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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Цюрих
2:1
Второй тайм: 90+'
Грасcхоппер
0'
0:1
8' Гол
Пушич Петар
1:1
24' Гол
Камбери Линдрит
35' Желтая карточка
Шмидт Доминик
2:1
55' Гол
Джемаили Блерим
55' Желтая карточка
Джемаили Блерим
58' Желтая карточка
Абраши Амир
87' Желтая карточка
Пушич Петар
88' Желтая карточка
Конде Шейк
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
6
Алити
Фидан
17
Конде
Шейк
19
Боранияшевич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
21
Джемаили
Блерим
3
Герреро
Адрия
10
Маркезано
Антонио
23
Ронер
Фабиан
1
Морейра
Андре
77
Болла
Бендегуз
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
31
Шмидт
Доминик
II
6
Абраши
Амир
40
Кавабэ
Хаяо
8
Giotto
Morandi
23
Шабани
Меритан
10
Пушич
Петар
9
Демхасай
Шкельчим
Цюрих
3-1-4-2
Грасcхоппер
4-2-3-1

История личных встреч

Цюрих
Грасcхоппер

30 матчей

86.7%
13.3%
26 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
10 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
16.7%
26 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

52 матча

50%
19.2%
30.8%
26 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

19.2%
46.2%
34.6%
10 побед 24 ничьи 18 побед

Второй тайм

50%
19.2%
30.8%
26 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

С
1:2
С
1:4
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
3:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
К
2:1
С
1:0
С
0:4
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
5:0
С
2:3
С
4:3
SC
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
КШ
1:2
С
2:4
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
6:0
С
3:1
С
1:0
С
1:2
С
2:0
С
4:0
С
3:2
С
1:0
С
4:3
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

51
33

Голов в среднем за матч

1.89
1.32

Среднее время на гол

47
68

Всего голов

40
36

Голов в среднем за матч

1.6
1.33

Среднее время на гол

56
67

Всего голов

91
69

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Тотал матчей

2.5
42
Больше 81%
Меньше 19%
10
28
Больше 54%
Меньше 46%
24
20
Больше 38%
Меньше 62%
32
10
Больше 19%
Меньше 81%
42
6
Больше 12%
Меньше 88%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
50

Среднее время на гол

51
67

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосин Айегун 11 (1) 0.32
Окита Жонатан 7 (2) 0.21
Джемаили Блерим 5 (4) 0.15
Шимич Роко 3 (1) 0.09
Мэтью Ифиний 2 0.06
Маркезано Антонио 1 0.03
Ронер Фабиан 1 0.03
Конде Шейк 1 0.03
Красничи Бледиан 1 (1) 0.03
Хорншу Марк 1 0.03
Катич Никола 1 0.03
Камбери Линдрит 1 0.03
Крюезиу Мирлинд 1 0.03
Calixte Ligue 1 0.03
Боранияшевич Никола 0 0
Сельнес Оле 0 0
Алити Фидан 0 0
Герреро Адрия 0 0
Зайлер Штефан 0 0
Вьюнник Богдан 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 9 0.26
Дадашов Ренат 8 (2) 0.24
Шеттине Гильерме 6 0.18
Пушич Петар 5 (1) 0.15
Герц Кристиан 4 0.12
Нденге Тсии-Виллиам 3 0.09
Рибейро Томас 3 0.09
Шабани Меритан 3 0.09
Giotto Morandi 2 (1) 0.06
Болла Бендегуз 2 0.06
Демхасай Шкельчим 2 0.06
Francis Momoh 1 0.03
Лоосли Ноа 1 0.03
Феррейра Филипе 1 0.03
Dion Kacuri 1 0.03
Шмидт Доминик II 0 0
Секо Аюму 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алити Фидан 10 0
Конде Шейк 9 0
Крюезиу Мирлинд 7 1
Боранияшевич Никола 8 0
Сантини Иван 4 1
Джемаили Блерим 5 0
Сельнес Оле 5 0
Катич Никола 5 0
Камбери Линдрит 5 0
Шимич Роко 5 0
Ронер Фабиан 3 1
Омерагич Бечир 3 1
Окита Жонатан 2 1
Мэтью Ифиний 3 0
Герреро Адрия 3 0
Красничи Бледиан 1 1
Бреше Янник 2 0
Афдияй Донис 2 0
Тосин Айегун 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Метс Кароль 1 0
Костадинович Живко 1 0
Зайлер Штефан 1 0
Селмин Ходжа 1 0
Calixte Ligue 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 10 0
Герц Кристиан 8 0
Секо Аюму 6 1
Абраши Амир 7 0
Болла Бендегуз 7 0
Лоосли Ноа 3 2
Шеттине Гильерме 6 0
Шмидт Доминик II 6 0
Рибейро Томас 6 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Пушич Петар 4 0
Шабани Меритан 2 1
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Морейра Андре 2 0
Francis Momoh 2 0
Giotto Morandi 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Демхасай Шкельчим 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Чжон Сан Бин 1 0

Результаты матчей

Цюрих
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Грасcхоппер
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

11
10
Цюрих
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Грасcхоппер
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

21
16

Волевые поражения

13
24
Цюрих
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (9)
61% (20)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Грасcхоппер
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
24% (8)
45% (15)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

23
19

Волевые поражения

24
34

Голы по времени матча

Забито

19
18
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
0
0%
2
11%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
5
26%
6
33%
31-45
2
11%
5
28%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
7
37%
1
6%
76-90

Пропущено

22
31
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 16
1
5%
1
3%
1-15
5
23%
6
19%
16-30
3
14%
5
16%
31-45
6
27%
5
16%
46-60
3
14%
6
19%
61-75
4
18%
8
26%
76-90

Забито

16
32
6 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 16
2
13%
4
13%
1-15
3
19%
4
13%
16-30
1
6%
7
22%
31-45
3
19%
3
9%
46-60
2
13%
10
31%
61-75
5
31%
4
13%
76-90

Пропущено

29
28
14 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
10%
4
14%
1-15
5
17%
2
7%
16-30
6
21%
5
18%
31-45
4
14%
6
21%
46-60
5
17%
4
14%
61-75
6
21%
7
25%
76-90

Забито

35
50
14 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 15
10 Не забивали 4
2
6%
6
12%
1-15
6
17%
6
12%
16-30
6
17%
13
26%
31-45
5
14%
8
16%
46-60
4
11%
12
24%
61-75
12
34%
5
10%
76-90

Пропущено

51
59
23 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 36
19 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 29
4
8%
5
8%
1-15
10
20%
8
14%
16-30
9
18%
10
17%
31-45
10
20%
11
19%
46-60
8
16%
10
17%
61-75
10
20%
15
25%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0
Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1 Цюрих - Виль 3:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1
Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0

Результаты матчей

Цюрих
Грасcхоппер

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
9 раз 27%
4
1 раз 3%
1
16 раз 48%
2
9 раз 27%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
5
11
1.5
10
7
1
15
2.5
4
13
1
15
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
13
3
5
12
1.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
30
3
10
23
1.5
14
19
1
32
2.5
5
28
1
32
3.5
3
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 34 20 11 3 80 - 27 71
2.
Серветт
 34 13 15 6 49 - 43 54
3.
Лугано
 1:1 34 13 12 9 54 - 45 51
4.
Люцерн
 34 12 11 11 52 - 50 47
5.
Грасcхоппер
 1:2 34 12 7 15 53 - 59 43
6.
Базель
 1:1 34 10 13 11 45 - 46 43
7.
Санкт-Галлен
 34 10 11 13 60 - 50 41
8.
Цюрих
 2:1 34 9 14 11 37 - 52 41
9.
Винтертур
 34 8 8 18 31 - 62 32
10.
Сьон
 34 7 10 17 40 - 67 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 4 0 52 - 10 43
2.
Серветт
 17 8 8 1 28 - 13 32
3.
Лугано
 1:1 17 8 5 4 30 - 21 29
4.
Грасcхоппер
 1:2 17 9 2 6 33 - 27 29
5.
Санкт-Галлен
 17 7 6 4 33 - 21 27
6.
Базель
 1:1 17 5 8 4 24 - 20 23
7.
Цюрих
 2:1 17 5 8 4 21 - 23 23
8.
Люцерн
 17 5 7 5 26 - 23 22
9.
Винтертур
 17 5 4 8 15 - 30 19
10.
Сьон
 17 2 4 11 16 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 7 7 3 28 - 17 28
2.
Люцерн
 17 7 4 6 26 - 27 25
3.
Лугано
 1:1 17 5 7 5 24 - 24 22
4.
Серветт
 17 5 7 5 21 - 30 22
5.
Сьон
 17 5 6 6 24 - 32 21
6.
Базель
 1:1 17 5 5 7 21 - 26 20
7.
Цюрих
 2:1 17 4 6 7 16 - 29 18
8.
Санкт-Галлен
 17 3 5 9 27 - 29 14
9.
Грасcхоппер
 1:2 17 3 5 9 20 - 32 14
10.
Винтертур
 17 3 4 10 16 - 32 13
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 20 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 11 (7)
Люцерн Майер Макс 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 13
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 11
Люцерн Симани Денис 2 8
Базель Бургер Ваутер 2 8
Весь список
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    • Описание гола
      55'
      Г О О О О Л - Джемаили Блерим бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Лучшие коэффициенты
    Цюрих
    Ничья
    Грасcхоппер
    3.85
    7.10
    43.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Цюрих 2:1 Грасcхоппер онлайн

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