Тур: 9. Стадион: Hoeddvoll Stadion.
1:0
Второй тайм: 65'
Ход матча
30'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Mirza Mulac
-
-
-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Лима ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
-
24 Уильямс НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
23 Mikail Maden
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
Хёдд
Фредрикстад
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.2
1.29
Среднее время на гол
75
70
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
1.2
Среднее время на гол
63
75
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
67
72
Бомбардиры внутри турнира
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скривен Альфред
|2
|0.22
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.22
|Sander Sundnes
|1
|0.11
|Torbjoern Kallevaag
|1 (1)
|0.11
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0.11
|Thomas Lillo
|1
|0.11
|Halvard Urnes
|1
|0.11
|Peder Neersveen
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Riki Alba
|1
|0.11
|Haavard Aasheim
|1
|0.11
|Mads Nielsen II
|1
|0.11
|Stian Stray Molde
|1
|0.11
|Бьярталид Йоаннес
|0
|0
|Tage Johansen
|0
|0
Карточки
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sverre Oekland
|2
|0
|Marius Svanberg Alm
|2
|0
|Syver Skundberg Skeide
|2
|0
|Robin Hjelmeseth
|1
|0
|Peder Neersveen
|1
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0
|Bernardo Morgado
|1
|0
|Sander Sundnes
|1
|0
|Thomas Lillo
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Haavard Aasheim
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Stian Stray Molde
|1
|0
Результаты матчей
Хёдд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Фредрикстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
0
Хёдд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
4
2
Хёдд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Фредрикстад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
6
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
11%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Хёдд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0
Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1 Браттвог - Хёдд 1:2 Хёдд - Йёвик-Люн 4:0 Улленсакер-Киса - Хёдд 1:0 Хёдд - Хьельсос 1:0
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фредрикстад - КФУМ 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0
Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Халден 0:1 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1
Результаты матчей
Хёдд
Фредрикстад
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Тоталы голов в матче
Хёдд
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|2.
|0:2
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|3.
|2:0
|9
|5
|2
|2
|12 - 11
|17
|4.
|2:1
|9
|4
|4
|1
|22 - 14
|16
|5.
|0:1
|9
|3
|5
|1
|5 - 3
|14
|6.
|1:1
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|7.
|1:0
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|8.
|0:1
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|9.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|10.
|9
|2
|4
|3
|11 - 9
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|12.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|14.
|1:1
|9
|1
|5
|3
|9 - 13
|8
|15.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|11 - 19
|7
|16.
|1:2
|9
|0
|4
|5
|8 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|2.
|0:2
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|7.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|8.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|10.
|2:1
|4
|2
|1
|1
|12 - 8
|7
|11.
|0:1
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|12.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|13.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|14.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|16.
|1:2
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|2.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|3.
|2:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|5.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|6.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|7.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|1:1
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|10.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|11.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|12.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|13.
|1:2
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|15.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|6
|Старт
|Скогволд Хенрик
|5 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Старт
|Alagie Sanyang
|5
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|5
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2
|Старт
|Вормгор Вито
|3
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3