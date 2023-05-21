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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 9. Стадион: .
Дьерв
0:1
Второй тайм: 65'
Кристиансунд
0'
10' Желтая карточка
Вихманн Матиас
0:1
52' Гол
Мава Мозес

Ход матча

10'
Вихманн Матиас
 
46'
 
Ярл Себастиан
Коли Алиу
52'
0:1
Мава Мозес
63'
Erik Groenner
Сейнтье Джереми
 
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Кристиансунд
9.00
4.10
2.95
Все Коэффициенты
20
Oeystein
Oevretveit
4
Ange
Mutsinzi
5
Erik
Sandberg
3
Lucas
Larade
2
Torje
Wichne
18
Andre
Rosmer
Richstad
6
Вихманн
Матиас
19
Iman
Mafi
21
Эукленн
Сондре
30
Сейнтье
Джереми
11
Педру
Самуэл
1
Макдермот
Шон
26
Виллиамсен
Макс
5
Ульвестад
Дан
Петер
19
Коли
Алиу
15
Mikkel
Rakneberg
21
Брохолм
Мариус
6
Хопмарк
Андреас
8
Картум
Сандер
Эрик
7
Ертсен
Торгиль
9
Стокке
Беньямин
11
Мава
Мозес
Дьерв
3-5-2
Кристиансунд
3-5-2

История личных встреч

Дьерв
Кристиансунд

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

Т
1:1
Т
1:0
ПД
1:1
ПД
2:0
Т(
0:2
ПД
0:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.86

Тотал матчей

1.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2

Среднее время на гол

105
105

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 5 0.56
Угланн Микаэль 2 0.22
Вильсон Петер 1 0.11
Iman Mafi 1 0.11
Вихманн Матиас 0 0
Andre Rosmer Richstad 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 5 (1) 0.56
Картум Сандер Эрик 3 0.33
Mikkel Rakneberg 3 0.33
Мава Мозес 2 0.22
Ульвестад Дан Петер 1 0.11
Leander Alvheim 1 0.11
Ертсен Торгиль 0 0
Сивертсен Оскар 0 0
Нилсен Снорре 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филиберт Энцо 1 1
Вихманн Матиас 2 0
Бренден Эрик 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Thomas Ness2 2 0
Erik Sandberg 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Torje Wichne 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Lucas Larade 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилсен Снорре 3 1
Ертсен Торгиль 3 0
Картум Сандер Эрик 2 0
Ярл Себастиан 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0
Leander Alvheim 1 0

Результаты матчей

Дьерв
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Кристиансунд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
1
Дьерв
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кристиансунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
10
Дьерв
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Кристиансунд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

5
11

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
50%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
2
20%
4
29%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
4
36%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
4
29%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3
Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 1:0 Дьерв - Линенсе 0:0 Викинг - Дьерв 0:1 Стабек - Дьерв 0:0 Дьерв - Арендал 2:4 Дьерв - ФК Флекрой 5:2 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Дьерв - Русенборг 2:4 Тромсё - Дьерв 2:2
Кристиансунд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кристиансунд - Ранхейм 3:2 Санднес - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Брюне 3:1 Кристиансунд - Согндаль 2:1
Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Старт - Кристиансунд 4:0 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Левангер 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Хонка - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 0:4 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Кристиансунд - Трефф 4:3 Кристиансунд - Браттвог 3:1 Кристиансунд - Дьерв 1:1

Результаты матчей

Дьерв
Кристиансунд

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Дьерв
Кристиансунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
4
1
1
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
5
3
1
7
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 1:0 9 6 1 2 15 - 11 19
2.
Согндаль
 0:2 9 5 2 2 13 - 11 17
3.
Ранхейм
 2:0 9 5 2 2 12 - 11 17
4.
Старт
 2:1 9 4 4 1 22 - 14 16
5.
Фредрикстад
 0:1 9 3 5 1 5 - 3 14
6.
Мосс
 1:1 9 3 5 1 10 - 8 14
7.
Хёдд
 1:0 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Конгсвингер
 0:1 9 4 0 5 12 - 12 12
9.
Рёуфосс
 1:0 9 3 3 3 9 - 7 12
10.
Санднес
 9 2 4 3 11 - 9 10
11.
Брюне
 9 2 4 3 10 - 13 10
12.
Мьёндален
 0:0 9 2 3 4 10 - 12 9
13.
Дьерв
 0:1 9 2 2 5 11 - 14 8
14.
КФУМ
 1:1 9 1 5 3 9 - 13 8
15.
Скейд
 0:0 9 1 4 4 11 - 19 7
16.
Осане
 1:2 9 0 4 5 8 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 1:0 5 4 0 1 10 - 5 12
2.
Согндаль
 0:2 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мосс
 1:1 5 3 1 1 5 - 3 10
4.
Конгсвингер
 0:1 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Ранхейм
 2:0 4 3 0 1 7 - 7 9
6.
Брюне
 5 2 3 0 6 - 4 9
7.
Хёдд
 1:0 5 2 3 0 4 - 2 9
8.
Рёуфосс
 1:0 4 2 2 0 5 - 0 8
9.
Санднес
 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Старт
 2:1 4 2 1 1 12 - 8 7
11.
Фредрикстад
 0:1 4 1 3 0 2 - 1 6
12.
КФУМ
 1:1 5 1 3 1 6 - 5 6
13.
Мьёндален
 0:0 5 1 2 2 6 - 6 5
14.
Дьерв
 0:1 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Скейд
 0:0 4 0 3 1 4 - 7 3
16.
Осане
 1:2 4 0 1 3 5 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Старт
 2:1 5 2 3 0 10 - 6 9
2.
Фредрикстад
 0:1 5 2 2 1 3 - 2 8
3.
Ранхейм
 2:0 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Кристиансунд
 1:0 4 2 1 1 5 - 6 7
5.
Согндаль
 0:2 5 2 1 2 7 - 8 7
6.
Хёдд
 1:0 4 1 1 2 6 - 6 4
7.
Дьерв
 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Мьёндален
 0:0 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Мосс
 1:1 4 0 4 0 5 - 5 4
10.
Рёуфосс
 1:0 5 1 1 3 4 - 7 4
11.
Скейд
 0:0 5 1 1 3 7 - 12 4
12.
Конгсвингер
 0:1 5 1 0 4 3 - 8 3
13.
Осане
 1:2 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Санднес
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
КФУМ
 1:1 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Брюне
 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 6
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Старт Alagie Sanyang 5
Конгсвингер Joacim Holtan 5
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Старт Вормгор Вито 3
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    10'
    Вихманн Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Кристиансунд
9.00
4.10
2.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дьерв 0:1 Кристиансунд онлайн

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