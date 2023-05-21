Тур: 34. Стадион: Летцигрунд.
2:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
8' ГолПушич Петар
1:1
24' ГолКамбери Линдрит
35' Желтая карточкаШмидт Доминик
2:1
55' ГолДжемаили Блерим
55' Желтая карточкаДжемаили Блерим
58' Желтая карточкаАбраши Амир
87' Желтая карточкаПушич Петар
88' Желтая карточкаКонде Шейк
Ход матча
8'
0:1
24'
1:1
35'
55'
55'
58'
87'
88'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
23
Ронер
Фабиан
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
40
Кавабэ
Хаяо
10
Пушич
Петар
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Шимич РокоНападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Хара ТерукиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Dion Kacuri
-
Главный тренер: Контини Джорджо
История личных встреч
Цюрих
Грасcхоппер
30 матчей
86.7%
13.3%
26 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
10 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
16.7%
26 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед
52 матча
50%
19.2%
30.8%
26 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
19.2%
46.2%
34.6%
10 побед 24 ничьи 18 побед
Второй тайм
50%
19.2%
30.8%
26 побед 10 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
51
33
Голов в среднем за матч
1.89
1.32
Среднее время на гол
47
68
Всего голов
40
36
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Среднее время на гол
56
67
Всего голов
91
69
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Тотал матчей
2.5
42
Больше 81%
Меньше 19%
10
28
Больше 54%
Меньше 46%
24
20
Больше 38%
Меньше 62%
32
10
Больше 19%
Меньше 81%
42
6
Больше 12%
Меньше 88%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
Среднее время на гол
51
67
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тосин Айегун
|11 (1)
|0.32
|Окита Жонатан
|7 (2)
|0.21
|Джемаили Блерим
|5 (4)
|0.15
|Шимич Роко
|3 (1)
|0.09
|Мэтью Ифиний
|2
|0.06
|Маркезано Антонио
|1
|0.03
|Ронер Фабиан
|1
|0.03
|Конде Шейк
|1
|0.03
|Красничи Бледиан
|1 (1)
|0.03
|Хорншу Марк
|1
|0.03
|Катич Никола
|1
|0.03
|Камбери Линдрит
|1
|0.03
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.03
|Calixte Ligue
|1
|0.03
|Боранияшевич Никола
|0
|0
|Сельнес Оле
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Герреро Адрия
|0
|0
|Зайлер Штефан
|0
|0
|Вьюнник Богдан
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|9
|0.26
|Дадашов Ренат
|8 (2)
|0.24
|Шеттине Гильерме
|6
|0.18
|Пушич Петар
|5 (1)
|0.15
|Герц Кристиан
|4
|0.12
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0.09
|Рибейро Томас
|3
|0.09
|Шабани Меритан
|3
|0.09
|Giotto Morandi
|2 (1)
|0.06
|Болла Бендегуз
|2
|0.06
|Демхасай Шкельчим
|2
|0.06
|Francis Momoh
|1
|0.03
|Лоосли Ноа
|1
|0.03
|Феррейра Филипе
|1
|0.03
|Dion Kacuri
|1
|0.03
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Секо Аюму
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алити Фидан
|10
|0
|Конде Шейк
|9
|0
|Крюезиу Мирлинд
|7
|1
|Боранияшевич Никола
|8
|0
|Сантини Иван
|4
|1
|Джемаили Блерим
|5
|0
|Сельнес Оле
|5
|0
|Катич Никола
|5
|0
|Камбери Линдрит
|5
|0
|Шимич Роко
|5
|0
|Ронер Фабиан
|3
|1
|Омерагич Бечир
|3
|1
|Окита Жонатан
|2
|1
|Мэтью Ифиний
|3
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Красничи Бледиан
|1
|1
|Бреше Янник
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Тосин Айегун
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Зайлер Штефан
|1
|0
|Селмин Ходжа
|1
|0
|Calixte Ligue
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|10
|0
|Герц Кристиан
|8
|0
|Секо Аюму
|6
|1
|Абраши Амир
|7
|0
|Болла Бендегуз
|7
|0
|Лоосли Ноа
|3
|2
|Шеттине Гильерме
|6
|0
|Шмидт Доминик II
|6
|0
|Рибейро Томас
|6
|0
|Кавабэ Хаяо
|4
|0
|Пушич Петар
|4
|0
|Шабани Меритан
|2
|1
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Морейра Андре
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
|Демхасай Шкельчим
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Грасcхоппер
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
11
10
Цюрих
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Грасcхоппер
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
21
16
Волевые поражения
13
24
Цюрих
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (9)
61% (20)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Грасcхоппер
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
24% (8)
45% (15)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
23
19
Волевые поражения
24
34
Голы по времени матча
Забито
19
18
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
0
0%
2
11%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
5
26%
6
33%
31-45
2
11%
5
28%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
7
37%
1
6%
76-90
Пропущено
22
31
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
1
5%
1
3%
1-15
5
23%
6
19%
16-30
3
14%
5
16%
31-45
6
27%
5
16%
46-60
3
14%
6
19%
61-75
4
18%
8
26%
76-90
Забито
16
32
6 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 16
2
13%
4
13%
1-15
3
19%
4
13%
16-30
1
6%
7
22%
31-45
3
19%
3
9%
46-60
2
13%
10
31%
61-75
5
31%
4
13%
76-90
Пропущено
29
28
14 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
10%
4
14%
1-15
5
17%
2
7%
16-30
6
21%
5
18%
31-45
4
14%
6
21%
46-60
5
17%
4
14%
61-75
6
21%
7
25%
76-90
Забито
35
50
14 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 15
10 Не забивали 4
2
6%
6
12%
1-15
6
17%
6
12%
16-30
6
17%
13
26%
31-45
5
14%
8
16%
46-60
4
11%
12
24%
61-75
12
34%
5
10%
76-90
Пропущено
51
59
23 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 36
19 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 29
4
8%
5
8%
1-15
10
20%
8
14%
16-30
9
18%
10
17%
31-45
10
20%
11
19%
46-60
8
16%
10
17%
61-75
10
20%
15
25%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0
Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1 Цюрих - Виль 3:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1
Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0
Результаты матчей
Цюрих
Грасcхоппер
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
9 раз 27%
4
1 раз 3%
1
16 раз 48%
2
9 раз 27%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
511
107
115
413
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
133
512
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
303
1023
1419
132
528
132
330
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|20
|11
|3
|80 - 27
|71
|2.
|34
|13
|15
|6
|49 - 43
|54
|3.
|1:1
|34
|13
|12
|9
|54 - 45
|51
|4.
|34
|12
|11
|11
|52 - 50
|47
|5.
|1:2
|34
|12
|7
|15
|53 - 59
|43
|6.
|1:1
|34
|10
|13
|11
|45 - 46
|43
|7.
|34
|10
|11
|13
|60 - 50
|41
|8.
|2:1
|34
|9
|14
|11
|37 - 52
|41
|9.
|34
|8
|8
|18
|31 - 62
|32
|10.
|34
|7
|10
|17
|40 - 67
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|4
|0
|52 - 10
|43
|2.
|17
|8
|8
|1
|28 - 13
|32
|3.
|1:1
|17
|8
|5
|4
|30 - 21
|29
|4.
|1:2
|17
|9
|2
|6
|33 - 27
|29
|5.
|17
|7
|6
|4
|33 - 21
|27
|6.
|1:1
|17
|5
|8
|4
|24 - 20
|23
|7.
|2:1
|17
|5
|8
|4
|21 - 23
|23
|8.
|17
|5
|7
|5
|26 - 23
|22
|9.
|17
|5
|4
|8
|15 - 30
|19
|10.
|17
|2
|4
|11
|16 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|7
|7
|3
|28 - 17
|28
|2.
|17
|7
|4
|6
|26 - 27
|25
|3.
|1:1
|17
|5
|7
|5
|24 - 24
|22
|4.
|17
|5
|7
|5
|21 - 30
|22
|5.
|17
|5
|6
|6
|24 - 32
|21
|6.
|1:1
|17
|5
|5
|7
|21 - 26
|20
|7.
|2:1
|17
|4
|6
|7
|16 - 29
|18
|8.
|17
|3
|5
|9
|27 - 29
|14
|9.
|1:2
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|10.
|17
|3
|4
|10
|16 - 32
|13
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|20 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Лугано
|Целар Жан
|15 (3)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|11 (7)
|Люцерн
|Майер Макс
|11 (5)
|Люцерн
|Белоко Стефан
|13
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 11
|Люцерн
|Симани Денис
|2 8
|Базель
|Бургер Ваутер
|2 8