Тур: 9. Стадион: EXTRA Arena.
Ход матча
23'
34'
50'
2:0
15
Erik
Toenne
11
Солли
Сиверт
20
Arne
Gunnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
-
20 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Ранхейм
Согндаль
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.67
0.57
Среднее время на гол
54
157
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
2
1.83
Среднее время на гол
45
49
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.85
1.15
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
48
78
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|4 (2)
|0.44
|Солли Сиверт
|3
|0.33
|Arne Gunnes
|2
|0.22
|Региниуссен Мадс
|1
|0.11
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0.11
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|1
|0.11
|Erik Toenne
|0
|0
|Henrik Kristiansen
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Flataker
|3
|0.33
|Sondre Oerjasaeter
|3
|0.33
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0.22
|Йоунссон Йоунатан
|1
|0.11
|Сконес Каспер
|1
|0.11
|Тум Исаак
|1
|0.11
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.11
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.11
|Ховен Андреас
|0
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Френдеруп Никлас
|3
|0
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0
|Erik Toenne
|2
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0
|Квигстад Лассе
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тум Исаак
|3
|0
|Фей Рензе
|1
|0
|Daniel Arrocha
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Согндаль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
0
2
Ранхейм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Согндаль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
6
Ранхейм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Согндаль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
3
8
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
3
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90
Забито
10
13
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
10%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
50%
4
31%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
10%
2
15%
76-90
Пропущено
11
9
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кристиансунд - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0
Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2 Ранхейм - Бьясен 0:1 Ранхейм - Нардо 3:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Русенборг-2 2:2 Старт - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 3:2
Согндаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Кристиансунд - Согндаль 2:1
Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Форд 8:2 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Силькеборг 2:3 Согндаль - Ольборг 3:5 Согндаль - Хёдд 0:0 Согндаль - Флоро 9:0 Рёуфосс - Согндаль 0:3
Результаты матчей
Ранхейм
Согндаль
Точный счет
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
44
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|2.
|0:2
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|3.
|2:0
|9
|5
|2
|2
|12 - 11
|17
|4.
|2:1
|9
|4
|4
|1
|22 - 14
|16
|5.
|0:1
|9
|3
|5
|1
|5 - 3
|14
|6.
|1:1
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|7.
|1:0
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|8.
|0:1
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|9.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|10.
|9
|2
|4
|3
|11 - 9
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|12.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|14.
|1:1
|9
|1
|5
|3
|9 - 13
|8
|15.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|11 - 19
|7
|16.
|1:2
|9
|0
|4
|5
|8 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|2.
|0:2
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|7.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|8.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|10.
|2:1
|4
|2
|1
|1
|12 - 8
|7
|11.
|0:1
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|12.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|13.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|14.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|16.
|1:2
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|2.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|3.
|2:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|5.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|6.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|7.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|1:1
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|10.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|11.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|12.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|13.
|1:2
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|15.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|6
|Старт
|Скогволд Хенрик
|5 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Старт
|Alagie Sanyang
|5
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|5
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2
|Старт
|Вормгор Вито
|3
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3