигер Седрик 2 0.06
Гарсия Улиссес 1 0.03
Угриниц Филип 1 0.03
Монтейро Джоэл 1 0.03
Lewin Blum 1 0.03
Нгамалё Николя 1 0.03
Сьерро Венсан 1 0.03
Бенито Лорис 0 0
Ррудхани Донат 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Ниассе Шейх 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 9 1
Лаванши Нума 10 0
Балотелли Марио 9 0
Араз Муса 8 0
Сиприен Вилан 6 1
Сио Жованни 5 1
Кавар Димитри 5 1
Гргич Анто 6 0
Поа Денис 5 0
Циглер Рето 4 0
Карлен Гаэтан 4 0
Буа Кевин 4 0
Шмид Йоэль 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Gora Diouf 2 1
Шуареф Ильяс 3 0
Стожилкович Филип 3 0
Abdel Zagre 1 1
Итаитинга 2 0
David Bettoni 0 1
Дзуффи Лука 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Япикино Деннис 1 0
Мубандже Жак-Франсуа 1 0
Фортюн Яссин 1 0
Kevin Halabaku 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 9 1
Ридер Фабиан 10 0
Ниассе Шейх 7 0
Lewin Blum 7 0
Гарсия Улиссес 4 1
Иттен Седрик 3 1
Лустенбергер Фабиан 4 0
Фасснахт Кристиан 4 0
Нсаме Жан-Пьер 4 0
Элиа Мешак 2 1
Угриниц Филип 2 0
Али Мохамед 2 0
Аменда Орель 2 0
Бенито Лорис 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Лаупер Сандро 1 0
Масейрас Кентен 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Miguel Chaiwa 1 0

Результаты матчей

Сьон
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Янг Бойз
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
18% (3)
76% (13)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

11
9
Сьон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Янг Бойз
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

17
0

Волевые поражения

21
51
Сьон
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
35% (12)
41% (14)
Янг Бойз
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
41% (14)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
21% (7)
53% (18)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

18
4

Волевые поражения

32
60

Голы по времени матча

Забито

15
29
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 9
24 Не забивали 20
1
7%
4
14%
1-15
3
20%
5
17%
16-30
5
33%
2
7%
31-45
1
7%
6
21%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
3
20%
8
28%
76-90

Пропущено

36
16
19 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
4
11%
1
6%
1-15
6
17%
3
19%
16-30
9
25%
3
19%
31-45
9
25%
1
6%
46-60
4
11%
5
31%
61-75
4
11%
3
19%
76-90

Забито

22
51
7 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 14
23 Не забивали 17
1
5%
8
16%
1-15
3
14%
8
16%
16-30
3
14%
9
18%
31-45
6
27%
5
10%
46-60
3
14%
9
18%
61-75
6
27%
12
24%
76-90

Пропущено

34
11
17 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 9
7
21%
1
9%
1-15
5
15%
1
9%
16-30
5
15%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
8
24%
1
9%
61-75
9
26%
2
18%
76-90

Забито

37
80
16 В 1-м тайме 36
21 Во 2-м тайме 44
11 Забивали первыми 23
13 Не забивали 3
2
5%
12
15%
1-15
6
16%
13
16%
16-30
8
22%
11
14%
31-45
7
19%
11
14%
46-60
5
14%
13
16%
61-75
9
24%
20
25%
76-90

Пропущено

70
27
36 В 1-м тайме 12
34 Во 2-м тайме 15
21 Пропускали первыми 8
30 Не пропускали 20
11
16%
2
7%
1-15
11
16%
4
15%
16-30
14
20%
6
22%
31-45
9
13%
4
15%
46-60
12
17%
6
22%
61-75
13
19%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Серветт - Сьон 5:0 Сьон - Винтертур 0:1 Цюрих - Сьон 2:2 Сьон - Базель 1:2
Лугано - Сьон 2:0 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1 Сьон - Яблонец 1:0
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - Цюрих 1:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1
Янг Бойз - Серветт 6:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Базель - Янг Бойз 2:4 Серветт - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2

Результаты матчей

Сьон
Янг Бойз

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
3:0
4 раза 24%
5:1
3 раза 18%
4:0
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
5
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
3:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
5:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 38%
2
10 раз 29%
1
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
10 раз 29%
2
7 раз 21%
3
6 раз 18%
5
4 раза 12%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сьон
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
6
11
1.5
13
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
3
8
9
1.5
8
9
4
13
2.5
3
14
1
16
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
13
0.5
Больше Меньше
31
3
14
20
1.5
21
13
4
30
2.5
14
20
1
33
3.5
8
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 34 20 11 3 80 - 27 71
2.
Серветт
 34 13 15 6 49 - 43 54
3.
Лугано
 1:1 34 13 12 9 54 - 45 51
4.
Люцерн
 34 12 11 11 52 - 50 47
5.
Грасcхоппер
 1:2 34 12 7 15 53 - 59 43
6.
Базель
 1:1 34 10 13 11 45 - 46 43
7.
Санкт-Галлен
 34 10 11 13 60 - 50 41
8.
Цюрих
 2:1 34 9 14 11 37 - 52 41
9.
Винтертур
 34 8 8 18 31 - 62 32
10.
Сьон
 34 7 10 17 40 - 67 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 4 0 52 - 10 43
2.
Серветт
 17 8 8 1 28 - 13 32
3.
Лугано
 1:1 17 8 5 4 30 - 21 29
4.
Грасcхоппер
 1:2 17 9 2 6 33 - 27 29
5.
Санкт-Галлен
 17 7 6 4 33 - 21 27
6.
Базель
 1:1 17 5 8 4 24 - 20 23
7.
Цюрих
 2:1 17 5 8 4 21 - 23 23
8.
Люцерн
 17 5 7 5 26 - 23 22
9.
Винтертур
 17 5 4 8 15 - 30 19
10.
Сьон
 17 2 4 11 16 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 7 7 3 28 - 17 28
2.
Люцерн
 17 7 4 6 26 - 27 25
3.
Лугано
 1:1 17 5 7 5 24 - 24 22
4.
Серветт
 17 5 7 5 21 - 30 22
5.
Сьон
 17 5 6 6 24 - 32 21
6.
Базель
 1:1 17 5 5 7 21 - 26 20
7.
Цюрих
 2:1 17 4 6 7 16 - 29 18
8.
Санкт-Галлен
 17 3 5 9 27 - 29 14
9.
Грасcхоппер
 1:2 17 3 5 9 20 - 32 14
10.
Винтертур
 17 3 4 10 16 - 32 13
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 20 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 11 (7)
Люцерн Майер Макс 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 13
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 11
Люцерн Симани Денис 2 8
Базель Бургер Ваутер 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Бенито Лорис получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Сьон 0:2 Янг Бойз онлайн

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