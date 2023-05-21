Подача от Зобнина последовала на Соболева, но Александру было сложно добраться до этой высокой подаче. Слишком непредсказуемая траектория.

Медина после передачи от партнера ворвался в штрафную соперника и сразу же нанес выстрел по рамке противника - мяч полетел по центру ворот и прилетел прямо в руки Селихову.

Мендес пытался сыграть сейчас против Зобнина, но нанес удар по ноге своему оппоненту. В атаке следом фолит и "Спартак". Сбит Медина. Пятый фол в матче.

Кстати говоря, передачу на ход Медины в ситуации с его ударом по центру отдавал Заболотный. Это именно от него такой острый пас последовал, и должен был, конечно. парагваец решать эпизод в пользу своей команды. Но не повезло.

Чалов отдал пас на Мендеса, который с левого края простреливал в штрафную - не прошло. Атака ЦСКА второй волной, и уже после подачи Медины выбивает сферу на угловой Чернов.

Неудачно угловой ЦСКА разыграл. В ответной атаке попытался прострелить Зиньковский, который до адресата снаряд довести так и не сумел.

Мойзес отработал в борьбе с Игнатовым сейчас в обороне. В итоге в аут вынес футболист ЦСКА сейчас снаряд. Не торопится возвращать сферу в игру "Спартак".

10' 10 минут столичного дерби сыграно. Пока же снова выносится мяч из штрафной ЦСКА. Хлусевич вновь мяч отправлял в штрафную соперника - на выходе сыграл Акинфеев.

8' Обляков на правом краю получил мяч, после чего выполнил подачу в центр штрафной - получилась своего рода закрутка прямо в руки вратарю хозяев - Селихову.

7' Обляков отыграл на Медину, который замахивался уже для удара, но Хлусевич сыграл на опережении великолепно. Выбил он мяч за пределы поля. В аут в данном случае.

6' Промес сейчас с левого края сместился ближе к центру, после чего нанес удар по воротам соперника - угодил он в ногу одному из защитников. Вынос!

5' Слишком сильный навес с левого края на дальнюю штангу выполнил сейчас Медина. Мяч за пределы поля улетел по итогу. Снаряд в введет в игру Селихов.

4' Поборолся за мяч сейчас Игнатов перед чужой штрафной. Отдал он передачу на Зобнина, который с линии штрафной пробил по центру, прямо по позиции Игоря Акинфеева.

3' Виллиан сейчас получил удар по ногам от соперника. Оказался на газоне игрок ЦСКА в борьбе с Игнатовым. Даже медики на поле выйти были вынуждены. Но встречу уже продолжили соперники.