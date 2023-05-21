Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ибрагим Саид не смог попасть в створ ударом издали

Anton Gaaei нанес удар, но промахнулся очень сильно.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Брондбю

44' Ибрагим Саид не смог попасть в створ ударом издали

44' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Г О О О О Л - Эвьен Хэкон записал гол на свой счет!

40' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Хорошую попытку сделал Бонде Якуб . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Виборг

36' Омойджуфано Охи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Матч возобновлен

35' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

34' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Джатта Алассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Квистгарден Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Ибрагим Саид наказан за толчок Риверос Блас

29' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

28' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Фредерик Алвес Ибсен наказан за толчок Элиас

27' Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Виборг

25' Квистгарден Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Виборг

24' Удар от ворот произведет Виборг

24' Риверос Блас из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Ибрагим Саид ослабляет давление, выбив мяч.

22' Эвьен Хэкон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Ибрагим Саид пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

18' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Эвьен Хэкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Виборг

14' Удар от ворот произведет Виборг

13' Элиас получил желтую карточку от судьи

12' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

11' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

7' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Брондбю

7' Бонде Якуб не смог попасть в створ ударом издали

6' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Оливер Бундгар Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Омойджуфано Охи

3' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Виборг начинает с центра поля