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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 56
Спартак Москва 53.6% (30)
X 25% (14)
ЦСКА Москва 21.4% (12)
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Спартак Москва
Ничья
ЦСКА Москва
2.55
3.80
3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Спартак Москва
ЦСКА Москва

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
64.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 16 побед

35 матчей

37.1%
11.4%
51.5%
13 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

22.9%
48.6%
28.5%
8 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.1%
17.1%
45.8%
13 побед 6 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
2:2
К
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
3:2
ПЛ
2:1
КPП
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
К
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:5

Голы

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.61
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

22
34

Голов в среднем за матч

1.29
1.89

Среднее время на гол

69
47

Всего голов

51
51

Голов в среднем за матч

1.46
1.46

Тотал матчей

2.5
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

61
61

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 18 (3) 0.67
Соболев Александр Сергеевич 13 (2) 0.48
Зиньковский Антон 3 0.11
Николсон Шамар 3 0.11
Зобнин Роман 3 (1) 0.11
Бальде Диао Кейта 3 0.11
Литвинов Руслан 3 0.11
Мартинс Кристофер 2 0.07
Игнатов Михаил 2 0.07
Мозес Виктор 2 0.07
Пруцев Данил 1 0.04
Денисов Даниил 1 0.04
Рыбус Мацей 1 0.04
Маслов Павел 1 0.04
Мелёшин Павел 1 0.04
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Зорин Даниил 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 17 (5) 0.63
Обляков Иван 8 0.3
Медина Хесус 6 (2) 0.22
Карраскаль Хорхе 6 (2) 0.22
Заболотный Антон 3 0.11
Кучаев Константин 2 0.07
Дивеев Игорь 2 0.07
Виллиан Роша 2 0.07
Мухин Максим 1 0.04
Набабкин Кирилл 1 0.04
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.04
Гайч Адольфо 1 0.04
Гайич Милан III 0 0
Мойзес 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Мендес Виктор 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 10 0
Хлусевич Даниил 7 0
Литвинов Руслан 5 1
Промес Квинси 6 0
Денисов Даниил 4 1
Рыбус Мацей 3 1
Джикия Георгий 4 0
Пруцев Данил 4 0
Мартинс Кристофер 2 1
Селихов Александр 3 0
Зиньковский Антон 3 0
Дуарте Алексис 1 1
Зобнин Роман 2 0
Бальде Диао Кейта 2 0
Чернов Никита 2 0
Маслов Павел 2 0
Николсон Шамар 2 0
Мозес Виктор 1 0
Максименко Александр 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Гильермо Абаскаль 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зделар Саша 6 0
Карраскаль Хорхе 6 0
Мойзес 5 0
Мухин Максим 5 0
Обляков Иван 3 1
Гайич Милан III 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 3 0
Виллиан Роша 3 0
Ушаков Егор 1 1
Набабкин Кирилл 2 0
Акинфеев Игорь 2 0
Кучаев Константин 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Заболотный Антон 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мендес Виктор 1 0
Глебов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
ЦСКА Москва
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

8
5
Спартак Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
ЦСКА Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

20
34
Спартак Москва
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (13)
33% (9)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

18
4

Волевые поражения

28
39

Голы по времени матча

Забито

34
16
14 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
4
12%
5
31%
1-15
3
9%
4
25%
16-30
7
21%
1
6%
31-45
3
9%
1
6%
46-60
7
21%
2
13%
61-75
10
29%
29%
3
19%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
3
20%
4
27%
61-75
1
7%
5
33%
76-90

Забито

24
34
10 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 12
15 Не забивали 14
1
4%
3
9%
1-15
5
21%
6
18%
16-30
4
17%
9
26%
31-45
6
25%
2
6%
46-60
2
8%
7
21%
61-75
6
25%
7
21%
76-90

Пропущено

21
10
13 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
7
33%
0
0%
16-30
5
24%
3
30%
31-45
3
14%
4
40%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
4
19%
2
20%
76-90

Забито

58
50
24 В 1-м тайме 28
34 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 20
3 Не забивали 4
5
9%
8
16%
1-15
8
14%
10
20%
16-30
11
19%
10
20%
31-45
9
16%
3
6%
46-60
9
16%
9
18%
61-75
16
28%
10
20%
76-90

Пропущено

36
25
19 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 17
3
8%
0
0%
1-15
8
22%
2
8%
16-30
8
22%
6
24%
31-45
8
22%
5
20%
46-60
4
11%
5
20%
61-75
5
14%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3
Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1

Результаты матчей

Спартак Москва
ЦСКА Москва

Точный счет

1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:4
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 30%
1
7 раз 26%
4
4 раза 15%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
2
8 раз 30%
1
7 раз 26%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
13
1
8
5
1.5
10
4
7
6
2.5
7
7
4
9
3.5
4
10
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
3
9
5
1.5
6
7
2
12
2.5
1
12
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
23
4
17
10
1.5
16
11
9
18
2.5
8
19
6
21
3.5
4
23
2
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 27 20 5 2 70 - 17 65
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 27 16 6 5 51 - 24 54
3.
Ростов
 Заявка 27 14 8 5 44 - 35 50
4.
Спартак Москва
 Заявка 27 14 8 5 58 - 36 50
5.
Ахмат
 Заявка 27 14 4 9 44 - 34 46
6.
Краснодар
 Заявка 27 12 7 8 57 - 44 43
7.
Динамо Москва
 Заявка 27 12 6 9 44 - 38 42
8.
Оренбург
 Заявка 27 12 3 12 50 - 52 39
9.
Сочи
 Заявка 27 11 4 12 36 - 48 37
10.
Локомотив Москва
 Заявка 27 10 6 11 46 - 43 36
11.
Урал
 Заявка 27 8 6 13 29 - 42 30
12.
Факел
 Заявка 27 5 12 10 34 - 45 27
13.
Крылья Советов
 Заявка 27 6 8 13 27 - 43 26
14.
Пари НН
 Заявка 27 6 5 16 27 - 50 23
15.
Химки
 Заявка 27 4 6 17 25 - 59 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 27 3 4 20 20 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
5.
Сочи
 Заявка 14 8 3 3 25 - 17 27
6.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
7.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 16 26
8.
Краснодар
 Заявка 13 7 3 3 26 - 18 24
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Факел
 Заявка 14 3 8 3 20 - 21 17
11.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
12.
Локомотив Москва
 Заявка 13 4 3 6 26 - 22 15
13.
Химки
 Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
14.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 16 - 28 12
15.
Крылья Советов
 Заявка 13 2 6 5 10 - 17 12
16.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 1 10 8 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ахмат
 Заявка 14 8 2 4 28 - 19 26
3.
Ростов
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 3 5 20 - 21 21
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 13 4 4 5 21 - 22 16
9.
Урал
 Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
10.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
11.
Пари НН
 Заявка 14 3 2 9 11 - 22 11
12.
Оренбург
 Заявка 14 3 1 10 18 - 35 10
13.
Факел
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
14.
Сочи
 Заявка 13 3 1 9 11 - 31 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 18 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 1 9
Ахмат Швец Антон 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2023, осталось 2 дня 3 часа 22 минуты.



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  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 56
    Спартак Москва 53.6% (30)
    X 25% (14)
    ЦСКА Москва 21.4% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    ЦСКА Москва
    2.55
    3.80
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Спартак Москва - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Спартак Москва
    52.6% (30)
    Ничья
    26.3% (15)
    ЦСКА Москва
    21.1% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.11% (32)
    Меньше
    28.89% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    84.44% (38)
    Нет
    15.56% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    17.5% (10)
    1:2 ЦСКА Москва
    12.3% (7)
    1:1 Ничья
    10.5% (6)
    2:2 Ничья
    8.8% (5)
    3:2 Спартак Москва
    8.8% (5)
    1:0 Спартак Москва
    7% (4)
    3:3 Ничья
    5.3% (3)
    2:3 ЦСКА Москва
    3.5% (2)
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