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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Спартак Москва
0:0
Первый тайм: 17'
ЦСКА Москва
0'
Интервью Владимира Федотова пере...
Интервью Михаила Сергачева и Анд...
Прогнозы 178
Спартак Москва 42.7% (76)
X 25.3% (45)
ЦСКА Москва 32% (57)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Спартак Москва
Ничья
ЦСКА Москва
2.95
3.72
3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
57
Селихов
Александр
82
Хлусевич
Даниил
23
Чернов
Никита
14
Джикия
Георгий
20
Тавареш
Томаш
17
Зиньковский
Антон
68
Литвинов
Руслан
47
Зобнин
Роман
10
Промес
Квинси
7
Соболев
Александр
Сергеевич
22
Игнатов
Михаил
35
Акинфеев
Игорь
4
Виллиан
Роша
78
Дивеев
Игорь
27
Мойзес
22
Гайич
Милан
III
5
Зделар
Саша
88
Мендес
Виктор
28
Медина
Хесус
10
Обляков
Иван
91
Заболотный
Антон
9
Чалов
Фёдор
Спартак Москва
4-4-2
ЦСКА Москва
3-4-3

История личных встреч

Спартак Москва
ЦСКА Москва

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
64.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 16 побед

35 матчей

37.1%
11.4%
51.5%
13 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

22.9%
48.6%
28.5%
8 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.1%
17.1%
45.8%
13 побед 6 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
2:2
К
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
3:2
ПЛ
2:1
КPП
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
К
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:5

Голы

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.61
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

22
34

Голов в среднем за матч

1.29
1.89

Среднее время на гол

69
47

Всего голов

51
51

Голов в среднем за матч

1.46
1.46

Тотал матчей

2.5
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

61
61

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 18 (3) 0.64
Соболев Александр Сергеевич 13 (2) 0.46
Зиньковский Антон 3 0.11
Николсон Шамар 3 0.11
Зобнин Роман 3 (1) 0.11
Бальде Диао Кейта 3 0.11
Литвинов Руслан 3 0.11
Мартинс Кристофер 2 0.07
Игнатов Михаил 2 0.07
Мозес Виктор 2 0.07
Пруцев Данил 1 0.04
Денисов Даниил 1 0.04
Рыбус Мацей 1 0.04
Маслов Павел 1 0.04
Мелёшин Павел 1 0.04
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Зорин Даниил 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 17 (5) 0.61
Обляков Иван 8 0.29
Медина Хесус 6 (2) 0.21
Карраскаль Хорхе 6 (2) 0.21
Заболотный Антон 3 0.11
Кучаев Константин 2 0.07
Дивеев Игорь 2 0.07
Виллиан Роша 2 0.07
Мухин Максим 1 0.04
Набабкин Кирилл 1 0.04
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.04
Гайч Адольфо 1 0.04
Гайич Милан III 0 0
Мойзес 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Мендес Виктор 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 10 0
Хлусевич Даниил 7 0
Литвинов Руслан 5 1
Промес Квинси 6 0
Денисов Даниил 4 1
Рыбус Мацей 3 1
Джикия Георгий 4 0
Пруцев Данил 4 0
Мартинс Кристофер 2 1
Селихов Александр 3 0
Зиньковский Антон 3 0
Дуарте Алексис 1 1
Зобнин Роман 2 0
Бальде Диао Кейта 2 0
Чернов Никита 2 0
Маслов Павел 2 0
Николсон Шамар 2 0
Мозес Виктор 1 0
Максименко Александр 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Гильермо Абаскаль 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зделар Саша 6 0
Карраскаль Хорхе 6 0
Мойзес 5 0
Мухин Максим 5 0
Обляков Иван 3 1
Гайич Милан III 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 3 0
Виллиан Роша 3 0
Ушаков Егор 1 1
Набабкин Кирилл 2 0
Акинфеев Игорь 2 0
Кучаев Константин 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Заболотный Антон 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мендес Виктор 1 0
Глебов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
ЦСКА Москва
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

8
5
Спартак Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
ЦСКА Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

20
34
Спартак Москва
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (13)
33% (9)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

18
4

Волевые поражения

28
39

Голы по времени матча

Забито

34
16
14 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
4
12%
5
31%
1-15
3
9%
4
25%
16-30
7
21%
1
6%
31-45
3
9%
1
6%
46-60
7
21%
2
13%
61-75
10
29%
29%
3
19%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
3
20%
4
27%
61-75
1
7%
5
33%
76-90

Забито

24
34
10 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 12
15 Не забивали 14
1
4%
3
9%
1-15
5
21%
6
18%
16-30
4
17%
9
26%
31-45
6
25%
2
6%
46-60
2
8%
7
21%
61-75
6
25%
7
21%
76-90

Пропущено

21
10
13 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
7
33%
0
0%
16-30
5
24%
3
30%
31-45
3
14%
4
40%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
4
19%
2
20%
76-90

Забито

58
50
24 В 1-м тайме 28
34 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 20
3 Не забивали 4
5
9%
8
16%
1-15
8
14%
10
20%
16-30
11
19%
10
20%
31-45
9
16%
3
6%
46-60
9
16%
9
18%
61-75
16
28%
10
20%
76-90

Пропущено

36
25
19 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 17
3
8%
0
0%
1-15
8
22%
2
8%
16-30
8
22%
6
24%
31-45
8
22%
5
20%
46-60
4
11%
5
20%
61-75
5
14%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3
Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1

Результаты матчей

Спартак Москва
ЦСКА Москва

Точный счет

1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:4
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 30%
1
7 раз 26%
4
4 раза 15%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
2
8 раз 30%
1
7 раз 26%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
13
1
8
5
1.5
10
4
7
6
2.5
7
7
4
9
3.5
4
10
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
3
9
5
1.5
6
7
2
12
2.5
1
12
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
23
4
17
10
1.5
16
11
9
18
2.5
8
19
6
21
3.5
4
23
2
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 28 20 6 2 72 - 19 66
2.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 28 16 7 5 51 - 24 55
3.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 28 14 9 5 58 - 36 51
4.
Ростов
 Заявка 27 14 8 5 44 - 35 50
5.
Ахмат
 Заявка 28 15 4 9 47 - 34 49
6.
Динамо Москва
 Заявка 28 13 6 9 47 - 38 45
7.
Краснодар
 Заявка 27 12 7 8 57 - 44 43
8.
Оренбург
 Заявка 28 12 4 12 52 - 54 40
9.
Локомотив Москва
 Заявка 28 11 6 11 47 - 43 39
10.
Сочи
 Заявка 27 11 4 12 36 - 48 37
11.
Урал
 Заявка 28 8 6 14 29 - 45 30
12.
Крылья Советов
 Заявка 28 7 8 13 30 - 43 29
13.
Факел
 Заявка 28 5 12 11 34 - 46 27
14.
Пари НН
 Заявка 27 6 5 16 27 - 50 23
15.
Химки
 Заявка 28 4 6 18 25 - 62 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 28 3 4 21 20 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Оренбург
 Заявка 14 9 3 2 34 - 19 30
4.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 14 8 5 1 33 - 16 29
5.
Сочи
 Заявка 14 8 3 3 25 - 17 27
6.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
7.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 16 26
8.
Краснодар
 Заявка 13 7 3 3 26 - 18 24
9.
Ахмат
 Заявка 14 7 2 5 19 - 15 23
10.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
11.
Факел
 Заявка 14 3 8 3 20 - 21 17
12.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 6 5 13 - 17 15
14.
Химки
 Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
15.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 16 - 28 12
16.
Торпедо Москва
 Заявка 14 2 1 11 8 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 8 5 1 25 - 8 29
2.
Ахмат
 Заявка 14 8 2 4 28 - 19 26
3.
Ростов
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
4.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 0:0 Заявка 14 6 4 4 17 - 14 22
6.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 3 5 20 - 21 21
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
9.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
10.
Урал
 Заявка 14 3 5 6 13 - 22 14
11.
Пари НН
 Заявка 14 3 2 9 11 - 22 11
12.
Оренбург
 Заявка 14 3 1 10 18 - 35 10
13.
Факел
 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 Заявка 13 3 1 9 11 - 31 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 14 1 2 11 12 - 40 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 18 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 1 9
Ахмат Швец Антон 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Мойзес отработал в борьбе с Игнатовым сейчас в обороне. В итоге в аут вынес футболист ЦСКА сейчас снаряд. Не торопится возвращать сферу в игру "Спартак". 
  • 17'
    Неудачно угловой ЦСКА разыграл. В ответной атаке попытался прострелить Зиньковский, который до адресата снаряд довести так и не сумел. 
  • Угловой
    16'
    Чалов отдал пас на Мендеса, который с левого края простреливал в штрафную - не прошло. Атака ЦСКА второй волной, и уже после подачи Медины выбивает сферу на угловой Чернов. 
  • 14'
    Кстати говоря, передачу на ход Медины в ситуации с его ударом по центру отдавал Заболотный. Это именно от него такой острый пас последовал, и должен был, конечно. парагваец решать эпизод в пользу своей команды. Но не повезло. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Мендес пытался сыграть сейчас против Зобнина, но нанес удар по ноге своему оппоненту. В атаке следом фолит и "Спартак". Сбит Медина. Пятый фол в матче. 
  • Опасный момент
    12'
    Медина после передачи от партнера ворвался в штрафную соперника и сразу же нанес выстрел по рамке противника - мяч полетел по центру ворот и прилетел прямо в руки Селихову. 
  • 11'
    Подача от Зобнина последовала на Соболева, но Александру было сложно добраться до этой высокой подаче. Слишком непредсказуемая траектория. 
  • 10'
    10 минут столичного дерби сыграно. Пока же снова выносится мяч из штрафной ЦСКА. Хлусевич вновь мяч отправлял в штрафную соперника - на выходе сыграл Акинфеев. 
  • 8'
    Обляков на правом краю получил мяч, после чего выполнил подачу в центр штрафной - получилась своего рода закрутка прямо в руки вратарю хозяев - Селихову. 
  • 7'
    Обляков отыграл на Медину, который замахивался уже для удара, но Хлусевич сыграл на опережении великолепно. Выбил он мяч за пределы поля. В аут в данном случае. 
  • 6'
    Промес сейчас с левого края сместился ближе к центру, после чего нанес удар по воротам соперника - угодил он в ногу одному из защитников. Вынос!
  • 5'
    Слишком сильный навес с левого края на дальнюю штангу выполнил сейчас Медина. Мяч за пределы поля улетел по итогу. Снаряд в введет в игру Селихов. 
  • 4'
    Поборолся за мяч сейчас Игнатов перед чужой штрафной. Отдал он передачу на Зобнина, который с линии штрафной пробил по центру, прямо по позиции Игоря Акинфеева.
  • Травма, повреждение
    3'
    Виллиан сейчас получил удар по ногам от соперника. Оказался на газоне игрок ЦСКА в борьбе с Игнатовым. Даже медики на поле выйти были вынуждены. Но встречу уже продолжили соперники.
  • 2'
    Футболисты "Спартака" вышли на футбольный газон в красно-белых цветах, а игроки ЦСКА предстали перед нами в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а игроки гостей - слева.
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    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! С центра поля мяч разыграли футболисты ЦСКА. Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Спартак Москва
    42.5% (77)
    Ничья
    26% (47)
    ЦСКА Москва
    31.5% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.52% (79)
    Меньше
    32.48% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (104)
    Нет
    11.11% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    14.9% (27)
    1:1 Ничья
    13.8% (25)
    1:2 ЦСКА Москва
    13.3% (24)
    2:2 Ничья
    6.6% (12)
    3:2 Спартак Москва
    4.4% (8)
    1:0 Спартак Москва
    3.3% (6)
    2:3 ЦСКА Москва
    2.8% (5)
    0:1 ЦСКА Москва
    2.2% (4)
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