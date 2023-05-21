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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Рапид Вена
1:0
Второй тайм: 62'
ЛАСК
0'
1:0
2' Гол
Бургшталлер Гвидо
51' Желтая карточка
Штрунц Оливер
25
Гартлер
Пауль
13
Шик
Торстен
19
Золльбауэр
Михаэль
6
Виммер
Кевин
23
Ауэр
Йонас
5
Кершбаум
Роман
24
Грайль
Патрик
7
Кюн
Николас
18
Штрунц
Оливер
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
24
Лаваль
Тобиас
22
Стойкович
Филип
21
Таловеров
Максим
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
8
Михорль
Петер
30
Хорват
Саша
29
Флеккер
Флориан
10
Цуль
Роберт
38
Накамура
Кейто
23
Мустафа
Ибрагим
Рапид Вена
4-2-3-1
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Рапид Вена
ЛАСК

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.1%
23.1%
3.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

37 матчей

59.5%
18.9%
21.6%
22 победы 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

40.5%
40.5%
19%
15 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

51.4%
29.7%
18.9%
19 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

Б
3:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:2
К
1:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:0
К
2:1
КА
0:0
Б(M
1:2
Б(M
0:0
Б(M
5:0
Б(M
1:0
Б(M
0:0
Б(M
4:2
Б(M
3:3
Б(M
4:1
Б(M
0:2
Б(M
1:1
Б(M
5:0
Б(M
2:5
Б(M
1:2
Б(M
2:0
Б(M
4:4

Голы

Всего голов

40
33

Голов в среднем за матч

2.22
1.74

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.26
0.72

Среднее время на гол

71
124

Всего голов

64
46

Голов в среднем за матч

1.73
1.24

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

52
72

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 20 (3) 0.67
Циммерманн Бернхард 7 0.23
Грюлль Марко 5 0.17
Штрунц Оливер 4 0.13
Кюн Николас 3 0.1
Дрёйф Ферди 2 0.07
Грайль Патрик 1 0.03
Байич Анте 1 0.03
Кершбаум Роман 1 0.03
Демир Юсуф 1 0.03
Кверфельд Леопольд 1 0.03
Ауэр Йонас 0 0
Шик Торстен 0 0
Касиус Денсо 0 0
Косцельник Мартин 0 0
Освальд Мориц 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 13 0.43
Цуль Роберт 11 (1) 0.37
Любичич Марин 11 (1) 0.37
Гойгингер Томас 3 0.1
Мустафа Ибрагим 3 0.1
Хорват Саша 2 0.07
Флеккер Флориан 2 0.07
Стойкович Филип 1 0.03
Реннер Рене 1 0.03
Кулурис Эфтимос 1 0.03
Цирайс Филипп 1 0.03
Йовичич Бранко 1 0.03
Михорль Петер 0 0
Люкенедер Феликс 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Усор Мозес 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кершбаум Роман 8 0
Ауэр Йонас 7 0
Пеич Алекса 7 0
Байич Анте 5 1
Шик Торстен 6 0
Грюлль Марко 6 0
Бургшталлер Гвидо 5 0
Циммерманн Бернхард 4 0
Золльбауэр Михаэль 2 1
Касиус Денсо 2 1
Martin Moormann 2 1
Кверфельд Леопольд 1 1
Виммер Кевин 2 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Косцельник Мартин 2 0
Грайль Патрик 2 0
Штрунц Оливер 2 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Петрович Деян 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Кюн Николас 1 0
Освальд Мориц 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 8 1
Стойкович Филип 6 1
Любичич Марин 4 1
Цуль Роберт 4 1
Михорль Петер 3 1
Реннер Рене 4 0
Цирайс Филипп 3 0
Гойгингер Томас 3 0
Люкенедер Феликс 1 1
Шлагер Александер 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Хорват Саша 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Флеккер Флориан 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Накамура Кейто 1 0
Челич Неманя 1 0
Тауи Адиль 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
ЛАСК
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

10
9
Рапид Вена
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
ЛАСК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

17
10

Волевые поражения

15
27
Рапид Вена
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
ЛАСК
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

19
14

Волевые поражения

25
36

Голы по времени матча

Забито

25
22
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
3
12%
4
18%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
4
16%
5
23%
61-75
10
40%
6
27%
76-90

Пропущено

19
14
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
6
32%
0
0%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
5
26%
3
21%
76-90

Забито

20
28
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 11
17 Не забивали 17
1
5%
5
18%
1-15
4
20%
3
11%
16-30
3
15%
4
14%
31-45
4
20%
5
18%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
6
30%
8
29%
76-90

Пропущено

23
20
13 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 13
4
17%
1
5%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
26%
2
10%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
3
13%
6
30%
61-75
4
17%
7
35%
76-90

Забито

45
50
17 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 19
4 Не забивали 5
4
9%
9
18%
1-15
6
13%
6
12%
16-30
7
16%
7
14%
31-45
6
13%
6
12%
46-60
6
13%
8
16%
61-75
16
36%
14
28%
76-90

Пропущено

42
34
24 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 24
10
24%
1
3%
1-15
6
14%
2
6%
16-30
8
19%
5
15%
31-45
4
10%
6
18%
46-60
5
12%
10
29%
29%
61-75
9
21%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аустрия Вена - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Штурм 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1
ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Рапид Вена - Рид 2:1 Штурм - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Альтах 3:0 Рапид Вена - ТВЛ Электра 4:0 Штурм - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Трайскирхен - Рапид Вена 2:4 Теплице - Рапид Вена 1:3
ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Клагенфурт 2 - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 3:1
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2 Хартберг - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3 Санфречче Хиросима - ЛАСК 1:2

Результаты матчей

Рапид Вена
ЛАСК

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 52%
0
4 раза 14%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%
1
11 раз 38%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
6
8
1.5
8
7
4
10
2.5
5
10
1
13
3.5
3
12
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
2
4
11
1.5
5
9
2
13
2.5
3
11
1
14
3.5
1
13
1
14
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
24
5
10
19
1.5
13
16
6
23
2.5
8
21
2
27
3.5
4
25
2
27
4.5
1
28

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 29 21 7 1 61 - 18 42
2.
Штурм
 29 19 6 4 52 - 24 39
3.
ЛАСК
 0:1 30 13 11 6 50 - 35 31
4.
Рапид Вена
 1:0 30 12 5 13 46 - 42 24
5.
Аустрия Вена
 0:0 30 11 9 10 52 - 47 23
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 0:0 30 10 5 15 40 - 58 20

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 30 10 6 14 47 - 50 25
2.
Аустрия Лустенау
 30 10 9 11 44 - 52 25
3.
Сваровски Тироль
 30 10 7 13 43 - 50 23
4.
Хартберг
 30 8 6 16 36 - 51 21
5.
Альтах
 30 6 8 16 27 - 51 17
6.
Рид
 30 4 11 15 26 - 46 14

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 14 8 6 0 24 - 8 30
2.
ЛАСК
 0:1 15 8 3 4 28 - 20 27
3.
Рапид Вена
 1:0 15 7 3 5 26 - 19 24
4.
Штурм
 15 11 1 3 30 - 15 10
5.
Аустрия Вена
 0:0 15 7 3 5 26 - 20 5
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 0:0 15 4 3 8 14 - 23 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 15 4 3 8 21 - 27 15
2.
Альтах
 15 3 4 8 14 - 22 13
3.
Вольфсбергер
 15 2 4 9 20 - 29 10
4.
Аустрия Лустенау
 15 6 4 5 25 - 28 8
5.
Сваровски Тироль
 15 4 5 6 19 - 25 3
6.
Рид
 15 2 6 7 16 - 25 3

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 14 8 5 1 22 - 9 29
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 0:0 15 6 2 7 26 - 35 20
3.
Аустрия Вена
 0:0 15 4 6 5 26 - 27 18
4.
Ред Булл Зальцбург
 15 13 1 1 37 - 10 12
5.
ЛАСК
 0:1 15 5 8 2 22 - 15 4
6.
Рапид Вена
 1:0 15 5 2 8 20 - 23 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 15 6 2 7 24 - 25 20
2.
Аустрия Лустенау
 15 4 5 6 19 - 24 17
3.
Вольфсбергер
 15 8 2 5 27 - 21 15
4.
Рид
 15 2 5 8 10 - 21 11
5.
Хартберг
 15 4 3 8 15 - 24 6
6.
Альтах
 15 3 4 8 13 - 29 4

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 20 (1)
Аустрия Вена Табакович Харис 17 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 15 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 8
Аустрия Лустенау Оливейра Андерсон 1 7
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Накамура Кейто уходит с поля. Усор Мозес выходит вместо него
  • 59'
    Oliver Strunz уходит с поля. Байич Анте выходит вместо него
  • Желтая карточка
    51'
    Oliver Strunz получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
ЛАСК
2.68
5.10
6.80
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Где смотреть матч Рапид Вена 1:0 ЛАСК онлайн

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