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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 922
Рёуфосс
1:2
Конец матча
Конгсвингер
0'
41' Желтая карточка
Andreas Osterud
43' Желтая карточка
Joacim Holtan
1:0
45' Гол
Gard Simenstad
57' Желтая карточка
Harald Holter
1:1
67' Гол
Joacim Holtan
70' Желтая карточка
Солнёрдал Оскар
76' Желтая карточка
Arnar Thor Gudjonsson
83' Желтая карточка
Kodjo Somesi
1:2
88' Гол
Моберг Вегар
90'+7
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
5
Arnar
Thor
Gudjonsson
14
Jamal
Deen
Haruna
11
Nicolai
Fremstad
20
Gard
Simenstad
25
Erik
Froeysa
6
Haakon
Butli
Hammer
10
Loris
Mettler
4
Sivert
Westerlund
21
Magnus
Fagernes
7
Andreas
Osterud
1
Стрёмберг
Август
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
3
Victor
Grodaas
23
Martin
Tangen
Vinjor
8
Моберг
Вегар
6
Harald
Holter
20
Jesper
Grundt
12
Хокенстад
Матс
22
Ludvig
Langrekken
18
Joacim
Holtan
Рёуфосс
3-5-2
Конгсвингер
3-5-2

История личных встреч

Рёуфосс
Конгсвингер

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
0:0
К
4:2
ПД
2:4
ПД
3:2
КН
1:1
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2.67
1.4

Среднее время на гол

33
64

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.91
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

47
61

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 2 0.22
Gard Simenstad 1 0.11
Loris Mettler 1 0.11
Haakon Butli Hammer 1 0.11
Nicolai Fremstad 1 0.11
Arnar Thor Gudjonsson 1 0.11
Браттбакк Филип 1 0.11
Andreas Osterud 1 0.11
Simen Hagboe 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 6 0.67
Adem Gueven 2 0.22
Хокенстад Матс 1 0.11
Моберг Вегар 1 0.11
Martin Tangen Vinjor 1 0.11
Jesper Grundt 1 0.11
Eric Taylor 1 0.11
Martin Hellan 1 0.11
Harald Holter 0 0
Холме Фредрик 0 0
Герсон Ларс 0 0
Ludvig Langrekken 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andreas Osterud 2 0
Haakon Butli Hammer 2 0
Jamal Deen Haruna 2 0
Adrian Olsen Teigen 1 0
Nicolai Fremstad 1 0
Arnar Thor Gudjonsson 1 0
Браттбакк Филип 1 0
Loris Mettler 1 0
Magnus Fagernes 1 0
Kodjo Somesi 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 3 0
Joacim Holtan 2 0
Солнёрдал Оскар 2 0
Martin Hellan 2 0
Brage Pedersen 0 1
Стрёмберг Август 1 0
Холме Фредрик 1 0
Marius Aamodt Eriksen 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Конгсвингер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
1
Рёуфосс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Конгсвингер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

3
9
Рёуфосс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Конгсвингер
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

4
10

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
3
38%
76-90

Забито

5
9
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
3
60%
2
22%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
2
20%
4
29%
61-75
3
30%
3
21%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
3
38%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0
Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - КФУМ 4:0 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2 Рёуфосс - Берум 2:2 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Улленсакер-Киса 6:0 Рёуфосс - Гроруд 3:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 4:1 Рёуфосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Тотен 4:1
Конгсвингер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2
Конгсвингер - Хёдд 0:3 Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Конгсвингер - СК Гйовик-Лин 0:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Старт - Конгсвингер 0:1

Результаты матчей

Рёуфосс
Конгсвингер

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
5
4
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 9 5 2 2 15 - 12 17
2.
Согндаль
 9 5 2 2 13 - 11 17
3.
Ранхейм
 9 5 2 2 12 - 11 17
4.
Конгсвингер
 9 5 0 4 14 - 12 15
5.
Фредрикстад
 9 3 6 0 6 - 3 15
6.
Старт
 9 3 5 1 22 - 15 14
7.
Мосс
 9 3 4 2 11 - 11 13
8.
Мьёндален
 9 3 2 4 12 - 12 11
9.
Хёдд
 9 2 5 2 10 - 9 11
10.
Санднес
 9 2 4 3 11 - 9 10
11.
КФУМ
 9 2 4 3 12 - 14 10
12.
Брюне
 9 2 4 3 10 - 13 10
13.
Рёуфосс
 9 2 3 4 9 - 9 9
14.
Дьерв
 9 2 3 4 12 - 14 9
15.
Скейд
 9 1 3 5 11 - 21 6
16.
Осане
 9 0 5 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 5 4 0 1 10 - 5 12
2.
Согндаль
 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мосс
 5 3 1 1 5 - 3 10
4.
Конгсвингер
 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Ранхейм
 4 3 0 1 7 - 7 9
6.
Брюне
 5 2 3 0 6 - 4 9
7.
Санднес
 5 2 2 1 8 - 4 8
8.
КФУМ
 5 2 2 1 9 - 6 8
9.
Старт
 4 2 1 1 12 - 8 7
10.
Хёдд
 5 1 4 0 4 - 3 7
11.
Фредрикстад
 4 1 3 0 2 - 1 6
12.
Рёуфосс
 4 1 2 1 5 - 2 5
13.
Мьёндален
 5 1 2 2 6 - 6 5
14.
Дьерв
 5 1 2 2 8 - 9 5
15.
Осане
 4 0 2 2 6 - 8 2
16.
Скейд
 4 0 2 2 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 2 3 0 4 - 2 9
2.
Ранхейм
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Согндаль
 5 2 1 2 7 - 8 7
4.
Старт
 5 1 4 0 10 - 7 7
5.
Мьёндален
 4 2 0 2 6 - 6 6
6.
Конгсвингер
 5 2 0 3 5 - 8 6
7.
Кристиансунд
 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Хёдд
 4 1 1 2 6 - 6 4
9.
Дьерв
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Рёуфосс
 5 1 1 3 4 - 7 4
11.
Скейд
 5 1 1 3 7 - 12 4
12.
Мосс
 4 0 3 1 6 - 8 3
13.
Осане
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Санднес
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
КФУМ
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Брюне
 4 0 1 3 4 - 9 1
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Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 6
Конгсвингер Joacim Holtan 6
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Старт Alagie Sanyang 5
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 5
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Старт Вормгор Вито 3
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Gard Simenstad бьет в цель!
    • Желтая карточка
      43'
      Joacim Holtan получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Andreas Oesterud получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Victor Grodaas уходит с поля. Daniel Lysgaard выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рёуфосс 1:2 Конгсвингер онлайн

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