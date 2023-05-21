Тур: 33. Стадион: МЕВА Арена. Главный судья: Яблонски Свен
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
21
Ито
Хироки
10
Томаш
Тьягу
14
Мвумпа
Силас
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
-
31 Кор ДоминикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Рисс ЛассеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Груда БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Lucas Laux
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Томаш ТьягуПолузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фюрих КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Майнц
Штутгарт
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
110%
0 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
24 матча
41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
12.5%
79.2%
8.3%
3 победы 19 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Среднее время на гол
51
72
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.75
1.08
Среднее время на гол
51
83
Всего голов
42
28
Голов в среднем за матч
1.75
1.17
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
Среднее время на гол
51
77
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онисиво Карим
|9
|0.27
|Ингвартсен Маркус
|9 (4)
|0.27
|Чхэ-Сон Ли II
|7
|0.21
|Ажорк Людовик
|6
|0.18
|Аарон Мартин
|5
|0.15
|Баррейро Леандро
|4
|0.12
|Кор Доминик
|3
|0.09
|Видмер Сильван
|2
|0.06
|Каси Антони
|2
|0.06
|Вайпер Нельсон
|2
|0.06
|Стах Антон
|1
|0.03
|Буркардт Джонатан
|1
|0.03
|Да Коста Данни
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Баркок Аймен
|0
|0
|Бюргзорг Делано
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|10 (2)
|0.3
|Мвумпа Силас
|5 (1)
|0.15
|Эндо Ватару
|4
|0.12
|Фюрих Крис
|4 (1)
|0.12
|Кулибали Танги
|3 (1)
|0.09
|Соса Борна
|2
|0.06
|Томаш Тьягу
|2
|0.06
|Вагноман Жоша
|2
|0.06
|Ахамада Науиру
|2
|0.06
|Мавропанос Константинос
|2
|0.06
|Антон Вальдемар
|1
|0.03
|Ито Хироки
|1
|0.03
|Диаш Жиль
|1
|0.03
|Переа Хуан
|1
|0.03
|Калайджич Саша
|0
|0
|Харагути Генки
|0
|0
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Мийо Энцо
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|10
|0
|Бель Штефан
|8
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|5
|0
|Баррейро Леандро
|5
|0
|Свенссон Бо
|4
|0
|Ажорк Людовик
|4
|0
|Онисиво Карим
|4
|0
|Каси Антони
|4
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Хак Александер
|2
|1
|Аарон Мартин
|3
|0
|Фернандес Эдимилсон
|3
|0
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0
|Бюргзорг Делано
|2
|0
|Буркардт Джонатан
|2
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
|Шабани Энисс
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|10
|0
|Мавропанос Константинос
|8
|1
|Ито Хироки
|5
|0
|Соса Борна
|5
|0
|Гирасси Серу
|3
|1
|Ахамада Науиру
|3
|1
|Антон Вальдемар
|4
|0
|Мвумпа Силас
|4
|0
|Вагноман Жоша
|2
|1
|Пеллегрино Матараццо
|2
|1
|Загаду Дан-Аксель
|3
|0
|Мийо Энцо
|3
|0
|Кулибали Танги
|3
|0
|Пфайффер Лука
|1
|1
|Эндо Ватару
|2
|0
|Бредлов Фабиан
|2
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Харагути Генки
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Мола Клинтон
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Штутгарт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
9
16
Майнц
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Штутгарт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
21
10
Волевые поражения
16
20
Майнц
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
Штутгарт
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
47% (15)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
25
12
Волевые поражения
25
36
Голы по времени матча
Забито
30
19
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
3
10%
1
5%
1-15
5
17%
2
11%
16-30
5
17%
5
26%
31-45
4
13%
2
11%
46-60
5
17%
5
26%
61-75
8
27%
4
21%
76-90
Пропущено
21
33
9 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
1
5%
7
21%
1-15
5
24%
5
15%
16-30
3
14%
5
15%
31-45
2
10%
7
21%
46-60
4
19%
2
6%
61-75
6
29%
7
21%
76-90
Забито
21
22
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
1
5%
4
18%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
5
24%
2
9%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
6
29%
8
36%
76-90
Пропущено
28
21
17 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
5
18%
4
19%
1-15
4
14%
4
19%
16-30
8
29%
3
14%
31-45
5
18%
3
14%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
5
18%
5
24%
76-90
Забито
51
41
22 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 10
6 Не забивали 7
4
8%
5
12%
1-15
8
16%
5
12%
16-30
10
20%
7
17%
31-45
8
16%
4
10%
46-60
7
14%
8
20%
61-75
14
27%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
49
54
26 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 21
25 Не пропускали 30
6
12%
11
20%
1-15
9
18%
9
17%
16-30
11
22%
8
15%
31-45
7
14%
10
19%
46-60
5
10%
4
7%
61-75
11
22%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1
Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Люцерн - Майнц 1:5
Штутгарт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Штутгарт - Байер Л 1:1 Герта - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Боруссия М 2:1
Аугсбург - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Бохум - Штутгарт 2:3 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2
Результаты матчей
Майнц
Штутгарт
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 22%
0:3
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 22%
1:1
6 раз 19%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
8 раз 25%
2
7 раз 22%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Майнц
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
79
610
511
313
313
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
610
511
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
266
Больше Меньше
248
1319
1121
725
428
329
131
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|90 - 37
|68
|2.
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|78 - 42
|67
|3.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|60 - 39
|63
|4.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|50 - 42
|59
|5.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|50 - 38
|59
|6.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|56 - 46
|49
|7.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|55 - 44
|49
|8.
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|56 - 51
|47
|9.
|0:0 Заявка
|33
|12
|10
|11
|51 - 49
|46
|10.
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|48 - 52
|42
|11.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|48 - 53
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|51 - 63
|36
|13.
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|47 - 56
|35
|14.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|42 - 58
|34
|15.
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|37 - 72
|32
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|33 - 67
|31
|17.
|0:0 Заявка
|33
|6
|12
|15
|40 - 55
|30
|18.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|40 - 68
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|53 - 15
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 16
|38
|3.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|53 - 17
|38
|4.
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|28 - 13
|34
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 17
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|33 - 23
|25
|10.
|0:0 Заявка
|17
|6
|7
|4
|30 - 21
|25
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|13.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 29
|23
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|16.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 36
|20
|18.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|37 - 20
|30
|2.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 23
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 29
|25
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 23
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|8.
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|25 - 35
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 34
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 34
|18
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|19 - 27
|12
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|26 - 37
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 31
|11
|15.
|0:0 Заявка
|17
|1
|7
|9
|18 - 34
|10
|16.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|17 - 35
|9
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 40
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|16 - 41
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|14 (11)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|14 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|14 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|14 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц 0:0 Штутгарт
Исход игры
Майнц
62.1% (72)
Ничья
22.4% (26)
Штутгарт
15.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
61.4% (70)
Меньше
38.6% (44)
Обе команды забьют
Да
78.95% (90)
Нет
21.05% (24)
Популярный счёт
2:1 Майнц
39.7% (46)
1:1 Ничья
18.1% (21)
1:0 Майнц
12.1% (14)
1:2 Штутгарт
8.6% (10)
2:0 Майнц
4.3% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
3:2 Майнц
3.4% (4)
0:1 Штутгарт
2.6% (3)
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