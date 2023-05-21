Тур: 34. Стадион: Санкт-Якоб Парк. Зрители: 21105
0'
19' Желтая карточкаКрешник Хайризи
1:0
35' ГолЗекири Анди
38' Желтая карточкаЗекири Анди
62' Желтая карточкаМалес Дариан
63' Желтая карточкаКалафьори Рикардо
1:1
84' ГолШтеффен Ренато
89' Желтая карточкаШтеффен Ренато
89' Желтая карточкаМаю Хишам
90' Вторая желтая карточкаКалафьори Рикардо
90' Желтая карточкаСаипи Амир
90' Желтая карточкаФрай Фабиан
90' Желтая карточкаФогель Хайко
90'+5
Ход матча
19'
35'
1:0
38'
62'
81'
84'
1:1
89'
89'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 6
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 17
-
5 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
90
Новоа
Уго
19
Малес
Дариан
30
Каде
Антон
17
Зекири
Анди
20
Думбия
Усман
77
Мацек
Роман
25
Бислими
Уран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
90 Новоа УгоПолузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
-
17 Зекири АндиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Фогель УгоПолузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Нападающий
-
-
25 Romeo Beney
-
39 Noah Streit
-
Главный тренер: Фогель Хайко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Думбия УсманЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бабич БорисНападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Базель
Лугано
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
23.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
33 матча
48.5%
33.3%
18.2%
16 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
18 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
31
Голов в среднем за матч
2.19
1.82
Среднее время на гол
41
49
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.12
1.19
Среднее время на гол
80
75
Всего голов
54
50
Голов в среднем за матч
1.64
1.52
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
55
59
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Анди
|11
|0.32
|Амдуни Зеки
|8 (1)
|0.24
|Брэдли Финк
|5
|0.15
|Малес Дариан
|4 (1)
|0.12
|Ндой Дан
|3
|0.09
|Огюстен Жан-Кевин
|3 (1)
|0.09
|Бургер Ваутер
|3
|0.09
|Комас Арнау
|2
|0.06
|Ланг Михаэль
|1
|0.03
|Новоа Уго
|1
|0.03
|Фрай Фабиан
|1 (1)
|0.03
|Лопес Серхио
|1
|0.03
|Адамс Касим
|1
|0.03
|Джака Таулант
|0
|0
|Диуф Энди
|0
|0
|Каде Антон
|0
|0
|Миллар Лиам
|0
|0
|Пельмар Анди
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Сене Кали
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|15 (4)
|0.44
|Эль-Амин Амура Мохамед
|7
|0.21
|Алиседа Игнасио
|7
|0.21
|Штеффен Ренато
|6
|0.18
|Саббатини Хонатан
|3
|0.09
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0.06
|Циглер Рето
|2
|0.06
|Думбия Усман
|2
|0.06
|Бабич Борис
|2
|0.06
|Бислими Уран
|2
|0.06
|Боттани Маттиа
|1
|0.03
|Маю Хишам
|1
|0.03
|Allan Arigoni
|1
|0.03
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.03
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.03
|Махмуд Хадж
|1
|0.03
|Мацек Роман
|0
|0
|Эспиноса Джон
|0
|0
|Дапрела Фабио
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|8
|2
|Джака Таулант
|8
|1
|Калафьори Рикардо
|6
|1
|Ндой Дан
|7
|0
|Малес Дариан
|6
|0
|Фрай Фабиан
|4
|1
|Ланг Михаэль
|4
|1
|Адамс Касим
|4
|1
|Огюстен Жан-Кевин
|5
|0
|Комас Арнау
|5
|0
|Миллар Лиам
|4
|0
|Пельмар Анди
|4
|0
|Диуф Энди
|4
|0
|Лопес Серхио
|3
|0
|Хитц Mapвин
|3
|0
|Зекири Анди
|3
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
|Фогель Уго
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Фогель Хайко
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсуэла Мильтон
|9
|1
|Allan Arigoni
|9
|0
|Штеффен Ренато
|8
|0
|Крешник Хайризи
|8
|0
|Хайдари Альбиан
|7
|0
|Дапрела Фабио
|5
|1
|Маю Хишам
|4
|1
|Махмуд Хадж
|4
|1
|Саббатини Хонатан
|4
|0
|Думбия Усман
|4
|0
|Саипи Амир
|4
|0
|Мацек Роман
|3
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Боттани Маттиа
|1
|1
|Бабич Борис
|2
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Эспиноса Джон
|1
|0
Результаты матчей
Базель
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Лугано
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
8
11
Базель
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Лугано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
17
11
Волевые поражения
18
24
Базель
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (14)
41% (14)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)
Лугано
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
29% (10)
47% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
23
15
Волевые поражения
26
35
Голы по времени матча
Забито
23
25
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 20
4
17%
2
8%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
3
13%
5
20%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
6
26%
2
8%
61-75
4
17%
11
44%
76-90
Пропущено
21
23
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
3
14%
5
22%
1-15
2
10%
5
22%
16-30
1
5%
5
22%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
10
48%
1
4%
76-90
Забито
21
31
9 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 12
22 Не забивали 17
3
14%
5
16%
1-15
5
24%
5
16%
16-30
1
5%
7
23%
31-45
6
29%
1
3%
46-60
3
14%
6
19%
61-75
3
14%
7
23%
76-90
Пропущено
26
20
16 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
12%
0
0%
1-15
6
23%
5
25%
16-30
7
27%
4
20%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
1
4%
3
15%
61-75
8
31%
6
30%
76-90
Забито
44
56
19 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 19
11 Не забивали 3
7
16%
7
13%
1-15
8
18%
8
14%
16-30
4
9%
12
21%
31-45
9
20%
3
5%
46-60
9
20%
8
14%
61-75
7
16%
18
32%
76-90
Пропущено
47
43
22 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 27
6
13%
5
12%
1-15
8
17%
10
23%
16-30
8
17%
9
21%
31-45
3
6%
4
9%
46-60
4
9%
8
19%
61-75
18
38%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2
Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2
Лугано
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2
Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3
Результаты матчей
Базель
Лугано
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
7 раз 41%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
0:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 32%
1
11 раз 32%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
15 раз 44%
2
12 раз 35%
0
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Базель
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
710
98
413
215
116
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
143
512
710
215
215
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
313
1222
1618
628
430
331
232
133
133
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|20 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Лугано
|Целар Жан
|15 (3)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|11 (7)
|Люцерн
|Майер Макс
|11 (5)
|Люцерн
|Белоко Стефан
|13
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 11
|Люцерн
|Симани Денис
|2 8
|Базель
|Бургер Ваутер
|2 8