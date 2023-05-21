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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Майнц
1:4
Конец матча
Штутгарт
0'
1:0
23' Гол
Ингвартсен Маркус
1:1
41' Гол
Эндо Ватару
62' Желтая карточка
Кор Доминик
1:2
64' Гол
Гирасси Серу
73' Желтая карточка
Эндо Ватару
75' Желтая карточка
Бель Штефан
1:3
78' Гол
Фюрих Крис
1:4
90' Гол
Кулибали Танги
90' Желтая карточка
Ажорк Людовик
90'+6
1:4. Гол Тангая Кулибали (видео)...
1:3. Гол Криса Фюриха (видео). Ч...

Ход матча

23'
Ингвартсен Маркус
1:0
41'
1:1
Эндо Ватару
62'
Кор Доминик
 
62'
 
Фюрих Крис
Томаш Тьягу
64'
1:2
Гирасси Серу
(Фюрих Крис)
65'
Ли Чхэ-Сон
Баркок Аймен
 
71'
 
Мавропанос Константинос
Загаду Дан-Аксель
72'
Ажорк Людовик
Ингвартсен Маркус
 
73'
 
Эндо Ватару
75'
Бель Штефан
 
78'
1:3
Фюрих Крис
(Эндо Ватару)
86'
Аарон Мартин
Каси Антони
 
86'
Вайпер Нельсон
Бель Штефан
 
86'
 
Кулибали Танги
Мвумпа Силас
86'
 
Штенцель Паскаль
Нартей Николас
86'
 
Харагути Генки
Гирасси Серу
90'
1:4
Кулибали Танги
(Фюрих Крис)
90'
Ажорк Людовик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 420 Количество передач 460
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Майнц 62.1% (72)
X 22.4% (26)
Штутгарт 15.5% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дамен
Финн
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
20
Фернандес
Эдимилсон
21
Да
Коста
Данни
19
Каси
Антони
6
Стах
Антон
8
Баррейро
Леандро
4
Баркок
Аймен
11
Ингвартсен
Маркус
9
Онисиво
Карим
33
Бредлов
Фабиан
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
21
Ито
Хироки
4
Вагноман
Жоша
28
Нартей
Николас
16
Каразор
Атакан
3
Эндо
Ватару
10
Томаш
Тьягу
14
Мвумпа
Силас
9
Гирасси
Серу
Майнц
3-4-2-1
Штутгарт
3-4-2-1

История личных встреч

Майнц
Штутгарт

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

110%
0 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

24 матча

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

12.5%
79.2%
8.3%
3 победы 19 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:4
Б
2:3
Б
1:0
Б
3:2
К
3:1
Б
1:0
Б
1:3
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
3:2
Б
2:2
Б
3:1
Б
4:1
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:1

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.75
1.08

Среднее время на гол

51
83

Всего голов

42
28

Голов в среднем за матч

1.75
1.17

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19

Среднее время на гол

51
77

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 10 (4) 0.3
Онисиво Карим 9 0.27
Чхэ-Сон Ли II 7 0.21
Ажорк Людовик 6 0.18
Аарон Мартин 5 0.15
Баррейро Леандро 4 0.12
Кор Доминик 3 0.09
Видмер Сильван 2 0.06
Каси Антони 2 0.06
Вайпер Нельсон 2 0.06
Стах Антон 1 0.03
Буркардт Джонатан 1 0.03
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Ханше-Ольсен Андреас 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Баркок Аймен 0 0
Бюргзорг Делано 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 11 (2) 0.33
Эндо Ватару 5 0.15
Фюрих Крис 5 (1) 0.15
Мвумпа Силас 5 (1) 0.15
Кулибали Танги 4 (1) 0.12
Соса Борна 2 0.06
Томаш Тьягу 2 0.06
Вагноман Жоша 2 0.06
Ахамада Науиру 2 0.06
Мавропанос Константинос 2 0.06
Антон Вальдемар 1 0.03
Ито Хироки 1 0.03
Диаш Жиль 1 0.03
Переа Хуан 1 0.03
Калайджич Саша 0 0
Харагути Генки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Мийо Энцо 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 11 0
Бель Штефан 9 0
Ажорк Людовик 5 0
Ханше-Ольсен Андреас 5 0
Баррейро Леандро 5 0
Свенссон Бо 4 0
Онисиво Карим 4 0
Каси Антони 4 0
Стах Антон 4 0
Хак Александер 2 1
Аарон Мартин 3 0
Фернандес Эдимилсон 3 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Чхэ-Сон Ли II 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Центнер Робин 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Баркок Аймен 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Шабани Энисс 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 10 0
Мавропанос Константинос 8 1
Ито Хироки 5 0
Соса Борна 5 0
Гирасси Серу 3 1
Ахамада Науиру 3 1
Антон Вальдемар 4 0
Мвумпа Силас 4 0
Вагноман Жоша 2 1
Пеллегрино Матараццо 2 1
Эндо Ватару 3 0
Загаду Дан-Аксель 3 0
Мийо Энцо 3 0
Кулибали Танги 3 0
Пфайффер Лука 1 1
Бредлов Фабиан 2 0
Фюрих Крис 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Харагути Генки 1 0
Нартей Николас 1 0
Калайджич Саша 1 0
Мола Клинтон 1 0
Эглофф Лилиан 1 0

Результаты матчей

Майнц
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Штутгарт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

10
16
Майнц
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Штутгарт
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

21
10

Волевые поражения

16
20
Майнц
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
Штутгарт
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (6)
48% (16)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

25
13

Волевые поражения

26
36

Голы по времени матча

Забито

31
23
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
3
10%
1
4%
1-15
6
19%
2
9%
16-30
5
16%
6
26%
31-45
4
13%
2
9%
46-60
5
16%
6
26%
61-75
8
26%
6
26%
76-90

Пропущено

25
34
10 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 16
1
4%
7
21%
1-15
5
20%
6
18%
16-30
4
16%
5
15%
31-45
2
8%
7
21%
46-60
5
20%
2
6%
61-75
8
32%
7
21%
76-90

Забито

21
22
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
1
5%
4
18%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
5
24%
2
9%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
6
29%
8
36%
76-90

Пропущено

28
21
17 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
5
18%
4
19%
1-15
4
14%
4
19%
16-30
8
29%
3
14%
31-45
5
18%
3
14%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
5
18%
5
24%
76-90

Забито

52
45
23 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 10
6 Не забивали 7
4
8%
5
11%
1-15
9
17%
5
11%
16-30
10
19%
8
18%
31-45
8
15%
4
9%
46-60
7
13%
9
20%
61-75
14
27%
14
31%
76-90

Пропущено

53
55
27 В 1-м тайме 29
26 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 22
26 Не пропускали 31
6
11%
11
20%
1-15
9
17%
10
18%
16-30
12
23%
8
15%
31-45
7
13%
10
18%
46-60
6
11%
4
7%
61-75
13
25%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1
Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Люцерн - Майнц 1:5
Штутгарт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Штутгарт - Байер Л 1:1 Герта - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Боруссия М 2:1
Аугсбург - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Бохум - Штутгарт 2:3 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2

Результаты матчей

Майнц
Штутгарт

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
0:3
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
1:1
6 раз 18%
2:2
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
0
6 раз 18%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Майнц
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
12
4
7
10
1.5
6
10
5
12
2.5
3
13
3
14
3.5
1
15
2
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
4
6
10
1.5
6
11
2
14
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
25
8
13
20
1.5
12
21
7
26
2.5
5
28
3
30
3.5
2
31
2
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 33 20 8 5 90 - 37 68
2.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 33 21 5 7 78 - 42 68
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 33 19 6 8 60 - 39 63
4.
Фрайбург
 Заявка 33 17 8 8 50 - 42 59
5.
Унион Берлин
 Заявка 33 17 8 8 50 - 38 59
6.
Вольфсбург
 Заявка 33 13 10 10 56 - 46 49
7.
Байер Л
 Заявка 32 14 7 11 55 - 44 49
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 33 12 11 10 56 - 51 47
9.
Майнц
 Заявка 33 12 9 12 52 - 53 45
10.
Кёльн
 Заявка 33 10 12 11 48 - 52 42
11.
Боруссия М
 Заявка 32 10 9 13 48 - 53 39
12.
Вердер
 Заявка 33 10 6 17 51 - 63 36
13.
Хоффенхайм
 Заявка 33 10 5 18 47 - 56 35
14.
Аугсбург
 0:0 Заявка 33 9 8 16 42 - 58 35
15.
Штутгарт
 Заявка 33 7 11 15 44 - 56 32
16.
Бохум
 Заявка 33 9 5 19 37 - 72 32
17.
Шальке 04
 Заявка 33 7 10 16 33 - 67 31
18.
Герта
 Заявка 33 6 8 19 40 - 68 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 16 14 1 1 53 - 15 43
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 12 2 2 34 - 16 38
3.
Бавария
 Заявка 17 11 5 1 53 - 17 38
4.
Унион Берлин
 Заявка 16 10 6 0 29 - 11 36
5.
Фрайбург
 Заявка 17 10 4 3 28 - 13 34
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 8 5 3 33 - 17 29
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 7 3 33 - 23 25
10.
Майнц
 Заявка 17 6 6 5 31 - 25 24
11.
Бохум
 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
12.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
13.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 29 23
14.
Аугсбург
 0:0 Заявка 17 6 5 6 16 - 21 23
15.
Герта
 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
16.
Шальке 04
 Заявка 17 5 5 7 23 - 36 20
17.
Штутгарт
 Заявка 16 5 5 6 22 - 21 20
18.
Вердер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 7 4 6 26 - 23 25
3.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 17 7 4 6 25 - 27 25
4.
Фрайбург
 Заявка 16 7 4 5 22 - 29 25
5.
Вольфсбург
 Заявка 17 7 3 7 23 - 23 24
6.
Байер Л
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
7.
Унион Берлин
 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
8.
Майнц
 Заявка 16 6 3 7 21 - 28 21
9.
Вердер
 Заявка 16 5 4 7 25 - 35 19
10.
Кёльн
 Заявка 17 4 7 6 21 - 34 19
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 23 - 34 18
12.
Штутгарт
 Заявка 17 2 6 9 22 - 35 12
13.
Хоффенхайм
 Заявка 16 3 3 10 19 - 27 12
14.
Аугсбург
 0:0 Заявка 16 3 3 10 26 - 37 12
15.
Шальке 04
 Заявка 16 2 5 9 10 - 31 11
16.
Боруссия М
 Заявка 16 1 6 9 17 - 35 9
17.
Бохум
 Заявка 17 2 3 12 12 - 40 9
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
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Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (11)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Бавария Гнабри Серж 14 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Майнц Кор Доминик 11
Хоффенхайм Акпогума Кевин 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Ито Хироки из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Майнц контролирует мяч.
  • 92'
    Кор Доминик плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О О Л - Кулибали Танги из команды Штутгарт легко посылает мяч в пустые ворота левой! Кулибали Танги легко с этим справился!
  • 91'
    Фюрих Крис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 91'
    Штутгарт начинает контратаку
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Майнц 62.1% (72)
    X 22.4% (26)
    Штутгарт 15.5% (18)
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    Где смотреть матч Майнц 1:4 Штутгарт онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 1:4 Штутгарт

    Исход игры
    Майнц
    62.1% (72)
    Ничья
    22.4% (26)
    Штутгарт
    15.5% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.4% (70)
    Меньше
    38.6% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (90)
    Нет
    21.05% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Майнц
    39.7% (46)
    1:1 Ничья
    18.1% (21)
    1:0 Майнц
    12.1% (14)
    1:2 Штутгарт
    8.6% (10)
    2:0 Майнц
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    3:2 Майнц
    3.4% (4)
    0:1 Штутгарт
    2.6% (3)
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