Тур: 30. Стадион: Энерги Виборг Арена. Зрители: 9342 Главный судья: Peter Kjaersgaard
Ход матча
13'
40'
0:1
81'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
496 Количество передач 381
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
17
Бонде
Якуб
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
18
Шиембе
Кевин
14
Менса
Кевин
11
Эвьен
Хэкон
15
Риверос
Блас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
30 Ибрагим СаидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
11 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Виборг
Брондбю
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
16 матчей
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
11
Голов в среднем за матч
0.38
1.38
Среднее время на гол
240
65
Всего голов
5
13
Голов в среднем за матч
0.63
1.63
Среднее время на гол
144
55
Всего голов
8
24
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грот Джей-Рой
|9
|0.3
|Mendes Elias2
|6
|0.2
|Леманс Клинт
|6
|0.2
|Ибрагим Саид
|4
|0.13
|Соренсен Кристиан I
|3
|0.1
|Лонвейк Джастин
|2
|0.07
|Джатта Алассана
|2
|0.07
|Бех Тобиас
|2
|0.07
|Бонде Якуб
|2 (1)
|0.07
|Гроннинг Йеппе
|1
|0.03
|Мортимер Нилс
|1
|0.03
|Жамбурек Ян
|1
|0.03
|Бундгаард Оливер
|1
|0.03
|Паулиньо Жозе
|1
|0.03
|Лауритсен Мадс
|1
|0.03
|Бюрги Николас
|1
|0.03
|Вестергорд Магнус
|1
|0.03
|Гааей Антон
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|11 (2)
|0.37
|Квистгарден Матиас
|3
|0.1
|Эвьен Хэкон
|3
|0.1
|Слимане Анис
|3
|0.1
|Oscar Schwartau
|3
|0.1
|Хедлунд Симон
|2
|0.07
|Радошевич Йосип
|2 (2)
|0.07
|Каппис Кристиан
|2
|0.07
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.03
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.03
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.03
|Дивкович Марко
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
|Лауритсен Расмус
|0
|0
|Хермансен Мадс
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гроннинг Йеппе
|6
|0
|Бонде Якуб
|6
|0
|Залетел Жан
|6
|0
|Бюрги Николас
|5
|0
|Mendes Elias2
|5
|0
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Леманс Клинт
|4
|0
|Лауритсен Мадс
|2
|1
|Грот Джей-Рой
|3
|0
|Мортимер Нилс
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
|Бундгаард Оливер
|1
|0
|Сёндергаард Мадс
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васс Даниэль
|6
|1
|Шиембе Кевин
|6
|1
|Слимане Анис
|6
|0
|Квистгарден Матиас
|5
|0
|Хедлунд Симон
|4
|0
|Радошевич Йосип
|4
|0
|Валлис Николай
|4
|0
|Каппис Кристиан
|4
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Рустед Сигурд
|1
|1
|Омойджуфано Охи
|2
|0
|Винтер Фредерик
|2
|0
|Менса Кевин
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Хермансен Мадс
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Брондбю
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
5
8
Виборг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Брондбю
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
12
17
Волевые поражения
19
21
Виборг
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Брондбю
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
18
21
Волевые поражения
24
29
Голы по времени матча
Забито
21
17
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
5
24%
0
0%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
2
10%
5
29%
29%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
7
33%
3
18%
76-90
Пропущено
16
21
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
13%
5
24%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
5
31%
4
19%
61-75
3
19%
6
29%
76-90
Забито
22
23
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
3
14%
5
22%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
2
9%
5
22%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
7
32%
2
9%
61-75
3
14%
5
22%
76-90
Пропущено
17
27
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
5
29%
29%
4
15%
1-15
3
18%
4
15%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
3
18%
1
4%
46-60
3
18%
9
33%
61-75
1
6%
5
19%
76-90
Забито
43
40
19 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 16
7 Не забивали 7
8
19%
5
13%
1-15
7
16%
5
13%
16-30
4
9%
10
25%
31-45
6
14%
7
18%
46-60
8
19%
5
13%
61-75
10
23%
8
20%
76-90
Пропущено
33
48
15 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 23
7
21%
9
19%
1-15
3
9%
5
10%
16-30
5
15%
7
15%
31-45
6
18%
3
6%
46-60
8
24%
13
27%
61-75
4
12%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Раннерс - Виборг 0:2 Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0
Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Виборг - Ольборг 2:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Виборг - Венсюссель 2:0
Брондбю
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брондбю - Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4
Брондбю - Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4 Миллуолл - Брондбю 1:1
Результаты матчей
Виборг
Брондбю
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 30%
1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Виборг
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
78
69
213
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
78
411
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
237
1416
1020
525
525
129
129
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|30
|17
|4
|9
|55 - 30
|55
|2.
|29
|14
|9
|6
|46 - 29
|51
|3.
|30
|14
|8
|8
|43 - 33
|50
|4.
|0:1
|30
|13
|8
|9
|33 - 24
|47
|5.
|29
|10
|10
|9
|37 - 40
|40
|6.
|30
|11
|7
|12
|40 - 48
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|12
|11
|7
|48 - 34
|47
|2.
|30
|11
|10
|9
|43 - 48
|43
|3.
|30
|10
|7
|13
|40 - 46
|37
|4.
|30
|7
|6
|17
|32 - 56
|27
|5.
|30
|6
|9
|15
|33 - 42
|27
|6.
|30
|5
|9
|16
|28 - 48
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|29 - 15
|32
|2.
|1:0
|15
|10
|2
|3
|27 - 11
|32
|3.
|15
|7
|6
|2
|21 - 16
|27
|4.
|0:1
|15
|6
|6
|3
|20 - 13
|24
|5.
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
|6.
|15
|6
|3
|6
|22 - 28
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|3
|6
|22 - 23
|21
|2.
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|3.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|4.
|15
|5
|4
|6
|21 - 28
|19
|5.
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|6.
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|7
|2
|6
|28 - 19
|23
|2.
|15
|7
|2
|6
|22 - 17
|23
|3.
|0:1
|15
|7
|2
|6
|13 - 11
|23
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|6.
|15
|4
|7
|4
|17 - 14
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|7
|1
|31 - 15
|28
|2.
|15
|6
|5
|4
|24 - 26
|23
|3.
|15
|4
|4
|7
|18 - 23
|16
|4.
|15
|3
|4
|8
|19 - 24
|13
|5.
|15
|2
|3
|10
|14 - 23
|9
|6.
|15
|2
|2
|11
|11 - 28
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|15 (4)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|14 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|11 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|11 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|10 (4)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 9
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Копенгаген
|Харальдссон Хакон-Арнар
|8
|Брондбю
|Васс Даниэль
|1 6
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6