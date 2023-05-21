Тур: 30. Стадион: Ред Булл Арена.
1:1
Второй тайм: 64'
0'
18' Желтая карточкаГоренц-Станкович Йон
26' Желтая карточкаКойта Секу
0:1
40' ГолГоренц-Станкович Йон
1:1
49' ГолДедич Амар
58' Желтая карточкаАффенгрубер Давид
Ход матча
26'
40'
49'
1:1
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
20
Койта
Секу
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Койта СекуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Конате КаримНападающий
-
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Защитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Штурм
43 матча
88.4%
11.6%
38 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.5%
32.6%
6.9%
26 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.7%
18.6%
36 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 10 побед
67 матчей
56.7%
22.4%
20.9%
38 побед 15 ничьих 14 побед
Первый тайм
38.8%
43.3%
17.9%
26 побед 29 ничьих 12 побед
Второй тайм
53.7%
31.3%
15%
36 побед 21 ничья 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
70
56
Голов в среднем за матч
2.19
1.6
Среднее время на гол
41
56
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
1.03
0.88
Среднее время на гол
87
102
Всего голов
106
84
Голов в среднем за матч
1.58
1.25
Тотал матчей
2.5
60
Больше 90%
Меньше 10%
7
52
Больше 78%
Меньше 22%
15
38
Больше 57%
Меньше 43%
29
23
Больше 34%
Меньше 66%
44
12
Больше 18%
Меньше 82%
55
4
Больше 6%
Меньше 94%
63
1
Больше 1%
Меньше 99%
66
Среднее время на гол
56
71
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеско Бенджамин
|15 (2)
|0.5
|Адаму Чуквубике
|8
|0.27
|Окафор Ноа
|7
|0.23
|Фернандо Педро
|6 (1)
|0.2
|Койта Секу
|5
|0.17
|Капальдо Николас
|5
|0.17
|Зайвальд Николас
|3
|0.1
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.07
|Глух Оскар
|2
|0.07
|Конате Карим
|2
|0.07
|Вебер Максимилиан
|1
|0.03
|Камери Дийон
|1
|0.03
|Соле Умар
|1
|0.03
|Павлович Страхиня
|1
|0.03
|Диарра Юба
|1
|0.03
|Ульмер Андреас
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
|Дедич Амар
|0
|0
|Шимич Роко
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|9
|0.3
|Саркария Манприт
|8 (2)
|0.27
|Китеишвили Отар
|5 (1)
|0.17
|Аффенгрубер Давид
|4
|0.13
|Хорват Томи
|4 (1)
|0.13
|Шнегг Давид
|3
|0.1
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.1
|Айети Альбиан
|3
|0.1
|Прасс Александр
|2
|0.07
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0.07
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.07
|Газибегович Юсуф
|1
|0.03
|Вютрих Грегори
|1
|0.03
|Боркович Александар
|1
|0.03
|Бовинг Виллиам
|1
|0.03
|Любич Иван
|1
|0.03
|Ланг Кристоф
|1
|0.03
|Вельс Моритц
|1
|0.03
|Янтшер Якоб
|1 (1)
|0.03
|Данте Амаду
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхиня
|9
|1
|Дедич Амар
|8
|0
|Капальдо Николас
|4
|1
|Соле Умар
|4
|0
|Гурна-Дуат Люка
|4
|0
|Сучич Лука
|4
|0
|Адаму Чуквубике
|2
|1
|Койта Секу
|3
|0
|Зайвальд Николас
|3
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|1
|Ульмер Андреас
|2
|0
|Кён Филипп
|2
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Окафор Ноа
|2
|0
|Кьергаард Мауриц
|2
|0
|Шимич Роко
|2
|0
|Камери Дийон
|2
|0
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Конате Карим
|1
|0
|Агьекум Лоуренс
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аффенгрубер Давид
|6
|1
|Горенц-Станкович Йон
|7
|0
|Газибегович Юсуф
|6
|0
|Шнегг Давид
|6
|0
|Эмега Эмануэль
|5
|0
|Хирлендер Штефан
|4
|0
|Айети Альбиан
|3
|0
|Прасс Александр
|3
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Саркария Манприт
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Боркович Александар
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Christian Ilzer
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Штурм
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
6
5
Ред Булл Зальцбург
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
13% (2)
80% (12)
Штурм
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
8
0
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
35
29
Ред Булл Зальцбург
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
59% (17)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
28% (8)
48% (14)
Штурм
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
55% (16)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
8
3
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
41
34
Голы по времени матча
Забито
24
22
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
2
8%
4
18%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
5
21%
3
14%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
7
29%
29%
7
32%
76-90
Пропущено
8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
4
50%
2
22%
76-90
Забито
36
31
10 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 10
14 Не забивали 17
5
14%
6
19%
1-15
4
11%
5
16%
16-30
1
3%
3
10%
31-45
9
25%
5
16%
46-60
9
25%
8
26%
61-75
8
22%
4
13%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 11
0
0%
2
14%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
4
36%
2
14%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
36%
2
14%
76-90
Забито
60
53
19 В 1-м тайме 23
41 Во 2-м тайме 30
23 Забивали первыми 20
2 Не забивали 4
7
12%
10
19%
1-15
8
13%
7
13%
16-30
4
7%
6
11%
31-45
14
23%
8
15%
46-60
12
20%
11
21%
61-75
15
25%
11
21%
76-90
Пропущено
19
23
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 19
0
0%
4
17%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
4
21%
2
9%
31-45
4
21%
5
22%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
8
42%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Штурм - Ред Булл Зальцбург 0:2
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3 Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайс 1:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Ред Булл Зальцбург - Гразер 3:4 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0
Штурм
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 4:1 Аустрия Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:2
Штурм - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Штурм 0:2 ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Штурм - Рапид Вена 3:1 Хартберг - Штурм 3:0 Штурм - Санкт-Пёльтен 4:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Хартберг - Штурм 1:2 Штурм - Рапид Вена 1:0 Дойчландсбергер - Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Штурм - Вайц 3:4
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
Штурм
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:6
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
3
7 раз 24%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 3%
2
11 раз 38%
1
7 раз 24%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
Штурм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
123
86
105
311
69
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
86
78
113
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
272
Больше Меньше
254
1910
1811
1019
722
326
227
128
128
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|30
|21
|8
|1
|62 - 19
|43
|2.
|1:1
|30
|19
|7
|4
|53 - 25
|40
|3.
|30
|13
|12
|5
|51 - 35
|32
|4.
|30
|11
|9
|10
|53 - 48
|23
|5.
|30
|11
|6
|13
|46 - 43
|22
|6.
|30
|10
|5
|15
|41 - 59
|20
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|10
|6
|14
|47 - 50
|25
|2.
|30
|10
|9
|11
|44 - 52
|25
|3.
|30
|10
|7
|13
|43 - 50
|23
|4.
|30
|8
|6
|16
|36 - 51
|21
|5.
|30
|6
|8
|16
|27 - 51
|17
|6.
|30
|4
|11
|15
|26 - 46
|14
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|15
|8
|7
|0
|25 - 9
|31
|2.
|15
|8
|3
|4
|28 - 20
|27
|3.
|15
|6
|4
|5
|26 - 20
|22
|4.
|1:1
|15
|11
|1
|3
|30 - 15
|10
|5.
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|5
|6.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|4
|3
|8
|21 - 27
|15
|2.
|15
|3
|4
|8
|14 - 22
|13
|3.
|15
|2
|4
|9
|20 - 29
|10
|4.
|15
|6
|4
|5
|25 - 28
|8
|5.
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|3
|6.
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|3
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|15
|8
|6
|1
|23 - 10
|30
|2.
|15
|6
|2
|7
|26 - 35
|20
|3.
|15
|4
|6
|5
|27 - 28
|18
|4.
|1:1
|15
|13
|1
|1
|37 - 10
|12
|5.
|15
|5
|9
|1
|23 - 15
|5
|6.
|15
|5
|2
|8
|20 - 23
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|2
|7
|24 - 25
|20
|2.
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|3.
|15
|8
|2
|5
|27 - 21
|15
|4.
|15
|2
|5
|8
|10 - 21
|11
|5.
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|6
|6.
|15
|3
|4
|8
|13 - 29
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|20 (1)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|17 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|15 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|14 (2)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 9
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 8
|Аустрия Лустенау
|Оливейра Андерсон
|1 7
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7