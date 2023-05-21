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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт 2
1:1
Конец матча
Аустрия Вена
0'
44' Желтая карточка
Грубер Андреас
0:1
79' Гол
Джукич Александар
90' Желтая карточка
Джукич Александар
1:1
90' Гол
Florian Jaritz
90' Желтая карточка
Лайднер Дорон
90'+7
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
6
Maximiliano
Moreira
5
Блауэнштайнер
Микаэль
21
Демаку
Весель
14
Christopher
Cvetko
33
Шумахер
Тилль
11
Сото
Себастьян
19
Andy
Irving
1
Фрюхтль
Кристиан
20
Мюль
Лукас
66
Мартинс
Марвин
40
Мейсль
Маттео
26
Ранфтль
Райнхольд
16
Лайднер
Дорон
8
Холланд
Джеймс
30
Фишер
Манфред
17
Грубер
Андреас
36
Фитц
Доминик
25
Табакович
Харис
Аустрия Клагенфурт 2
3-1-4-2
Аустрия Вена
5-4-1

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт 2
Аустрия Вена

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

15 матчей

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Б
1:2
Б
3:1
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
ТМК
2:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1.67

Среднее время на гол

56
54

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.6
1.53

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

56
58

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт 2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 16 0.53
Andy Irving 4 (4) 0.13
Ридер Флориан 4 0.13
Kosmas Gezos 4 (1) 0.13
Nicolas Wimmer 3 (1) 0.1
Арвайлер Йонас 3 0.1
Christopher Cvetko 1 0.03
Блауэнштайнер Микаэль 1 0.03
Thorsten Mahrer 1 0.03
Сото Себастьян 1 0.03
Florian Jaritz 1 0.03
Бонна Соломон 1 0.03
Верницниг Кристофер 0 0
Sinan Karweina 0 0
Бенателли Рико 0 0
Шумахер Тилль 0 0
Штрауди Симон 0 0
Nicolas Binder 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 17 (2) 0.57
Грубер Андреас 7 0.23
Фитц Доминик 6 (2) 0.2
Ранфтль Райнхольд 4 0.13
Джукич Александар 3 0.1
Келес Джан 3 0.1
Браунёдер Маттиас 2 0.07
Фишер Манфред 2 0.07
Доведан Никола 1 0.03
Польстер Мануэль 1 0.03
Мартинс Марвин 1 0.03
Хускович Муарем 1 0.03
Лайднер Дорон 1 0.03
Джуричин Марко 1 0.03
Балтакса Матан 1 0.03
Тейгль Георг 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт 2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kosmas Gezos 7 0
Thorsten Mahrer 6 0
Nicolas Wimmer 6 0
Ридер Флориан 4 1
Верницниг Кристофер 5 0
Бенателли Рико 5 0
Andy Irving 5 0
Christopher Cvetko 2 1
Пинк Маркус 3 0
Менцель Филлип 3 0
Шумахер Тилль 3 0
Maximiliano Moreira 2 0
Штрауди Симон 2 0
Nikola Djoric 2 0
Florian Jaritz 1 0
Блауэнштайнер Микаэль 1 0
Демаку Весель 1 0
Sinan Karweina 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 5 1
Ранфтль Райнхольд 6 0
Фитц Доминик 6 0
Табакович Харис 4 1
Браунёдер Маттиас 4 0
Тейгль Георг 3 0
Мартинс Марвин 3 0
Фишер Манфред 3 0
Польстер Мануэль 3 0
Холланд Джеймс 2 0
Доведан Никола 2 0
Грубер Андреас 2 0
Мюль Лукас 2 0
Хускович Муарем 2 0
Джуричин Марко 1 0
Балтакса Матан 1 0
Джукич Александар 1 0
Ibrahima Drame2 1 0
Келес Джан 1 0
Крейкер Дарио 1 0
Лайднер Дорон 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт 2
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Аустрия Вена
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

8
18
Аустрия Клагенфурт 2
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Аустрия Вена
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

22
11

Волевые поражения

19
23
Аустрия Клагенфурт 2
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
Аустрия Вена
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

23
16

Волевые поражения

27
41

Голы по времени матча

Забито

15
26
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 18
4
27%
2
8%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
2
13%
6
23%
31-45
1
7%
4
15%
46-60
3
20%
3
12%
61-75
3
20%
7
27%
76-90

Пропущено

24
29
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
8%
2
7%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
7
29%
29%
7
24%
61-75
7
29%
29%
7
24%
76-90

Забито

26
26
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
3
12%
1
4%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
4
15%
4
15%
31-45
6
23%
10
38%
46-60
2
8%
3
12%
61-75
9
35%
4
15%
76-90

Пропущено

35
20
16 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
9
26%
2
10%
1-15
4
11%
2
10%
16-30
3
9%
4
20%
31-45
7
20%
3
15%
46-60
4
11%
3
15%
61-75
8
23%
6
30%
76-90

Забито

41
52
17 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 5
7
17%
3
6%
1-15
4
10%
8
15%
16-30
6
15%
10
19%
31-45
7
17%
14
27%
46-60
5
12%
6
12%
61-75
12
29%
29%
11
21%
76-90

Пропущено

59
49
24 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 30
20 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 26
11
19%
4
8%
1-15
6
10%
6
12%
16-30
7
12%
9
18%
31-45
9
15%
7
14%
46-60
11
19%
10
20%
61-75
15
25%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт 2
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 4:1 Аустрия Клагенфурт 2 - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 1:2
Аустрия Клагенфурт 2 - Штурм 0:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2 2:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 2 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Санкт-Якоб-им-Розенталь 10:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 3:1 САК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Алюминий - Аустрия Клагенфурт 2 0:4
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм 1:2 Штурм - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 1:2
Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Рид - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Вена - Вашаш 3:1 Аустрия Вена - Трайскирхен 3:2 Аустрия Вена - Зброёвка 3:4 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт 2
Аустрия Вена

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%

Точный счет

3:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:3
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
2
10 раз 33%
3
9 раз 30%
1
6 раз 20%
0
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт 2
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
2
4
11
1.5
9
6
2
13
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
8
7
1.5
10
5
3
12
2.5
5
10
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
25
5
12
18
1.5
19
11
5
25
2.5
9
21
2
28
3.5

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1:1 30 21 8 1 62 - 19 43
2.
Штурм
 1:1 30 19 7 4 53 - 25 40
3.
ЛАСК
 30 13 12 5 51 - 35 32
4.
Аустрия Вена
 30 11 9 10 53 - 48 23
5.
Рапид Вена
 30 11 6 13 46 - 43 22
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 30 10 5 15 41 - 59 20

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 30 10 6 14 47 - 50 25
2.
Аустрия Лустенау
 30 10 9 11 44 - 52 25
3.
Сваровски Тироль
 30 10 7 13 43 - 50 23
4.
Хартберг
 30 8 6 16 36 - 51 21
5.
Альтах
 30 6 8 16 27 - 51 17
6.
Рид
 30 4 11 15 26 - 46 14

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1:1 15 8 7 0 25 - 9 31
2.
ЛАСК
 15 8 3 4 28 - 20 27
3.
Рапид Вена
 15 6 4 5 26 - 20 22
4.
Штурм
 1:1 15 11 1 3 30 - 15 10
5.
Аустрия Вена
 15 7 3 5 26 - 20 5
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 15 4 3 8 15 - 24 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 15 4 3 8 21 - 27 15
2.
Альтах
 15 3 4 8 14 - 22 13
3.
Вольфсбергер
 15 2 4 9 20 - 29 10
4.
Аустрия Лустенау
 15 6 4 5 25 - 28 8
5.
Сваровски Тироль
 15 4 5 6 19 - 25 3
6.
Рид
 15 2 6 7 16 - 25 3

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 1:1 15 8 6 1 23 - 10 30
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 15 6 2 7 26 - 35 20
3.
Аустрия Вена
 15 4 6 5 27 - 28 18
4.
Ред Булл Зальцбург
 1:1 15 13 1 1 37 - 10 12
5.
ЛАСК
 15 5 9 1 23 - 15 5
6.
Рапид Вена
 15 5 2 8 20 - 23 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 15 6 2 7 24 - 25 20
2.
Аустрия Лустенау
 15 4 5 6 19 - 24 17
3.
Вольфсбергер
 15 8 2 5 27 - 21 15
4.
Рид
 15 2 5 8 10 - 21 11
5.
Хартберг
 15 4 3 8 15 - 24 6
6.
Альтах
 15 3 4 8 13 - 29 4

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 20 (1)
Аустрия Вена Табакович Харис 17 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 15 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 9
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 8
Аустрия Лустенау Оливейра Андерсон 1 7
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    93'
    Дорон Лейднер получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Thorsten Mahrer сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Florian Jaritz бьет в цель!
  • Желтая карточка
    92'
    Джукич Александар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    85'
    Петер Пакульт получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Maximiliano Moreira уходит с поля. Бонна Соломон выходит вместо него
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Грубер Андреас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Аустрия Клагенфурт 2 1:1 Аустрия Вена онлайн

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