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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
1:1
Второй тайм: 64'
Штурм
0'
18' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
26' Желтая карточка
Койта Секу
0:1
40' Гол
Горенц-Станкович Йон
1:1
49' Гол
Дедич Амар
58' Желтая карточка
Аффенгрубер Давид

Ход матча

18'
 
Горенц-Станкович Йон
26'
Койта Секу
 
40'
0:1
Горенц-Станкович Йон
(Саркария Манприт)
49'
Дедич Амар
1:1
58'
 
Аффенгрубер Давид
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Штурм
5.50
3.90
4.15
Все Коэффициенты
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхиня
95
Бернардо
Фернандес
7
Капальдо
Николас
13
Зайвальд
Николас
14
Кьергаард
Мауриц
20
Койта
Секу
9
Адаму
Чуквубике
30
Сеско
Бенджамин
1
Оконкво
Артур
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
11
Саркария
Манприт
20
Эмега
Эмануэль
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Штурм

43 матча

88.4%
11.6%
38 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.5%
32.6%
6.9%
26 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.7%
18.6%
36 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 10 побед

67 матчей

56.7%
22.4%
20.9%
38 побед 15 ничьих 14 побед

Первый тайм

38.8%
43.3%
17.9%
26 побед 29 ничьих 12 побед

Второй тайм

53.7%
31.3%
15%
36 побед 21 ничья 10 побед

История матчей

Б
0:2
К
1:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
4:1
Б
1:3
Б
1:3
Б
3:1
К
0:4
Б
2:1
Б
1:3
Б
5:2
Б
1:5
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
3:1
Б
0:0
Б
1:2
К
1:0
Б
4:1
Б
2:4
Б
5:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:0
К
0:1
Б
3:1
Б
2:3
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:3
Б
1:2
Б
1:4
Б
1:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
3:2
Б
0:2
Б(M
2:2
Б(M
0:0
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
0:3
Б(M
2:1
Б(M
2:0
Б(M
0:0
Б(M
0:2
Б(M
3:0
К
2:0
Б(M
0:0
Б(M
4:2
Б(M
2:0
Б(M
2:1
Б(M
3:1
Б(M
2:2
Б(M
3:0
Б(M
1:1
Б(M
4:1

Голы

Всего голов

70
56

Голов в среднем за матч

2.19
1.6

Среднее время на гол

41
56

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

1.03
0.88

Среднее время на гол

87
102

Всего голов

106
84

Голов в среднем за матч

1.58
1.25

Тотал матчей

2.5
60
Больше 90%
Меньше 10%
7
52
Больше 78%
Меньше 22%
15
38
Больше 57%
Меньше 43%
29
23
Больше 34%
Меньше 66%
44
12
Больше 18%
Меньше 82%
55
4
Больше 6%
Меньше 94%
63
1
Больше 1%
Меньше 99%
66

Среднее время на гол

56
71

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеско Бенджамин 15 (2) 0.5
Адаму Чуквубике 8 0.27
Окафор Ноа 7 0.23
Фернандо Педро 6 (1) 0.2
Койта Секу 5 0.17
Капальдо Николас 5 0.17
Зайвальд Николас 3 0.1
Кьергаард Мауриц 2 0.07
Глух Оскар 2 0.07
Конате Карим 2 0.07
Вебер Максимилиан 1 0.03
Камери Дийон 1 0.03
Соле Умар 1 0.03
Павлович Страхиня 1 0.03
Диарра Юба 1 0.03
Ульмер Андреас 0 0
Сучич Лука 0 0
Дедич Амар 0 0
Шимич Роко 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 9 0.3
Саркария Манприт 8 (2) 0.27
Китеишвили Отар 5 (1) 0.17
Аффенгрубер Давид 4 0.13
Хорват Томи 4 (1) 0.13
Шнегг Давид 3 0.1
Хёйлунн Расмус 3 0.1
Айети Альбиан 3 0.1
Прасс Александр 2 0.07
Фусейни Мохаммед II 2 0.07
Горенц-Станкович Йон 2 0.07
Газибегович Юсуф 1 0.03
Вютрих Грегори 1 0.03
Боркович Александар 1 0.03
Бовинг Виллиам 1 0.03
Любич Иван 1 0.03
Ланг Кристоф 1 0.03
Вельс Моритц 1 0.03
Янтшер Якоб 1 (1) 0.03
Данте Амаду 0 0
Демаку Весель 0 0
Тейшейра Брайан 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхиня 9 1
Дедич Амар 8 0
Капальдо Николас 4 1
Соле Умар 4 0
Гурна-Дуат Люка 4 0
Сучич Лука 4 0
Адаму Чуквубике 2 1
Койта Секу 3 0
Зайвальд Николас 3 0
Дьямбу Мамади 1 1
Ульмер Андреас 2 0
Кён Филипп 2 0
Вебер Максимилиан 2 0
Окафор Ноа 2 0
Кьергаард Мауриц 2 0
Шимич Роко 2 0
Камери Дийон 2 0
Бернардо Фернандес 1 0
Диарра Юба 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Конате Карим 1 0
Агьекум Лоуренс 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффенгрубер Давид 6 1
Горенц-Станкович Йон 7 0
Газибегович Юсуф 6 0
Шнегг Давид 6 0
Эмега Эмануэль 5 0
Хирлендер Штефан 4 0
Айети Альбиан 3 0
Прасс Александр 3 0
Любич Иван 2 0
Саркария Манприт 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Боркович Александар 1 0
Демаку Весель 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Christian Ilzer 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Штурм
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
5
Ред Булл Зальцбург
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
13% (2)
80% (12)
Штурм
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

8
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

35
29
Ред Булл Зальцбург
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
59% (17)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
28% (8)
48% (14)
Штурм
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
55% (16)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

41
34

Голы по времени матча

Забито

24
22
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
2
8%
4
18%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
5
21%
3
14%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
7
29%
29%
7
32%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
4
50%
2
22%
76-90

Забито

36
31
10 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 10
14 Не забивали 17
5
14%
6
19%
1-15
4
11%
5
16%
16-30
1
3%
3
10%
31-45
9
25%
5
16%
46-60
9
25%
8
26%
61-75
8
22%
4
13%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 11
0
0%
2
14%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
4
36%
2
14%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
36%
2
14%
76-90

Забито

60
53
19 В 1-м тайме 23
41 Во 2-м тайме 30
23 Забивали первыми 20
2 Не забивали 4
7
12%
10
19%
1-15
8
13%
7
13%
16-30
4
7%
6
11%
31-45
14
23%
8
15%
46-60
12
20%
11
21%
61-75
15
25%
11
21%
76-90

Пропущено

19
23
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 19
0
0%
4
17%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
4
21%
2
9%
31-45
4
21%
5
22%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
8
42%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Штурм - Ред Булл Зальцбург 0:2
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайс 1:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Ред Булл Зальцбург - Гразер 3:4 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0
Штурм
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 4:1 Аустрия Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:2
Штурм - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Штурм 0:2 ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Штурм - Рапид Вена 3:1 Хартберг - Штурм 3:0 Штурм - Санкт-Пёльтен 4:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Хартберг - Штурм 1:2 Штурм - Рапид Вена 1:0 Дойчландсбергер - Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Штурм - Вайц 3:4

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Штурм

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:6
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
3
7 раз 24%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 3%
2
11 раз 38%
1
7 раз 24%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Штурм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
3
8
6
1.5
10
5
3
11
2.5
6
9
1
13
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
1.5
Больше Меньше
8
6
7
8
2.5
1
13
2
13
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
2
0.5
Больше Меньше
25
4
19
10
1.5
18
11
10
19
2.5
7
22
3
26
3.5
2
27
1
28
4.5
1
28
5.5

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1:1 30 21 8 1 62 - 19 43
2.
Штурм
 1:1 30 19 7 4 53 - 25 40
3.
ЛАСК
 30 13 12 5 51 - 35 32
4.
Аустрия Вена
 30 11 9 10 53 - 48 23
5.
Рапид Вена
 30 11 6 13 46 - 43 22
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 30 10 5 15 41 - 59 20

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 30 10 6 14 47 - 50 25
2.
Аустрия Лустенау
 30 10 9 11 44 - 52 25
3.
Сваровски Тироль
 30 10 7 13 43 - 50 23
4.
Хартберг
 30 8 6 16 36 - 51 21
5.
Альтах
 30 6 8 16 27 - 51 17
6.
Рид
 30 4 11 15 26 - 46 14

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1:1 15 8 7 0 25 - 9 31
2.
ЛАСК
 15 8 3 4 28 - 20 27
3.
Рапид Вена
 15 6 4 5 26 - 20 22
4.
Штурм
 1:1 15 11 1 3 30 - 15 10
5.
Аустрия Вена
 15 7 3 5 26 - 20 5
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 15 4 3 8 15 - 24 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 15 4 3 8 21 - 27 15
2.
Альтах
 15 3 4 8 14 - 22 13
3.
Вольфсбергер
 15 2 4 9 20 - 29 10
4.
Аустрия Лустенау
 15 6 4 5 25 - 28 8
5.
Сваровски Тироль
 15 4 5 6 19 - 25 3
6.
Рид
 15 2 6 7 16 - 25 3

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 1:1 15 8 6 1 23 - 10 30
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 15 6 2 7 26 - 35 20
3.
Аустрия Вена
 15 4 6 5 27 - 28 18
4.
Ред Булл Зальцбург
 1:1 15 13 1 1 37 - 10 12
5.
ЛАСК
 15 5 9 1 23 - 15 5
6.
Рапид Вена
 15 5 2 8 20 - 23 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 15 6 2 7 24 - 25 20
2.
Аустрия Лустенау
 15 4 5 6 19 - 24 17
3.
Вольфсбергер
 15 8 2 5 27 - 21 15
4.
Рид
 15 2 5 8 10 - 21 11
5.
Хартберг
 15 4 3 8 15 - 24 6
6.
Альтах
 15 3 4 8 13 - 29 4

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 20 (1)
Аустрия Вена Табакович Харис 17 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 15 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 1 9
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 8
Аустрия Лустенау Оливейра Андерсон 1 7
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    58'
    Аффенгрубер Давид получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Дедич Амар бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Штурм
5.50
3.90
4.15
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Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 1:1 Штурм онлайн

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Ред Булл Зальцбург
Штурм
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