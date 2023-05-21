  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 9. Стадион: .
Рёуфосс
1:0
Второй тайм: 63'
Конгсвингер
0'
42' Желтая карточка
Andreas Osterud
44' Желтая карточка
Joacim Holtan
1:0
45' Гол
Gard Simenstad
57' Желтая карточка
Harald Holter

Ход матча

33'
 
Daniel Lysgaard
Victor Grodaas
42'
Andreas Osterud
 
44'
 
Joacim Holtan
45'
Gard Simenstad
1:0
46'
 
Солнёрдал Оскар
Jesper Grundt
46'
 
Martin Hellan
Хокенстад Матс
46'
 
Adem Gueven
Ludvig Langrekken
57'
 
Harald Holter
Лучшие коэффициенты
Рёуфосс
Ничья
Конгсвингер
2.85
3.65
7.70
Все Коэффициенты
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
5
Arnar
Thor
Gudjonsson
14
Jamal
Deen
Haruna
11
Nicolai
Fremstad
20
Gard
Simenstad
25
Erik
Froeysa
6
Haakon
Butli
Hammer
10
Loris
Mettler
4
Sivert
Westerlund
21
Magnus
Fagernes
7
Andreas
Osterud
1
Стрёмберг
Август
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
3
Victor
Grodaas
23
Martin
Tangen
Vinjor
8
Моберг
Вегар
6
Harald
Holter
20
Jesper
Grundt
12
Хокенстад
Матс
22
Ludvig
Langrekken
18
Joacim
Holtan
Рёуфосс
3-5-2
Конгсвингер
3-5-2

История личных встреч

Рёуфосс
Конгсвингер

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
0:0
К
4:2
ПД
2:4
ПД
3:2
КН
1:1
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2.67
1.4

Среднее время на гол

33
64

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.91
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

47
61

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 2 0.22
Gard Simenstad 1 0.11
Loris Mettler 1 0.11
Haakon Butli Hammer 1 0.11
Nicolai Fremstad 1 0.11
Arnar Thor Gudjonsson 1 0.11
Браттбакк Филип 1 0.11
Andreas Osterud 1 0.11
Simen Hagboe 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 5 0.56
Adem Gueven 2 0.22
Хокенстад Матс 1 0.11
Martin Tangen Vinjor 1 0.11
Jesper Grundt 1 0.11
Eric Taylor 1 0.11
Martin Hellan 1 0.11
Harald Holter 0 0
Холме Фредрик 0 0
Герсон Ларс 0 0
Моберг Вегар 0 0
Ludvig Langrekken 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andreas Osterud 2 0
Haakon Butli Hammer 2 0
Jamal Deen Haruna 2 0
Adrian Olsen Teigen 1 0
Nicolai Fremstad 1 0
Браттбакк Филип 1 0
Loris Mettler 1 0
Magnus Fagernes 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 3 0
Joacim Holtan 2 0
Martin Hellan 2 0
Brage Pedersen 0 1
Стрёмберг Август 1 0
Холме Фредрик 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Marius Aamodt Eriksen 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Конгсвингер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
1
Рёуфосс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Конгсвингер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

3
9
Рёуфосс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Конгсвингер
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

3
10

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

5
9
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
3
60%
2
22%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
3
33%
2
17%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0
Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - КФУМ 4:0 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2 Рёуфосс - Берум 2:2 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Улленсакер-Киса 6:0 Рёуфосс - Гроруд 3:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 4:1 Рёуфосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Тотен 4:1
Конгсвингер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2
Конгсвингер - Хёдд 0:3 Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Конгсвингер - СК Гйовик-Лин 0:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Старт - Конгсвингер 0:1

Результаты матчей

Рёуфосс
Конгсвингер

Точный счет

0:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
3
1
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
4
4
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 1:0 9 6 1 2 15 - 11 19
2.
Согндаль
 0:2 9 5 2 2 13 - 11 17
3.
Ранхейм
 2:0 9 5 2 2 12 - 11 17
4.
Старт
 2:1 9 4 4 1 22 - 14 16
5.
Фредрикстад
 0:1 9 3 5 1 5 - 3 14
6.
Мосс
 1:1 9 3 5 1 10 - 8 14
7.
Хёдд
 1:0 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Конгсвингер
 0:1 9 4 0 5 12 - 12 12
9.
Рёуфосс
 1:0 9 3 3 3 9 - 7 12
10.
Санднес
 9 2 4 3 11 - 9 10
11.
Брюне
 9 2 4 3 10 - 13 10
12.
Мьёндален
 0:0 9 2 3 4 10 - 12 9
13.
Дьерв
 0:1 9 2 2 5 11 - 14 8
14.
КФУМ
 1:1 9 1 5 3 9 - 13 8
15.
Скейд
 0:0 9 1 4 4 11 - 19 7
16.
Осане
 1:2 9 0 4 5 8 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 1:0 5 4 0 1 10 - 5 12
2.
Согндаль
 0:2 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мосс
 1:1 5 3 1 1 5 - 3 10
4.
Конгсвингер
 0:1 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Ранхейм
 2:0 4 3 0 1 7 - 7 9
6.
Брюне
 5 2 3 0 6 - 4 9
7.
Хёдд
 1:0 5 2 3 0 4 - 2 9
8.
Рёуфосс
 1:0 4 2 2 0 5 - 0 8
9.
Санднес
 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Старт
 2:1 4 2 1 1 12 - 8 7
11.
Фредрикстад
 0:1 4 1 3 0 2 - 1 6
12.
КФУМ
 1:1 5 1 3 1 6 - 5 6
13.
Мьёндален
 0:0 5 1 2 2 6 - 6 5
14.
Дьерв
 0:1 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Скейд
 0:0 4 0 3 1 4 - 7 3
16.
Осане
 1:2 4 0 1 3 5 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Старт
 2:1 5 2 3 0 10 - 6 9
2.
Фредрикстад
 0:1 5 2 2 1 3 - 2 8
3.
Ранхейм
 2:0 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Кристиансунд
 1:0 4 2 1 1 5 - 6 7
5.
Согндаль
 0:2 5 2 1 2 7 - 8 7
6.
Хёдд
 1:0 4 1 1 2 6 - 6 4
7.
Дьерв
 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Мьёндален
 0:0 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Мосс
 1:1 4 0 4 0 5 - 5 4
10.
Рёуфосс
 1:0 5 1 1 3 4 - 7 4
11.
Скейд
 0:0 5 1 1 3 7 - 12 4
12.
Конгсвингер
 0:1 5 1 0 4 3 - 8 3
13.
Осане
 1:2 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Санднес
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
КФУМ
 1:1 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Брюне
 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 6
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Старт Alagie Sanyang 5
Конгсвингер Joacim Holtan 5
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Старт Вормгор Вито 3
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Gard Simenstad бьет в цель!
  • Желтая карточка
    44'
    Joacim Holtan получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Andreas Oesterud получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Victor Grodaas уходит с поля. Daniel Lysgaard выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Рёуфосс.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.33. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.33 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Рёуфосс
Ничья
Конгсвингер
2.85
3.65
7.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рёуфосс 1:0 Конгсвингер онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Рёуфосс
Конгсвингер
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 