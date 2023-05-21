Тур: 1. Стадион: Таммела.
Ход матча
39'
22
Мяенпя
Аапо
4
_Umar
M.
10
Ларссон
Адам
25
Илиев
Деян
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
37
Танака
Атому
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
-
4 _Umar M.Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Noel Hasa
-
19 Oiva Jukkola
-
-
-
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
-
25 Илиев ДеянВратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
Ильвес
ХИК
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
114.3%
57.1%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
128.6%
1 победа 9 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед
24 матча
12.5%
20.8%
66.7%
3 победы 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
4.2%
45.8%
50%
1 победа 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
0.93
0.67
Среднее время на гол
96
135
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
2.33
1.6
Среднее время на гол
38
56
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.46
1.25
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
61
72
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|3 (2)
|0.43
|Хаарала Сантери
|1
|0.14
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.14
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Sabit James
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|5 (1)
|0.56
|Оллила Туомас
|3
|0.33
|Мерилуото Кай
|2
|0.22
|Topi Keskinen
|1
|0.11
|Maksim Stjopin
|1
|0.11
|Танака Атому
|1
|0.11
|Паананен Алекси
|1
|0.11
|Тенхо Миро
|1
|0.11
|Пелтола Матти
|1
|0.11
|Liam Moeller
|1
|0.11
|Райтала Юкка
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|4
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|1
|Катц Калле
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Миеттунен Тату
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Oiva Jukkola
|1
|0
|Sabit James
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танака Атому
|2
|0
|Оллила Туомас
|2
|0
|Пелтола Матти
|2
|0
|Тойвио Йоона
|0
|1
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ХИК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
4
Ильвес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
13
Ильвес
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
ХИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
2
17
Голы по времени матча
Забито
4
4
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
3
75%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
67%
76-90
Забито
1
13
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
100%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
5
17
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
3
60%
2
12%
16-30
1
20%
5
29%
29%
31-45
1
20%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
5
63%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0
КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0 Ильвес - Мариехамн 2:3 ХИФК - Ильвес 1:5 Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1 КуПС - Ильвес 0:0
ХИК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0
ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1
Результаты матчей
Ильвес
ХИК
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ильвес
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
53
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|11 - 4
|19
|2.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|18 - 7
|18
|3.
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|5.
|8
|2
|3
|3
|5 - 6
|9
|6.
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|7.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|8.
|6
|1
|3
|2
|3 - 7
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|4.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|5.
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|8.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|9.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|5
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|4 (1)
|КТП
|Michael Simoes Domingues IV
|4 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|4 (1)
|КуПС
|Ветели Йоона
|3 (2)
|КуПС
|Попович Антон
|4
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|4
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 2
|КТП
|Нурмос Ласси
|3