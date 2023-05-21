Тур: 30. Стадион: 28 Black Arena.
0:0
Второй тайм: 64'
Ход матча
19
Andy
Irving
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Andy IrvingНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт 2
Аустрия Вена
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
15 матчей
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1.67
Среднее время на гол
56
54
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.6
1.53
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
56
58
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт 2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|16
|0.53
|Andy Irving
|4 (4)
|0.13
|Ридер Флориан
|4
|0.13
|Kosmas Gezos
|4 (1)
|0.13
|Nicolas Wimmer
|3 (1)
|0.1
|Арвайлер Йонас
|3
|0.1
|Christopher Cvetko
|1
|0.03
|Блауэнштайнер Микаэль
|1
|0.03
|Thorsten Mahrer
|1
|0.03
|Сото Себастьян
|1
|0.03
|Бонна Соломон
|1
|0.03
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Sinan Karweina
|0
|0
|Бенателли Рико
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
|Штрауди Симон
|0
|0
|Nicolas Binder
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|17 (2)
|0.57
|Грубер Андреас
|7
|0.23
|Фитц Доминик
|6 (2)
|0.2
|Ранфтль Райнхольд
|4
|0.13
|Келес Джан
|3
|0.1
|Джукич Александар
|2
|0.07
|Фишер Манфред
|2
|0.07
|Браунёдер Маттиас
|2
|0.07
|Доведан Никола
|1
|0.03
|Польстер Мануэль
|1
|0.03
|Мартинс Марвин
|1
|0.03
|Хускович Муарем
|1
|0.03
|Лайднер Дорон
|1
|0.03
|Джуричин Марко
|1
|0.03
|Балтакса Матан
|1
|0.03
|Тейгль Георг
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт 2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kosmas Gezos
|7
|0
|Thorsten Mahrer
|6
|0
|Nicolas Wimmer
|6
|0
|Ридер Флориан
|4
|1
|Верницниг Кристофер
|5
|0
|Бенателли Рико
|5
|0
|Andy Irving
|5
|0
|Christopher Cvetko
|2
|1
|Пинк Маркус
|3
|0
|Менцель Филлип
|3
|0
|Шумахер Тилль
|3
|0
|Maximiliano Moreira
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Nikola Djoric
|2
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
|Sinan Karweina
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|5
|1
|Ранфтль Райнхольд
|6
|0
|Фитц Доминик
|6
|0
|Табакович Харис
|4
|1
|Браунёдер Маттиас
|4
|0
|Тейгль Георг
|3
|0
|Мартинс Марвин
|3
|0
|Фишер Манфред
|3
|0
|Польстер Мануэль
|3
|0
|Холланд Джеймс
|2
|0
|Доведан Никола
|2
|0
|Грубер Андреас
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Балтакса Матан
|1
|0
|Ibrahima Drame2
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
|Крейкер Дарио
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт 2
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Аустрия Вена
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
7
17
Аустрия Клагенфурт 2
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Аустрия Вена
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
22
11
Волевые поражения
19
23
Аустрия Клагенфурт 2
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
Аустрия Вена
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
23
16
Волевые поражения
26
40
Голы по времени матча
Забито
14
25
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 18
4
29%
2
8%
1-15
2
14%
4
16%
16-30
2
14%
6
24%
31-45
1
7%
4
16%
46-60
3
21%
3
12%
61-75
2
14%
6
24%
76-90
Пропущено
23
28
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
9%
2
7%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
4
17%
5
18%
31-45
2
9%
4
14%
46-60
7
30%
7
25%
61-75
6
26%
6
21%
76-90
Забито
26
26
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
3
12%
1
4%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
4
15%
4
15%
31-45
6
23%
10
38%
46-60
2
8%
3
12%
61-75
9
35%
4
15%
76-90
Пропущено
35
20
16 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
9
26%
2
10%
1-15
4
11%
2
10%
16-30
3
9%
4
20%
31-45
7
20%
3
15%
46-60
4
11%
3
15%
61-75
8
23%
6
30%
76-90
Забито
40
51
17 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
7
18%
3
6%
1-15
4
10%
8
16%
16-30
6
15%
10
20%
31-45
7
18%
14
27%
46-60
5
13%
6
12%
61-75
11
28%
10
20%
76-90
Пропущено
58
48
24 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 25
11
19%
4
8%
1-15
6
10%
6
13%
16-30
7
12%
9
19%
31-45
9
16%
7
15%
46-60
11
19%
10
21%
61-75
14
24%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт 2
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 4:1 Аустрия Клагенфурт 2 - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 1:2
Аустрия Клагенфурт 2 - Штурм 0:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2 2:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 2 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Санкт-Якоб-им-Розенталь 10:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 3:1 САК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Алюминий - Аустрия Клагенфурт 2 0:4
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм 1:2 Штурм - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 1:2
Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Рид - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Вена - Вашаш 3:1 Аустрия Вена - Трайскирхен 3:2 Аустрия Вена - Зброёвка 3:4 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт 2
Аустрия Вена
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
Точный счет
3:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:3
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
3
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
2
10 раз 34%
3
9 раз 31%
0
5 раз 17%
1
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт 2
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
132
410
96
212
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
113
87
104
312
59
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
245
1217
1910
524
920
227
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|21
|7
|1
|61 - 18
|42
|2.
|29
|19
|6
|4
|52 - 24
|39
|3.
|0:1
|30
|13
|11
|6
|50 - 35
|31
|4.
|1:0
|30
|12
|5
|13
|46 - 42
|24
|5.
|0:0
|30
|11
|9
|10
|52 - 47
|23
|6.
|0:0
|30
|10
|5
|15
|40 - 58
|20
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|10
|6
|14
|47 - 50
|25
|2.
|30
|10
|9
|11
|44 - 52
|25
|3.
|30
|10
|7
|13
|43 - 50
|23
|4.
|30
|8
|6
|16
|36 - 51
|21
|5.
|30
|6
|8
|16
|27 - 51
|17
|6.
|30
|4
|11
|15
|26 - 46
|14
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|6
|0
|24 - 8
|30
|2.
|0:1
|15
|8
|3
|4
|28 - 20
|27
|3.
|1:0
|15
|7
|3
|5
|26 - 19
|24
|4.
|15
|11
|1
|3
|30 - 15
|10
|5.
|0:0
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|5
|6.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|14 - 23
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|4
|3
|8
|21 - 27
|15
|2.
|15
|3
|4
|8
|14 - 22
|13
|3.
|15
|2
|4
|9
|20 - 29
|10
|4.
|15
|6
|4
|5
|25 - 28
|8
|5.
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|3
|6.
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|3
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|22 - 9
|29
|2.
|0:0
|15
|6
|2
|7
|26 - 35
|20
|3.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|26 - 27
|18
|4.
|15
|13
|1
|1
|37 - 10
|12
|5.
|0:1
|15
|5
|8
|2
|22 - 15
|4
|6.
|1:0
|15
|5
|2
|8
|20 - 23
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|2
|7
|24 - 25
|20
|2.
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|3.
|15
|8
|2
|5
|27 - 21
|15
|4.
|15
|2
|5
|8
|10 - 21
|11
|5.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|6
|6.
|15
|3
|4
|8
|13 - 29
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|20 (1)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|17 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|15 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|14 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 8
|Аустрия Лустенау
|Оливейра Андерсон
|1 7
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7