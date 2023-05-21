Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Баркок Аймен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Каси Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Каси Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Штутгарт

43' Баркок Аймен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Г О О О О Л - Эндо Ватару из команды Штутгарт правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

41' Мвумпа Силас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Фернандес Эдимилсон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Хорошую попытку сделал Онисиво Карим . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Стах Антон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Майнц

37' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Назначен штрафной. Пострадал Тиаго Томас, его свалил Фернандес Эдимилсон

31' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Майнц

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Дамен Финн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Г О О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Майнц легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

23' Онисиво Карим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Хорошую попытку сделал Онисиво Карим . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Кор Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Да Коста Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Тиаго Томас наказан за толчок Онисиво Карим

14' Удар от ворот произведет Майнц

14' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Штутгарт

8' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Баррейро Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Тиаго Томас наказан за толчок Фернандес Эдимилсон

7' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Штутгарт начинает с центра поля