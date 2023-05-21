Тур: 9. Стадион: Гримста. Зрители: 816
2:1
Конец матча
0'
0:0
3' Не забитый пенальтиSamuel Holm
1:0
13' ГолСёдерстрём Тим
2:0
26' ГолВасич Никола
31' Желтая карточкаВасич Никола
2:1
66' ГолDion Krasniqi
74' Желтая карточкаMaxime Sainte
90'+5
Ход матча
3'
0:0
13'
1:0
26'
2:0
31'
66'
2:1
74'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
15
Samuel
Holm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
-
43 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Leo Jansson
-
-
-
Главный тренер: Joakim Persson
История личных встреч
Броммапойкарна
Варберг БоИС
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Среднее время на гол
60
270
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.44
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
73
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|3 (1)
|0.33
|Васич Никола
|2
|0.22
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.11
|Alexander Jensen
|1
|0.11
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.11
|Richie Omorowa
|1
|0.11
|Marijan Cosic
|1
|0.11
|Акерманн Кевин
|1
|0.11
|Кроон Самуэль
|1
|0.11
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Samuel Holm
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Ру Люк
|1
|0.11
|Eliton Junior
|1
|0.11
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.11
|Альфонси Оливер
|1
|0.11
|Dion Krasniqi
|1
|0.11
|Oemuer Pektas
|1
|0.11
|Линднер Йоаким
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
|Карлссон Виктор
|0
|0
|Vinicius Nogueira
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васич Никола
|3
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|2
|0
|Чалышир Андре
|2
|0
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Richie Omorowa
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Samuel Holm
|1
|0
|Акерманн Кевин
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eliton Junior
|3
|0
|Ле Ру Люк
|2
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Maxime Sainte
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Транберг Робин
|1
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Станисич Оливер
|1
|0
|Лушаку Исмет
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Альфонси Оливер
|1
|0
|Vilmer Roennberg
|1
|0
|Vinicius Nogueira
|1
|0
|Yassine El Ouatki
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Варберг БоИС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
5
Броммапойкарна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Варберг БоИС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
9
Волевые поражения
6
1
Броммапойкарна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Варберг БоИС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
2
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
11%
3
30%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
3
30%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
17%
2
29%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
12
18
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
8%
5
28%
1-15
2
17%
3
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
6
33%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
2
17%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2
Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3
Варберг БоИС
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0
Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - Мальмё 2:5
Результаты матчей
Броммапойкарна
Варберг БоИС
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:6
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
45
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|23 - 6
|25
|2.
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|9
|6
|1
|2
|25 - 11
|19
|4.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|12 - 12
|16
|6.
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|7.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|8.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|10.
|1:1
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|11.
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|12.
|9
|3
|0
|6
|10 - 24
|9
|13.
|0:1
|9
|1
|3
|5
|9 - 9
|6
|14.
|9
|1
|3
|5
|7 - 13
|6
|15.
|1:1
|9
|0
|6
|3
|9 - 16
|6
|16.
|9
|0
|4
|5
|6 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|4.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|1:1
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 4
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|16.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|6.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|8.
|1:1
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|10.
|1:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|11.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|12.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|13.
|1:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|9 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|6
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3