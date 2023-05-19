Тур: 28. Стадион: Открытие Банк Арена.
Позже
История личных встреч
Спартак Москва
ЦСКА Москва
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
64.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 16 побед
35 матчей
37.1%
11.4%
51.5%
13 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
22.9%
48.6%
28.5%
8 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.1%
17.1%
45.8%
13 побед 6 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
1.61
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
22
34
Голов в среднем за матч
1.29
1.89
Среднее время на гол
69
47
Всего голов
51
51
Голов в среднем за матч
1.46
1.46
Тотал матчей
2.5
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
61
61
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|18 (3)
|0.67
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (2)
|0.48
|Зиньковский Антон
|3
|0.11
|Николсон Шамар
|3
|0.11
|Зобнин Роман
|3 (1)
|0.11
|Бальде Диао Кейта
|3
|0.11
|Литвинов Руслан
|3
|0.11
|Мартинс Кристофер
|2
|0.07
|Игнатов Михаил
|2
|0.07
|Мозес Виктор
|2
|0.07
|Пруцев Данил
|1
|0.04
|Денисов Даниил
|1
|0.04
|Рыбус Мацей
|1
|0.04
|Маслов Павел
|1
|0.04
|Мелёшин Павел
|1
|0.04
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
|Зорин Даниил
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|17 (5)
|0.63
|Обляков Иван
|8
|0.3
|Медина Хесус
|6 (2)
|0.22
|Карраскаль Хорхе
|6 (2)
|0.22
|Заболотный Антон
|3
|0.11
|Кучаев Константин
|2
|0.07
|Дивеев Игорь
|2
|0.07
|Виллиан Роша
|2
|0.07
|Мухин Максим
|1
|0.04
|Набабкин Кирилл
|1
|0.04
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.04
|Гайч Адольфо
|1
|0.04
|Гайич Милан III
|0
|0
|Мойзес
|0
|0
|Акинфеев Игорь
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
|Мендес Виктор
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|0
|Хлусевич Даниил
|7
|0
|Литвинов Руслан
|5
|1
|Промес Квинси
|6
|0
|Денисов Даниил
|4
|1
|Рыбус Мацей
|3
|1
|Джикия Георгий
|4
|0
|Пруцев Данил
|4
|0
|Мартинс Кристофер
|2
|1
|Селихов Александр
|3
|0
|Зиньковский Антон
|3
|0
|Дуарте Алексис
|1
|1
|Зобнин Роман
|2
|0
|Бальде Диао Кейта
|2
|0
|Чернов Никита
|2
|0
|Маслов Павел
|2
|0
|Николсон Шамар
|2
|0
|Мозес Виктор
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
|Гильермо Абаскаль
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зделар Саша
|6
|0
|Карраскаль Хорхе
|6
|0
|Мойзес
|5
|0
|Мухин Максим
|5
|0
|Обляков Иван
|3
|1
|Гайич Милан III
|4
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|Виллиан Роша
|3
|0
|Ушаков Егор
|1
|1
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|Акинфеев Игорь
|2
|0
|Кучаев Константин
|2
|0
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Заболотный Антон
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
|Глебов Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
ЦСКА Москва
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
8
5
Спартак Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
ЦСКА Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
20
34
Спартак Москва
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (13)
33% (9)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
18
4
Волевые поражения
28
39
Голы по времени матча
Забито
34
16
14 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
4
12%
5
31%
1-15
3
9%
4
25%
16-30
7
21%
1
6%
31-45
3
9%
1
6%
46-60
7
21%
2
13%
61-75
10
29%
29%
3
19%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
3
20%
4
27%
61-75
1
7%
5
33%
76-90
Забито
24
34
10 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 12
15 Не забивали 14
1
4%
3
9%
1-15
5
21%
6
18%
16-30
4
17%
9
26%
31-45
6
25%
2
6%
46-60
2
8%
7
21%
61-75
6
25%
7
21%
76-90
Пропущено
21
10
13 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
7
33%
0
0%
16-30
5
24%
3
30%
31-45
3
14%
4
40%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
4
19%
2
20%
76-90
Забито
58
50
24 В 1-м тайме 28
34 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 20
3 Не забивали 4
5
9%
8
16%
1-15
8
14%
10
20%
16-30
11
19%
10
20%
31-45
9
16%
3
6%
46-60
9
16%
9
18%
61-75
16
28%
10
20%
76-90
Пропущено
36
25
19 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 17
3
8%
0
0%
1-15
8
22%
2
8%
16-30
8
22%
6
24%
31-45
8
22%
5
20%
46-60
4
11%
5
20%
61-75
5
14%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3
Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1
Результаты матчей
Спартак Москва
ЦСКА Москва
Точный счет
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:4
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 30%
1
7 раз 26%
4
4 раза 15%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
2
8 раз 30%
1
7 раз 26%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
131
85
104
76
77
49
410
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
103
95
67
212
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
234
1710
1611
918
819
621
423
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|70 - 17
|65
|2.
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|51 - 24
|54
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|44 - 35
|50
|4.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|58 - 36
|50
|5.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|44 - 34
|46
|6.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|57 - 44
|43
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|44 - 38
|42
|8.
|Заявка
|27
|12
|3
|12
|50 - 52
|39
|9.
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|36 - 48
|37
|10.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|46 - 43
|36
|11.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|29 - 42
|30
|12.
|Заявка
|27
|5
|12
|10
|34 - 45
|27
|13.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 43
|26
|14.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 50
|23
|15.
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|25 - 59
|18
|16.
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|20 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 16
|26
|8.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|20 - 21
|17
|11.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|26 - 22
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 17
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 22
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 35
|10
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 31
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|18 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|1 9
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
Прогнозы на матч Спартак Москва - ЦСКА Москва
Исход игры
Спартак Москва
52.6% (30)
Ничья
26.3% (15)
ЦСКА Москва
21.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
71.11% (32)
Меньше
28.89% (13)
Обе команды забьют
Да
84.44% (38)
Нет
15.56% (7)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
17.5% (10)
1:2 ЦСКА Москва
12.3% (7)
1:1 Ничья
10.5% (6)
2:2 Ничья
8.8% (5)
3:2 Спартак Москва
8.8% (5)
1:0 Спартак Москва
7% (4)
3:3 Ничья
5.3% (3)
2:3 ЦСКА Москва
3.5% (2)
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