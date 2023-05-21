Тур: 9. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 15702
0'
1:0
48' ГолЭрикссон Магнус
73' Желтая карточкаЙоханссон Херман
77' Желтая карточкаДаниэльссон Маркус
84' Желтая карточкаСабович Бесард
87' Желтая карточкаФаллениус Оскар
2:0
90' ГолЭдвардсен Виктор
90'+6
Ход матча
48'
73'
84'
87'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
30
Вайо
Томми
11
Берг
Оливер
29
Эйле
Ноа
26
Перссон
Ноа
11
Штоль
Адам
10
Моро
Мамудо
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Юргорден
Мьельбю
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
16 матчей
37.5%
6.3%
56.2%
6 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.13
0.88
Среднее время на гол
80
102
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.88
0.63
Среднее время на гол
48
144
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финнделл Хампус
|3
|0.33
|Викхейм Густав
|2
|0.22
|Асоро Йоэль
|2
|0.22
|Эрикссон Магнус
|1
|0.11
|Даниэльссон Маркус
|1 (1)
|0.11
|Радетинац Харис
|1
|0.11
|Эдвардсен Виктор
|1
|0.11
|Сабович Бесард
|1
|0.11
|Берг Оливер
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Фаллениус Оскар
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брорссон Арвид
|2
|0.22
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.22
|Кричак Иван
|1
|0.11
|Штоль Адам
|1
|0.11
|Йоханссон Херман
|1
|0.11
|Рослер Колин
|1
|0.11
|Моро Мамудо
|0
|0
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|3
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|1
|Радетинац Харис
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Кричак Иван
|2
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Йоханссон Херман
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Эйле Ноа
|1
|0
|Seedy Jagne
|1
|0
|Otto Rosengren
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Мьельбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
0
Юргорден
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Мьельбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
1
Волевые поражения
0
7
Юргорден
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Мьельбю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
1
Волевые поражения
0
7
Голы по времени матча
Забито
8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
100%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
13
3
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
1
33%
46-60
2
15%
2
67%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
1
8%
1
13%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
3
25%
3
38%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
16
7
5 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
2
29%
46-60
3
19%
3
43%
61-75
4
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1
Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1 Юргорден - Шемрок Роверс 1:0
Мьельбю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0
Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3
Результаты матчей
Юргорден
Мьельбю
Точный счет
3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
45
36
36
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|23 - 6
|25
|2.
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|9
|6
|1
|2
|25 - 11
|19
|4.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|12 - 12
|16
|6.
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|7.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|8.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|10.
|1:1
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|11.
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|12.
|9
|3
|0
|6
|10 - 24
|9
|13.
|0:1
|9
|1
|3
|5
|9 - 9
|6
|14.
|9
|1
|3
|5
|7 - 13
|6
|15.
|1:1
|9
|0
|6
|3
|9 - 16
|6
|16.
|9
|0
|4
|5
|6 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|4.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|1:1
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 4
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|16.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|6.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|8.
|1:1
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|10.
|1:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|11.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|12.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|13.
|1:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|9 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|6
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3