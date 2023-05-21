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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 1178
Хёдд
1:1
Конец матча
Фредрикстад
0'
1:0
30' Гол
Скривен Альфред
45' Желтая карточка
Syver Skundberg Skeide
77' Желтая карточка
Halvard Urnes
90' Желтая карточка
Bernardo Morgado
1:1
90' Гол в свои ворота
Sander Sundnes
90'+6
1
Ole-Monrad
Alme
32
Sander
Sundnes
77
Marius
Svanberg
Alm
6
Thomas
Lillo
24
Erlend
Hellevik
Larsen
14
Halvard
Urnes
20
Syver
Skundberg
Skeide
4
Peder
Neersveen
10
Isak
Gabriel
Skotheim
9
Скривен
Альфред
11
Torbjoern
Kallevaag
1
Haavar
Jenssen
3
Скарет
Браге
2
Бьоркстрем
Тим
12
Меткалф
Патрик
5
Simen
Rafn
20
Haavard
Aasheim
19
Магнуссон
Юлиус
9
Хельсруд-Юхансен
Хенрик
4
Stian
Stray
Molde
14
Бьярталид
Йоаннес
10
Лима
Лукас
Хёдд
3-4-3
Фредрикстад
5-3-2

История личных встреч

Хёдд
Фредрикстад

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ВД
1:3
ВД
1:0
ВД
1:2
ВД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
3:2

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.29

Среднее время на гол

75
70

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
1.2

Среднее время на гол

63
75

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

67
72

Бомбардиры внутри турнира

Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скривен Альфред 2 0.22
Isak Gabriel Skotheim 2 0.22
Sander Sundnes 1 0.11
Torbjoern Kallevaag 1 (1) 0.11
Syver Skundberg Skeide 1 0.11
Thomas Lillo 1 0.11
Halvard Urnes 1 0.11
Peder Neersveen 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Riki Alba 1 0.11
Haavard Aasheim 1 0.11
Mads Nielsen II 1 0.11
Stian Stray Molde 1 0.11
Бьярталид Йоаннес 0 0
Tage Johansen 0 0

Карточки

Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sverre Oekland 2 0
Marius Svanberg Alm 2 0
Bernardo Morgado 2 0
Syver Skundberg Skeide 2 0
Robin Hjelmeseth 1 0
Peder Neersveen 1 0
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0
Sander Sundnes 1 0
Thomas Lillo 1 0
Halvard Urnes 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Юлиус 2 0
Tage Johansen 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Haavard Aasheim 1 0
Ludvig Begby 1 0
Stian Stray Molde 1 0

Результаты матчей

Хёдд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Фредрикстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
0
Хёдд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

4
2
Хёдд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Фредрикстад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

8
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Хёдд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0
Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1 Браттвог - Хёдд 1:2 Хёдд - Йёвик-Люн 4:0 Улленсакер-Киса - Хёдд 1:0 Хёдд - Хьельсос 1:0
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фредрикстад - КФУМ 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0
Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Халден 0:1 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1

Результаты матчей

Хёдд
Фредрикстад

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Хёдд
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 9 5 2 2 15 - 12 17
2.
Согндаль
 9 5 2 2 13 - 11 17
3.
Ранхейм
 9 5 2 2 12 - 11 17
4.
Конгсвингер
 9 5 0 4 14 - 12 15
5.
Фредрикстад
 9 3 6 0 6 - 3 15
6.
Старт
 9 3 5 1 22 - 15 14
7.
Мосс
 9 3 4 2 11 - 11 13
8.
Мьёндален
 9 3 2 4 12 - 12 11
9.
Хёдд
 9 2 5 2 10 - 9 11
10.
Санднес
 9 2 4 3 11 - 9 10
11.
КФУМ
 9 2 4 3 12 - 14 10
12.
Брюне
 9 2 4 3 10 - 13 10
13.
Рёуфосс
 9 2 3 4 9 - 9 9
14.
Дьерв
 9 2 3 4 12 - 14 9
15.
Скейд
 9 1 3 5 11 - 21 6
16.
Осане
 9 0 5 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 5 4 0 1 10 - 5 12
2.
Согндаль
 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мосс
 5 3 1 1 5 - 3 10
4.
Конгсвингер
 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Ранхейм
 4 3 0 1 7 - 7 9
6.
Брюне
 5 2 3 0 6 - 4 9
7.
Санднес
 5 2 2 1 8 - 4 8
8.
КФУМ
 5 2 2 1 9 - 6 8
9.
Старт
 4 2 1 1 12 - 8 7
10.
Хёдд
 5 1 4 0 4 - 3 7
11.
Фредрикстад
 4 1 3 0 2 - 1 6
12.
Рёуфосс
 4 1 2 1 5 - 2 5
13.
Мьёндален
 5 1 2 2 6 - 6 5
14.
Дьерв
 5 1 2 2 8 - 9 5
15.
Осане
 4 0 2 2 6 - 8 2
16.
Скейд
 4 0 2 2 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 2 3 0 4 - 2 9
2.
Ранхейм
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Согндаль
 5 2 1 2 7 - 8 7
4.
Старт
 5 1 4 0 10 - 7 7
5.
Мьёндален
 4 2 0 2 6 - 6 6
6.
Конгсвингер
 5 2 0 3 5 - 8 6
7.
Кристиансунд
 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Хёдд
 4 1 1 2 6 - 6 4
9.
Дьерв
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Рёуфосс
 5 1 1 3 4 - 7 4
11.
Скейд
 5 1 1 3 7 - 12 4
12.
Мосс
 4 0 3 1 6 - 8 3
13.
Осане
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Санднес
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
КФУМ
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Брюне
 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 6
Конгсвингер Joacim Holtan 6
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Старт Alagie Sanyang 5
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 5
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Старт Вормгор Вито 3
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Syver Skundberg Skeide получил желтую карточку от судьи
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