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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 9. Стадион: .
Броммапойкарна
2:0
Перерыв
Варберг БоИС
0'
0:0
3' Не забитый пенальти
Samuel Holm
1:0
13' Гол
Сёдерстрём Тим
2:0
26' Гол
Васич Никола
31' Желтая карточка
Васич Никола

Ход матча

3'
Samuel Holm
0:0
13'
Сёдерстрём Тим
(Торбьерн Эггем)
1:0
26'
Васич Никола
(Alexander Jensen)
2:0
31'
Васич Никола
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Варберг БоИС
3.70
3.78
45.00
Все Коэффициенты
20
Filip
Sidklev
2
Торбьерн
Эггем
4
Amadeus
Soegaard
3
Абрахамссон
Александер
17
Alexander
Jensen
13
Фрицсон
Людвиг
15
Samuel
Holm
23
Сёдерстрём
Тим
7
Петтерссон
Оскар
9
Васич
Никола
21
Кроон
Самуэль
43
Лукич
Стоян
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
7
Транберг
Робин
20
Сильверхолт
Оливер
8
Ле
Ру
Люк
39
Yassine
El
Ouatki
5
Vinicius
Nogueira
14
Альфонси
Оливер
11
Eliton
Junior
38
Сверриссон
Оскар
Броммапойкарна
4-4-2
Варберг БоИС
3-4-3

История личных встреч

Броммапойкарна
Варберг БоИС

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

К
1:1
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
0:0
С
2:2
С
1:5

Голы

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.44
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
73

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 3 (1) 0.33
Васич Никола 2 0.22
Сёдерстрём Тим 1 0.11
Alexander Jensen 1 0.11
Фрицсон Людвиг 1 0.11
Richie Omorowa 1 0.11
Marijan Cosic 1 0.11
Акерманн Кевин 1 0.11
Кроон Самуэль 1 0.11
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Samuel Holm 0 0
Торбьерн Эггем 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Ру Люк 1 0.11
Eliton Junior 1 0.11
Аль-Хамлави Ассад 1 0.11
Альфонси Оливер 1 0.11
Oemuer Pektas 1 0.11
Линднер Йоаким 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Карлссон Виктор 0 0
Vinicius Nogueira 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васич Никола 3 0
Gustav Sandberg-Magnusson 2 0
Чалышир Андре 2 0
Фрицсон Людвиг 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Richie Omorowa 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Samuel Holm 1 0
Акерманн Кевин 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eliton Junior 3 0
Ле Ру Люк 2 0
Карлссон Виктор 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Транберг Робин 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Станисич Оливер 1 0
Лушаку Исмет 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Альфонси Оливер 1 0
Vilmer Roennberg 1 0
Maxime Sainte 1 0
Vinicius Nogueira 1 0
Yassine El Ouatki 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Варберг БоИС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
Броммапойкарна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Варберг БоИС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
9

Волевые поражения

6
1
Броммапойкарна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Варберг БоИС
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
9

Волевые поражения

7
5

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
2
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
11%
3
30%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
3
30%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
10%
2
33%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
9%
4
25%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
6
38%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
2
18%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2
Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3
Варберг БоИС
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0
Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - Мальмё 2:5

Результаты матчей

Броммапойкарна
Варберг БоИС

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 40%
0:6
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
3
1.5
1
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
1
7
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 9 8 1 0 21 - 4 25
2.
Эльфсборг
 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Хеккен
 0:0 9 6 1 2 23 - 9 19
4.
ИФК Норрчепинг
 8 5 2 1 14 - 7 17
5.
Броммапойкарна
 2:0 9 5 1 3 12 - 11 16
6.
Мьельбю
 0:0 9 3 4 2 8 - 5 13
7.
Кальмар
 8 3 2 3 11 - 10 11
8.
Юргорден
 0:0 9 3 2 4 12 - 14 11
9.
Хаммарбю
 8 3 1 4 12 - 15 10
10.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 10 9
11.
Хальмстад
 8 3 0 5 7 - 15 9
12.
Дегерфорс
 9 3 0 6 10 - 24 9
13.
Гётеборг
 8 1 3 4 9 - 8 6
14.
АИК
 9 1 3 5 7 - 13 6
15.
Сириус
 8 0 5 3 8 - 15 5
16.
Варберг БоИС
 0:2 9 0 4 5 5 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 5 4 1 0 11 - 3 13
2.
Хеккен
 0:0 5 4 0 1 17 - 7 12
3.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
4.
Юргорден
 0:0 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Эльфсборг
 4 3 0 1 13 - 3 9
6.
Дегерфорс
 5 3 0 2 8 - 7 9
7.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
8.
Мьельбю
 0:0 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 5 - 2 7
10.
Броммапойкарна
 2:0 4 2 1 1 5 - 2 7
11.
Кальмар
 4 2 1 1 7 - 5 7
12.
Вернаму
 4 2 0 2 4 - 3 6
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 4 1 1 2 7 - 3 4
15.
Варберг БоИС
 0:2 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 0:0 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Эльфсборг
 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
ИФК Норрчепинг
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 2:0 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 0:0 4 2 1 1 6 - 2 7
6.
Мьельбю
 0:0 4 1 2 1 1 - 2 5
7.
Кальмар
 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Сириус
 5 0 4 1 4 - 7 4
9.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
10.
Гётеборг
 4 0 2 2 2 - 5 2
11.
Варберг БоИС
 0:2 4 0 1 3 3 - 9 1
12.
АИК
 5 0 1 4 3 - 8 1
13.
Юргорден
 0:0 5 0 1 4 5 - 12 1
14.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
15.
Хаммарбю
 4 0 0 4 3 - 11 0
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 8 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 6
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
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Топ нарушителей
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Васич Никола получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Alexander Jensen сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Васич Никола бьет в цель!
  • 13'
    Торбьерн Эггем сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Сёдерстрём Тим бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Samuel Leach Holm пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Варберг БоИС
3.70
3.78
45.00
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Броммапойкарна
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