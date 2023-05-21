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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 8.
Хельсинборг
0:0
Перерыв
Утсиктенс
0'
12' Желтая карточка
Sebastian Lagerlund
26' Желтая карточка
Хелльборг Адам
31' Желтая карточка
Benjamin Acquah
40' Желтая карточка
Хольст Фредерик
44' Желтая карточка
Wilhelm Nilsson

Ход матча

12'
 
Sebastian Lagerlund
26'
Хелльборг Адам
 
31'
Benjamin Acquah
 
40'
Хольст Фредерик
 
44'
 
Wilhelm Nilsson
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Утсиктенс
3.60
3.54
3.16
Все Коэффициенты
1
Йоэльссон
Калле
2
Philip
Reinhold
3
Виделль
Каспер
24
Хеллман
Эмиль
22
Simon
Bengtsson
27
Benjamin
Acquah
25
Хелльборг
Адам
5
Хольст
Фредерик
11
Ринг
Эрик
33
Amar
Muhsin
15
Amin
Al-Hamawi
30
Хадая
Элиас
33
Sebastian
Lagerlund
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
4
Allan
Mohideen
10
Albin
Skoglund
8
Фальцетас
Александр
22
Predrag
Randjelovic
II
21
Мартинссон
Фредрик
9
Lucas
Hedlund
7
Бом
Карл
Хельсинборг
4-4-2
Утсиктенс
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стоянович-Фредин Оливер 1 0.13
Amar Muhsin 1 0.13
Benjamin Acquah 1 0.13
Amin Al-Hamawi 1 0.13
Лупер Вильгельм 0 0
Simon Bengtsson 0 0
Ervin Gigovac 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 3 0.38
Erik Westermark 3 0.38
Erik Gunnarsson2 2 0.25
Бом Карл 1 0.13
Allan Mohideen 1 0.13
Albin Skoglund 1 0.13
Emir Bosnic 1 0.13
Мартинссон Фредрик 1 0.13
Edin Hamidovic 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
Sebastian Lagerlund 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 4 0
Philip Reinhold 3 0
Benjamin Acquah 3 0
Хольст Фредерик 2 0
Лупер Вильгельм 2 0
Хеллман Эмиль 1 0
Victor Blixt 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilhelm Nilsson 3 1
Albin Skoglund 4 0
Брандт Йеспер 3 0
Predrag Randjelovic II 3 0
Erik Gunnarsson2 3 0
Фальцетас Александр 2 0
Erik Westermark 2 0
Хадая Элиас 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Бом Карл 1 0
Lucas Hedlund 1 0
Sebastian Lagerlund 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Утсиктенс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
2
Хельсинборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Утсиктенс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

1
7
Хельсинборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Утсиктенс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

1
9

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
50%
1
8%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0
Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Ангелхолм - Хельсинборг 2:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:3 Ramloesa Soedra - Хельсинборг 0:9 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 ИФК Норрчепинг - Хельсинборг 2:0
Утсиктенс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1
Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Вестерос 0:2

Результаты матчей

Хельсинборг
Утсиктенс

Точный счет

0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 8 5 1 2 19 - 11 16
2.
ГАИС
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Утсиктенс
 0:0 8 4 3 1 13 - 7 15
4.
Вестерос
 7 4 2 1 10 - 3 14
5.
Ландскруна
 8 4 1 3 9 - 10 13
6.
Эстерсунд
 8 3 4 1 11 - 7 13
7.
Йёнчёпинг
 8 3 4 1 15 - 13 13
8.
Гефле
 8 3 2 3 9 - 9 11
9.
Браге
 8 3 2 3 8 - 10 11
10.
Сундсвалль
 8 3 1 4 12 - 16 10
11.
Треллеборг
 8 3 0 5 12 - 15 9
12.
Эребру
 8 2 3 3 7 - 9 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 3 3 8 - 13 9
14.
Эргрюте
 7 0 5 2 7 - 10 5
15.
Хельсинборг
 0:0 8 1 2 5 4 - 8 5
16.
Сковде АИК
 8 0 2 6 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
ГАИС
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Утсиктенс
 0:0 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Браге
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Гефле
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Йёнчёпинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Эстер
 4 2 0 2 9 - 5 6
8.
Треллеборг
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Вестерос
 3 1 2 0 3 - 0 5
10.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Эребру
 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Хельсинборг
 0:0 4 1 1 2 2 - 3 4
14.
Сундсвалль
 5 1 1 3 7 - 11 4
15.
Эргрюте
 3 0 3 0 6 - 6 3
16.
Сковде АИК
 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 4 3 1 0 10 - 6 10
2.
Вестерос
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Эстерсунд
 5 2 2 1 5 - 2 8
4.
ГАИС
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Сундсвалль
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Утсиктенс
 0:0 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Гефле
 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Эребру
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Браге
 4 1 1 2 3 - 7 4
11.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
12.
Треллеборг
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эргрюте
 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Ландскруна
 3 0 1 2 0 - 4 1
15.
Хельсинборг
 0:0 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Сковде АИК
 4 0 0 4 2 - 9 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 6
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 6
ГАИС Линдберг Юлиус 5 (1)
Треллеборг Filip Bohman 5
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Фрайди Ричард 1 3
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Эстер Вестермарк Йеспер 4
Эстер Хедлунд Себастьян 4
Утсиктенс Albin Skoglund 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Wilhelm Nilsson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Хольст Фредерик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Benjamin Acquah получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Хелльборг Адам получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Sebastian Lagerlund получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Утсиктенс
3.60
3.54
3.16
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