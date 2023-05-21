  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 21105
Базель
1:1
Конец матча
Лугано
0'
19' Желтая карточка
Крешник Хайризи
1:0
35' Гол
Зекири Анди
38' Желтая карточка
Зекири Анди
62' Желтая карточка
Малес Дариан
63' Желтая карточка
Калафьори Рикардо
1:1
84' Гол
Штеффен Ренато
89' Желтая карточка
Штеффен Ренато
89' Желтая карточка
Маю Хишам
90' Вторая желтая карточка
Калафьори Рикардо
90' Желтая карточка
Саипи Амир
90' Желтая карточка
Фрай Фабиан
90' Желтая карточка
Фогель Хайко
90'+5
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
21
Пельмар
Анди
33
Калафьори
Рикардо
20
Фрай
Фабиан
90
Новоа
Уго
19
Малес
Дариан
8
Диуф
Энди
30
Каде
Антон
17
Зекири
Анди
10
Огюстен
Жан-Кевин
1
Саипи
Амир
34
Allan
Arigoni
20
Думбия
Усман
4
Крешник
Хайризи
23
Валенсуэла
Мильтон
77
Мацек
Роман
14
Саббатини
Хонатан
25
Бислими
Уран
11
Штеффен
Ренато
9
Целар
Жан
31
Алиседа
Игнасио
Базель
3-1-4-2
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Базель
Лугано

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
23.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

33 матча

48.5%
33.3%
18.2%
16 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
18 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:2
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
0:2
ТМК
1:2
С
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
2:2
С
1:0
С
4:4
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
3:2
С
2:2
С
0:1
С
0:1
С
0:4
С
1:1
С
2:2
С
4:0
С
2:2
С
4:1
С
3:0
С
1:4
С
3:1
С
1:3
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

35
31

Голов в среднем за матч

2.19
1.82

Среднее время на гол

41
49

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.12
1.19

Среднее время на гол

80
75

Всего голов

54
50

Голов в среднем за матч

1.64
1.52

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

55
59

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Анди 11 0.32
Амдуни Зеки 8 (1) 0.24
Брэдли Финк 5 0.15
Малес Дариан 4 (1) 0.12
Ндой Дан 3 0.09
Огюстен Жан-Кевин 3 (1) 0.09
Бургер Ваутер 3 0.09
Комас Арнау 2 0.06
Ланг Михаэль 1 0.03
Новоа Уго 1 0.03
Фрай Фабиан 1 (1) 0.03
Лопес Серхио 1 0.03
Адамс Касим 1 0.03
Джака Таулант 0 0
Диуф Энди 0 0
Каде Антон 0 0
Миллар Лиам 0 0
Пельмар Анди 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Сене Кали 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 15 (4) 0.44
Эль-Амин Амура Мохамед 7 0.21
Алиседа Игнасио 7 0.21
Штеффен Ренато 6 0.18
Саббатини Хонатан 3 0.09
Валенсуэла Мильтон 2 0.06
Циглер Рето 2 0.06
Думбия Усман 2 0.06
Бабич Борис 2 0.06
Бислими Уран 2 0.06
Боттани Маттиа 1 0.03
Маю Хишам 1 0.03
Allan Arigoni 1 0.03
Хайле-Селассие Марен 1 0.03
Де Кейрос Ноа 1 0.03
Махмуд Хадж 1 0.03
Мацек Роман 0 0
Эспиноса Джон 0 0
Дапрела Фабио 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 8 2
Джака Таулант 8 1
Калафьори Рикардо 6 1
Ндой Дан 7 0
Малес Дариан 6 0
Фрай Фабиан 4 1
Ланг Михаэль 4 1
Адамс Касим 4 1
Огюстен Жан-Кевин 5 0
Комас Арнау 5 0
Миллар Лиам 4 0
Пельмар Анди 4 0
Диуф Энди 4 0
Лопес Серхио 3 0
Хитц Mapвин 3 0
Зекири Анди 3 0
Амдуни Зеки 1 0
Джига Нассер 1 0
Фогель Уго 1 0
Брэдли Финк 1 0
Фогель Хайко 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсуэла Мильтон 9 1
Allan Arigoni 9 0
Штеффен Ренато 8 0
Крешник Хайризи 8 0
Хайдари Альбиан 7 0
Дапрела Фабио 5 1
Маю Хишам 4 1
Махмуд Хадж 4 1
Саббатини Хонатан 4 0
Думбия Усман 4 0
Саипи Амир 4 0
Мацек Роман 3 0
Целар Жан 3 0
Бислими Уран 3 0
Боттани Маттиа 1 1
Бабич Борис 2 0
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Циглер Рето 1 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Эспиноса Джон 1 0

Результаты матчей

Базель
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Лугано
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

8
11
Базель
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Лугано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
11

Волевые поражения

18
24
Базель
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (14)
41% (14)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)
Лугано
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
29% (10)
47% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

23
15

Волевые поражения

26
35

Голы по времени матча

Забито

23
25
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 20
4
17%
2
8%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
3
13%
5
20%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
6
26%
2
8%
61-75
4
17%
11
44%
76-90

Пропущено

21
23
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
3
14%
5
22%
1-15
2
10%
5
22%
16-30
1
5%
5
22%
31-45
2
10%
2
9%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
10
48%
1
4%
76-90

Забито

21
31
9 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 12
22 Не забивали 17
3
14%
5
16%
1-15
5
24%
5
16%
16-30
1
5%
7
23%
31-45
6
29%
1
3%
46-60
3
14%
6
19%
61-75
3
14%
7
23%
76-90

Пропущено

26
20
16 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
12%
0
0%
1-15
6
23%
5
25%
16-30
7
27%
4
20%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
1
4%
3
15%
61-75
8
31%
6
30%
76-90

Забито

44
56
19 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 19
11 Не забивали 3
7
16%
7
13%
1-15
8
18%
8
14%
16-30
4
9%
12
21%
31-45
9
20%
3
5%
46-60
9
20%
8
14%
61-75
7
16%
18
32%
76-90

Пропущено

47
43
22 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 27
6
13%
5
12%
1-15
8
17%
10
23%
16-30
8
17%
9
21%
31-45
3
6%
4
9%
46-60
4
9%
8
19%
61-75
18
38%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2
Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2
Лугано
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2
Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3

Результаты матчей

Базель
Лугано

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
7 раз 41%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
0:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 32%
1
11 раз 32%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
15 раз 44%
2
12 раз 35%
0
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Базель
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
7
10
1.5
9
8
4
13
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
1
16
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
3
5
12
1.5
7
10
2
15
2.5
2
15
2
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
31
3
12
22
1.5
16
18
6
28
2.5
4
30
3
31
3.5
2
32
1
33
4.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 34 20 11 3 80 - 27 71
2.
Серветт
 34 13 15 6 49 - 43 54
3.
Лугано
 34 13 12 9 54 - 45 51
4.
Люцерн
 34 12 11 11 52 - 50 47
5.
Грасcхоппер
 34 12 7 15 53 - 59 43
6.
Базель
 34 10 13 11 45 - 46 43
7.
Санкт-Галлен
 34 10 11 13 60 - 50 41
8.
Цюрих
 34 9 14 11 37 - 52 41
9.
Винтертур
 34 8 8 18 31 - 62 32
10.
Сьон
 34 7 10 17 40 - 67 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 4 0 52 - 10 43
2.
Серветт
 17 8 8 1 28 - 13 32
3.
Лугано
 17 8 5 4 30 - 21 29
4.
Грасcхоппер
 17 9 2 6 33 - 27 29
5.
Санкт-Галлен
 17 7 6 4 33 - 21 27
6.
Базель
 17 5 8 4 24 - 20 23
7.
Цюрих
 17 5 8 4 21 - 23 23
8.
Люцерн
 17 5 7 5 26 - 23 22
9.
Винтертур
 17 5 4 8 15 - 30 19
10.
Сьон
 17 2 4 11 16 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 7 7 3 28 - 17 28
2.
Люцерн
 17 7 4 6 26 - 27 25
3.
Лугано
 17 5 7 5 24 - 24 22
4.
Серветт
 17 5 7 5 21 - 30 22
5.
Сьон
 17 5 6 6 24 - 32 21
6.
Базель
 17 5 5 7 21 - 26 20
7.
Цюрих
 17 4 6 7 16 - 29 18
8.
Санкт-Галлен
 17 3 5 9 27 - 29 14
9.
Грасcхоппер
 17 3 5 9 20 - 32 14
10.
Винтертур
 17 3 4 10 16 - 32 13
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 20 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 11 (7)
Люцерн Майер Макс 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 13
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 11
Люцерн Симани Денис 2 8
Базель Бургер Ваутер 2 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Зекири Анди уходит с поля. Зеки Амдуни выходит вместо него
    • 46'
      Uran Bislimi уходит с поля. Эль-Амин Амура Мохамед выходит вместо него
    • 46'
      Kreshnik Hajrizi уходит с поля. Эспиноса Джон выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      38'
      Зекири Анди получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Anton Kade сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Зекири Анди бьет в цель!
    • Желтая карточка
      19'
      Kreshnik Hajrizi получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Базель 1:1 Лугано онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     