Тур: 30. Стадион: Альянц.
1:0
Второй тайм: 62'
Ход матча
2'
51'
13
Шик
Торстен
23
Ауэр
Йонас
27
Грюлль
Марко
30
Хорват
Саша
10
Цуль
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Дрёйф ФердиПолузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Баришич Зоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
Рапид Вена
ЛАСК
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.1%
23.1%
3.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
37 матчей
59.5%
18.9%
21.6%
22 победы 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
40.5%
40.5%
19%
15 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
51.4%
29.7%
18.9%
19 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
33
Голов в среднем за матч
2.22
1.74
Среднее время на гол
40
51
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.26
0.72
Среднее время на гол
71
124
Всего голов
64
46
Голов в среднем за матч
1.73
1.24
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
52
72
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|20 (3)
|0.67
|Циммерманн Бернхард
|7
|0.23
|Грюлль Марко
|5
|0.17
|Штрунц Оливер
|4
|0.13
|Кюн Николас
|3
|0.1
|Дрёйф Ферди
|2
|0.07
|Грайль Патрик
|1
|0.03
|Байич Анте
|1
|0.03
|Кершбаум Роман
|1
|0.03
|Демир Юсуф
|1
|0.03
|Кверфельд Леопольд
|1
|0.03
|Ауэр Йонас
|0
|0
|Шик Торстен
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Косцельник Мартин
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|13
|0.43
|Цуль Роберт
|11 (1)
|0.37
|Любичич Марин
|11 (1)
|0.37
|Гойгингер Томас
|3
|0.1
|Мустафа Ибрагим
|3
|0.1
|Хорват Саша
|2
|0.07
|Флеккер Флориан
|2
|0.07
|Стойкович Филип
|1
|0.03
|Реннер Рене
|1
|0.03
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.03
|Цирайс Филипп
|1
|0.03
|Йовичич Бранко
|1
|0.03
|Михорль Петер
|0
|0
|Люкенедер Феликс
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кершбаум Роман
|8
|0
|Ауэр Йонас
|7
|0
|Пеич Алекса
|7
|0
|Байич Анте
|5
|1
|Шик Торстен
|6
|0
|Грюлль Марко
|6
|0
|Бургшталлер Гвидо
|5
|0
|Циммерманн Бернхард
|4
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|1
|Касиус Денсо
|2
|1
|Martin Moormann
|2
|1
|Кверфельд Леопольд
|1
|1
|Виммер Кевин
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Косцельник Мартин
|2
|0
|Грайль Патрик
|2
|0
|Штрунц Оливер
|2
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Петрович Деян
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|8
|1
|Стойкович Филип
|6
|1
|Любичич Марин
|4
|1
|Цуль Роберт
|4
|1
|Михорль Петер
|3
|1
|Реннер Рене
|4
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Гойгингер Томас
|3
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|1
|Шлагер Александер
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Хорват Саша
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
|Тауи Адиль
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
ЛАСК
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
10
9
Рапид Вена
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
ЛАСК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
17
10
Волевые поражения
15
27
Рапид Вена
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
ЛАСК
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
19
14
Волевые поражения
25
36
Голы по времени матча
Забито
25
22
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
3
12%
4
18%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
4
16%
5
23%
61-75
10
40%
6
27%
76-90
Пропущено
19
14
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
6
32%
0
0%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
5
26%
3
21%
76-90
Забито
20
28
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 11
17 Не забивали 17
1
5%
5
18%
1-15
4
20%
3
11%
16-30
3
15%
4
14%
31-45
4
20%
5
18%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
6
30%
8
29%
76-90
Пропущено
23
20
13 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 13
4
17%
1
5%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
26%
2
10%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
3
13%
6
30%
61-75
4
17%
7
35%
76-90
Забито
45
50
17 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 19
4 Не забивали 5
4
9%
9
18%
1-15
6
13%
6
12%
16-30
7
16%
7
14%
31-45
6
13%
6
12%
46-60
6
13%
8
16%
61-75
16
36%
14
28%
76-90
Пропущено
42
34
24 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 24
10
24%
1
3%
1-15
6
14%
2
6%
16-30
8
19%
5
15%
31-45
4
10%
6
18%
46-60
5
12%
10
29%
29%
61-75
9
21%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1
ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Рапид Вена - Рид 2:1 Штурм - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Альтах 3:0 Рапид Вена - ТВЛ Электра 4:0 Штурм - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Трайскирхен - Рапид Вена 2:4 Теплице - Рапид Вена 1:3
ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Клагенфурт 2 - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 3:1
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2 Хартберг - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3 Санфречче Хиросима - ЛАСК 1:2
Результаты матчей
Рапид Вена
ЛАСК
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 52%
0
4 раза 14%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%
1
11 раз 38%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
123
68
87
410
510
113
312
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
122
411
59
213
311
114
113
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
245
1019
1316
623
821
227
425
227
128
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|21
|7
|1
|61 - 18
|42
|2.
|29
|19
|6
|4
|52 - 24
|39
|3.
|0:1
|30
|13
|11
|6
|50 - 35
|31
|4.
|1:0
|30
|12
|5
|13
|46 - 42
|24
|5.
|0:0
|30
|11
|9
|10
|52 - 47
|23
|6.
|0:0
|30
|10
|5
|15
|40 - 58
|20
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|10
|6
|14
|47 - 50
|25
|2.
|30
|10
|9
|11
|44 - 52
|25
|3.
|30
|10
|7
|13
|43 - 50
|23
|4.
|30
|8
|6
|16
|36 - 51
|21
|5.
|30
|6
|8
|16
|27 - 51
|17
|6.
|30
|4
|11
|15
|26 - 46
|14
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|6
|0
|24 - 8
|30
|2.
|0:1
|15
|8
|3
|4
|28 - 20
|27
|3.
|1:0
|15
|7
|3
|5
|26 - 19
|24
|4.
|15
|11
|1
|3
|30 - 15
|10
|5.
|0:0
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|5
|6.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|14 - 23
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|4
|3
|8
|21 - 27
|15
|2.
|15
|3
|4
|8
|14 - 22
|13
|3.
|15
|2
|4
|9
|20 - 29
|10
|4.
|15
|6
|4
|5
|25 - 28
|8
|5.
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|3
|6.
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|3
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|22 - 9
|29
|2.
|0:0
|15
|6
|2
|7
|26 - 35
|20
|3.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|26 - 27
|18
|4.
|15
|13
|1
|1
|37 - 10
|12
|5.
|0:1
|15
|5
|8
|2
|22 - 15
|4
|6.
|1:0
|15
|5
|2
|8
|20 - 23
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|2
|7
|24 - 25
|20
|2.
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|3.
|15
|8
|2
|5
|27 - 21
|15
|4.
|15
|2
|5
|8
|10 - 21
|11
|5.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|6
|6.
|15
|3
|4
|8
|13 - 29
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|20 (1)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|17 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|15 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|14 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 8
|Аустрия Лустенау
|Оливейра Андерсон
|1 7
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7