Тур: 9. Стадион: Aasane Arena.
0'
0:1
37' ГолAlagie Sanyang
41' Желтая карточкаFabian Oestigaard Ness
46' Желтая карточкаDeni Dashaev
1:1
48' ГолMame Mor Ndiaye
51' Желтая карточкаStian Nygaard I
1:2
52' ПенальтиМарес Люк
Ход матча
37'
0:1
46'
48'
51'
52'
1:2
30
Лисгард
Идар
96
Mark
Jensen
14
Марес
Люк
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Knut HagaЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
21 Jon Berisha
-
Главный тренер: Morten Roessland
- Основной состав
-
96 Mark JensenВратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
31 Deni Dashaev
-
-
-
-
-
27 Sander Svela
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
История личных встреч
Осане
Старт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
3
2.33
Среднее время на гол
30
38
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emil Sildnes
|2
|0.22
|Stian Nygaard I
|2
|0.22
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0.22
|Sander Eng Strand
|1
|0.11
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|0
|0
|Ola Heltne Nilsen
|0
|0
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|5
|0.56
|Alagie Sanyang
|5
|0.56
|Страннегорд Том
|4
|0.44
|Mathias Grundetjern
|2
|0.22
|Сакор Важебах
|1
|0.11
|Zakaria Sawo
|1
|0.11
|Марес Люк
|1 (1)
|0.11
|Лане Джек
|1
|0.11
|Дервискадич Эмир
|1
|0.11
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Вормгор Вито
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
Карточки
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Ueland
|4
|0
|Sander Eng Strand
|3
|0
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2
|0
|Emil Sildnes
|1
|0
|Лисгард Идар
|1
|0
|Sindre Austevoll
|1
|0
|Didrik Fredriksen
|1
|0
|Mame Mor Ndiaye
|1
|0
|Ole Kallevaag
|1
|0
|Haakon Sjaatil
|1
|0
|Mats Selmer Thornes
|1
|0
|Ola Heltne Nilsen
|1
|0
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|3
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|2
|0
|Дервискадич Эмир
|2
|0
|Сакор Важебах
|1
|0
|Робстад Хенрик
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Sindre Osestad
|1
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Результаты матчей
Осане
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Старт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
4
Осане
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
1
11
Осане
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Старт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
6
15
Голы по времени матча
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
1
13%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
4
12
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
50%
76-90
Забито
9
20
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
22%
1
5%
1-15
3
33%
3
15%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
6
30%
46-60
1
11%
3
15%
61-75
0
0%
7
35%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
6
46%
76-90
Результаты последних матчей
Осане
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Мосс - Осане 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Ранхейм - Осане 3:2 Рёуфосс - Осане 0:0
Осане - КФУМ 1:1 Хёдд - Осане 1:1 Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1 Осане - Согндаль 1:1 Осане - Бранн 0:1 Осане - Сутра 1:1 Осане - Лисеклостер 4:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Гроруд - Осане 3:1 Осане - Брюне 1:2 Старт - Осане 4:1 Осане - Рёуфосс 1:0
Старт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Старт - Санднес 3:3 Скейд - Старт 1:4 Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - Старт 2:2
Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - Старт 2:2 Старт - Кристиансунд 4:0 Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1 Старт - Конгсвингер 0:1 Старт - Ранхейм 2:1
Результаты матчей
Осане
Старт
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Осане
Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
14
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
26
62
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|2.
|0:2
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|3.
|2:0
|9
|5
|2
|2
|12 - 11
|17
|4.
|2:1
|9
|4
|4
|1
|22 - 14
|16
|5.
|0:1
|9
|3
|5
|1
|5 - 3
|14
|6.
|1:1
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|7.
|1:0
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|8.
|0:1
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|9.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|10.
|9
|2
|4
|3
|11 - 9
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|12.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|14.
|1:1
|9
|1
|5
|3
|9 - 13
|8
|15.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|11 - 19
|7
|16.
|1:2
|9
|0
|4
|5
|8 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|2.
|0:2
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 7
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|7.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|8.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|10.
|2:1
|4
|2
|1
|1
|12 - 8
|7
|11.
|0:1
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|12.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|13.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|14.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|16.
|1:2
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|2.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|3.
|2:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|5.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|6.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|7.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|1:1
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|10.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|11.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|12.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|13.
|1:2
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|15.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|6
|Старт
|Скогволд Хенрик
|5 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Старт
|Alagie Sanyang
|5
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|5
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2
|Старт
|Вормгор Вито
|3
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3