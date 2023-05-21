  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
0:0
Перерыв
ХИК
0'
39' Желтая карточка
Олусанья Антони

Ход матча

39'
 
Олусанья Антони
Лучшие коэффициенты
Ильвес
Ничья
ХИК
5.61
3.83
4.70
Все Коэффициенты
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
4
_Umar
M.
16
Миеттунен
Тату
42
Аспегрен
Фелипе
29
Хаарала
Сантери
30
Yussif
Daouda
Moussa
6
Арифи
Дони
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
10
Ларссон
Адам
7
Sabit
James
25
Илиев
Деян
4
Тойвио
Йоона
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
2
Оллила
Туомас
14
Пелтола
Матти
37
Танака
Атому
24
Канеллопулос
Гиоргос
29
Олусанья
Антони
34
Maksim
Stjopin
28
Илитолва
Миска
Ильвес
ХИК

История личных встреч

Ильвес
ХИК

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

114.3%
57.1%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
128.6%
1 победа 9 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед

24 матча

12.5%
20.8%
66.7%
3 победы 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

4.2%
45.8%
50%
1 победа 11 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
3:1
В
1:2
В
2:1
В
2:3
В
2:1
В
0:3
В
1:2
В
2:0
В
2:1
В
1:1
В
0:0
В
1:2
В
0:0
В
3:1
В
1:4
В
1:1
В
2:0
К
0:1
В
1:3
В
1:0
В
5:1
В
1:0
В
1:1
В
2:1

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

0.93
0.67

Среднее время на гол

96
135

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

2.33
1.6

Среднее время на гол

38
56

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.46
1.25

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

61
72

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 3 (2) 0.43
Хаарала Сантери 1 0.14
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.14
Аспегрен Фелипе 0 0
Sabit James 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 5 (1) 0.56
Оллила Туомас 3 0.33
Мерилуото Кай 2 0.22
Topi Keskinen 1 0.11
Maksim Stjopin 1 0.11
Танака Атому 1 0.11
Паананен Алекси 1 0.11
Тенхо Миро 1 0.11
Пелтола Матти 1 0.11
Liam Moeller 1 0.11
Райтала Юкка 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 4 0
Пеннанен Петтери 1 1
Катц Калле 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Миеттунен Тату 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Oiva Jukkola 1 0
Sabit James 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танака Атому 2 0
Оллила Туомас 2 0
Пелтола Матти 2 0
Тойвио Йоона 0 1
Хетемай Перпарим 1 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Радулович Боян 1 0
Олусанья Антони 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0
Мерилуото Кай 1 0

Результаты матчей

Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ХИК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
4
Ильвес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
13
Ильвес
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
ХИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

2
17

Голы по времени матча

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
3
75%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
67%
76-90

Забито

1
13
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
100%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

5
17
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
3
60%
2
12%
16-30
1
20%
5
29%
29%
31-45
1
20%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
5
63%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0
КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0 Ильвес - Мариехамн 2:3 ХИФК - Ильвес 1:5 Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1 КуПС - Ильвес 0:0
ХИК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0
ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1

Результаты матчей

Ильвес
ХИК

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ильвес
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 9 6 1 2 11 - 4 19
2.
ХИК
 0:0 9 5 3 1 18 - 7 18
3.
СЯК Сейнайоки
 6 4 2 0 8 - 2 14
4.
Оулу
 7 3 2 2 9 - 10 11
5.
Хонка
 8 2 3 3 5 - 6 9
6.
Хака
 7 2 2 3 11 - 11 8
7.
Ильвес
 0:0 7 2 2 3 5 - 6 8
8.
Лахти
 6 1 3 2 3 - 7 6
9.
КТП
 7 1 3 3 7 - 11 6
10.
ВПС
 6 1 2 3 3 - 8 5
11.
Мариехамн
 6 1 1 4 7 - 11 4
12.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 0:0 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
СЯК Сейнайоки
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
КуПС
 5 3 0 2 6 - 4 9
4.
Ильвес
 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Хака
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
ВПС
 4 1 2 1 2 - 2 5
7.
КТП
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Хонка
 4 1 1 2 3 - 3 4
9.
Мариехамн
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Оулу
 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Лахти
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Оулу
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
ХИК
 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
4.
Хонка
 4 1 2 1 2 - 3 5
5.
Лахти
 5 1 2 2 3 - 7 5
6.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Хака
 4 1 0 3 4 - 6 3
8.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
9.
Ильвес
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
10.
КТП
 3 0 1 2 2 - 5 1
11.
Мариехамн
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
ВПС
 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 5
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 4 (1)
КТП Michael Simoes Domingues IV 4 (1)
Оулу Коффей Эшли 4 (1)
КуПС Ветели Йоона 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Попович Антон 4
Ильвес Seydine N'Diaye 4
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Оулу Коффей Эшли 1 2
КТП Нурмос Ласси 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    39'
    Олусанья Антони получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ильвес
Ничья
ХИК
5.61
3.83
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ильвес 0:0 ХИК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ильвес
ХИК
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 