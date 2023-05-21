Тур: 30. Стадион: 28 Black Arena.
1:1
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаГрубер Андреас
0:1
79' ГолДжукич Александар
90' Желтая карточкаДжукич Александар
1:1
90' ГолFlorian Jaritz
90' Желтая карточкаЛайднер Дорон
90'+7
Ход матча
44'
79'
90'
90'
19
Andy
Irving
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Andy IrvingНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт 2
Аустрия Вена
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
15 матчей
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1.67
Среднее время на гол
56
54
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.6
1.53
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
56
58
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт 2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|16
|0.53
|Andy Irving
|4 (4)
|0.13
|Ридер Флориан
|4
|0.13
|Kosmas Gezos
|4 (1)
|0.13
|Nicolas Wimmer
|3 (1)
|0.1
|Арвайлер Йонас
|3
|0.1
|Christopher Cvetko
|1
|0.03
|Блауэнштайнер Микаэль
|1
|0.03
|Thorsten Mahrer
|1
|0.03
|Сото Себастьян
|1
|0.03
|Florian Jaritz
|1
|0.03
|Бонна Соломон
|1
|0.03
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Sinan Karweina
|0
|0
|Бенателли Рико
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
|Штрауди Симон
|0
|0
|Nicolas Binder
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|17 (2)
|0.57
|Грубер Андреас
|7
|0.23
|Фитц Доминик
|6 (2)
|0.2
|Ранфтль Райнхольд
|4
|0.13
|Джукич Александар
|3
|0.1
|Келес Джан
|3
|0.1
|Браунёдер Маттиас
|2
|0.07
|Фишер Манфред
|2
|0.07
|Доведан Никола
|1
|0.03
|Польстер Мануэль
|1
|0.03
|Мартинс Марвин
|1
|0.03
|Хускович Муарем
|1
|0.03
|Лайднер Дорон
|1
|0.03
|Джуричин Марко
|1
|0.03
|Балтакса Матан
|1
|0.03
|Тейгль Георг
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт 2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kosmas Gezos
|7
|0
|Thorsten Mahrer
|6
|0
|Nicolas Wimmer
|6
|0
|Ридер Флориан
|4
|1
|Верницниг Кристофер
|5
|0
|Бенателли Рико
|5
|0
|Andy Irving
|5
|0
|Christopher Cvetko
|2
|1
|Пинк Маркус
|3
|0
|Менцель Филлип
|3
|0
|Шумахер Тилль
|3
|0
|Maximiliano Moreira
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Nikola Djoric
|2
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
|Sinan Karweina
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|5
|1
|Ранфтль Райнхольд
|6
|0
|Фитц Доминик
|6
|0
|Табакович Харис
|4
|1
|Браунёдер Маттиас
|4
|0
|Тейгль Георг
|3
|0
|Мартинс Марвин
|3
|0
|Фишер Манфред
|3
|0
|Польстер Мануэль
|3
|0
|Холланд Джеймс
|2
|0
|Доведан Никола
|2
|0
|Грубер Андреас
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Балтакса Матан
|1
|0
|Джукич Александар
|1
|0
|Ibrahima Drame2
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
|Крейкер Дарио
|1
|0
|Лайднер Дорон
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт 2
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Аустрия Вена
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
8
18
Аустрия Клагенфурт 2
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Аустрия Вена
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
22
11
Волевые поражения
19
23
Аустрия Клагенфурт 2
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
Аустрия Вена
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
23
16
Волевые поражения
27
41
Голы по времени матча
Забито
15
26
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 18
4
27%
2
8%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
2
13%
6
23%
31-45
1
7%
4
15%
46-60
3
20%
3
12%
61-75
3
20%
7
27%
76-90
Пропущено
24
29
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
8%
2
7%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
7
29%
29%
7
24%
61-75
7
29%
29%
7
24%
76-90
Забито
26
26
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
3
12%
1
4%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
4
15%
4
15%
31-45
6
23%
10
38%
46-60
2
8%
3
12%
61-75
9
35%
4
15%
76-90
Пропущено
35
20
16 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
9
26%
2
10%
1-15
4
11%
2
10%
16-30
3
9%
4
20%
31-45
7
20%
3
15%
46-60
4
11%
3
15%
61-75
8
23%
6
30%
76-90
Забито
41
52
17 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 5
7
17%
3
6%
1-15
4
10%
8
15%
16-30
6
15%
10
19%
31-45
7
17%
14
27%
46-60
5
12%
6
12%
61-75
12
29%
29%
11
21%
76-90
Пропущено
59
49
24 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 30
20 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 26
11
19%
4
8%
1-15
6
10%
6
12%
16-30
7
12%
9
18%
31-45
9
15%
7
14%
46-60
11
19%
10
20%
61-75
15
25%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт 2
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 4:1 Аустрия Клагенфурт 2 - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 1:2
Аустрия Клагенфурт 2 - Штурм 0:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2 2:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 2 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Санкт-Якоб-им-Розенталь 10:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 3:1 САК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Алюминий - Аустрия Клагенфурт 2 0:4
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Штурм 1:2 Штурм - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 1:2
Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Рид - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Вена - Вашаш 3:1 Аустрия Вена - Трайскирхен 3:2 Аустрия Вена - Зброёвка 3:4 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт 2
Аустрия Вена
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
Точный счет
3:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:3
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
Точный счет
0:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
2
10 раз 33%
3
9 раз 30%
1
6 раз 20%
0
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт 2
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
132
411
96
213
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
123
87
105
312
510
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
255
1218
1911
525
921
228
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|30
|21
|8
|1
|62 - 19
|43
|2.
|1:1
|30
|19
|7
|4
|53 - 25
|40
|3.
|30
|13
|12
|5
|51 - 35
|32
|4.
|30
|11
|9
|10
|53 - 48
|23
|5.
|30
|11
|6
|13
|46 - 43
|22
|6.
|30
|10
|5
|15
|41 - 59
|20
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|10
|6
|14
|47 - 50
|25
|2.
|30
|10
|9
|11
|44 - 52
|25
|3.
|30
|10
|7
|13
|43 - 50
|23
|4.
|30
|8
|6
|16
|36 - 51
|21
|5.
|30
|6
|8
|16
|27 - 51
|17
|6.
|30
|4
|11
|15
|26 - 46
|14
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|15
|8
|7
|0
|25 - 9
|31
|2.
|15
|8
|3
|4
|28 - 20
|27
|3.
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|4.
|1:1
|15
|11
|1
|3
|30 - 15
|10
|5.
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|5
|6.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|4
|3
|8
|21 - 27
|15
|2.
|15
|3
|4
|8
|14 - 22
|13
|3.
|15
|2
|4
|9
|20 - 29
|10
|4.
|15
|6
|4
|5
|25 - 28
|8
|5.
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|3
|6.
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|3
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|15
|8
|6
|1
|23 - 10
|30
|2.
|15
|6
|2
|7
|26 - 35
|20
|3.
|15
|4
|6
|5
|27 - 28
|18
|4.
|1:1
|15
|13
|1
|1
|37 - 10
|12
|5.
|15
|5
|9
|1
|23 - 15
|5
|6.
|15
|5
|2
|8
|20 - 23
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|2
|7
|24 - 25
|20
|2.
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|3.
|15
|8
|2
|5
|27 - 21
|15
|4.
|15
|2
|5
|8
|10 - 21
|11
|5.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|6
|6.
|15
|3
|4
|8
|13 - 29
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|20 (1)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|17 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|15 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|14 (2)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 9
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 8
|Аустрия Лустенау
|Оливейра Андерсон
|1 7
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7