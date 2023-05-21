Тур: 9. Стадион: Эледа.
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
27
Далин
Юхан
15
Сисей
Йозеф
31
Ларссон
Хуго
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Hugo Bolin
-
35 Samuel Kotto
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Amane RomeoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Pontus Dahbo
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Мальмё
Хеккен
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
64.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
31 матч
32.3%
29%
38.7%
10 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
32.3%
35.5%
32.2%
10 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.35
1.43
Среднее время на гол
66
63
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.43
1.29
Среднее время на гол
63
69
Всего голов
43
42
Голов в среднем за матч
1.39
1.35
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
64
66
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|8 (1)
|0.89
|Нанаси Себастьян
|4 (1)
|0.44
|Веккья Стефано
|3
|0.33
|Али Таха Абди
|2
|0.22
|Рикс Сёрен
|1
|0.11
|Кристиансен Андерс
|1
|0.11
|Сейдиу Патриот
|1
|0.11
|Ларссон Хуго
|1
|0.11
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Пенья Серхио
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|8 (3)
|0.89
|Ларсен Ларс Олден
|4
|0.44
|Рюгор Миккель
|2
|0.22
|Amane Romeo
|2
|0.22
|Ховланд Эвен
|2
|0.22
|Садик Ибраим
|2
|0.22
|Удденес Оскар
|1
|0.11
|Сандберг Симон
|1
|0.11
|Momodou Sonko
|1
|0.11
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|3
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0
|Amane Romeo
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хеккен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
0
Мальмё
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Хеккен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
10
16
Мальмё
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Хеккен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
10
16
Голы по времени матча
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
3
30%
3
18%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
2
20%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
40%
2
12%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
21
23
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
7
33%
3
13%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
14%
6
26%
31-45
3
14%
5
22%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
5
24%
3
13%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2
Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Брага - Мальмё 2:1 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Хеккен
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1
Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4 Хеккен - Мальмё 2:1
Результаты матчей
Мальмё
Хеккен
Точный счет
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
0:6
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
31
41
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
13
12
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
44
53
26
35
17
17
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|8
|1
|0
|21 - 4
|25
|2.
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|0:0
|9
|6
|1
|2
|23 - 9
|19
|4.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|5.
|2:0
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|6.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|8 - 5
|13
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|8.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|12 - 15
|10
|10.
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|11.
|8
|3
|0
|5
|7 - 15
|9
|12.
|9
|3
|0
|6
|10 - 24
|9
|13.
|8
|1
|3
|4
|9 - 8
|6
|14.
|9
|1
|3
|5
|7 - 13
|6
|15.
|8
|0
|5
|3
|8 - 15
|5
|16.
|0:2
|9
|0
|4
|5
|5 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|0:0
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|8.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|2:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|7 - 3
|4
|15.
|0:2
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|2:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|6.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|10.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|11.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|12.
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|13.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|15.
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|8 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|6
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3