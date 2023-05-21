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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 1544
Ранхейм
2:0
Конец матча
Согндаль
0'
1:0
23' Гол
Эгген-Рисмарк Кристиан
34' Желтая карточка
Jacob Tromsdal
2:0
50' Гол
Бюэ Бендик
71' Желтая карточка
Sondre Klingen Langaas
90'+8
92
Френдеруп
Никлас
16
Квигстад
Лассе
4
Sondre
Klingen
Langaas
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
15
Erik
Toenne
8
Ruben
Kristensen
Alte
6
Jacob
Tromsdal
7
Региниуссен
Мадс
11
Солли
Сиверт
20
Arne
Gunnes
9
Бюэ
Бендик
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
26
Andreas
van
der
Spa
4
Daniel
Arrocha
17
Martin
Andre
Sjoelstad
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
20
Тум
Исаак
15
Kristoffer
Nessoe
7
Йоунссон
Йоунатан
30
Erik
Flataker
10
Сконес
Каспер
Ранхейм
4-3-3
Согндаль
4-3-3

История личных встреч

Ранхейм
Согндаль

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
3:3
ПД
1:2
ПД
0:4
ТПМ
3:1
ПД
1:0
ПД
4:0
ТПМ
1:0
ТПМ
1:0
ПД
3:2
ПД
1:0
А
2:2
А
2:1

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.67
0.57

Среднее время на гол

54
157

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2
1.83

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.85
1.15

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 4 (2) 0.44
Солли Сиверт 3 0.33
Arne Gunnes 2 0.22
Региниуссен Мадс 1 0.11
Ruben Kristensen Alte 1 0.11
Эгген-Рисмарк Кристиан 1 0.11
Erik Toenne 0 0
Henrik Kristiansen 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
Квигстад Лассе 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Flataker 3 0.33
Sondre Oerjasaeter 3 0.33
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0.22
Йоунссон Йоунатан 1 0.11
Сконес Каспер 1 0.11
Тум Исаак 1 0.11
Kristoffer Nessoe 1 0.11
Daniel Arrocha 1 (1) 0.11
Ховен Андреас 0 0
Martin Andre Sjoelstad 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Френдеруп Никлас 3 0
Педерсен Мортен-Гамст 2 0
Erik Toenne 2 0
Jacob Tromsdal 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Ruben Kristensen Alte 1 0
Квигстад Лассе 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тум Исаак 3 0
Фей Рензе 1 0
Daniel Arrocha 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Ховен Андреас 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Согндаль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

0
2
Ранхейм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Согндаль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
6
Ранхейм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Согндаль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

3
8

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
3
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
5
42%
4
31%
31-45
4
33%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кристиансунд - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0
Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2 Ранхейм - Бьясен 0:1 Ранхейм - Нардо 3:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Русенборг-2 2:2 Старт - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 3:2
Согндаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Кристиансунд - Согндаль 2:1
Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Форд 8:2 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Силькеборг 2:3 Согндаль - Ольборг 3:5 Согндаль - Хёдд 0:0 Согндаль - Флоро 9:0 Рёуфосс - Согндаль 0:3

Результаты матчей

Ранхейм
Согндаль

Точный счет

0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:2
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 9 5 2 2 15 - 12 17
2.
Согндаль
 9 5 2 2 13 - 11 17
3.
Ранхейм
 9 5 2 2 12 - 11 17
4.
Конгсвингер
 9 5 0 4 14 - 12 15
5.
Фредрикстад
 9 3 6 0 6 - 3 15
6.
Старт
 9 3 5 1 22 - 15 14
7.
Мосс
 9 3 4 2 11 - 11 13
8.
Мьёндален
 9 3 2 4 12 - 12 11
9.
Хёдд
 9 2 5 2 10 - 9 11
10.
Санднес
 9 2 4 3 11 - 9 10
11.
КФУМ
 9 2 4 3 12 - 14 10
12.
Брюне
 9 2 4 3 10 - 13 10
13.
Рёуфосс
 9 2 3 4 9 - 9 9
14.
Дьерв
 9 2 3 4 12 - 14 9
15.
Скейд
 9 1 3 5 11 - 21 6
16.
Осане
 9 0 5 4 9 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 5 4 0 1 10 - 5 12
2.
Согндаль
 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мосс
 5 3 1 1 5 - 3 10
4.
Конгсвингер
 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Ранхейм
 4 3 0 1 7 - 7 9
6.
Брюне
 5 2 3 0 6 - 4 9
7.
Санднес
 5 2 2 1 8 - 4 8
8.
КФУМ
 5 2 2 1 9 - 6 8
9.
Старт
 4 2 1 1 12 - 8 7
10.
Хёдд
 5 1 4 0 4 - 3 7
11.
Фредрикстад
 4 1 3 0 2 - 1 6
12.
Рёуфосс
 4 1 2 1 5 - 2 5
13.
Мьёндален
 5 1 2 2 6 - 6 5
14.
Дьерв
 5 1 2 2 8 - 9 5
15.
Осане
 4 0 2 2 6 - 8 2
16.
Скейд
 4 0 2 2 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 2 3 0 4 - 2 9
2.
Ранхейм
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Согндаль
 5 2 1 2 7 - 8 7
4.
Старт
 5 1 4 0 10 - 7 7
5.
Мьёндален
 4 2 0 2 6 - 6 6
6.
Конгсвингер
 5 2 0 3 5 - 8 6
7.
Кристиансунд
 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Хёдд
 4 1 1 2 6 - 6 4
9.
Дьерв
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Рёуфосс
 5 1 1 3 4 - 7 4
11.
Скейд
 5 1 1 3 7 - 12 4
12.
Мосс
 4 0 3 1 6 - 8 3
13.
Осане
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Санднес
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
КФУМ
 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Брюне
 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 6
Конгсвингер Joacim Holtan 6
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Старт Alagie Sanyang 5
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 5
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Старт Вормгор Вито 3
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Jakob Tromsdal получил желтую карточку от судьи
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