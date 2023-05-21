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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 9342 Главный судья: Peter Kjaersgaard
Виборг
1:1
Конец матча
Брондбю
0'
13' Желтая карточка
Mendes Elias2
0:1
40' Гол
Эвьен Хэкон
1:1
81' Гол
Леманс Клинт
90'+6

Ход матча

13'
Mendes Elias2
 
40'
0:1
Эвьен Хэкон
(Хермансен Мадс)
62'
Вестергорд Магнус
Бонде Якуб
 
62'
Жуниор Ренато
Джатта Алассана
 
67'
 
Oscar Schwartau
Валлис Николай
75'
 
Слимане Анис
Эвьен Хэкон
75'
 
Хедлунд Симон
Квистгарден Матиас
81'
Леманс Клинт
(Гроннинг Йеппе)
1:1
82'
Ндионе Мароки
Ибрагим Саид
 
83'
 
Винтер Фредерик
Алвес Фредерик
83'
 
Себулонсен Себастьян
Риверос Блас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 496 Количество передач 381
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
24
Аниембе
Даниэль
23
Бундгаард
Оливер
17
Бонде
Якуб
13
Гроннинг
Йеппе
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
12
Джатта
Алассана
7
Mendes
Elias2
1
Хермансен
Мадс
32
Алвес
Фредерик
5
Лауритсен
Расмус
18
Шиембе
Кевин
22
Радошевич
Йосип
14
Менса
Кевин
11
Эвьен
Хэкон
7
Валлис
Николай
15
Риверос
Блас
36
Квистгарден
Матиас
9
Омойджуфано
Охи
Виборг
4-3-3
Брондбю
3-1-4-2

История личных встреч

Виборг
Брондбю

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

СД
0:3
СД
0:2
СД
0:0
ТМК
2:1
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
0:1
ТМК
0:1
СД
0:2
СД
0:4
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:2
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

3
11

Голов в среднем за матч

0.38
1.38

Среднее время на гол

240
65

Всего голов

5
13

Голов в среднем за матч

0.63
1.63

Среднее время на гол

144
55

Всего голов

8
24

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 9 0.3
Mendes Elias2 6 0.2
Леманс Клинт 6 0.2
Ибрагим Саид 4 0.13
Соренсен Кристиан I 3 0.1
Лонвейк Джастин 2 0.07
Джатта Алассана 2 0.07
Бех Тобиас 2 0.07
Бонде Якуб 2 (1) 0.07
Гроннинг Йеппе 1 0.03
Мортимер Нилс 1 0.03
Жамбурек Ян 1 0.03
Бундгаард Оливер 1 0.03
Паулиньо Жозе 1 0.03
Лауритсен Мадс 1 0.03
Бюрги Николас 1 0.03
Вестергорд Магнус 1 0.03
Гааей Антон 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 11 (2) 0.37
Квистгарден Матиас 3 0.1
Эвьен Хэкон 3 0.1
Слимане Анис 3 0.1
Oscar Schwartau 3 0.1
Хедлунд Симон 2 0.07
Радошевич Йосип 2 (2) 0.07
Каппис Кристиан 2 0.07
Васс Даниэль 1 0.03
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.03
Себулонсен Себастьян 1 0.03
Махсо Андреас 1 (1) 0.03
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0
Лауритсен Расмус 0 0
Хермансен Мадс 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроннинг Йеппе 6 0
Бонде Якуб 6 0
Залетел Жан 6 0
Бюрги Николас 5 0
Mendes Elias2 5 0
Ибрагим Саид 4 0
Леманс Клинт 4 0
Лауритсен Мадс 2 1
Грот Джей-Рой 3 0
Мортимер Нилс 3 0
Лонвейк Джастин 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бех Тобиас 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 6 1
Шиембе Кевин 6 1
Слимане Анис 6 0
Квистгарден Матиас 5 0
Хедлунд Симон 4 0
Радошевич Йосип 4 0
Валлис Николай 4 0
Каппис Кристиан 4 0
Махсо Андреас 3 0
Рустед Сигурд 1 1
Омойджуфано Охи 2 0
Винтер Фредерик 2 0
Менса Кевин 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Греве Матиас 1 0
Риверос Блас 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Хермансен Мадс 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0

Результаты матчей

Виборг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Брондбю
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

5
8
Виборг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Брондбю
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

12
17

Волевые поражения

19
21
Виборг
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Брондбю
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

18
21

Волевые поражения

24
29

Голы по времени матча

Забито

21
17
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
5
24%
0
0%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
2
10%
5
29%
29%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
7
33%
3
18%
76-90

Пропущено

16
21
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
13%
5
24%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
5
31%
4
19%
61-75
3
19%
6
29%
76-90

Забито

22
23
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
3
14%
5
22%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
2
9%
5
22%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
7
32%
2
9%
61-75
3
14%
5
22%
76-90

Пропущено

17
27
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
5
29%
29%
4
15%
1-15
3
18%
4
15%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
3
18%
1
4%
46-60
3
18%
9
33%
61-75
1
6%
5
19%
76-90

Забито

43
40
19 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 16
7 Не забивали 7
8
19%
5
13%
1-15
7
16%
5
13%
16-30
4
9%
10
25%
31-45
6
14%
7
18%
46-60
8
19%
5
13%
61-75
10
23%
8
20%
76-90

Пропущено

33
48
15 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 23
7
21%
9
19%
1-15
3
9%
5
10%
16-30
5
15%
7
15%
31-45
6
18%
3
6%
46-60
8
24%
13
27%
61-75
4
12%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Раннерс - Виборг 0:2 Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0
Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Виборг - Ольборг 2:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Виборг - Венсюссель 2:0
Брондбю
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брондбю - Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4
Брондбю - Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4 Миллуолл - Брондбю 1:1

Результаты матчей

Виборг
Брондбю

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 30%
1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Виборг
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
6
9
2
13
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
4
11
3
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
23
7
14
16
1.5
10
20
5
25
2.5
5
25
1
29
3.5
1
29

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:0 30 17 4 9 55 - 30 55
2.
Нордшелланн
 29 14 9 6 46 - 29 51
3.
Виборг
 30 14 8 8 43 - 33 50
4.
Орхус
 0:1 30 13 8 9 33 - 24 47
5.
Раннерс
 29 10 10 9 37 - 40 40
6.
Брондбю
 30 11 7 12 40 - 48 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 30 12 11 7 48 - 34 47
2.
Оденсе
 30 11 10 9 43 - 48 43
3.
Силькеборг
 30 10 7 13 40 - 46 37
4.
Хорсенс
 30 7 6 17 32 - 56 27
5.
Ольборг
 30 6 9 15 33 - 42 27
6.
Люнгбю
 30 5 9 16 28 - 48 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 14 10 2 2 29 - 15 32
2.
Копенгаген
 1:0 15 10 2 3 27 - 11 32
3.
Виборг
 15 7 6 2 21 - 16 27
4.
Орхус
 0:1 15 6 6 3 20 - 13 24
5.
Раннерс
 15 6 3 6 15 - 19 21
6.
Брондбю
 15 6 3 6 22 - 28 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 15 6 3 6 22 - 23 21
2.
Оденсе
 15 5 5 5 19 - 22 20
3.
Митьюлланд
 15 5 4 6 17 - 19 19
4.
Хорсенс
 15 5 4 6 21 - 28 19
5.
Люнгбю
 15 3 6 6 14 - 25 15
6.
Ольборг
 15 3 5 7 14 - 18 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:0 15 7 2 6 28 - 19 23
2.
Виборг
 15 7 2 6 22 - 17 23
3.
Орхус
 0:1 15 7 2 6 13 - 11 23
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Брондбю
 15 5 4 6 18 - 20 19
6.
Нордшелланн
 15 4 7 4 17 - 14 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 15 7 7 1 31 - 15 28
2.
Оденсе
 15 6 5 4 24 - 26 23
3.
Силькеборг
 15 4 4 7 18 - 23 16
4.
Ольборг
 15 3 4 8 19 - 24 13
5.
Люнгбю
 15 2 3 10 14 - 23 9
6.
Хорсенс
 15 2 2 11 11 - 28 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 15 (4)
Орхус Мортенсен Патрик 14 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 11 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Ольборг Соуза Аллан II 8
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 8
Брондбю Васс Даниэль 1 6
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 9342 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: Виборг: 57%, Брондбю: 43%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 95'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 95'
    Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Леманс Клинт из команды Виборг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 95'
    Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Виборг контролирует мяч.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 94'
    Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Менса Кевин выиграл воздушное противоборство у Элиас.
  • 93'
    Виборг контролирует мяч.
  • 92'
    Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Контроль мяча: Виборг: 52%, Брондбю: 48%.
    • 46'
      Радошевич Йосип из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Лауритсен Расмус выиграл воздушное противоборство у Джатта Алассана.
    • 46'
      Виборг контролирует мяч.
    • 46'
      Виборг контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 45'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Виборг: 52%, Брондбю: 48%.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 44'
      Ибрагим Саид не смог попасть в створ ударом издали
    • 44'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 44'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Угловой
      43'
      Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 42'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 40'
      Хермансен Мадс сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Эвьен Хэкон записал гол на свой счет!
    • 40'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Виборг контролирует мяч.
    • 39'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 38'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 38'
      Хорошую попытку сделал Бонде Якуб. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 37'
      Радошевич Йосип ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 36'
      Брондбю начинает контратаку
    • 36'
      Омойджуфано Охи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Шиембе Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Виборг контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Виборг: 55%, Брондбю: 45%.
    • 35'
      Матч возобновлен
    • 35'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 34'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Риверос Блас из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 33'
      Джатта Алассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Виборг контролирует мяч.
    • 32'
      Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 32'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 32'
      Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Лауритсен Расмус из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Квистгарден Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 31'
      Виборг пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      31'
      Ибрагим Саид наказан за толчок Риверос Блас
    • 30'
      Контроль мяча: Виборг: 54%, Брондбю: 46%.
    • 29'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      28'
      Фредерик Алвес Ибсен наказан за толчок Элиас
    • 27'
      Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 26'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Виборг: 54%, Брондбю: 46%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 25'
      Квистгарден Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 24'
      Виборг контролирует мяч.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 24'
      Шанс! Лауритсен Расмус из команды Брондбю пробил головой, но мимо
    • 24'
      Риверос Блас из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Ибрагим Саид ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      22'
      Эвьен Хэкон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Джатта Алассана из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Квистгарден Матиас
    • 20'
      Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Виборг: 54%, Брондбю: 46%.
    • Офсайд
      20'
      Омойджуфано Охи из команды Брондбю в офсайде
    • 19'
      Ибрагим Саид пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем
    • 18'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 18'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Виборг контролирует мяч.
    • 17'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 17'
      Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 16'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Офсайд
      15'
      Квистгарден Матиас из команды Брондбю в офсайде
    • 15'
      Эвьен Хэкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 14'
      Контроль мяча: Виборг: 62%, Брондбю: 38%.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 13'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      13'
      Элиас получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Элиас из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Радошевич Йосип
    • 12'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Виборг контролирует мяч.
    • 12'
      Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Виборг контролирует мяч.
    • 11'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Лауритсен Расмус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Виборг контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Виборг: 54%, Брондбю: 46%.
    • 10'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Радошевич Йосип ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Виборг контролирует мяч.
    • 9'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 7'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Аниембе Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 7'
      Бонде Якуб не смог попасть в створ ударом издали
    • 6'
      Виборг контролирует мяч.
    • 6'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Матч возобновлен
    • 6'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 5'
      Контроль мяча: Виборг: 71%, Брондбю: 29%.
    • 5'
      Виборг контролирует мяч.
    • 4'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 4'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 4'
      Бюрги Николас из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 3'
      Оливер Бундгар Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Омойджуфано Охи.
    • 3'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Брондбю контролирует мяч.
    • Угловой
      2'
      Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Лауритсен Расмус из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Виборг начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Виборг 1:1 Брондбю онлайн

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