Тур: 9. Стадион: NAMMO Stadion. Зрители: 922
1:2
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаAndreas Osterud
43' Желтая карточкаJoacim Holtan
1:0
45' ГолGard Simenstad
57' Желтая карточкаHarald Holter
1:1
67' ГолJoacim Holtan
70' Желтая карточкаСолнёрдал Оскар
76' Желтая карточкаArnar Thor Gudjonsson
83' Желтая карточкаKodjo Somesi
1:2
88' ГолМоберг Вегар
90'+7
Ход матча
41'
43'
45'
1:0
57'
67'
1:1
70'
83'
88'
1:2
25
Erik
Froeysa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Erik FroeysaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Kodjo Somesi
-
-
27 Simen Hagboe
-
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
История личных встреч
Рёуфосс
Конгсвингер
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
2.67
1.4
Среднее время на гол
33
64
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.91
1.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
47
61
Бомбардиры внутри турнира
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|2
|0.22
|Gard Simenstad
|1
|0.11
|Loris Mettler
|1
|0.11
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.11
|Nicolai Fremstad
|1
|0.11
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0.11
|Браттбакк Филип
|1
|0.11
|Andreas Osterud
|1
|0.11
|Simen Hagboe
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|6
|0.67
|Adem Gueven
|2
|0.22
|Хокенстад Матс
|1
|0.11
|Моберг Вегар
|1
|0.11
|Martin Tangen Vinjor
|1
|0.11
|Jesper Grundt
|1
|0.11
|Eric Taylor
|1
|0.11
|Martin Hellan
|1
|0.11
|Harald Holter
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
|Герсон Ларс
|0
|0
|Ludvig Langrekken
|0
|0
Карточки
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andreas Osterud
|2
|0
|Haakon Butli Hammer
|2
|0
|Jamal Deen Haruna
|2
|0
|Adrian Olsen Teigen
|1
|0
|Nicolai Fremstad
|1
|0
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0
|Браттбакк Филип
|1
|0
|Loris Mettler
|1
|0
|Magnus Fagernes
|1
|0
|Kodjo Somesi
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|3
|0
|Joacim Holtan
|2
|0
|Солнёрдал Оскар
|2
|0
|Martin Hellan
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Холме Фредрик
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
Результаты матчей
Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Конгсвингер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
1
Рёуфосс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Конгсвингер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
3
9
Рёуфосс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Конгсвингер
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
4
10
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
3
38%
76-90
Забито
5
9
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
3
60%
2
22%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
2
20%
4
29%
61-75
3
30%
3
21%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
3
38%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0
Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - КФУМ 4:0 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2 Рёуфосс - Берум 2:2 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Улленсакер-Киса 6:0 Рёуфосс - Гроруд 3:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 4:1 Рёуфосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Тотен 4:1
Конгсвингер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2
Конгсвингер - Хёдд 0:3 Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Конгсвингер - СК Гйовик-Лин 0:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Старт - Конгсвингер 0:1
Результаты матчей
Рёуфосс
Конгсвингер
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Рёуфосс
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
31
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
63
27
54
27
18
18
18
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|6
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|6
|Старт
|Скогволд Хенрик
|5 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Старт
|Alagie Sanyang
|5
|Осане
|Martin Ueland
|5
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2
|Старт
|Вормгор Вито
|3
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3