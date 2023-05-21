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Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 15702
Юргорден
2:0
Конец матча
Мьельбю
0'
1:0
48' Гол
Эрикссон Магнус
73' Желтая карточка
Йоханссон Херман
77' Желтая карточка
Даниэльссон Маркус
84' Желтая карточка
Сабович Бесард
87' Желтая карточка
Фаллениус Оскар
2:0
90' Гол
Эдвардсен Виктор
90'+6
30
Вайо
Томми
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
13
Финнделл
Хампус
14
Сабович
Бесард
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
11
Берг
Оливер
23
Викхейм
Густав
1
Тернквист
Ноэль
29
Эйле
Ноа
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
26
Перссон
Ноа
14
Йоханссон
Херман
16
Йоханссон
Александр
22
Густавссон
Йеспер
8
Otto
Rosengren
11
Штоль
Адам
10
Моро
Мамудо
Юргорден
4-3-3
Мьельбю
4-5-1

История личных встреч

Юргорден
Мьельбю

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
6.3%
56.2%
6 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

А
0:1
А
1:0
А
0:0
А
0:1
А
2:1
А
2:1
К
1:2
А
4:0
А
0:2
А
2:0
А
0:1
А
4:3
А
1:0
А
3:0
А
3:0
А
1:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.13
0.88

Среднее время на гол

80
102

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.88
0.63

Среднее время на гол

48
144

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнделл Хампус 3 0.33
Викхейм Густав 2 0.22
Асоро Йоэль 2 0.22
Эрикссон Магнус 1 0.11
Даниэльссон Маркус 1 (1) 0.11
Радетинац Харис 1 0.11
Эдвардсен Виктор 1 0.11
Сабович Бесард 1 0.11
Берг Оливер 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Фаллениус Оскар 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брорссон Арвид 2 0.22
Йоханссон Александр 2 (1) 0.22
Кричак Иван 1 0.11
Штоль Адам 1 0.11
Йоханссон Херман 1 0.11
Рослер Колин 1 0.11
Моро Мамудо 0 0
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 3 0
Финнделл Хампус 2 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 1
Радетинац Харис 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Юханссон Петр 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Сабович Бесард 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густавссон Йеспер 2 0
Кричак Иван 2 0
Брорссон Арвид 2 0
Йоханссон Херман 2 0
Фенгер Макс 2 0
Йоханссон Александр 1 0
Эйле Ноа 1 0
Seedy Jagne 1 0
Otto Rosengren 1 0

Результаты матчей

Юргорден
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Мьельбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0
Юргорден
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Мьельбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
1

Волевые поражения

0
7
Юргорден
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Мьельбю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

16
1

Волевые поражения

0
7

Голы по времени матча

Забито

8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
100%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

13
3
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
1
33%
46-60
2
15%
2
67%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
1
8%
1
13%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
3
25%
3
38%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

16
7
5 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
2
29%
46-60
3
19%
3
43%
61-75
4
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1
Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1 Юргорден - Шемрок Роверс 1:0
Мьельбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0
Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3

Результаты матчей

Юргорден
Мьельбю

Точный счет

3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
4
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
4
5
1.5
3
6
3
6
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 1 0 23 - 6 25
2.
Эльфсборг
 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Хеккен
 9 6 1 2 25 - 11 19
4.
ИФК Норрчепинг
 8 5 2 1 14 - 7 17
5.
Броммапойкарна
 9 5 1 3 12 - 12 16
6.
Юргорден
 9 4 1 4 14 - 14 13
7.
Хаммарбю
 1:0 9 4 1 4 13 - 15 13
8.
Мьельбю
 9 3 3 3 8 - 7 12
9.
Кальмар
 8 3 2 3 11 - 10 11
10.
Хальмстад
 1:1 9 3 1 5 8 - 16 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 10 9
12.
Дегерфорс
 9 3 0 6 10 - 24 9
13.
Гётеборг
 0:1 9 1 3 5 9 - 9 6
14.
АИК
 9 1 3 5 7 - 13 6
15.
Сириус
 1:1 9 0 6 3 9 - 16 6
16.
Варберг БоИС
 9 0 4 5 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Юргорден
 4 4 0 0 9 - 2 12
3.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хаммарбю
 1:0 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Эльфсборг
 4 3 0 1 13 - 3 9
6.
Дегерфорс
 5 3 0 2 8 - 7 9
7.
Хальмстад
 1:1 5 3 0 2 5 - 4 9
8.
Мьельбю
 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 5 - 2 7
10.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
Кальмар
 4 2 1 1 7 - 5 7
12.
Вернаму
 4 2 0 2 4 - 3 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 0:1 5 1 1 3 7 - 4 4
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 1:1 4 0 2 2 5 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Эльфсборг
 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
ИФК Норрчепинг
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 4 2 1 1 8 - 4 7
6.
Кальмар
 4 1 1 2 4 - 5 4
7.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
8.
Сириус
 1:1 5 0 4 1 4 - 7 4
9.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
10.
Хаммарбю
 1:0 5 1 0 4 4 - 11 3
11.
Гётеборг
 0:1 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 4 - 9 1
13.
Хальмстад
 1:1 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
АИК
 5 0 1 4 3 - 8 1
15.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 9 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 6
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Даниэльссон Маркус сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Эрикссон Магнус бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Юргорден 2:0 Мьельбю онлайн

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