Тур: 1. Стадион: Таммела.
0'
39' Желтая карточкаОлусанья Антони
1:0
48' ГолSabit James
1:0
53' Не забитый пенальтиАла-Мюллюмяки Лаури
64' Желтая карточкаАла-Мюллюмяки Лаури
68' Желтая карточкаЛарссон Адам
85' Желтая карточкаТойвио Йоона
88' Желтая карточкаКатц Калле
89' Желтая карточкаАспегрен Фелипе
90' Желтая карточкаSabit James
1:1
90' ГолРадулович Боян
90' Желтая карточкаTopi Keskinen
90'+6
Ход матча
39'
48'
53'
68'
85'
88'
89'
90'
90'
1:1
90'
22
Мяенпя
Аапо
4
_Umar
M.
10
Ларссон
Адам
25
Илиев
Деян
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
37
Танака
Атому
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
-
4 _Umar M.Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Noel Hasa
-
19 Oiva Jukkola
-
-
-
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
-
25 Илиев ДеянВратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
Ильвес
ХИК
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
114.3%
57.1%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
128.6%
1 победа 9 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед
24 матча
12.5%
20.8%
66.7%
3 победы 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
4.2%
45.8%
50%
1 победа 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
0.93
0.67
Среднее время на гол
96
135
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
2.33
1.6
Среднее время на гол
38
56
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.46
1.25
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
61
72
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|3 (2)
|0.43
|Хаарала Сантери
|1
|0.14
|Sabit James
|1
|0.14
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.14
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|6 (1)
|0.67
|Оллила Туомас
|3
|0.33
|Мерилуото Кай
|2
|0.22
|Topi Keskinen
|1
|0.11
|Maksim Stjopin
|1
|0.11
|Танака Атому
|1
|0.11
|Паананен Алекси
|1
|0.11
|Тенхо Миро
|1
|0.11
|Пелтола Матти
|1
|0.11
|Liam Moeller
|1
|0.11
|Райтала Юкка
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|4
|0
|Катц Калле
|3
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|1
|Аспегрен Фелипе
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Sabit James
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Миеттунен Тату
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Oiva Jukkola
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тойвио Йоона
|1
|1
|Танака Атому
|2
|0
|Оллила Туомас
|2
|0
|Пелтола Матти
|2
|0
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
|Topi Keskinen
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
ХИК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
5
Ильвес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
13
Ильвес
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
ХИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
3
18
Голы по времени матча
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
3
60%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
57%
76-90
Забито
1
13
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
100%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
6
18
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
3
50%
2
11%
16-30
1
17%
5
28%
31-45
2
33%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
5
56%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0
КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0 Ильвес - Мариехамн 2:3 ХИФК - Ильвес 1:5 Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1 КуПС - Ильвес 0:0
ХИК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0
ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1
Результаты матчей
Ильвес
ХИК
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ильвес
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
54
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|6
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|4 (1)
|КТП
|Michael Simoes Domingues IV
|4 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|4 (1)
|КуПС
|Ветели Йоона
|3 (2)
|КуПС
|Попович Антон
|4
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|4
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 2
|КТП
|Нурмос Ласси
|3