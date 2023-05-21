Тур: 9. Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr.
0:1
Второй тайм: 65'
Ход матча
10'
52'
0:1
19
Iman
Mafi
11
Педру
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Iman MafiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Педру СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Thomas Ness2
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 David Agbo
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
История личных встреч
Дьерв
Кристиансунд
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.86
0.86
Тотал матчей
1.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
Среднее время на гол
105
105
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|5
|0.56
|Угланн Микаэль
|2
|0.22
|Вильсон Петер
|1
|0.11
|Iman Mafi
|1
|0.11
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|5 (1)
|0.56
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.33
|Mikkel Rakneberg
|3
|0.33
|Мава Мозес
|2
|0.22
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.11
|Leander Alvheim
|1
|0.11
|Ертсен Торгиль
|0
|0
|Сивертсен Оскар
|0
|0
|Нилсен Снорре
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филиберт Энцо
|1
|1
|Вихманн Матиас
|2
|0
|Бренден Эрик
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Thomas Ness2
|2
|0
|Erik Sandberg
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Torje Wichne
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Lucas Larade
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилсен Снорре
|3
|1
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Картум Сандер Эрик
|2
|0
|Ярл Себастиан
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
|Leander Alvheim
|1
|0
Результаты матчей
Дьерв
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Кристиансунд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
1
Дьерв
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кристиансунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
1
10
Дьерв
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Кристиансунд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
5
11
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
50%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
2
20%
4
29%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
4
36%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
4
29%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3
Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 1:0 Дьерв - Линенсе 0:0 Викинг - Дьерв 0:1 Стабек - Дьерв 0:0 Дьерв - Арендал 2:4 Дьерв - ФК Флекрой 5:2 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Дьерв - Русенборг 2:4 Тромсё - Дьерв 2:2
Кристиансунд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кристиансунд - Ранхейм 3:2 Санднес - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Брюне 3:1 Кристиансунд - Согндаль 2:1
Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Старт - Кристиансунд 4:0 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Левангер 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Хонка - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 0:4 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Кристиансунд - Трефф 4:3 Кристиансунд - Браттвог 3:1 Кристиансунд - Дьерв 1:1
Результаты матчей
Дьерв
Кристиансунд
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Дьерв
Кристиансунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
35
53
17
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|2.
|0:2
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|3.
|2:0
|9
|5
|2
|2
|12 - 11
|17
|4.
|2:1
|9
|4
|4
|1
|22 - 14
|16
|5.
|0:1
|9
|3
|5
|1
|5 - 3
|14
|6.
|1:1
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|7.
|1:0
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|8.
|0:1
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|9.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|10.
|9
|2
|4
|3
|11 - 9
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|12.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|14.
|1:1
|9
|1
|5
|3
|9 - 13
|8
|15.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|11 - 19
|7
|16.
|1:2
|9
|0
|4
|5
|8 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|2.
|0:2
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|7.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|8.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|10.
|2:1
|4
|2
|1
|1
|12 - 8
|7
|11.
|0:1
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|12.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|13.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|14.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|16.
|1:2
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|2.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|3.
|2:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|5.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|6.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|7.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|1:1
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|10.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|11.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|12.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|13.
|1:2
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|15.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|6
|Старт
|Скогволд Хенрик
|5 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Старт
|Alagie Sanyang
|5
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|5
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2
|Старт
|Вормгор Вито
|3
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3