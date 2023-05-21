Тур: 8.
0:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаSebastian Lagerlund
25' Желтая карточкаХелльборг Адам
31' Желтая карточкаBenjamin Acquah
40' Желтая карточкаХольст Фредерик
44' Желтая карточкаWilhelm Nilsson
51' Желтая карточкаPhilip Reinhold
69' Желтая карточкаAlbin Skoglund
74' Желтая карточкаСтоянович-Фредин Оливер
0:1
82' ГолLucas Hedlund
90' Желтая карточкаEmir Bosnic
90'+8
Ход матча
25'
31'
40'
44'
51'
69'
82'
0:1
90'
11
Ринг
Эрик
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ринг ЭрикПолузащитник
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
28 Victor Blixt
-
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Бом КарлНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
99 Emir Bosnic
-
Главный тренер: Bosko Orovic
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.13
|Amar Muhsin
|1
|0.13
|Benjamin Acquah
|1
|0.13
|Amin Al-Hamawi
|1
|0.13
|Лупер Вильгельм
|0
|0
|Simon Bengtsson
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|4
|0.5
|Erik Westermark
|3
|0.38
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.25
|Бом Карл
|1
|0.13
|Allan Mohideen
|1
|0.13
|Albin Skoglund
|1
|0.13
|Emir Bosnic
|1
|0.13
|Мартинссон Фредрик
|1
|0.13
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Sebastian Lagerlund
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Reinhold
|4
|0
|Хелльборг Адам
|4
|0
|Хольст Фредерик
|3
|0
|Benjamin Acquah
|3
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Хеллман Эмиль
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilhelm Nilsson
|4
|1
|Albin Skoglund
|5
|0
|Брандт Йеспер
|3
|0
|Predrag Randjelovic II
|3
|0
|Erik Gunnarsson2
|3
|0
|Фальцетас Александр
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Lucas Hedlund
|1
|0
|Emir Bosnic
|1
|0
|Sebastian Lagerlund
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Утсиктенс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
2
Хельсинборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Утсиктенс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
1
7
Хельсинборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Утсиктенс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
1
9
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
4
14
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
5 Не забивали 0
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
25%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
50%
2
14%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0
Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Ангелхолм - Хельсинборг 2:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:3 Ramloesa Soedra - Хельсинборг 0:9 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 ИФК Норрчепинг - Хельсинборг 2:0
Утсиктенс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1
Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Вестерос 0:2
Результаты матчей
Хельсинборг
Утсиктенс
Точный счет
0:1
3 раза 75%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
17
35
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|6
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|6
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|Треллеборг
|Filip Bohman
|5
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|ГАИС
|Фрайди Ричард
|1 3
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|4