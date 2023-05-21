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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 1391
Дьерв
1:1
Конец матча
Кристиансунд
0'
10' Желтая карточка
Вихманн Матиас
0:1
52' Гол
Мава Мозес
1:1
71' Гол
Ange Mutsinzi
90' Желтая карточка
Сивертсен Оскар
90'+5
20
Oeystein
Oevretveit
4
Ange
Mutsinzi
5
Erik
Sandberg
3
Lucas
Larade
2
Torje
Wichne
18
Andre
Rosmer
Richstad
6
Вихманн
Матиас
19
Iman
Mafi
21
Эукленн
Сондре
30
Сейнтье
Джереми
11
Педру
Самуэл
1
Макдермот
Шон
26
Виллиамсен
Макс
5
Ульвестад
Дан
Петер
19
Коли
Алиу
15
Mikkel
Rakneberg
21
Брохолм
Мариус
6
Хопмарк
Андреас
8
Картум
Сандер
Эрик
7
Ертсен
Торгиль
9
Стокке
Беньямин
11
Мава
Мозес
Дьерв
3-5-2
Кристиансунд
3-5-2

История личных встреч

Дьерв
Кристиансунд

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

Т
1:1
Т
1:0
ПД
1:1
ПД
2:0
Т(
0:2
ПД
0:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.86

Тотал матчей

1.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2

Среднее время на гол

105
105

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 5 0.56
Угланн Микаэль 2 0.22
Вильсон Петер 1 0.11
Iman Mafi 1 0.11
Ange Mutsinzi 1 0.11
Вихманн Матиас 0 0
Andre Rosmer Richstad 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 5 (1) 0.56
Картум Сандер Эрик 3 0.33
Mikkel Rakneberg 3 0.33
Мава Мозес 2 0.22
Ульвестад Дан Петер 1 0.11
Leander Alvheim 1 0.11
Ертсен Торгиль 0 0
Сивертсен Оскар 0 0
Нилсен Снорре 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филиберт Энцо 1 1
Вихманн Матиас 2 0
Бренден Эрик 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Thomas Ness2 2 0
Erik Sandberg 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Torje Wichne 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Lucas Larade 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилсен Снорре 3 1
Ертсен Торгиль 3 0
Картум Сандер Эрик 2 0
Ярл Себастиан 1 0
Сивертсен Оскар 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0
Leander Alvheim 1 0

Результаты матчей

Дьерв
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Кристиансунд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
2
Дьерв
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кристиансунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
10
Дьерв
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Кристиансунд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

6
12

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
33%
3
43%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
2
18%
4
27%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
4
33%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
27%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3
Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 1:0 Дьерв - Линенсе 0:0 Викинг - Дьерв 0:1 Стабек - Дьерв 0:0 Дьерв - Арендал 2:4 Дьерв - ФК Флекрой 5:2 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Дьерв - Русенборг 2:4 Тромсё - Дьерв 2:2
Кристиансунд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кристиансунд - Ранхейм 3:2 Санднес - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Брюне 3:1 Кристиансунд - Согндаль 2:1
Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Старт - Кристиансунд 4:0 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Левангер 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Хонка - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 0:4 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Кристиансунд - Трефф 4:3 Кристиансунд - Браттвог 3:1 Кристиансунд - Дьерв 1:1

Результаты матчей

Дьерв
Кристиансунд

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Дьерв
Кристиансунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
5
4
1
8
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 9 5 2 2 15 - 12 17
2.
Согндаль
 9 5 2 2 13 - 11 17
3.
Ранхейм
 9 5 2 2 12 - 11 17
4.
Конгсвингер
 9 5 0 4 14 - 12 15
5.
Фредрикстад
 9 3 6 0 6 - 3 15
6.
Старт
 9 3 5 1 22 - 15 14
7.
Мосс
 9 3 4 2 11 - 11 13
8.
Мьёндален
 9 3 2 4 12 - 12 11
9.
Хёдд
 9 2 5 2 10 - 9 11
10.
Санднес
 9 2 4 3 11 - 9 10
11.
КФУМ
 9 2 4 3 12 - 14 10
12.
Брюне
 9 2 4 3 10 - 13 10
13.
Рёуфосс
 9 2 3 4 9 - 9 9
14.
Дьерв
 9 2 3 4 12 - 14 9
15.
Скейд
 9 1 3 5 11 - 21 6
16.
Осане
 9 0 5 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 5 4 0 1 10 - 5 12
2.
Согндаль
 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мосс
 5 3 1 1 5 - 3 10
4.
Конгсвингер
 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Ранхейм
 4 3 0 1 7 - 7 9
6.
Брюне
 5 2 3 0 6 - 4 9
7.
Санднес
 5 2 2 1 8 - 4 8
8.
КФУМ
 5 2 2 1 9 - 6 8
9.
Старт
 4 2 1 1 12 - 8 7
10.
Хёдд
 5 1 4 0 4 - 3 7
11.
Фредрикстад
 4 1 3 0 2 - 1 6
12.
Рёуфосс
 4 1 2 1 5 - 2 5
13.
Мьёндален
 5 1 2 2 6 - 6 5
14.
Дьерв
 5 1 2 2 8 - 9 5
15.
Осане
 4 0 2 2 6 - 8 2
16.
Скейд
 4 0 2 2 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 2 3 0 4 - 2 9
2.
Ранхейм
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Согндаль
 5 2 1 2 7 - 8 7
4.
Старт
 5 1 4 0 10 - 7 7
5.
Мьёндален
 4 2 0 2 6 - 6 6
6.
Конгсвингер
 5 2 0 3 5 - 8 6
7.
Кристиансунд
 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Хёдд
 4 1 1 2 6 - 6 4
9.
Дьерв
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Рёуфосс
 5 1 1 3 4 - 7 4
11.
Скейд
 5 1 1 3 7 - 12 4
12.
Мосс
 4 0 3 1 6 - 8 3
13.
Осане
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Санднес
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
КФУМ
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Брюне
 4 0 1 3 4 - 9 1
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  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 6
Конгсвингер Joacim Holtan 6
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Старт Alagie Sanyang 5
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 5
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Старт Вормгор Вито 3
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Желтая карточка
      10'
      Вихманн Матиас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Дьерв 1:1 Кристиансунд онлайн

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