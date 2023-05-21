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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 9. Стадион: .
Осане
1:2
Второй тайм: 60'
Старт
0'
0:1
37' Гол
Alagie Sanyang
41' Желтая карточка
Fabian Oestigaard Ness
46' Желтая карточка
Deni Dashaev
1:1
48' Гол
Mame Mor Ndiaye
51' Желтая карточка
Stian Nygaard I
1:2
52' Пенальти
Марес Люк
30
Лисгард
Идар
6
Ola
Heltne
Nilsen
5
Sindre
Austevoll
2
Martin
Ueland
22
Haakon
Sjaatil
20
Stian
Nygaard
I
16
Didrik
Fredriksen
8
Emil
Sildnes
15
Sander
Eng
Strand
19
Ларсен
Кристоффер
28
Mame
Mor
Ndiaye
96
Mark
Jensen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
28
Викстёль
Рольф
21
Шеквист
Сандер
Хансен
16
Страннегорд
Том
7
Дервискадич
Эмир
4
Сакор
Важебах
15
Робстад
Хенрик
23
Скогволд
Хенрик
10
Alagie
Sanyang
Осане
3-5-2
Старт
3-5-2

История личных встреч

Осане
Старт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
4:1
ПД
1:5
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
3:2
ПД
4:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

3
2.33

Среднее время на гол

30
38

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emil Sildnes 2 0.22
Stian Nygaard I 2 0.22
Mame Mor Ndiaye 2 0.22
Sander Eng Strand 1 0.11
Стефенсен Кристоффер Нессе 0 0
Ola Heltne Nilsen 0 0
Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 5 0.56
Alagie Sanyang 5 0.56
Страннегорд Том 4 0.44
Mathias Grundetjern 2 0.22
Сакор Важебах 1 0.11
Zakaria Sawo 1 0.11
Марес Люк 1 (1) 0.11
Лане Джек 1 0.11
Дервискадич Эмир 1 0.11
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Sindre Osestad 0 0
Вормгор Вито 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0

Карточки

Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Ueland 4 0
Sander Eng Strand 3 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 2 0
Emil Sildnes 1 0
Лисгард Идар 1 0
Sindre Austevoll 1 0
Didrik Fredriksen 1 0
Mame Mor Ndiaye 1 0
Ole Kallevaag 1 0
Haakon Sjaatil 1 0
Mats Selmer Thornes 1 0
Ola Heltne Nilsen 1 0
Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 3 0
Fabian Oestigaard Ness 2 0
Дервискадич Эмир 2 0
Сакор Важебах 1 0
Робстад Хенрик 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Sindre Osestad 1 0
Шеквист Сандер Хансен 1 0
Страннегорд Том 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Deni Dashaev 1 0

Результаты матчей

Осане
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Старт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
4
Осане
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

1
11
Осане
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Старт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

6
15

Голы по времени матча

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
1
13%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
50%
76-90

Забито

9
20
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
22%
1
5%
1-15
3
33%
3
15%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
6
30%
46-60
1
11%
3
15%
61-75
0
0%
7
35%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Осане
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Мосс - Осане 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Ранхейм - Осане 3:2 Рёуфосс - Осане 0:0
Осане - КФУМ 1:1 Хёдд - Осане 1:1 Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1 Осане - Согндаль 1:1 Осане - Бранн 0:1 Осане - Сутра 1:1 Осане - Лисеклостер 4:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Гроруд - Осане 3:1 Осане - Брюне 1:2 Старт - Осане 4:1 Осане - Рёуфосс 1:0
Старт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Старт - Санднес 3:3 Скейд - Старт 1:4 Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - Старт 2:2
Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - Старт 2:2 Старт - Кристиансунд 4:0 Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1 Старт - Конгсвингер 0:1 Старт - Ранхейм 2:1

Результаты матчей

Осане
Старт

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Осане
Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
6
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 1:0 9 6 1 2 15 - 11 19
2.
Согндаль
 0:2 9 5 2 2 13 - 11 17
3.
Ранхейм
 2:0 9 5 2 2 12 - 11 17
4.
Старт
 2:1 9 4 4 1 22 - 14 16
5.
Фредрикстад
 0:1 9 3 5 1 5 - 3 14
6.
Мосс
 1:1 9 3 5 1 10 - 8 14
7.
Хёдд
 1:0 9 3 4 2 10 - 8 13
8.
Конгсвингер
 0:1 9 4 0 5 12 - 12 12
9.
Рёуфосс
 1:0 9 3 3 3 9 - 7 12
10.
Санднес
 9 2 4 3 11 - 9 10
11.
Брюне
 9 2 4 3 10 - 13 10
12.
Мьёндален
 0:0 9 2 3 4 10 - 12 9
13.
Дьерв
 0:1 9 2 2 5 11 - 14 8
14.
КФУМ
 1:1 9 1 5 3 9 - 13 8
15.
Скейд
 0:0 9 1 4 4 11 - 19 7
16.
Осане
 1:2 9 0 4 5 8 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 1:0 5 4 0 1 10 - 5 12
2.
Согндаль
 0:2 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мосс
 1:1 5 3 1 1 5 - 3 10
4.
Конгсвингер
 0:1 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Ранхейм
 2:0 4 3 0 1 7 - 7 9
6.
Брюне
 5 2 3 0 6 - 4 9
7.
Хёдд
 1:0 5 2 3 0 4 - 2 9
8.
Рёуфосс
 1:0 4 2 2 0 5 - 0 8
9.
Санднес
 5 2 2 1 8 - 4 8
10.
Старт
 2:1 4 2 1 1 12 - 8 7
11.
Фредрикстад
 0:1 4 1 3 0 2 - 1 6
12.
КФУМ
 1:1 5 1 3 1 6 - 5 6
13.
Мьёндален
 0:0 5 1 2 2 6 - 6 5
14.
Дьерв
 0:1 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Скейд
 0:0 4 0 3 1 4 - 7 3
16.
Осане
 1:2 4 0 1 3 5 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Старт
 2:1 5 2 3 0 10 - 6 9
2.
Фредрикстад
 0:1 5 2 2 1 3 - 2 8
3.
Ранхейм
 2:0 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Кристиансунд
 1:0 4 2 1 1 5 - 6 7
5.
Согндаль
 0:2 5 2 1 2 7 - 8 7
6.
Хёдд
 1:0 4 1 1 2 6 - 6 4
7.
Дьерв
 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Мьёндален
 0:0 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Мосс
 1:1 4 0 4 0 5 - 5 4
10.
Рёуфосс
 1:0 5 1 1 3 4 - 7 4
11.
Скейд
 0:0 5 1 1 3 7 - 12 4
12.
Конгсвингер
 0:1 5 1 0 4 3 - 8 3
13.
Осане
 1:2 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Санднес
 4 0 2 2 3 - 5 2
15.
КФУМ
 1:1 4 0 2 2 3 - 8 2
16.
Брюне
 4 0 1 3 4 - 9 1
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Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 6
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Старт Alagie Sanyang 5
Конгсвингер Joacim Holtan 5
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Старт Вормгор Вито 3
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Осане
Ничья
Старт
6.50
4.10
2.88
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Осане 1:2 Старт онлайн

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