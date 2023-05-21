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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 9. Стадион: .
Мальмё
0:0
Первый тайм: 45+'
Хеккен
0'
37' Желтая карточка
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
44' Желтая карточка
Хаммар Юхан

Ход матча

37'
 
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
44'
 
Хаммар Юхан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Хеккен
4.70
4.30
4.50
Все Коэффициенты
27
Далин
Юхан
24
Нильсен
Лассе
19
Корнелиус
Дерек
13
Ольссон
Мартин
15
Сисей
Йозеф
8
Пенья
Серхио
31
Ларссон
Хуго
11
Нанаси
Себастьян
10
Кристиансен
Андерс
9
Телин
Исаак
21
Веккья
Стефано
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
25
Kristoffer
Lund
Hansen
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Amane
Romeo
23
Momodou
Sonko
7
Траоре
Бени
24
Ларсен
Ларс
Олден
Мальмё
3-4-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Мальмё
Хеккен

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
64.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

31 матч

32.3%
29%
38.7%
10 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

32.3%
35.5%
32.2%
10 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

А
2:1
А
1:2
А
2:2
А
1:2
А
3:0
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
2:0
А
1:2
А
0:1
А
2:4
К
2:2
А
3:0
А
1:0
А
0:3
А
3:3
А
1:2
А
2:0
А
1:3
А
0:0
А
5:0
А
1:0
А
1:1
ТМС
1:2
А
0:4
А
3:1
А
1:2
А
0:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.35
1.43

Среднее время на гол

66
63

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Среднее время на гол

63
69

Всего голов

43
42

Голов в среднем за матч

1.39
1.35

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

64
66

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 8 (1) 0.89
Нанаси Себастьян 4 (1) 0.44
Веккья Стефано 3 0.33
Али Таха Абди 2 0.22
Рикс Сёрен 1 0.11
Кристиансен Андерс 1 0.11
Сейдиу Патриот 1 0.11
Ларссон Хуго 1 0.11
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Пенья Серхио 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 8 (3) 0.89
Ларсен Ларс Олден 4 0.44
Рюгор Миккель 2 0.22
Amane Romeo 2 0.22
Ховланд Эвен 2 0.22
Садик Ибраим 2 0.22
Удденес Оскар 1 0.11
Сандберг Симон 1 0.11
Momodou Sonko 1 0.11
Густафссон Самуэль 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 3 0
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаммар Юхан 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Садик Ибраим 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Amane Romeo 1 0

Результаты матчей

Мальмё
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хеккен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
0
Мальмё
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Хеккен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

10
16
Мальмё
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Хеккен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

10
16

Голы по времени матча

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

10
17
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
3
30%
3
18%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
2
20%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
40%
2
12%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

21
23
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
7
33%
3
13%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
14%
6
26%
31-45
3
14%
5
22%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
5
24%
3
13%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2
Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Брага - Мальмё 2:1 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Хеккен
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1
Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4 Хеккен - Мальмё 2:1

Результаты матчей

Мальмё
Хеккен

Точный счет

1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:6
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
3
1
2.5
4
1
1
3
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
1
2
1
3
3.5
1
2
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
6
2
4
4
2.5
5
3
2
6
3.5
3
5
1
7
4.5
1
7
1
7
5.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 9 8 1 0 21 - 4 25
2.
Эльфсборг
 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Хеккен
 0:0 9 6 1 2 23 - 9 19
4.
ИФК Норрчепинг
 8 5 2 1 14 - 7 17
5.
Броммапойкарна
 2:0 9 5 1 3 12 - 11 16
6.
Мьельбю
 0:0 9 3 4 2 8 - 5 13
7.
Кальмар
 8 3 2 3 11 - 10 11
8.
Юргорден
 0:0 9 3 2 4 12 - 14 11
9.
Хаммарбю
 8 3 1 4 12 - 15 10
10.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 10 9
11.
Хальмстад
 8 3 0 5 7 - 15 9
12.
Дегерфорс
 9 3 0 6 10 - 24 9
13.
Гётеборг
 8 1 3 4 9 - 8 6
14.
АИК
 9 1 3 5 7 - 13 6
15.
Сириус
 8 0 5 3 8 - 15 5
16.
Варберг БоИС
 0:2 9 0 4 5 5 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 5 4 1 0 11 - 3 13
2.
Хеккен
 0:0 5 4 0 1 17 - 7 12
3.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
4.
Юргорден
 0:0 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Эльфсборг
 4 3 0 1 13 - 3 9
6.
Дегерфорс
 5 3 0 2 8 - 7 9
7.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
8.
Мьельбю
 0:0 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 5 - 2 7
10.
Броммапойкарна
 2:0 4 2 1 1 5 - 2 7
11.
Кальмар
 4 2 1 1 7 - 5 7
12.
Вернаму
 4 2 0 2 4 - 3 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 4 1 1 2 7 - 3 4
15.
Варберг БоИС
 0:2 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Эльфсборг
 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
ИФК Норрчепинг
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 2:0 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 0:0 4 2 1 1 6 - 2 7
6.
Мьельбю
 0:0 4 1 2 1 1 - 2 5
7.
Кальмар
 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Сириус
 5 0 4 1 4 - 7 4
9.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
10.
Гётеборг
 4 0 2 2 2 - 5 2
11.
Варберг БоИС
 0:2 4 0 1 3 3 - 9 1
12.
АИК
 5 0 1 4 3 - 8 1
13.
Юргорден
 0:0 5 0 1 4 5 - 12 1
14.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
15.
Хаммарбю
 4 0 0 4 3 - 11 0
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 8 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 6
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
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Топ нарушителей
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Хеккен
4.70
4.30
4.50
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Где смотреть матч Мальмё 0:0 Хеккен онлайн

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Мальмё
Хеккен
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