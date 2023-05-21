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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 21196
Цюрих
2:1
Конец матча
Грасcхоппер
0'
0:1
8' Гол
Пушич Петар
1:1
24' Гол
Камбери Линдрит
35' Желтая карточка
Шмидт Доминик
2:1
55' Гол
Джемаили Блерим
55' Желтая карточка
Джемаили Блерим
58' Желтая карточка
Абраши Амир
87' Желтая карточка
Пушич Петар
88' Желтая карточка
Конде Шейк
90'+4
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
6
Алити
Фидан
17
Конде
Шейк
19
Боранияшевич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
21
Джемаили
Блерим
3
Герреро
Адрия
10
Маркезано
Антонио
23
Ронер
Фабиан
1
Морейра
Андре
77
Болла
Бендегуз
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
31
Шмидт
Доминик
II
6
Абраши
Амир
40
Кавабэ
Хаяо
8
Giotto
Morandi
23
Шабани
Меритан
10
Пушич
Петар
9
Демхасай
Шкельчим
Цюрих
3-1-4-2
Грасcхоппер
4-2-3-1

История личных встреч

Цюрих
Грасcхоппер

30 матчей

86.7%
13.3%
26 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
10 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
16.7%
26 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

52 матча

50%
19.2%
30.8%
26 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

19.2%
46.2%
34.6%
10 побед 24 ничьи 18 побед

Второй тайм

50%
19.2%
30.8%
26 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

С
1:2
С
1:4
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
3:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
К
2:1
С
1:0
С
0:4
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
5:0
С
2:3
С
4:3
SC
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
КШ
1:2
С
2:4
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
6:0
С
3:1
С
1:0
С
1:2
С
2:0
С
4:0
С
3:2
С
1:0
С
4:3
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

51
33

Голов в среднем за матч

1.89
1.32

Среднее время на гол

47
68

Всего голов

40
36

Голов в среднем за матч

1.6
1.33

Среднее время на гол

56
67

Всего голов

91
69

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Тотал матчей

2.5
42
Больше 81%
Меньше 19%
10
28
Больше 54%
Меньше 46%
24
20
Больше 38%
Меньше 62%
32
10
Больше 19%
Меньше 81%
42
6
Больше 12%
Меньше 88%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
50

Среднее время на гол

51
67

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосин Айегун 11 (1) 0.32
Окита Жонатан 7 (2) 0.21
Джемаили Блерим 5 (4) 0.15
Шимич Роко 3 (1) 0.09
Мэтью Ифиний 2 0.06
Маркезано Антонио 1 0.03
Ронер Фабиан 1 0.03
Конде Шейк 1 0.03
Красничи Бледиан 1 (1) 0.03
Хорншу Марк 1 0.03
Катич Никола 1 0.03
Камбери Линдрит 1 0.03
Крюезиу Мирлинд 1 0.03
Calixte Ligue 1 0.03
Боранияшевич Никола 0 0
Сельнес Оле 0 0
Алити Фидан 0 0
Герреро Адрия 0 0
Зайлер Штефан 0 0
Вьюнник Богдан 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 9 0.26
Дадашов Ренат 8 (2) 0.24
Шеттине Гильерме 6 0.18
Пушич Петар 5 (1) 0.15
Герц Кристиан 4 0.12
Нденге Тсии-Виллиам 3 0.09
Рибейро Томас 3 0.09
Шабани Меритан 3 0.09
Giotto Morandi 2 (1) 0.06
Болла Бендегуз 2 0.06
Демхасай Шкельчим 2 0.06
Francis Momoh 1 0.03
Лоосли Ноа 1 0.03
Феррейра Филипе 1 0.03
Dion Kacuri 1 0.03
Шмидт Доминик II 0 0
Секо Аюму 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алити Фидан 10 0
Конде Шейк 10 0
Крюезиу Мирлинд 7 1
Боранияшевич Никола 8 0
Сантини Иван 4 1
Джемаили Блерим 5 0
Сельнес Оле 5 0
Катич Никола 5 0
Камбери Линдрит 5 0
Шимич Роко 5 0
Ронер Фабиан 3 1
Омерагич Бечир 3 1
Окита Жонатан 2 1
Мэтью Ифиний 3 0
Герреро Адрия 3 0
Красничи Бледиан 1 1
Бреше Янник 2 0
Афдияй Донис 2 0
Тосин Айегун 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Метс Кароль 1 0
Костадинович Живко 1 0
Зайлер Штефан 1 0
Селмин Ходжа 1 0
Calixte Ligue 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 10 0
Герц Кристиан 8 0
Секо Аюму 6 1
Абраши Амир 7 0
Болла Бендегуз 7 0
Лоосли Ноа 3 2
Шеттине Гильерме 6 0
Шмидт Доминик II 6 0
Рибейро Томас 6 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Пушич Петар 4 0
Шабани Меритан 2 1
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Морейра Андре 2 0
Francis Momoh 2 0
Giotto Morandi 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Демхасай Шкельчим 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Чжон Сан Бин 1 0

Результаты матчей

Цюрих
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Грасcхоппер
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

11
11
Цюрих
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Грасcхоппер
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

21
16

Волевые поражения

13
24
Цюрих
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (9)
62% (21)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (7)
44% (15)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
24% (8)
47% (16)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

24
19

Волевые поражения

24
35

Голы по времени матча

Забито

21
19
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
0
0%
3
16%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
5
24%
6
32%
31-45
3
14%
5
26%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
7
33%
1
5%
76-90

Пропущено

23
33
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
2
9%
1
3%
1-15
5
22%
7
21%
16-30
3
13%
5
15%
31-45
6
26%
6
18%
46-60
3
13%
6
18%
61-75
4
17%
8
24%
76-90

Забито

16
32
6 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
23 Не забивали 17
2
13%
4
13%
1-15
3
19%
4
13%
16-30
1
6%
7
22%
31-45
3
19%
3
9%
46-60
2
13%
10
31%
61-75
5
31%
4
13%
76-90

Пропущено

29
28
14 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
10%
4
14%
1-15
5
17%
2
7%
16-30
6
21%
5
18%
31-45
4
14%
6
21%
46-60
5
17%
4
14%
61-75
6
21%
7
25%
76-90

Забито

37
51
15 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 16
10 Не забивали 4
2
5%
7
14%
1-15
7
19%
6
12%
16-30
6
16%
13
25%
31-45
6
16%
8
16%
46-60
4
11%
12
24%
61-75
12
32%
5
10%
76-90

Пропущено

52
61
24 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 37
20 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 30
5
10%
5
8%
1-15
10
19%
9
15%
16-30
9
17%
10
16%
31-45
10
19%
12
20%
46-60
8
15%
10
16%
61-75
10
19%
15
25%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0
Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1 Цюрих - Виль 3:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1
Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0

Результаты матчей

Цюрих
Грасcхоппер

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
0
10 раз 29%
2
10 раз 29%
4
1 раз 3%
1
17 раз 50%
2
9 раз 26%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
6
11
1.5
10
7
1
16
2.5
4
13
1
16
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
3
5
12
1.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
10
0.5
Больше Меньше
31
3
11
23
1.5
14
20
1
33
2.5
5
29
1
33
3.5
3
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 34 20 11 3 80 - 27 71
2.
Серветт
 34 13 15 6 49 - 43 54
3.
Лугано
 34 13 12 9 54 - 45 51
4.
Люцерн
 34 12 11 11 52 - 50 47
5.
Грасcхоппер
 34 12 7 15 53 - 59 43
6.
Базель
 34 10 13 11 45 - 46 43
7.
Санкт-Галлен
 34 10 11 13 60 - 50 41
8.
Цюрих
 34 9 14 11 37 - 52 41
9.
Винтертур
 34 8 8 18 31 - 62 32
10.
Сьон
 34 7 10 17 40 - 67 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 4 0 52 - 10 43
2.
Серветт
 17 8 8 1 28 - 13 32
3.
Лугано
 17 8 5 4 30 - 21 29
4.
Грасcхоппер
 17 9 2 6 33 - 27 29
5.
Санкт-Галлен
 17 7 6 4 33 - 21 27
6.
Базель
 17 5 8 4 24 - 20 23
7.
Цюрих
 17 5 8 4 21 - 23 23
8.
Люцерн
 17 5 7 5 26 - 23 22
9.
Винтертур
 17 5 4 8 15 - 30 19
10.
Сьон
 17 2 4 11 16 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 7 7 3 28 - 17 28
2.
Люцерн
 17 7 4 6 26 - 27 25
3.
Лугано
 17 5 7 5 24 - 24 22
4.
Серветт
 17 5 7 5 21 - 30 22
5.
Сьон
 17 5 6 6 24 - 32 21
6.
Базель
 17 5 5 7 21 - 26 20
7.
Цюрих
 17 4 6 7 16 - 29 18
8.
Санкт-Галлен
 17 3 5 9 27 - 29 14
9.
Грасcхоппер
 17 3 5 9 20 - 32 14
10.
Винтертур
 17 3 4 10 16 - 32 13
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 20 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 11 (7)
Люцерн Майер Макс 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 13
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 11
Люцерн Симани Денис 2 8
Базель Бургер Ваутер 2 8
Весь список
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    • 55'
      Боранияшевич Никола сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      55'
      Г О О О О Л - Джемаили Блерим бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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